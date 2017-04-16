Dha Yurt - Seçim Bülteni-24
Ak Partili Şahin: Oy beklediğimiz partilerden yeterli 'evet' oyu gelmediTBMM eski Başkanı, Ak Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "Şu anda 'evet' oylarının tamamına yakınının 1 Kasım seçimlerinde Ak Parti'ye oy vermiş olan seçmenlerimiz olduğunu düşünüyorum.
Ak Partili Şahin: Oy beklediğimiz partilerden yeterli 'evet' oyu gelmedi
TBMM eski Başkanı, Ak Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "Şu anda 'evet' oylarının tamamına yakınının 1 Kasım seçimlerinde Ak Parti'ye oy vermiş olan seçmenlerimiz olduğunu düşünüyorum. Kendilerinden, tabanlarından oy beklediğimiz siyasi partilerden yeterli 'evet' oyunun gelmediğini görüyorum" dedi.
Şahin, seçim bölgesi Karabük'te ulusal bir tv kanalı programına telefonla bağlanarak Anayasa referandum unun resmi olmayan sonuçlarını değerlendirdi. Şahin, 'evet' oylarının tamamına yakınının 1 Kasım seçimlerinde Ak Parti'ye oy veren seçmenler olduğunu düşündüğünü söyleyerek şöyle konuştu: "Tamamının değil ama çok önemli bir bölümünün böyle olduğunu düşünüyorum. Seçim bölgem Karabük'teyim şu anda. Karabük'te 1 Kasım'da yüzde 60.5 oy almıştık. Şu anda da yüzde 60.8'iz . Yani Karabük'te 1 Kasım'da almış olduğumuz oy, halk oylamasında da 'evet' olarak sandığa yansımıştır. Kendilerinden, tabanlarından oy beklediğimiz siyasi partilerden yeterli 'evet' oyunun gelmediğini görüyorum. Ancak şunu da söylemem lazım. Haksızlık yapmış olurum. Özellikle MHP Karabük'te Belediye Başkanı, İl Başkanı ve teşkilat başkanları birlikte çalıştık. Halk oylamasında onlar ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Ancak tabanlarından gerekli desteğin bu halk oylamasında gelmediğini görüyorum. O da vatandaşlarımızın tercihidir. Suçlayacak falan değilim. Kimseyi suçlayamayız. Şu anda görünen bu anayasa değişikliğinin halkımız tarafından yüzde 51 civarında kabul edildiği. Ülkemiz için hayırlı sonuçlar vermesini diliyorum."
Demokrasilerde 1 oy fazla çıktığında o oyun ifade ettiği sonucun kabul edilmiş anlamına geldiğine işaret eden Şahin, "Bizim beklentimiz 'evet' oylarının bunun üstünde olması şeklindeydi. Ben doğrusu biraz daha yukarıda bekliyordum. Halkımız, milletimiz böyle bir irade ortaya koydular, ona da saygı duyuyorum" dedi.
Haber: KARABÜK
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Bakan Nabi Avcı: Hayırlı, uğurlu olsun
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı referandum da sonuçların netleşmek üzere olduğunu söyleyerek, "Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.
