Dha Yurt Bülteni-9
1)ADANA'DA SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ, 4 YARALIADANA'da iki grup arasında motosiklet park yeri yüzünden çıkan kalaşnikoflu çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
1)ADANA'DA SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ, 4 YARALI
ADANA'da iki grup arasında motosiklet park yeri yüzünden çıkan kalaşnikoflu çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Sinan Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinin hemen yan tarafındaki sokakta Cono Aşireti mensupları arasında motosiklet park yeri yüzünden kavga çıktı. Tartışma tarafların ailelerinin de karışmasıyla silahlı çatışmaya döndü. Sokak arasında kalaşnikof tüfek, tabanca ve otomatik tüfekli çatışmada 5 kişi yaralandı. Bölgedeki hastanelere sevk edilen yaralılardan kimliği öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralıların 1'inin hayati riskinin devam ettiği bildirildi.
Çevik Kuvvet ekiplerinin sevk edildiği sokakta geniş güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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Olayın yaşandığı sokak başındaki çevik kuvvet polislerinin görüntüsü
Camı kırık otomobilden görüntüler
Polislerin olay yerinde inceleme yapması
Olay yerindeki polisler ve güvenlik şeridi
Olay yerindeki zırhlı polis aracı
Ölü ve yaralı yakınlarının hastane girişi önünde kalabalık görüntüsü
Yakınlarının feryadı
Çevik kuvvet ekibinin hastane girişinde kalabalık görüntüsü
Hasta girişinde ambulanslardan görüntüler
Ölü ve yaralı yakınlarının polise tepki göstermesi ve konuşmaları
Çevik kuvvet ve polislerden görüntü
Hastane girişinden genel görüntü
SÜRE: 01'10" BOYUT: 72 MB
Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK-Murat KİBRİTOĞLU/ ADANA,
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(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)
2)14 GÜNDÜR GÖZALTINDA OLAN İTALYAN GAZETECİ SINIR DIŞI EDİLDİ
TÜRKİYE'de 14 gündür gözaltında olan İtalyan gazeteci 35 yaşındaki Gabriele Del Grande, sınır dışı edildi.Geçen 9 Nisan'da Hatay ilçesinin Türkiye-Suriye sınırında gözaltına alınan ve 14 gündür gözaltında tutulan İtalyan vatandaşı Gabriele Del Grande'nin, hakkındaki soruşturmanın tamamlanmasının ardından ülkesine sınır dışı edildiği bildirildi. Dün akşam gözaltında tutulduğu Muğla'nın Ula İlçesi'nden otobüsle Dalaman Havalimanı'na götürülen İtalyan gazeteci, iki polis eşliğinde önce İstanbul'a götürüldü. Ülkesinde belgesel yapımcısı olarak da tanınan Gabriele Del Grande, bu sabah da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan İtalya'nın Bologna kentine gönderildi.
Suriye iç savaşı ve DEAŞ'ın doğuşunu konu alan son kitabı için araştırma yapmak amacıyla 7 Nisan'da Türkiye'ye gelen Gabriele Del Grande, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmıştı.
Görüntü Dökümü
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-İtalyan gazetecinin fotosu
-Ula ilçe Kaymakamlık binasından dış plan
-Ula ilçe merkezinden görüntüler
-Ula Göç idaresinden genel görüntü ve detaylar
(Haber: Yaşar ANTER -Kamera: Mustafa SARIİPEK-(ULA)MUĞLA/DHA)
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(EKİYLE YENİDEN)
ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 40 SANTİME ULAŞTI
2)ARAP TURİSTLER İLGİ GÖSTERDİ
ULUDAĞ'a dün akşam yağan kar ile kar kalınlığı bu sabah 40 santime ulaştı. Meteroloji kar yağışı beklenmediğini açıkladı. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan ve kayak sezonunu kapatan Uludağ'da kar yağışı devam ediyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derecyee kadar düştüğü Uludağ'da dün akşam kar yağdı. Böylece kar kalınlığı 40 santime ulaştı. Kar lakütiği olmayan araçların Uludağ'a çıkış ve inişine jandarma izin vermezken meteroloji hafta içersinde kar yağışının beklenmediğini açıkladı. Toplam 6 bin yatak kapasitesi bulunan 30'a yakın otel ve tesisin yer aldığı Uludağ'da kayak sezonu geçtiğimiz mart ayında sone ermiş otellerin büyük bölümü kapatmıştı.
