Dha Yurt Bülteni-9
1)BAŞBAKAN YILDIRIM: BİZ HERŞEYİ DOLAR OLARAK GÖRMÜYORUZANTALYA'da Afrika Birliği ülkelerinin cumhurbaşkanı ve bakanlar düzeyinde katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Biz herşeyi dolar olarak görmüyoruz" dedi.
1)BAŞBAKAN YILDIRIM: BİZ HERŞEYİ DOLAR OLARAK GÖRMÜYORUZ
ANTALYA'da Afrika Birliği ülkelerinin cumhurbaşkanı ve bakanlar düzeyinde katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Biz herşeyi dolar olarak görmüyoruz" dedi. FETÖ terör örgütünün 160'tan fazla ülkede faaliyet gösterdiğini belirterek 15 Temmuz'u hatırlatan Yıldırım, "Dolayısıyla bu örgütün faaliyetlerine ülkelerinizde gereken tedbiri almakta gecikirseniz aynı tehditle siz de karşı karşıya kalabilirsiniz" diye uyardı.
Türkiye- Afrika Tarım Bakanları 1'nci Toplantısı ve Tarım İş Forumu, Antalya'nın Serik İlçesi Belek turizm bölgesinde Maritim Pine Beach Resort Hotel'de başladı. Forumun açılışı Başbakan Binali Yıldırım, Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı da olan Gine Devlet Başkanı Alphe Conde, Somali Devlet Başkanı Mohamed Abdullahi Mohamed, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Antalyasporlu futbolcu Samuel Eto'o'nun katılımıyla yapıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu işbirliğiyle düzenlenen foruma, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, AfB Kırsal Ekonomi ve Tarım Komiseri Josefa Correia Sacko ile Afrika ülkeleri ve Türkiye'den tarım sektörü üst düzey yönetici ve temsilcileri katıldı.
SON KONUŞMACI FIKRASI
Kürsüye en son çıkan Başbakan Binali Yıldırım, bir toplantıda konuşmalar uzun sürünce tüm salonun boşaldığını ve sadece bir dinleyici kaldığını, kürsüdeki konuşmacı, konuşmasını bitirip tek kalan dinleyiciye çok teşekkür ettiğini, şaşıran dinleyicinin de 'Senden sonraki konuşmacı benim' diye yanıtladığı fıkrayla salondakileri güldürdü.
GERÇEKLERLE YÜZLEŞME ZAMANI
Aslında gerçeklerle yüzleşmenin zamanının geldiği ve geçtiğini belirten Başbakan Yıldırım, "Maalesef dünya, gelişmiş dünya, dünya milletleri, insanlık, küresel sorunlara çözüm üretemiyor. Ülkeler arasındaki rekabetler insanlık değerlerini aşındırıyor. İnsanlık değerleri maalesef birer birer yok olup gidiyor. Daha son günlerde kimyasal gazla yok edilen Suriye'deki o bebeklerin resmini şöyle biz gözünüzün önüne getirin. Orası insanlığın öldüğü, bittiği yerdir. Hiçbir şey insan hayatından daha kıymetli değildir. İnsanın olmadığı yerde neyinizin olursa olsun hiçbir şeyin kıymeti yoktur. Dünya da, gelecek de, kardeşlik de, barış da, üretim de, tarım da insan içindir. Bir meşhur Kızıldereli sözü, deyişi var. 'Son ağaç kesildiğinde, son nehir kuruduğunda, son balık avladığında işte o zaman paranın önemi yok.' Çünkü para yenmez, bir işe yaramaz. Onun için ülkeler, kıtalar, milletler olarak biraraya gelmemiz, sorunlarımızı daha samimi konuşmamız lazım. Kuvvetli ülkelerin zayıf ülkelerin eksikliğini gidermesi lazım. İlişkilerin hükmetme, kontrol altına alma anlayışla değil, adil, kazan kazan esasına göre geliştirilmesi lazım" diye konuştu.
