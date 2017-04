Dha Yurt Bülteni-9

1)YPG, SINIRDAKİ KARAKOLA YİNE TACİZ ATEŞİ AÇTI: 18 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ







SURİYE'nin PKK'nın bu ülkedeki kolu olan YPG denetimindeki bölgeden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'ndeki Aksoy Hudut Karakolu'na, bu sabah teröristlerce doçka ve roketatarlarla taciz ateşi açıldı. Sınır birliklerinin anında karşılık verdiği olayda 11 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı, dün Akçakale İlçesi'ndeki Tekçe Hudut Karakolu'na taciz ateşinde bulunan 7 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Ceylanpınar ile Mardin'in Kızıltepe İlçesi arasındaki bölgede kalan Aksoy Hudut Karakolu'na, sabah saatlerinde Suriye'nin terör örgütü PYD denetimindeki Rasulayn kentindeki YPG'li teröristler tarafından üzerinde roketatar ve doçka konulan kamyonetle ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmazken, sınır hattında teyakkuzda bulunan birlikle anında karşılık verdi. Kısa süreli çatışmada kamyonetteki 11 terörist araçla birlikte etkisiz hale getirilip imha edildi.



TSK: 18 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Genelkurmay Başkanlığı'ndan da, saldırıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, dünden bu yana 18 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şöyle denildi:



"28 Nisan 2017 tarihinde sabah erken saatlerde Şanlıurfa ili Ceylanpınar İlçesi, Aksoy Hudut Karakolu'na sınırın Suriye tarafından PYD/PKK/YPG işgali altındaki bir bölgeden teröristlerce roketatarla saldırıda bulunulmuştur. Hudutlarımıza yönelik gerçekleşen tacize karşı meşru müdafaa kapsamında derhal misliyle mukabelede bulunulmuş; bölgeden alınan bilgiler çerçevesinde bölücü terör örgütü mensubu 3'ü roketatarı kullanan, 8'i doçka silah yüklü araçta olan 11 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 27 Nisan 2017 tarihinde Şanlıurfa ili Akçakale İlçesi sınırında bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı Tekçe Hudut Karakolu gözetleme tepesine saat 16.00 sularında havan olduğu değerlendirilen mühimmatla hudut tacizinde bulunulmuştur. Meşru müdafaa kapsamında misliyle mukabelede bulunulmuş; bölgeden alınan bilgiler çerçevesinde bölücü terör örgütü mensubu 7 teröristin etkisiz hale getirildiği ve araca monteli bir Doçka silahının da imha edildiği öğrenilmiştir."



GÜVENLİK ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI



Türkiye sınırındaki hudut karakollarına yönelik YPG saldırılarının ardından sınır hattında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD denetimindeki bölgelerden dün birbiri ardına sınır hattındaki hudut karakollarına yönelik havan ve roketli saldırı düzenlendi. Dün akşama kadar Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki hudut karakolları da dahil 13 ayrı noktaya 15 saldırı yapıldı. Suriye'nin Telabyad bölgesindeki teröristlerin saldırısında Akçakale'deki Tekçe Hudut Karakolu'nda görevli bir asker hafif yaralandı. Aynı zamanda uzun namlulu silahla devam eden saldırıya sınır hattında görevli askerler ile topçu birlikleri anında karşılık verdi. Askerler, saldırıyı düzenleyen terör örgütü YPG'lilerin bulunduğu bölgeleri ateş altına aldı. Misliyle verilen karşılığın ardından çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.



Akşam saatlerinde Suriye'nin Rasulayn bölgesindeki YPG unsurları Ceylanpınar ilçesindeki Aksoy Hudut Karakolu'na yönelik roketli saldırı düzenledi. Kimsenin yaralanmadığı ve askerin anında karşılık vermesiyle saldırı püskürtüldü. PYD'nin silahlı kanadı YPG unsurlarının saldırısının ardından gözlerin çevrildiği sınır hattındaki kentlerden Şanlıurfa'da güvenlik önlemleri artırıldı.