ARAP TURİSTLER İLGİ GÖSTERDİ
Uludağ'a kar yağması sonucu zirveye günü birlik çıkan Arap turistler karın keyfini çıkardı. Pistlerde kar topu oynayan Arap turistler ilginç görüntüler sergilediler. Otel işletmecileri Uludağ'A bu mevsimde Arapların büyük ilgi gösteridğini hafta sonu ise Bursa'dan piknik yapanların geldiğini söylediler.
Görüntü Dökümü
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-Uludağ'dan görüntü
-Kar motorlarına binen araplardan görüntü
-Arap turistler kar topu oynarken
-Fotoğraf çeken arap turistler
-Kadın arap turistlerden
-Telesiyeje binenlerden görüntü
-Röpler
-Detaylar
Berktuğ ÖNCÜ/BURSA -
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4)FIRTINA, SİVAS'TA 100'DEN FAZLA BİNANIN ÇATISINI UÇURDU
SİVAS'ta dün etkili olan fırtına nedeniyle kent merkezinde 100'den fazla binanın çatısı uçtu. 16 binanın çatısından kopan parçalar ise 48 araça, 126 bin liralık zarara yolaçtı.
Sivas'ta dün sabahın erken saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde şiddetini artırarak saatteki hızı 95 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle kent merkezinde 23'ü okul binası olmak üzere 100'den fazla binanın çatısı uçtu. Emniyet Müdürlüğü tarafından araçlara yönelik yapılan hasar tespit çalışmasında, 16 binanın çatısından kopan parçanın 48 aracın üzerine düştüğü ve bu araçlarda 126 bin liralık hasar oluştuğu belirlendi.
Öte yandan Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, trafik lambaları, reklam tabelaları ve yön levhalarının hasar görmesi nedeniyle dün gün boyu yaklaşık 200 olaya müdahale etti. Hasar gören binalardaki onarım çalışmalarına da başlandı.
Görüntü Dökümü: (DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER)
-Rüzgarın etkisiyle kalkan çatı parçaları
-Yola savrulan sac parçalarının tehlike arz etmesi
-Yıkılan levha ve panolar
-Uçan çatıların görüntüsü
-Araçların üzerine düşen çatı parçaları ve oluşan hasarlar
-Çatıların zarar verdiği dükkanlar
-Detaylar
Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS,
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4)ANAMUR'DA ERTELENEN KUTLAMA
MERSİN'in Anamur İlçesi'nde şiddetli fırtına nedeniyle ertelenen 23 Nisan kutlamaları renkli görüntülerle gerçekleştirildi.
Yeni Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamaya Kaymakam Cengiz Cantürk, Belediye Başkanı Mehmet Türe, Garnizon Komutanı Albay Şaban Delioğlu, Milli Eğitim Müdürü Aziz Dağıstan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Milli Eğitim Müdürü Dağıstan yaptı.
Yaklaşık 2 saat süren kutlamaların sonunda Kaymakam Cengiz yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.
Görüntü Dökümü
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- Çocuklar meydana yürürken
- Meydanda saygı duruşu istikal marşı
Milli Eğitim Müdürü Konuşma
Gösterilerden genel ve detaylar
Kaymakam öğrencilere ödül verirken
Görterilerden görüntü
Sahada Uğur Okulları İlk TBMM
Genel ve Detaylar
(Boyut: 450 Mb)(Süre: 6 Dk)
Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),
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5)KARS'TA 41 ASKER YARGIÇ KARŞISINDA
KARS'taki 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 1'inci Tank Taburu'nda görevli 13'ü tutuklu toplam 41 askerin FETÖ/PDY davasında yargılanmasına başlandı.
Kars 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanıklar; Teğmen Üzeyir A., Astsubay Görkem Y., uzman çavuşlar; Mehmet Ç., Özcan E., Cihangir T., Hüsnü Ö., Okan T., Özgür B., Serkan K., Ümit G., Yasin T., Yaşar Y. ve Uzman Onbaşı Hakan C. ile birlikte başka kentlerdeki sanıklar da Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılarak ifade verdi. Mahkeme nedeniyle Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alın. Duruşmada, tanıklar, sanıklar, avukatlar, sanık yakınları ve izleyiciler de hazır bulundu.