AK Parti İl binasında gazetecilere açıklamada bulunan bakan Nabi Avcı, hem Eskişehir'de hem de Türkiye'de vakur bir kampanya yürütüldüğünü belirtti. Avcı şöyle konuştu:
"Referandum sonuçları memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bu süreçte Eskişehir için söylüyorum başından beri büyük gayretlerle çalışan bütün teşkilatımıza, başta sayın il başkanımız olmak üzere, teşkilatımıza, ilçe başkanlarımıza, seçim koordinasyon merkezimize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, üyelerimize, sandık temsilcilerimize ve bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah. Vakur bir kampanya yürütüldü Eskişehir'de ve Türkiye'de. Neticeler netleşmek üzere. Birazdan zaten sayın Başbakanımız açıklama yapacak. Bizde Başbakanımız açıklama yapana kadar herhangi bir açıklama yapmama prensip kararımız var. Biliyorsunuz seçimlerde önce genel merkezde sayın Başbakanın açıklaması oluyor, sayın genel başkanı açıklaması oluyor. Bundan sonra ayrıntıları daha sonra konuşuruz. Ben şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. "
Görüntü dökümü:
-Bakan Nabi Avcı'nın konuşmasından çekilen görüntü
Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Saadet YÖRÜKÇÜ-ESKİŞEHİR,
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Zeybekci : Sorumluluğu üzerimize alıyoruz, gerekli dersleri çıkarırız
DENİZLİ'de AK Parti ve MHP tarafından yapılan referandum çalışmasına rağmen yüzde 55 hayır oyu çıkmasını değerlendiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Sorumluluğu üzerimize alırız. Denizlimizi neden ikna edemedik? Bunu da tek tek analiz ederiz. Gerekli dersleri çıkarırız ve yolumuza devam ederiz" dedi.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nda referandum sonuçlarını diğer milletvekilleri, belediye başkanları ve partililerle birlikte takip etti. Sonuçların açıklanmasının ardından Denizli'de yapılan referandum kampanyalarına rağmen, 'hayır' oylarının yüzde 55'i bulması partililerde şok etkisi yarattı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, sonuçların belli olmasının ardından kameraların karşısına geçip, Denizli'deki referandum sonucunu değerlendirdi. Bakan Zeybekci, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki en önemli halk oylamalarından birinin yapıldığını belirterek, "Türkiye geneline baktığımızda bu millet bugüne kadarki bütün hastalıklardan kurtulmak yönünde bir irade belirtti. Bu irade beyanı da net bir 'evet' şeklinde. Memleketimize, milletimize, ülkemizin geleceğine hayırlı olsun. Her zaman söylediğimiz, inşallah bundan sonra Türkiye'de bu ülkeye her türlü tuzağın kurulmasına aracı olan onun en önemli enstrümanı olan koalisyon hastalığı artık Türk siyasetinden silinmiştir. Milletimizin feraseti ve dirayetiyle silinmiştir. Denizli'de aldığımız sonuç yaklaşık yüzde 45'ler seviyesinde. Gönlümüz isterdi ki, Türkiye'nin şenliğine Denizli olarak bizler de katılalım. Milletimiz ne derse odur. Milletimizin dediğine ne bir cümle ekleriz ne bir nokta ne de sağına soluna bir virgül koyarız. Olduğu gibi alırız, başımızın üstünde yeri vardır" dedi. Bakan Zeybekci, açıklamasında Denizli'de yüzde 55 hayır çıkmasıyla ilgili olarak sorumluluğu alacağını ve gerekli dersleri çıkaracaklarını ifade ederek, "Denizli olarak, Türkiye'nin bu demokrasi şenliğine katılamamaktan dolayı sorumluluğu üzerimize alırız. Denizlimizi neden ikna edemedik? Bunu da tek tek analiz ederiz. Gerekli dersleri çıkarırız ve yolumuza devam ederiz" diye konuştu.
"TÜRKİYE KOALİSYON KURTULUP YOLUNA DEVAM EDECEK"
Türkiye'nin ve AK Parti'nin top yekün bir negatif propagandayla mücadele ettiğini savunan Bakan Zeybekci, "Türkiye bütün bu baskılara rağmen, referandum kampanyası sırasında, her türlü gerçek dışı söylemler ve bazı ülkelerdeki bazı mihraklar tarafından Türkiye'ye karşı başlatılan top yekun bir negatif propagandayla mücadele etti. AK Parti mücadele etti. Bu mücadelenin sonunda da ülkemizin önünü açacak, ülkemizin geleceğini açacak sonuç elde edildi. Türk demokrasisi, bundan sonraki sistemde her 5 yıllık, 10 yıllık istikrardan sonra yaşanan o paçasından geri çekme, ayağına pranga takma enstrümanı olan o koalisyondan kurtulup yoluna devam edecek" dedi.
"PAZARTESİDEN İTİBAREN EKONOMİYE BAKACAĞIZ"
Zeybekci, "Pazartesiden itibaren Türkiye'de ekonomiye bakacağız. Ülkemizin kalkınmasına bakacağız. Özel sektörün yatırımlarına, üretim ve ihracat seferberliğine bakacağız. İstihdam seferberliğine bakacağız. Ekonomideki diğer alanlardaki bazı son dönemdeki olumsuz gelişmeler enflasyon, istihdam ve faizlerdeki bir kısım kıpırdanmayla ilgili de önümüzdeki dönem gerekli tedbirleri alacağız. 2017 yılının ilk çeyreğinde yakalayacağımız büyümeyle ilgili de olumlu gelişmeleri ihracatla ilgili olumlu gelişmeleri de, 2017'nin geneline beraber cumhurbaşkanımız liderliğinde, başbakanımızla birlikte hükümet olarak da gerekli her türlü tedbiri alarak devam edeceğiz" diye konuştu.