AFRİKA'YLA BİRLİKTE KALKINMA
Türkiye Cumhuriyeti olarak son 10 yılda özellikle Afrika'yla ilişkilerde bu esası belirlediklerini açıklayan Başbakan Yıldırım, "Afrika açılımı bağlamında Afrika'ya önemli ölçüde ziyaretler gerçekleştirdik. Afrika'ya sadece Afrika'nın kaynaklarını keşfedip, onları almak değil, Afrika'yı Afrika'yla birlikte kalkındırmak için projeler ürettik. Türkiye Afrika'da son 10 yıl içinde büyükelçilik sayısını 50'li rakamlara çıkardı, benzer şekilde Afrika ülkelerinin de 33 tane büyükelçilik açması bu ilişkilerin tek taraflı değil, karşılıklı olduğunu gösteriyor. Ulaşım, erişim herşeyin başıdır. Eğer ulaşamazsanız, bizde bir güzel söz vardır, gidemediğin yer senin değildir. Özellikle bakanlık yaptığım dönemlerde başlattığımız açılım, bugün Türkiye'de havacılık sektörünü 6 kat büyüttü. 15 yılda, 33 milyon yıllık iç-dış hat seyahat eden yolcu vardı, 193 milyona yükseldi. O nedenle Türkiye bugün dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'a yapıyor. 150 milyon yolcu kapasiteli, bu doğuyla batıyı, kuzeyle güneyi birleştiren konumdaki Türkiye'yi bir transfer merkezi haline getirecek. Bir küresel buluşma birleşme, barışın ve kardeşliğin geliştirilmesine, milletlerin, insanların birbiriyle tanışma ve kaynaşmasına vesile olacak" dedi.
'ZAMAN PARADAN DAHA DEĞERLİ'
Önceki yıllarda Afrika'ya gitmek için Avrupa veya Körfez ülkeleri aktarmalı en az bir günün yolda geçirildiğini dile getiren Yıldırım, bugün Türk Hava Yolları'nın Afrika'da 50'den fazla noktaya uçuşla büyük kolaylık sağladığını anlattı. Yıldırım, "Zaman ekonomisi diye birşey var ve zaman paradan daha değerli. O nedenle ilk adımı bununla attık, ikinci adımda büyükelçilik sayısını artırdık ve nihayetinde Afrika ülkeleriyle kazan kazan esasına göre hem ikili ilişkilerimizi hem de Afrika Birliği ile bütün kıtanın konularını görüştük. İşte bu toplantı da onlardan biri. 2004'te Melibo'da yapılan toplantıda sayın cumhurbaşkanımızla birlikte biz de vardık ve alınan karanları biliyoruz. Bu toplantı o kararların hayata geçirilmesi için tertip edilen bir toplantı. Bu iki günlük sürede sektörle ilgili işadamları karşılıklı biraraya gelecek, tecrübe paylaşımında bulunacak ve geleceğe yönelik müşterek atacağı adımları belirleyecektir. Aynıca 50'ye yakın bakan var ve bütün yetkililerle biraraya gelip bu konuları konuşacaklar" dedi.
'BİZ HERŞEYİ DOLAR OLARAK GÖRMÜYORUZ'
İstatistiklere göre Afrika'da çok yüksek potansiyel olduğunu, ancak bu potansiyeli henüz kullanma noktasında çok bakir olunduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Gerek tarım arazilerinin verimli kullanılması, doğal kaynakların hayata geçirilmesi, bütün bunların hepsi birlikte çalışırsak başaracağımız işlerdir. Bugün Türkiye Suriye, Irak'ta bölgede yaşanan istikrarsızlığa, otorite, yönetim boşluğuna rağmen her türlü terör faaliyetiyle kararlı mücadelesini sürdürürken, diğer taraftan evini, yurdunu terkedip, canını kurtarmak isteyen milyonlara evini, kucağını açmış, ekmeğini paylaşmıştır. Bu bizim değerlerimizde olan birşeydir. Biz herşeyi dolar olarak görmüyoruz. Biz insanlığın her türlü menfaatin üzerinde olduğuna inanan bir toplumuz. Dolaysıyla Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi, bu düzeyde, tek tarafı menfaat değil, karşılıklı kardeşlik, güven, kazan kazan esasına göre inşa ediyor ve bu yolda ilerliyoruz. Bundan da eminim ki hem Afrika içinden çıkmaya çalıştığı sorunlardan kurtulmuş olacak, Türkiye de bir yandan bölgedeki güven ve istikrarı sağlamak için daha fazla katkı sağlayacak. Diğer yandan da bölgesel ve küresel refaha önemli ölçüde katkı sağlayacaktır" diye konuştu.