CEYLANPINAR'DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI



Dün teröristlerce hedef alınan hudut karakollarının bulunduğu Suriye'nin Telabyad kentine komşu Akçakale ve Rasulayn'ın karşısında bulunan Ceylanpınar ilçelerinde ise güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Dün teröristlerce hedef alınan Akçakale'deki Tekçe Hudut Karakolu yakınındaki hakim bir tepede zırhlı araçlarla önlem alan askerler, sınırın Suriye tarafını anlık olarak takip ediyor. Ceylanpınar'da da güvenlik güçlerince önlemlerini artıran askerler, sınır hattında sürekli olarak devriye görevi yapıyor.



SINIR 24 SAAT İZLENİYOR



Türkiye ile Suriye sınırına yapılan güvenlik duvarı ile de teröristlerin olası kaçak geçişleri önleniyor. Sınır hattında görevli olan ve eli tetikte 24 saat görev yapan askerler, kule ve kulübelerde Suriye'yi termal kameralar ile gözetliyor. Son günlerdeki saldırıların ardından askerler, İnsansız Hava Aracı ve drone'lar, aynı zamanda 360 derece kamera kaydı yapabilen zırhlı muharebe aracıyla sınır hattında sürekli devriye görevi yapıyor. Dün yapılan saldırıların ardından sınır hattına yaklaşmamaları konusunda uyarı anonsları yapılan ve kısa süreli tedirginlik yaşayan Akçakale ve Ceylanpınar sakinleri, gün



içerisinde olumsuzluk yaşanmaması ile günlük yaşamlarını normal olarak sürdürmeye devam etti.



YPG SINIRINDAN ROKET ATILMASI GÖRÜNTÜLENDİ



Şanlıurfa' nın Akçakale ilçesindeki Tekçe Hudut karakolunun üs bölgesine YPG nin kontrolündeki bölgeden roket atılmasının görüntüleri ortaya çıktı.



Görüntü Dökümü



------------------------------(ÖZEL)



Sınır karakolu



Karakoldaki zırhlı araçlar



Sınır hattındaki duvarlar



Suriye tarafındaki PYD bayrakları



Akçakale Gümrük Kapısı



Sınır hattındaki askeri araçlar



Türkiye ve PYD bayrakları



Hasan Kırmızıtaş anons



Sınır duvarı ve mevziler



Genel ve detay görüntüler



-Tekçe Hudut karakolunun üs bölgesine roket atılmasından görüntü



(Haber: Hasan KIRMIZITAŞ -Kamera: Eyyüp BURUN, Hadi KURT-ŞANILURFA-DHA)



=========================================================



2)SOYLU: KİTAP İNSANIN GIDASIDIR



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu Trabzon'da bu yıl 4.'üncüsü düzenlenen Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı, "Eğer bugün hayatımızın olağan akışında bir takım eksiklikleri görüyorsak bunda okumamanın, kitaplarla haşir neşir olmamanın marifeti söz konusudur. Kitap insanın gıdasıdır" dedi. Öğle saatlerinde özel uçakla Trabzon'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gülbaharhatun Camisi'nde Cuma namazını kıldı. Bakan Soylu, namaz sonrasında da cemaat ve çevredeki vatandaşlarla sohbet etti, camii yanında bulunan Gülbaharhatun Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.



SOYLU: KİTAP İNSANIN GIDASIDIR



Bakan Soylu daha sonra da, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl çok sayıda yayınevi ve yazarın katılımı ile 4'üncüsü düzenlenen, kitap fuarının açılış törenine katıldı. Trabzonspor'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Şota Arveladze'nin de yazar olarak katıldığı fuarının açılışı öncesi konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eğer bugün hayatımızın olağan akışında bir takım eksiklikleri görüyorsak bunda okumamanın, kitaplarla haşir neşir olmamanın marifeti söz konusudur. Kitap insanın gıdasıdır. Türkiye ve etrafımızdaki coğrafyayı terör üzerinden istikrarsızlaştırmaya çalışanlar var. Bunlarla mücadeleyi elbet gerçekleştireceğiz. Gerçekleştiriyoruz da. Ama bunlarla kalıcı mücadele eğitimdir, kitaptır, okumaktır. Tarihine, geleceğine, törene ve medeniyetine sahip çıkmaktır. Çocukken evlatlarımıza verebileceğimiz birçok katkı var. Ama en önemli katkılardan biri de onu okumaya teşvik etmektir. Ailelerin de sorumlulukları var. Gençlerin de sorumlulukları var. Ama kitap okumayı sevdirmek bir devletin ve o devleti oluşturan ailelerin en önemli görevlerinden biridir. B kitap fuarı Trabzon için ayrı bir zenginliktirö dedi.



