Dha Yurt - Hava Değişimine Gelen Asker Sokakta Kaldı

MERSİN'de kimsesi ve kalacak yeri olmayan 23 yaşındaki İsmail Tutkun, askerlik görevini yaparken sol el parmağındaki rahatsızlık nedeniyle hava değişimine gönderilince sokakta kaldı. Geceleri parklar, ATM'ler ve tren garında kaldığını belirten İsmail Tutkun, kendisine sahip çıkılmasını istedi.



Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı yurtlarda büyüyen İsmail Tutkun, 14 yaşındayken babası Resul Tutkun tarafından yurttan alındı. İsmail Tutkun 3 ay sonra babasının ölümü, engelli annesi Zeliha Tutkun'un da Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirilmesi üzerine sokakta yaşamaya başladı. Çeşitli suçlara karışan ve cezaevine düşen Tutkun, tahliye edilince 24 Kasım 2016'da vatani görevini yapmak üzere Amasya'daki birliğine gitti. Acemi eğitimini tamamlayan Tutkun, 27 Aralık 2016'da İzmir Bergama Merkez Komutanlığı'na usta birliği sevk edildi.



HAVA DEĞİŞİMİNE GELDİ, GİDECEK YERİ YOK



Burada, daha önce karıştığı kavgada kopan ve ameliyatla yerine dikilen sol elinin 2 parmağında şişlik oluşan Tutkun, hava değişimine gönderildi. Hava değişimi üzerine Mersin'e gelen İsmail Tutkun gidecek yeri olmayınca sokaklarda kalmaya başladı.



Hava değişimi süresinin biteceği 23 Mart 2017'ye kadar yemek ve barınma ihtiyacını karşılamak için Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü, Kaymakamlıklar ve Belediyeler başta olmak üzere 10 ayrı kurumuna başvurmasına rağmen bir sonuç alamadığını söyledi.



Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düştüğü geceleri park, ATMLler ve tren garında yattığını belirten Tutkun, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na dilekçe ile başvurduğunu, ancak daha önce kendisine 1000 TL yardım yapıldığı için ikinci kez yardım yapılmadığını ileri sürdü.



Kaymakamlıklar, belediyeler ve sivil toplum örgütlerine başvurmasından da sonuç alamadığını belirten Tutkun şöyle dedi: "Soğuk havaya rağmen, parklarda, istasyonda kalmaya devam ettim. Askerlik kıyafetlerimi ise bir esnafın deposuna bıraktım. Şu an orada duruyor. Rezil durumdayım, kimse sahip çıkmıyor. Ben bir Türk askeriyim, bana sahip çıkılmasını istiyorum. Suriyelilere sahip çıkıyorlar, yardım edip kalacak yer temin ediyorlar. Ben Türk askeri olduğum halde bana sahip çıkmıyorlar."



KOMUTAN 30 TL VERİP AĞLADI



Dondurucu soğuklar nedeniyle son çare olarak Mersin Orduevi'ne başvurduğunu anlatan İsmail Tutkun şöyle devam etti: "Orduevine kalınacak bir yer temin edilmesi için gittim. Prosedür uygun olmadığı için gerekli yardım yapılmadı. Ancak oradaki komutan ağlayarak 30 TL yardımda bulundu. Daha sonra kapıdan çıktığımda bir Mehmetçikle karşılaştım. O da ağlayıp 50 TL uzattı, 'Sen de askersin' diyerek almadım. Herhangi bir madde bağımlılığım yok. Sigara dahi kullanmıyorum. Bir Türk askeri olarak bana yapılan bu muamele ağrıma gidiyor. Ne yapacağımı şaşırdım."



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber-Kamera: Ali Ekber ŞEN- Mustafa ERCAN/MERSİN, -



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