AFRİKA ÜLKELERİNE FETÖ UYARISI
Afrika ülkelerine, devlet başkanları ve cumhurbaşkanlarına özellikle teşekkür eden Başbakan Yıldırım, "Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi karşısında Afrika ülkelerinin büyük ekseriyeti Türkiye'nin yanında yer aldı. Türkiye'nin demokrasisini yok etmeye yönelik, geleceğini karartmaya yönelik bu alçak kalkışmanın, girişimin karşısında Türkiye Cumhuriyeti'ni, onun seçilmiş hükümetini, cumhurbaşkanını desteklediler. Bununla da kalmayıp birçok Afrika ülkesi bu alçak FETÖ terör örgütünün uzantısı olan okulları, kurumları birer birer kapatıyor. Bu konuda da kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu küresel bir terör örgütüdür. 160'dan fazla ülkede faaliyet gösteren, bunların emperyal, uluslararası örgütlerle işbirliği halinde olduğu bir sır değil. Dolayısıyla bu örgütün faaliyetlerine ülkelerinizde gereken tedbiri almakta gecikirseniz aynı tehditle siz de karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tecrübeyi yaşamış bir ülkenin başbakanı olarak bunu söylüyorum" dedi.
AFRİKA'YI EN ÇOK ZİYARET EDEN LİDER ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esasında toplantıya katılmak istediğini, yoğun programı nedeniyle katılamadığını belirterek, Erdoğan'ın selamını da ileten Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanının 54 Afrika ülkesinden 23'üne 39 ziyaret gerçekleştirerek, dünya liderleri içerisinde Afrika'yı en fazla ziyaret eden cumhurbaşkanı olduğunu da sözlerine ekledi.
AFRİKA'NIN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ AFRİKALILARIN KENDİSİNDE
Afrika'nın sorunlarına çözümü yine Afrikalıların kendisinin bulacağına dikkati çeken Başbakan Yıldırım, "Afrika'nın yol göstericiye değil, yol arkadaşına ihtiyacı var. Türkiye bu süreçte Afrika'nın yanında yer almaya devam edecek. Ülkemizin de bu uzun yolda Afrika'dan öğreneceği çok şey olduğunu biliyoruz. Dünyaya baktığımızda bir yanda israf almış başını gitmiş, bir yanda yoksulluk. İşte temel hedef ve önceliğimiz bu uçurumu, farkı kapatmaktır. Bütün dünyanın dikkatini bu acı gerçeğe çekmektir. Bunu her platformda Türkiye olarak yapmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.
Görüntü Dökümü
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Toplantı detay
Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)
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2)RUS GENERALIN TABUTU, KARS MÜZESİ'NDE
ARDAHAN'da bir inşaatın temel kazısı sırasında bulunan 139 yıl öncesine ait Rus Generale ait olduğu tahmin edilen tabut, Kars Müzesine getirildi ve koruma altına alındı.
Ardahan'ın Karagöl mahallesinde geçen 25 Nisan günü iş makinasıyla başlatılan temel kazısı sırasında üzerinde hac işareti olan bir tabuta rastlandı. Olay yerine gelen polis kazı alanının etrafında güvenlik önlemleri aldı ve Kars Müze Müdürlüğünden gelen uzmanlar sahada inceleme başlattı. Ardahan'da sosyal medya üzerinden yayılan haber üzerine vatandaşlar, tabutu görmek için inşaat alanına akın etti. Rus generale ait olduğu tahmin edilen tabut, incelemeninin ardından Kars'a getirildi.