Fuarın açılış töreninde söz alan Şota Arveladze de, " Ben 3'üncü defa geliyorum. İlk defa futbolcu olarak geldim. Sonra teknik direktör olarak geldim. Bugün de kitap yazarı olarak. 3 defa geldim. Biraz değişik duygular var. Kitap ne kadar önemli olduğunu anlattılar. Belki dünya değişti, artık teknolojiye geçildi ama bildiğim kadar kitap en doğruyu söyleyen, hayatı doğru anlatan özel bir nokta. Herkesin evinde olması gereken değer. Onun için bırakmayın" diye konuştu. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek kitap fuarının açılışı yapıldı. Bakan Soylu bir süre fuarı gezerek stantlardaki kitapları inceledi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



Bakan Soylu Cuma namazı



Kitap fuarı tören



Bakan Soylu konuşma



Açılış töreni



Haber : Fatih TURAN Kamera: Osman ŞİŞKO/TRABÇON/DHA



=====================================================



3)'SAĞLIKTA ORTAK ÇÖZÜM TOPLANTILARI' SÜRÜYOR



ÖZEL Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği'nin (OHSAD) 2017 Kurultayı kapsamında bu yıl 8'incisi düzenlenen 'Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları' Antalya'nın Serik İlçesi'nde devam ediyor. Belek Turizm Bölgesi'ndeki Sueno Hotels Deluxe Otel'de dün başlayan toplantının bugünkü oturumuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da katıldı. Bakan Müezzinoğlu, Türkçede 'Dertler ve sıkıntılar paylaşıldıkça azalır, mutluluklar da paylaşıldıkça çoğalır' diye bir söz olduğunu hatırlatarak başladığı konuşmasında, paylaşımlarla çözümlerin de kademe kademe geleceğini belirtti.



Türkiye'nin son 15 yılda sağlık sektöründe bölgenin en önemli ülkelerinden biri haline geldiğini anlatan Müezzinoğlu, "Bilimsel gelişmelerle gelen yeni teşhis ve tedavi hizmetleri var. Bunların finansal organizasyonunda sorunlar doğabiliyor. Türkiye son 3-4 yıldır olağanüstü sorunlar yaşayarak bu noktalara geldi. Özellikle 2016 yılında terör, Rusya ile uçak krizi, 15 Temmuz hain darbe girişimi. Ama 1998'li, 1999'lu yıllarda, 2016'daki krizlerin hiçbiri olmadan olağanüstü borçlanmalar yaşadığımız dönemler de oldu. Bunları arkada bırakalım. Bir daha yaşamayalım. Hiç sorunsuz bir süreci şekillendirebilmek için de birbirimizi anlamaya, paylaşmaya ihtiyacımız var" diye konuştu.



'TÜRKİYE, SAĞLIKTA BÖLGENİN İDDİALI ÜLKESİ OLABİLİR'



Özel sağlık sektörünün Türkiye'nin ana sac ayaklarından olduğunu vurgulayan Müezzinoğlu, "Üniversite hastaneleri, kamu, devlet hastaneleri ve özel sektörün bu sac ayağını oluşturuyor. Ülkenin bundan vazgeçebilmesi mümkün değil. Vazgeçme gibi bakış açısı da yok. Üçünün birlikte geliştiği süreci şekillendirebilirsek Türkiye, sağlıkta bölgenin iddialı ülkesi olabilir. Bu süreci beraber paylaşarak daha güçlü hale getirmek gibi bir görevimiz ve sorumluluğumuz var" dedi.



