Dha Yurt - Karlıova-Yedisu İlçeleri Arasında Çığ Düştü, Yol Kapandı

BİNGÖL'ün Karlıova ile Yedisu ilçelerinde 3 günden beri etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtına hayatı felçetti. Yoğun kar yağışı nedeniyle Karlıova ve Yedisu ilçeleri arasında karayolu ulaşıma kapandı.



3 günden beri etkisini sürdüren kar yağışı, son 2 günde tipi ve fırtına ile birlikte bölgede canlı yaşamını olumsuz yönde etkiliyor. Karlıova-Yedisu ilçeleri arasında bulunan Kaynarpınar Köyü yakınlarında çığ düşmesi sonucu, iki ilçe arasındaki karayolu ulaşıma kapandı. Karayollarına bağlı ekipler yol açma çalışmasına başlarken, karayolunun 48 saat içerisinde ulaşıma ancak açılabileceği öğrenildi. Yedisu İlçesi'de onlarca acil durumdaki hasta olduğu ancak karayolunun kapalı olması nedeniyle bu hastaların Bingöl veya Erzurum'daki hastanelere gidemediği öğrenildi.



Yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle 2 günden beri esnafın işyerini açmadığı Karlova'da ise hayat durma noktasına geldi. İlçe merkezinde vatandaş dün ve bugün dışarı çıkmazken esnaf dün olduğu gibi bugün de kepenk açmadı. İlçe merkezinde 2 metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle ev ve işyerlerinin kapılarında tüneller açıldı. Acil işleri olanlar açılan bu tünellerden çıkarak ihtiyaçlarını görmeye çalışıyor. Öte yandan 3 günden beri etkilsini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçe ile ulaşımı kapanan 47 köyde 2 günden bu yana elektriklerin kesik olduğu öğrenildi. Aşırı kar yağışı nedeniyle Kızılçubuk Köyü'ndeki bir hayvan barınağının çöktüğü ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Çığ düşen bölge



İlçe merkezindeki tüneller



Kar temizleme çalışmaları



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), -



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