İskelet üzerindeki çizme ve paltosunun çürümiş olduğu tabuttaki cesedin Hristiyan bir erkek askere ait olduğu belirlendi. Kars Müze Müdürü Necmettin Alp, bu konuda şunları söyledi:
"Müze Müdürlüğünden iki uzman arkeoloğ, Ardahan Kültür ve Turizim Müdürlüğünden personelin katılımıyla bir heyet huzurunda tabutun kapağı açıldı. Tabutta muhtemelen Rus işgali döneminde yani 93 harbinden sonra 1878-1917 tarihleri arasında Ardahan'ın Rus işgalinde kaldığı tarihlerde Ardahan'da bulunan bir askeri birlikteki Rus subaya ait elbisesi ile üniformasıyla birlikte iskelet bulunmuş. Tabutun içerisinde başka da taşınır kültür varlığına rastlanmamıştır. İncelemeler tamamlandıktan sonra tabut, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla tabut Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eşliğinde Kars Müzesi'ne getirildi. Yapılan incelemede tabutun uzunluğu 2 metre, yüksekliği 90 santim. Üzerinde haç işareti bulunan kapaklı tabutta subayın çizmeleri hiç yıpranmamış. Askeri üniformalı, sakallı bir Rus subaya ait. Apolettte 3 yıldız ve 20 rakamı var. Rus subay bu general de olabilir. Rus subayının iskeletinin bulunduğu tabut mühürlenerek koruma altına alındı."
Rusya'dan ve Türkiye'den medyanın büyük ilgi gösterdiğine işaret eden Alp, "Rus Haber Ajansından da aradılar. Ülkemizdeki bütün basın yayın kuruluşları da sürekli arıyorlar. Tabutun bulunması, gündem oluşturdu. Rus generale ait tabutu görmek isteyenler var. Öncelikle ilaçlama ve temizliğin yapılması gerekir. Gerekli adli süreç tamamlandıktan sonra da genel müdürlüğümüzün izinleri ile teşhire çıkarıp sergileyebiliriz. Ama bu belli bir süreç istiyor, hemen olacak iş değil" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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Tabuttan görüntüler
Müze Müdürlüğü'nden detaylar ve tabelası
Müze Müdürü Necmettin Alp ile röp.
Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS,
514 MB – 8 DK 22 SN -
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3)SUUDİ İŞADAMINDAN TÜRKİYE'YE YATIRIM SİNYALİ
BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ticari Safari Projesi kapsamında, gıda sektörüne yönelik alım heyeti programına katılan Suudi Arabistan'ın Bin Dawood Marketler zinciri Yönetim Kurulu Üyesi Abdul Khaliq Bin Dawood, Türkiye'ye yatırım yapacağının işaretini verdi.
Toplamda, 20 ülkeden 160'a yakın iş dünyası temsilcisi Sheraton Otel'de Bursalı firmalarla buluştu. Ekonomi Bakanlığı desteğiyle yürütülen Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projesi (Ur-Ge) kapsamında birçok sektörde alım heyeti organizasyonu gerçekleştiren BTSO, Ticari Safari Projesi ile gıda sektörü temsilcilerini yurt dışından gelen yabancı alıcılarla bir araya getirdi. Bursalı 35 firmanın stant açarak ürünlerini tanıttığı organizasyonda, Suudi Arabistan'dan Katar'a, Ortadoğu coğrafyasından AB ülkelerine kadar 160 yabancı alıcı yer aldı. Ur-Ge projesi kapsamında 'Bursa Food Point' kurumsal markası altında bir araya gelen sektör temsilcileri, Sheraton Otel'de düzenlenen organizasyonda önemli iş görüşmeleri gerçekleştirdi.