Üniversite hastaneleri birinci önceliklerin olduğunu anlatan Müezzinoğlu, üniversite hastanelerinin, aile hekimlerinin baktığı ya da ilçedeki hastaların tedavisinin yapıldığı mekanlar olmadığını söyledi. Bakan Müezzinoğlu, "Eğitimde de iddialı olmak zorundayız. Birilerinin akıl terini dökerek, bizim alın terimizi tükettiği dönemden çıkmamız gerekiyor. Üniversiteler akıl teri, Ar-Ge, araştırma merkezleri ile öne çıkmalıdır. Tükettiklerimizi üretebilen bir noktaya gelmeliyiz" diye konuştu.



SUT SORUNU



Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) uygulamalarının kendi açısından espriye döndüğünü aktaran Bakan Müezzinoğlu, şunları kaydetti:



"Bunu bana getirdiklerinde 'valla dokunamayız' dedim. 'SUT ile ilgili anayasa maddesi var. 10 yıldan önce herhangi bir değişiklik yapılamaz' diye. 10 yılı da doldurduk, dolduracağız. İşte bu yıl bir defa mevcut yapısını, dengelerini yeniden şekillendiren, ondan sonra da her yıl TEFE, TÜFE enflasyon neyse bu standardı da 2018'den itibaren koyacak şekilde ortak heyetimizle çözmemiz gerekiyor. Yapıyı çökerttiğimiz zaman beraber çökeriz. Günü gelecek aza razı olacağız. Günü gelecek zarara razı olacağız. 2016'da birçok alanda birçok zarara razı olduk. Bu zararlardan en anlamlısı ve en değerlisi 249 şehidimiz. 249 şehidimiz olmasaydı o gece, bu salonda ben olmazdım. Siz de muhtemelen bu salon organizasyonunu yapacak noktada olmazdınız. Dolayısıyla ülke, ülkenin dinamikleri zaman zaman başımıza hiç beklemediğimiz olağanüstü hainlikleri getirebiliyor."



"ÇÖZÜM BEKLİYORUZ"



OHSAD Genel Başkanı Reşat Bahat da konuşmasında, SUT ücret problemlerinin artık çözülmesi gerektiğini söyledi. Acil servis ve fark alınamayan kalemlerin tamamına yakınında zarar ettiklerini vurgulayan Başkan Bahat, acil vakaların, zarar edilen durumlar oluşturduğunu kaydetti.



Acil vakalara baktıkça zararlarının arttığını savunan Bahat, "Bbir vatandaşın kolu kopuyor. 10 saatlik ameliyat gecenin 3'ünde ya da pazar günü veriliyor. 3- 4 bin lira veriliyor. Kolu dikecek doktoru bulamıyorsunuz. Kimse artık gecenin 3'ünde telefonunu açmıyor. O kol çöpe atıldığında SGK protez parası veriyor, sakatlık durumu nedeniyle emeklilik parası veriyor. 8- 9 yıldır anlatıyoruz. Bu kolun dikilmesi için 30 bin 40 bin lira vermiyoruz. Kolu dikmek kalp nakli yapmaktan daha zor. Korkunç bir maliyete niye sebep oluyoruz? Muayeneyi anlıyorum da bunu anlayamıyorum. 8- 9 yıldır bunda yapılan pintiliği anlayamadım" diye konuştu. SUT'ta hakkaniyet olmadığını savunan Bahat, kendilerini sahipsiz hissettiklerini ve bu durumun düzeltilmesi gerektiğini kaydetti. Sektör temsilcileri ile bazı illerin SGK müdürlerini bir araya getiren ve sektörün sorunlarının konuşulduğu toplantılar, 30 Nisan'da sona erecek.