Tutuksuz yargılanan ve duruşmada hazır bulunan Üsteğmen H.G., savunmasında alarm verilmesiyle çağrıldığını ve aynı güzergahta bulunan arkadaşlarını alarak kışlaya geldiğini bildirdi. Tabur Komutan vekili Yüzbaşı Osman A. ile görüştüğünü anlatan H.G., şöyle dedi:
"Bir tank ve bir araç hazırlayarak nizamiyeye gelmemi emretti. 7 personel, tank ve araçla nizamiyeye geldik. Yarbay Nihat U., Osman A.'yı yanına çağırarak Kars İl Emniyet Müdürlüğü önüne tank gönderilme emrini verdi. Osman A. da bana söylenen yere gitmemi istedi. Defalarca sormama rağmen ne olduğu konusunda bir şey söylemedi. Olayı halktan ve babamla yaptığı telefon görüşmesiyle öğrendim. Üstçavuşa 'Benim emrim olmadan hiç bir aracın çıkmaması emrini verdim.' Tankı emniyetli bir yere çektik ve beklemeye başladık. Nihat Yarbayın polis tarafından alınmasıyla içeri girdik. Suçlamaları kabul etmiyorum."
KARS, -
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6)TÜRK VE SURİYELİ ÇOCUKLARA YARDIM
KİLİS'te, Mehmet ve Nimet Erman Zeytçioğlu İlkokulu'nda eğitim gören Türk ve Suriyeli çocuklara kıyafet yardımı yapıldı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle merkezi İstanbul'da bulunan Okyanus Kolejleri Eğitim Kurumu veli, öğrenci, öğretmen ve okul idarecilerinin katılımı ile Kilis Hacı Mehmet ve Nimet Erman Zeytçioğlu İlkokulu'nda eğitim gören 415 öğrenciye hediye gönderildi.
İstanbul'dan getirilen hediye kıyafetlerini alan Türk ve Suriyeli öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Halkalı Okyanus Kolejleri Kampüs Müdürü Erhan İban, kurumları tarafından her yıl İstanbul'da kardeş okul kampanyasını bu yıl Kilis'te yaptıklarını ifade ederek, "Kampanya çerçevesinde Kilis'in seçilmesinin sebebi malum nüfusunun Suriyeli vatandaşa ev sahipliği yapıyor. Kilis'in çocukları Kilis'in parklarını Suriyeliler ile paylaştı. Mahallesini, evlerini, vatanını paylaştı. Kurum olarak bizlerde 23 Nisan bayramında Kilisli çocuklarla birlikte olup, hediyelerini vermeyi uygun bulduk" dedi.
Kilis İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanifi Başıbüyü de hediyelerinden dolayı İban'a teşekkür etti.
Etkinlik sonunda katkılarından dolayı aynı zamanda Valilik Özel Kalem Müdürü İhsan Eray'ın akrabası olan Okyanus Koleleri yöneticilerine teşekkür plaketi verildi.
Görüntü Dökümü
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Toplanan veliler ve öğrenciler
Hediye paketlerinin açılması
Mektup okuyan çocuklar
Erhan İban'ın konuşması
Hanifi Başıbüyük'ün konuşması
Genel ve detay görüntüler
(Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 333 MB
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7)LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA 23 NİSAN EĞLENCESİ
MERSİN'in merkez Mezitli İlçe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında lösemi hastası çocuklar için eğlence programı düzenledi.
Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Onkolojisi ve Hematoloji Bölümü'nde tedavi gören çocuklar için Divan Otel'de düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Neşet Tarhan eşi Sembol Tarhan ile birlikte katıldı. Palyaçolar ile oyunlar oynayan, müzik eşliğinde dans eden çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı. Etkinlikte Belediye birim amirleri de giydikleri palyaço kıyafetleriyle çocukların neşesine ortak oldu.
Çocuklarla birlikte dans eden Başkan Tarhan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle tedavi gören çocukların bayramını kutlamak ve onlara moral verme amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Onlarla birlikte bizler de mutlu olduk, oyunlar oynadık, şarkılar söyledik, doyasıya eğlendik. Çocuklarımıza çeşitli hediyeler vererek, onların yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalıştık. Bundan sonra da bu tür etkinliklerimiz devam edecek."
Görüntü Dökümü
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Lösemili çocuklar palyaçolar eşliğinde eğlenirken
Belediye Başkanı Neşet Tarhan, çocuklarla oyun oynarken
Tarhan çocuklarla halay çekerken
Palyaçolar çocuklarla oyun oynarken
Belediye Başkanı Neşet Tarhan açıklama yaparken
(BOYUT: 537 MB) (SÜRE: 04,47 DK)
Haber-Kamera: Gülhan DEMİRCİ/MERSİN,