"DENİZLİ'NİN TAKDİRİNİ SAYGIYLA KARŞILIYORUZ"
Seçim kampanyası sırasında AK Parti Denizli teşkilatı olarak da insan üstü gayret gösterdiklerini ifade eden Zeybekci şunları söyledi:
"Birlikte, hep beraber partimizin bakanından, il başkanından, milletvekilinden bütün ilçe teşkilatları, kadın kolları, gençlik kolları ve en uzak kılcal damarlara kadar çok önemli çalışma yaptık. Halkımızın takdiridir. Her zaman söylediğimiz gibi, Denizli halkının takdirini saygıyla karşılıyoruz. Bundan sonraki seçimlerde istediğimiz hedeflediğimiz başarıları elde edeceğiz. Diğer taraftan, Denizli halkına da teşekkür ediyorum. Son derece medeni, son derece demokratik, olumlu ve ılımlı bir referandum kampanyası geçirdik. Denizli'nin her yerinde bu kampanyaya halkımız gerekli desteği verdi. Ama ülkemiz çok güzel bir sonuç kazandı."
Bakan Zeybekci, açıklamasının ardından Ankara'ya hareket etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Partililerden görüntüler,
-Bakan Nihat Zeybekci'den görüntü,
-Bakan Nihat Zeybekci'nin açıklaması.
Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,
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Şanlıurfa'da Bakan Çelik ve Ak Partililerden kutlama
ANAYASA değişikliği için yapılan halk oylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre 'evet' oyu çıktığının açıklanması üzerine Şanlıurfa'da, Ak Partililer tarafından kutlama yapıldı. Kutlamalara katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, vatandaşlara teşekkür etti.
Anayasa değişikliğine ilişkin oylamanın tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde Ak Parti il binası önünde kutlama yapıldı. Bina önünde sevinç gösterisi yapanlara hitap eden Bakan Faruk Çelik, Şanlıurfa'da yüzde 71 oranında 'evet' çıktığını belirterek teşekkür etti. Bakan Çelik, şunları söyledi: "Şanlıurfa yüzde 71'lik destek oranıyla kampanya döneminde ifade ettiğim gibi Türkiye'ye ışık saçmıştır. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2 milyon Şanlıurfalı başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemizin birliği, dirliği ve gelişmesi konusunda bugüne kadar birlik ve beraberlik içerisinde gösterdiğimiz çalışmaları bundan sonra daha da hızlandırarak, daha da artırarak Şanlıurfa'nın daha da gelişen ve kalkınan bir il olması konusunda elimizden ne geliyorsa dün esirgemedik, bu gün esirgemiyoruz ve gelecekte de esirgemeyeceğiz."
Bakan Çelik konuşmasının ardından parti binasından ayrılarak havayoluyla Ankara'ya gitti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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AK Parti il binası önünde toplanan partililer
Partililerin halay çekmesi
Bakan Faruk Çelik'in parti binasına gelmesi
Bakan Çelik'in konuşması
Bakan Çelik'in partiden ayrılması
Genel ve detay görüntüler
Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer PINAR-Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-
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Özhaseki: Hayır oyu veren kardeşlerimiz üzülmesinler
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, referandum sonuçlarının belli olmasının ardından Kayseri'de yaptığı konuşmada, "Bu sonuçlar, bir zafer sonucu değildir. Karşı tarafa karşı bir galibiyet sonucu gibi algılanamaz. Çünkü hayır veren kardeşlerimiz de bu ülkenin iyiliğini istedikleri için hayır verdiler. Hayır oyu veren kardeşlerimiz asla üzülmesinler" dedi.