Görüntü Dökümü



------------------------



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu konuşması



Reşat Bahat konuşması,



Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya),



=================================================



4)YAŞLI KADIN YANGINDA ÖLDÜ



DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi Fatih Mahallesi'ndeki iki katlı bir evde torunuyla yaşayan 63 yaşındaki Yüksel Sarıtaş adlı kadın, sobadan çıktığı sanılan yangında öldü. Alevleri fark eden torunu 14 yaşındaki Gürkan Kınayer ise son anda evden çıkarak olaydan yara almadan kurtuldu. Fatih Mahallesi Şehit Er Ali Taşöz Sokak'ta torunu Gürkan Kınayer'le yaşayan 63 yaşındaki Yüksel Sarıtaş'a ait iki katlı bir evde, bugün saat 09.00'da, yangın çıktı. Sobadan çıktığı sanılan yangın etrafa yayıldı. Odadaki eşyalar, yanmaya başladı. 14 yaşındaki Gürkan Kınayer, kendini evden dışarı attı. Evde kalan anneannesi Yüksel Sarıtaş ise yaşamını yitirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Vücudunun bir kısmı yanan Yüksel Sarıtaş'ın cesedi ise öldüğü odada bulundu. Yangında anneannesi kaybeden Gürkan Kınayer, olayın şoku üzerinden atamadı. Ambulansta kontrolden geçirilen Kınayer'i komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sarıtaş'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.Ölen Sarıtaş'ın alt komşusu Özlem Atik, dumanı fark edince iki çocuğunu alıp, evden çıktığını belirterek, "Yangını görünce hemen çocuklarımı alıp dışarı çıktım. Üst kattaki komşuma bağırdım ama beni duymadı. Torunu evden çıktı, yaşlı kadının ise çıkamadı" dedi.



Görüntü Dökümü



--------------------------:



Olay yerinden görüntü



İtfaiye ekiplerinden ve polislerden görüntü



Gürkan Kınayer'den görüntü



Komşusu Özlem Atik'in olayı anlatması



Cesedin çıkarılması



Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,



============================================



5)SURİYELİ MUSTAFA, HALK OTOBÜSÜNÜN ALTINDA CAN VERDİ



SİVAS'ta arkadaşıyla bisiklet süren Suriyeli 9 yaşındaki Mustafa Berbuş halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza 13.30 sıralarında Yiğitler Mahallesi Cihangir Caddesi'nde meydana geldi. Suriyeli Salih-Remziye Berbuş'un tek çocuğu olan Mustafa Berbuş ve arkadaşı 10 yaşındaki Ahmet Kattur'la birlikte cadde bisiklet sürmeye başladı. Aynı bisiklet üzerindeki iki çocuğa Melih Gazi Karabulut yönetimindeki Yiğitler-Kılavuz seferini yapan 58 H 0239 plakalı halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalarak bisikletle birlikte yaklaşık 10 metre sürüklenen Mustafa Berbuş olay yerinde hayatını kaybetti. Arkadaşı Ahmet Kattur ise kazayı yaralı olarak atlattı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı Ahmet Kattur ise olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sonrası otobüs şoförü Karabulut, aracı olay yerinde bırakıp polis merkezine giderek teslim oldu. Karabulut'un aracı süratli kullandığı iddia edildi.



"ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ"



Kazayı duyup olay yerine gelen Suriyeli Mustafa'nın annesi Remziye Berbuş oğlunun cesedini görünce sinir krizi geçirdi. Komşuları tarafından sakinleştirilmeye çalışan anne Berbuş emniyet şeridini aşarak oğlunun cenazesine bakmak istedi. Olay yerine gelen baba Salih Berbuş ise oğlunun cesedini görünce gözyaşlarına boğuldu. Berbuş'un cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Sivas Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü:



---------------------------



-Olay yerinden görüntüler



-Otobüsün görüntüsü



-Otobüs altındaki bisiklet



-Sokak ortasındaki çocuğun üzeri kapatılan cesedi



-Ekiplerin incelemesi



-Annesinin üzüntüsü



-Oğlunu görmek istemesi



-Cenazenin götürülüşü



-Ölen çocuğun fotosu



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,



(161 mb)



