DHA YURT;RİZE' DE KAZA; 1 ÖLÜ, 20 YARALI
Rize' nin Derepazarı ilçesinde yol kenarında park halindeki midibüse arkadan gelen tır' ın çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirmelere göre 1 kişi öldü, 2' si ağır 20 kişi yaralandı.
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RİZE/DHA
Dha Yurt;rize' de Kaza; 1 Ölü, 20 Yaralı
DHA YURT;RİZE' DE KAZA; 1 ÖLÜ, 20 YARALIRize' nin Derepazarı ilçesinde yol kenarında park halindeki midibüse arkadan gelen tır' ın çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirmelere göre 1 kişi öldü, 2' si ağır 20 kişi yaralandı.
DHA YURT;RİZE' DE KAZA; 1 ÖLÜ, 20 YARALI
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