TÜRKİYE'YE YATIRIM SİNYALİ
BTSO heyeti ile birlikte Suudi Arabistan'ın Bin Dawood marketler zinciri Yönetim Kurulu Üyesi Abdul Khaliq Bin Dawood ve şirket yöneticileri de Bursa ürünlerini inceledi. Bin Dawood, bir gazetecinin 'Türkiye'de marketler zinciri açmayı düşünüyor musunuz'ö sorusuna şöyle cevap verdi:
"İnşallah Türkiye genelinde bir plan olabilir. Biz Türk halkını seviyoruz ve biliyoruz ki onlar da bizi çok severler.ö
Bursa'da bulunmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen Dawood, BTSO tarafından düzenlenen alım heyeti programının kendisi için çok anlamlı olduğunu vurguladı. Dawood, "BTSO'nun güzel misafirperverliği üzerine Bursa'ya geldim. Bursa ürünlerinin kalitesi bizi oldukça mutlu etti. BTSO'nun yapmış olduğu davet, bize Bursa pazarına yönelmemiz konusunda cesaret verdi. Bu önemli organizasyondan dolayı BTSO'ya teşekkür ediyorumö dedi.
"BURSA BİZİM EVİMİZ GİBİö
Dawood, alım heyeti organizasyonunun Bursa ürünlerini daha iyi tanımalarını sağladığını söyledi. Bursa ile ticari anlamda işbirlikleri yapabileceklerinin mesajını veren Dawood, şöyle konuştu: "Bursalı firmalarımızın ürünleri güzel ve lezzetli. Ben daha önce birçok defa Bursa'ya geldim. Ancak ticari anlamda ilk defa Bursa'da bulunuyorum. Önümüzdeki günlerde bazı ürünlerin satın alımı konusunda yeni bir ticaretin başlamasını istiyoruz. Suudi Arabistan olarak bizler Türk halkını çok severiz. Onların da bizleri çok sevdiğini biliyoruz. Burada kendi evimizdeymiş gibi hissediyorum.ö
"BURSA'YA DEĞER KATAN MÜŞTERİLER GETİRİYORUZö
BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, gıda alanında ilk alım heyeti organizasyonunu gerçekleştirdiklerini söyledi. Alım heyeti organizasyonunun sektör temsilcilerinin ticaretini büyütmesine büyük katkı sağladığını vurgulayan İsmail Kuş, "Ticari Safari Projesi kapsamında yurt dışından önemli alım heyetlerini Bursa'da misafir ediyoruz. Bursa'ya değer katan ürünlere Bursa'ya değer katacak müşterilerimizi getirdik. Farklı sektörlerde alım heyetlerini bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz ay tekstil sektörüne yönelik bir alım heyetini ağırlamıştık. Gıda sektörüne yönelik düzenlediğimiz bu alım heyeti programı da firmalarımızın dış ticaret hacmini artıracak ve farklı pazarlara açılmasını sağlayacaktırö diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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-Arap is adamanın stantları gezmesi
-Fuardan genel görüntü
-Arap is adamının basın toplantısı
BOYUT: 330 mb
SÜRE: 4,23
Edip TEKİN/BURSA, -
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İŞYERLERİNE MAGANDA KURŞUNU
DENİZLİ'nin Merkezefendi İlçesi'nde gece çıkan bir kavga sonrası tabancayla rastgele açılan ateş sonucu 3 ayrı kuyumcu dükkanında hasar oluştu. Olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına alındı.
Merkezefendi'nin Bayramyeri Meydanı'nda yer alan, kuyumcuların yoğun olarak bulunduğu Demirciler Caddesi'nde çıkan kavga sonrası etrafa tabancayla rastgele ateş açıldı. Bu sabah işyerlerini açan 3 ayrı kuyumcu, dükkanlarının camlarının kırık olduğunu ve duvarlara mermilerin isabet etiğini görünce polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri işyerlerinde inceleme yaptı, boş kovanları topladı. Polisin incelemesi sonrasında, kuyumcular, kırılan camları temizledi.
Olay sonrası güvenlik kamera kayıtları da kontrol edildi. Kayıtlara göre, caddede bulunan bir restorandan çıkan kişilerin gece kavga ettikleri, ardından da silahlı bir kişinin etrafa rastgele ateş açtığı belirlendi. Çalışma başlatan polis, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı, soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü
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Olay yerinden görüntü
Polislerden görüntü
Bir esnafın olayı anlatması
Kırık camlardan görüntü
Duvara isabet eden kurşun deliğinden
Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,