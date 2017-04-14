Dha Yurt: Hakkari'de Sel ve Heyelan Yolları Kapattı

HAKKARİ'de dünden itibaren etkili olan sağanak yağmurdan, Hakkari-Çukurca ve Hakkari-Van Karayollarının 5 ayrı noktasında heyelan meydana geldi. Sel, Şemdinli İlçesi'nde köprülere zarar verdi. Heyelan ve sel sularından dolayı kapanan yolların açılması için Karayolları ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Hakkari'de etkili olan sağanak yağmur, heyelana neden oldu. Sabah saatlerinde Hakkari-Çukurca karayolunun çöplük mevkii ile Taşbaşı ve Gelincik mezralarının bulunduğu karayolu ve köy yollarında heyelan meydana geldi. Heyelanla birlikte çevredeki köylerde yaşayanlar endişeye kapılırken, kapanan yollar ise Karayolları ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından açılmaya çalışılıyor.



Hakkari-Van Karayolunun 20'nci kilometresindeki Çanaklı Köyünde ise yağmur ve oluşan sel, köyün içinden geçen derenin taşmasına neden oldu. Köylüler, evlerini zarar görmemesi için büyük çaba gösterdi. Bu arada Yüksekova İlçesine bağlı Güçlü Köyün'de Hacı Habib Öner'e ait iki katlı ev de sel sularının içinde kaldı. Öner, evinin yanında geçen yolun kenarına duvar örülmesi için Karayolları'na başvurduğunu, ancak şu ana kadar hiç bir önlemin alınmadığını ileri sürdü. Hakkari'nin Sümbül Mahallesindeki Tekser konutlarındaki bir apartmanın bodrum katı da sular altında kaldı.



KÖPRÜLERE ZARAR VERDİ



Bölgede dünden beri etkili olan sağnak yağmur, Şemdinli İlçesi'nde de hayatı olumsuz etkiledi. Sel suları ilçenin Irak sınırında bulunan Derecik Beldesi ile İran sınırında bulunan Tekelli bölgesindeki yolların ulaşıma kapanmasına neden oldu. Aşırı yağış sonrası oluşan sel sularının Derecik Beldesi'ne ulaşımını sağlayan Boğazköy Köprüsü ile Tekeli, Alan, Yukarı ve Aşağı Kayalar köyü ile birçok mezranın ulaşımını sağlayan Hazne Köprüsü selden zarar gördü.



ÖĞRENCİLER OKULA GİDEMEDİ



Sel suları Tekeli köyü yolu üzerinde bulunan Öztürk Balık Tesisleri, Şemdinli - Derecik yolunun polis kontrol noktasında bulunan mobese direğine de zarar verdi. Etkili olan yağıştan dolayı ilçedeki bazı evler de sel suları altında kaldı. İlçenin Ortaklar, Boğazköy, Tekelli, Tütünlü ile birçok mezrada eğitim veren okullarda öğretmen ve öğrencilerin kapanan yollardan dolayı okula gidemedikleri kaydedildi.



Yetkililer, bölgede etkili olan sağnak yağışın ardından ekiplerin sefer olduğunu, kapanan yolların ulışama açılması için karayoları ve il özel idaresi ekiplerinin yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyledi.



Görüntü Dökümü



------------------



-Hakkari-Çukurca karayoluna inen heyelan



-Heyelanı temizleyen iş makineleri



-Yolda kalan araçlar



-Hakkari'nin Çanaklı köyüne inen sel ve heyelan



-Sel suları altında sağa sola koşuşturup çalışan köylüler



-Sel anından görüntü



-Yüksekova'da bir evi basın sel



-Hakkari Kent merkezinde bir evi basan sel



-Evde anons yapan bir vatandaş



ŞEMDİNLİ



-Evleri sel suları altında kalan vatandaşlar



-Evlerin içini temizleyen vatandaşlar



-Sel sularını zarar verdiği köprüler



-Zarar gören mobese direği



-: Bölgeden teylar



-Sel suları altında kalan bölgelerden detaylar



Behçet DALMAZ- Azer DEMİR/ HAKKARİ,-