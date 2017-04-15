Dha Yurt - Isparta'ya Şehit Ateşi Düştü

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde uçurumdan düşerek şehit olan piyade binbaşı 39 yaşındaki Kürşad Selim Şenol'un acı haberi Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde oturan ailesine verildi. Aslen Uşaklı olan binbaşı Şenol'un cenazesinin burada defnedileceği, ailesinin de cenaze için evden ayrıldığı belirtildi.



Hakkari Yüksekova merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca bölgesindeki İkiyaka Dağları bölgesinde bu sabah düzenlenen operasyonda bir grup askerin uçuruma düşmesi sonucu, 1 binbaşı şehit oldu, 2 uzman çavuş yaralandı. Şehit Piyade Binbaşı Kürşad Selim Şenol'un Eğirdir'de oturan ailesine acı haber ulaştı. Aileye haberi Kaymakam Abdullah Akdaş ve askeri yetkililer verdi. Isparta Valisi Şehmus Günaydın da şehidin evine taziye için geldi.



YARIN UŞAK'TA DEFNEDİLECEK



Eğirdir Komando ve Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan görevli olarak bölgeye giden evli ve 2 çocuk babası Şenol'un Eğirdir kent merkezinde bulunan askeri lojmanlardaki evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Şenol'un cenazesinin yarın ikindi vakti memleketi Uşak'a bağlı Susuzören Köyü'nde toprağa verileceği, ailesinin de cenaze için Uşak'a gittiği belirtildi.



Görüntü Dökümü



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Haber: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, -



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