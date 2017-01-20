Dha Yurt - Sahte Altın Bilezik Bozdurmak İstedi, Farkedilince Bayılma Numarasıyla Kaçtı

Sahte altın bilezik bozdurmak istedi, farkedilince bayılma numarasıyla kaçtı



Güvenlik kamerası görüntüleri



SAMSUN'da bir kuyumcuya sahte altın bilezik bozdurmak isteyen, ancak kuyumcunun olayı farketmesi üzerine bayılma numarası yaparak kaçan şüpheli, polis tarafından aranıyor. Olay anı ise kuyumcunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.



Samsun'da kimliği belirsiz 45 yaşlarındaki bir erkek, iki gün önce İlkadım İlçesi Kale Mahallesi'ndeki Kuyumcular Çarşısı'nda Hasan Can'a ait kuyumcuya gitti. İddiaya göre, şüpheli cebinden çıkardığı bir bileziği Mağaza Müdürü Mehmet Karamar'a uzatarak bozdurmak istedi. Bileziği inceleyen Karamar, sahte olduğunu anlayınca, şüpheliye söyledi. Şüpheli ise bileziğin eşinin olduğunu ve sahte olmasının imkansız olduğunu söyleyip bağırmaya başladı. Bunun üzerine Mehmet Karamar, polisi arayacağını söyleyince, şüpheli bir anda baygınlık geçirdi. İşyeri çalışanları da kendisine müdahale etti. Daha sonra dükkanın dışına çıkan ve burada da bayılma numarası yapan şüpheli, kalabalıktan faydalanarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay kuyumcuya gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



Mehmet Karamar, "Olay günü bir iki yere daha bileziği bozdurmak için gitmiş. Bizim de haberimiz oldu. İşyerimize geldiğinde bileziği uzatıp satmak istediğini söyledi. Yaptığımız kontrolde sahte olduğunu anladık ve kendisine söyledik. Direnmeye başladı ve kendini yere yatıp bayıldı. Bir kaç kez ayılttık. Engelli biriydi, ellerinde problem vardı. Kendisini kapıya attı. Bir kaç kez daha bayıldı. Kalabalıktan faydalanıp kaçıp gitti" dedi.



Öte yandan dolandırıcılık anı kuyumcunun güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi.



Görüntü Dökümü:



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-Güvenlik kemarası görüntüsü



-Sahte bilezikler



-Mehmet Karamar ile röp



-Detaylar



Haber-Kamera: Hakan ÇELİKBAŞ/ SAMSUN,



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