================================================



6)MARDİNLİ ÇOCUKLAR, ŞEHİT KAYMAKAM SAFİTÜRK ANISI İÇİN TRABZON'A HAREKET ETTİ



MARDİN'in Derik İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün Mardinli çocuklara Trabzonspor maçı izlettirme hayalini gerçekleştirmek üzere 140 kişiden oluşan öğrenci, veli, öğretmen ve STK temsilcileri Trabzon'a gitmek üzere yola çıktı. Mardin'den yola çıkan 140 kişilik heyet, Trabzon'da Şehit Kaymakam Safitürk'ün ailesi ile birlikte Trabzonspor-Gençlerbirliği maçını izleyecek. işleri Bakanlığınca Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen, 10 Kasım 2016'da makam odasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda şehit düşen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün hayali İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla başlatılan proje kapsamında gerçekleştiriliyor. Proje çerçevesinde Derik, Kızıltepe, Nusaybin, Artuklu ve Yeşilli ilçelerinden yola çıkan ve aralarında öğrenci, veli, öğretmen ve STK temsilcisinin bulunduğu 140 kişil, karayolu ile Trabzon'a gitmek üzere yola çıktı. Safitürk'ü kaybetmenin üzüntüsü ile buruk bir mutluluk yaşayan öğrenciler, şehit kaymakamın eşi ve oğlu ile Trabzonspor-Gençlerbirliği maçını izleyecek, Trabzon'un tarihi ve turistik mekanlarını gezme imkanı bulacak. Trabzon forması giyen öğrencilerden Mahmut Aydoğan, gezide yeraldığı için mutlu olduğunu belirterek, ilk defa bir maçı canlı izleyecekleri için heyecanlı olduklarını söyledi. Trabzon'a gitmek için yola çıkmanın mutluluğunu ve şehit kaymakamın hayalini gerçekleştirecek olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Aydoğan, "Trabzon'a gidiyoruz. Maça da gideceğiz. Çok heyecanlıyız. Şehit kaymakamımızın hayalini gerçekleştireceğimiz için de sevinçliyiz" dedi. Mardin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı İbrahim Aydın da, şehit Safitürk anısına düzenlenen programı gerçekleştirmek üzere Trabzon'a gitmek üzere bugün yola çıkacaklarını söyledi. Safitürk'ün şehit olmadan önce derneklerini ziyaret ederek dernek anı defterine, bir öğrenci grubunu Trabzon'a götürerek, hem maç izletme, hem de şehri gezdirme sözü verdiğini ifade eden Aydın, bu hayali gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı. Aydın, "Çocuklarımızı yarın oynanacak Trabzonspor-Gençlerbirliği maçına götüreceğiz. Şehit kaymakamımız yaşasaydı o da bizimle gelecekti. Ama olmadı. Rahmetli kaymakamımızın eşi ve oğlu ile babası da maça katılacak. Hep beraber onun hayalini gerçekleştireceğiz" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından öğrencileri taşıyan otobüs Trabzon'a gitmek üzere hareket etti.



Görüntü Dökümü



-----------------------



-Toplanan öğrenci ve veliler



-Otobüsten görüntü



-Öğrenci ve dernek başkanının konuşmaları



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, -



==================================================



7)KARACAOĞLAN ŞİİR AKŞAMLARI, YABANCI ŞAİRLERİN FİNALİYLE SONA ERDİ



MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 15'jnci Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamları, son gününde yurtdışından gelen şairleri ve ozanları ağırladı.Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 15'inci Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamları'na Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin Yazarlar Derneği (MEYAD) Başkanı Rüştü Aydın, Mersin Şair ve Yazarlar Derneği (MEŞYAD) Başkanı Mustafa Doğan, Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof.Dr.İsmail Görkem, Mersin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Nilgün Çıblak Coşkun ve çok sayıda Mersinli şiir sever katıldı. Yurt dışından davet edilen şair ve ozanların sahne aldığı gecede, program başlamadan önce Karacaoğlan Araştırma Ödülü'nü alan Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Başkanı Prof. Dr.İsmail Görkem'e Başkan Burhanettin Kocamaz tarafından Karacaoğlan heykelciği verildi.