Parti binası önünde toplananlara seslenen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, partililerden korna çalmamaları, aşırı sevinç gösterilerinde bulunmamalarını istedi. Özhaseki, şunları söyledi: "Çıkan sonuç hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Rabbim ülkemizin önünü açık etsin. Ülkemizde oy verecek kardeşimizin her oyu mübarektir. Başımızın üstünde yeri vardır diye daha önce ilan ettik. Bugün Kayseri açısından bakıldığı zaman güzel bir sonuç var. Türkiye açısından bakıldığı zaman resmi sonuçlar açıklanmadı ama evet oyları önde gözüküyor. Yüzde 51,5 gibi bir sonuç var. Allah mübarek etsin. Lütfen şöyle kabul edin. Bu sonuçlar bir zafer sonucu değildir. Karşı tarafa karşı bir galibiyet sonucu gibi algılanamaz. Çünkü hayır veren kardeşlerimiz de bu ülkenin iyiliğini istedikleri için hayır verdiler. Kayseri'de de, başka yerlerde de bütün oyların kendine has manevi bir değeri var. Hayır oyu veren kardeşlerimiz asla üzülmesinler. Çünkü aynı ortamda yaşıyoruz. Aynı binalarda yaşayıp komşuluk ediyoruz. Akrabalık, kardeşlik ediyoruz. Önemli olan bizim kardeşliğimiz."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin konuşması canlı yayından alındı
-Meşale yakan vatandaşların sevinci
-Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız'ın konuşması
-Genel detaylar
Haber: Oktay ENSARİ Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ
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Elazığ, Siirt ve Beytüşşebap'ta kutlama
ANAYASA değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandum u sonuçlarının açıklanmasının ardından Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgsi'ndeki bazı il ve ilçelerde vatandaşlar Türk Bayrakları ile sevinç gösterileri yaparak araçlarla tur attı.
Referandumda kullanılan oyların ilk belirlendiği kentlerden biri olan Elazığ'da, sonuçlarının açıklanmasının ardında ellerinde Türk Bayrağı olan kalabalık bir grup sokaklara çıkarak coşkuyla bu sonuçları kutladı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan AK Partililer, sıkı güvenlik önlemleri altında referandum sonuçlarını coşku içerisinde kutladı.
Referandum sonuçlarından sonra Siirt'te de Türk Bayrakları'nı elerine alan AK Partili gençler sokağa döküldü. Siirt Kent Meydanı'nda toplanan kalabalık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attı. Caddeden geçen araçların da korna çalarak eşlik ettiği kalabalık, meşale yakarak sevinç gösterilerinde bulundu.
AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ve değişik sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katıldığı kutlamalarda kalabalık, daha sonra kent meydanına geçerek burada da sevinç gösterilerini sürdürdü.
Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde de uzun yıllar aradan sonra, referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından ellerine Türk Bayrağı alan bir grup, araçlarla ilçede tur attı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
ELAZIĞ
Vatandaşların slogan atmaları
Ellerinde Türk Bayrağı olan partililer
Genel ve detay görüntüler
SİRT
AK Partili gençlerin sevinç gösterileri
Partililerin kent meydanındaki sevinçgösterisi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ-Mehmet Yücel DURAK-Emin BAL/ELAZIĞ-SİİRT-ŞIRNAK, -
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Bursa Ak Parti önünde davullu zurnalı kutlama
BURSA'da referandum sonucun ardından Ak Parti Bursa İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, davullu, zurnalı kutlama yaptı.
Referandumun ardından Bursa'da da binlerce kişi, Ak Parti'nin Bursa İl Başkanlığı'nın bulunduğu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'da toplandı. Referandum sonucunu, davul zurna eşliğinde halay çekip, havayi fişek atarak kutladı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı kutlamalar nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Görüntü dökümü:
Ellerinde bayraklarla vatanadaşlardan görüntü
Havai Fişek gösterisinden görüntü
Kalabalıktan görüntü
Sevinç ve coşku görüntüsü
Davul ve zurnayla kutlamalardan görüntü
Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ- Hüseyin TÜCCAR/BURSA, -
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CHP Battalgazi ilçe başkanı istifa etti
CHP Malatya merkez Battalgazi İlçe Başkanı Avukat Selahattin Sarıoğlu, görevinden istifa etti.
Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Selahattin Sarıoğlu, parti içinde sürekli sıkıntılar yaşadığını, bunların çözümü konusunda ise kimseden destek ve yardım görmediğini ifade etti. Sarıoğlu, "Bu şartlar altında görevimi sürdürmenin bir anlamı yok. Ben bu sabah kalkıp 'Hayır' için çalışmalarımı yaptım ve saat 16: 30'da istifamı il başkanlığına gönderdim. Referandum veya referandum un sonuçlarıyla ilgili bir durum söz konusu değil. İlerde daha geniş bir açıklama yapacağımö dedi. Avukat Sarıoğlu 1,5 yıl önce ilçe başkanlığına seçilmişti.
Haber: Mikail PELİT/ MALATYA, -
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