Prof.Dr.Görkem'in ödül konuşmasının ardından Kerkük Kültür Derneği Başkanı Dr. Şemsettin Kuzeci, Bulgaristanlı sanatçı Nasuf Remzi Dail, Kosovalı sanatçı Agim Flsar, Kazakistanlı sanatçı Assem Zhumagazina, Güney Azerbaycanlı sanatçı Farhad Shidfar, Kırgızistanlı sanatçı Dilkumar Zholdoshova, Azerbaycanlı sanatçı Aşık Toğrul, Çuvaşistanlı sanatçı Nikolai Fomiriakov ve Rusya Federasyonu Sibirya Bölgesi'nden katılan Sibirya Şor Türkü Olga Tannagasheva sahne alarak, Mersinlilere unutamayacakları bir gece yaşattı.



Etkinlikte konuşan Başkan Kocamaz, Türk dünyasının 4 gündür Karacaoğlan etrafında birleşip, gönülleri coşturduğunu ve Türk dilinin güzelliklerini sunduğunu söyledi.



Müzik dinletilerinin ve şiirlerin ardından Başkan Kocamaz ve protokol üyeleri yurt dışından gelen sanatçılara günün anısına Karacaoğlan heykelcikleri hediye etti.



Görüntü Dökümü



------------------------



Salonda bulunanlardan genel ve detay



Başkan Kocamaz, Prof. Dr.İsmail Görkem'e Karacaoğlan Araştırma Ödülü'nü verirken



Sahneye gelen sanatçılar



Şairler ve aşıklar şiir okuyup şarkı seslendirirken



Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz konuşurken



Genel ve detay



(BOYUT: 620,53) (SÜRE: 05,33 DK)



Haber-Kamera: Ali Ekber ŞEN/MERSİN,



=======================================================



8)GAZİANTEP'TE, DİSK'TEN 1 MAYIS ÇAĞRISI



GAZİANTEP'te 1 Mayıs'ı Kırkayak Parkı'nda yapacakları mitingle ortak kutlamaya hazırlanan DİSK, KESK, TTB, TMMOB, Tüm-Tis ve Belediye-İş, işçileri davet etti.



DİSK Gaziantep Bölge Temsilciliği'nde düzenlenen basın toplantısında tertip komitesi 1 Mayıs'ta işçileri alanlara çağırdı. Toplantıda konuşan DİSK Gaziantep Bölge Temsilcisi Ali Güdücü, 1 Mayıs'ın tüm dünyada, işçi sınıfının alanları doldurduğu bir gün olarak kutlanması gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:



"Yok sayılan emeğin, dünyanın dört bir yanında görkemli bir biçimde varlığını gösterdiği gündür 1 Mayıs. Dünyanın her yerinde en merkezi ve en büyük meydanlar, emeğin bu görkemli buluşmasına tanıklık eder. İşçiler özlemlerini, umutlarını, taleplerini istedikleri meydanlarda özgürce ifade eder. Bizler emek ve meslek örgütü başta olmak üzere, dost kurumlarla beraber, Gaziantep Kırkayak Parkı başta olmak üzere, Türkiye'nin her yerinde olabildiğince yaygın, kitlesel, coşkulu 1 Mayıs buluşmalarını birlik içerisinde yaşayacağımızı ilan etmek istiyoruz."



Görüntü Dökümü



----------------------------



Toplantıya katılanlar



Ali Güdücü'nün konuşması



Genel ve detay görüntüler



( Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-DHA)



GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 164 MB



==================================================



9)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ YARALANDI



BARTIN'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Ömer Yetmez ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Yetmez'e, koşarak yolun karşısına geçmek isterken hızla seyreden K.B. yönetimindeki 74 AD 296 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 5 metre havalanarak yere düşen Yetmez ağır yaralandı. Ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yetmez'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza anı yol kenarındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaylla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



------------------------



-Kaza güvenlik kamera görüntüleri



Süre: 16 sn. Boyut: 10,0 MB



Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,



==================================================