Dha Yurt Bülteni-8
1)KURTULMUŞ: HEPSİNİN DERDİ TÜRKİYE'YE DİZ ÇÖKTÜRMEKTİR SİNOP'un Boyabat İlçesi'nde konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Tabiri caizse birkaç tane terör örgütüne değil 7 düvele karşı mücadele veriyoruz.
1)KURTULMUŞ: HEPSİNİN DERDİ TÜRKİYE'YE DİZ ÇÖKTÜRMEKTİR
SİNOP'un Boyabat İlçesi'nde konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Tabiri caizse birkaç tane terör örgütüne değil 7 düvele karşı mücadele veriyoruz. Bunların derdi, birdir. Hepsinin derdi Türkiye'ye diz çöktürmektir" dedi.
Sinop'un Boyabat İlçesi'ne gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, esnafı ziyaret etti.
Ardından Bakırcılar Çarşısı'na giden Kurtulmuş'a, Boyabat yöresine ait özel bakraç hediye edildi. Kurtulmuş, burada son derece demokratik bir kampanya yürütüldüğünü anlatırken, herkesin kendi düşüncelerini ifade ettiğini söyledi. Kurtulmuş, şöyle konuştu:
"Evet' diyen siyasi partiler var, 'hayır' diyenler var. Sivil toplum kuruluşları herkes kendisince hangi fikri dile getirmek istiyorsa hangi konuyu önemli görüyorsa bu referandum kampanyasında bunları dile getiriyor ve son derece demokratik standartları yüksek bir kampanyaya şahit oluyoruz. İnşallah bu kalan 4 günde de aynı şekilde bu kampanya sürdürülür. Benim gördüğüm siyasi tecrübe ile de sahadan anladığım şudur. Her gün Anadolu'nun bir yerinde yaklaşık 8 haftadır yoğun bir kampanya yürütüyoruz, her geçen gün evet oylarının biraz daha arttığını görüyoruz. Konu öğrenildikçe yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet modeli Türkiye'ye ne getirecek, eski sistemin hangi yanlışlıklarını düzeltecek, Türkiye'de ki krizleri, ekonomik krizleri, siyasi krizleri nasıl önleyecek, esaretçi sistemin gücünü nasıl kıracak, Türkiye'de darbe ve darbe tehditlerinin önlenmesini nasıl mümkün kılacak gibi konulardaki görüşler ortaya çıktıkça özellikle siyasi istikrar ve ekonomik istikrarı sağlayacak bir model olduğu anlaşıldıkça milletimizin evet oylarına verdiği destek gün geçtikçe artıyor."
Yurt dışından 'Hayır' cephesine destek vermek, Türkiye üzerinde bir takım siyasi baskılar oluşturmak için, manşetler atan gazeteler olduğunu ifade eden Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu:
"Bizim milletvekillerimize, bakanlarımıza halkımızla buluşma imkanı vermeyen ülkeler oldu. Buna mukabil PKK'ya, PYD'ye alenen Hayır mitingleri yapma imkanı sağlayan ülkeler oldu. Ayrıca bir takım Alman istihbarat dairesinin başındaki kişi gibi ya da Norveç'te FETÖcü eşkıyalara bir kaç saat içinde siyasi sığınmanın verilmesi gibi Türkiye üzerinden siyasi baskı oluşturacak çok sayıda gelişme ile de karşı karşıya kaldık. Bütün bunlarda gösteriyor ki maalesef bazı çevreler güçlü Türkiye istemiyor. Büyük Türkiye istemiyor. Türkiye'nin sürekli böyle ekonomik krizlere, kaoslarla, kısa süreli hükümetlerle istikrarsız siyasi programlarla meşgul olmasını istiyorlar. Avrupa'nın terbiye salonunda tek ayak üzerinde beklemesini istiyorlar. İstiyorlar ki Türkiye birkaç milyon dolar için ele güne muhtaç hale gelsin, el avuç açan bir ülke olsun. Milletimiz birlik dirlik içerisinde bu sorunu aşacaktır ve inşallah 16 Nisandan sonra hep birlikte göreceğiz. Allah ömür verirse çok kısa süre içersinde göreceğiz ki yaptığımız bu değişiklik hakikatten bizim tahminlerimizin üzerinde fevkalade olumlu ve önemli bir değişikliktir."
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, birkaç terör örgütü ile değil 7 düvele karşı mücadele verdiklerini ifade ederken, şöyle konuştu:
"Bu örgütlerin arkasındaki güçleri biliyoruz. Kimlerin niçin siyasi destek verdiklerini, kimlerin niçin lojistik destek verdiklerini, kimlerin neden dolayı bunlara silah sağladıklarını hepsini biliyoruz. Bunların derdi birdir. Hepsinin derdi Türkiye'ye diz çöktürmektir. Hayır öyle olmayacak. Allahın izniyle bu millet terör örgütlerine ve arkasındaki güç odaklarına diz çöktürecektir. İnşallah bunu en kısa zamanda göreceğiz."
İbrahim ASLAN/SİNOP, -
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2)ÇAVUŞOĞLU 'HAYIR' STANDINI ZİYARET ETTİ
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, referandum çalışmaları kapsamında bulunduğu Antalya'da, CHP'nin 'hayır' standını ziyaret etti.
Antalya Ticaret Borsası'nın düzenlediği Kent Buluşmaları'nın misafiri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Çavuşoğlu, referandum da 'evet' çıkması durumunda gerçekleşecek anayasa değişikliklerini anlattı. Ardından Hükümet Caddesi ve Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirilen Çavuşoğlu, karşılaştığı yabancı turistlerle İngilizce sohbet etti. Esnafın işlerini soran Çavuşoğlu, Kapalı Yol'da partisinin 'evet' çadırını ziyaret ettikten sonra hemen yan tarafta bulunan CHP'nin 'hayır' standındaki görevlilerle el sıkıştı. Çavuşoğlu görevlilere 'kolay gelsin' dileğinde bulundu. Kapalı yolda bulunan seyyar Antalyaspor mağazasına uğrayan Çavuşoğlu'na, burada Antalyaspor atkısı hediye edildi.
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Bakan Çavuşoğlu'nun vatandaşları selamlaması
Hayır standını ziyret
Stantakilerle tokalaşması
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Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA- DHA)
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3)Deniz Baykal: Kaddafi, Esad, Saddam gibi bir tek adam düzenini Türkiye'ye getireceğiz öyle mi ?
'MİLLETİN TEPESİNDE YENİ DEVLET KUCAĞIZ' DİYORLAR. KİMSENİN TOPRAKLARIMIZ ÜZERİNDE BİR DEVLET KURMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Nazilli'de konuştu. Yeni anayasa ve referandum a ilişkin Baykal, "Bu tek adam düzeni. Türkiye'de artık milletin sözü geçmeyecek tek adamın sözü geçecek. Gelmiş geçmiş bütün anayasalardan farklı olarak dünyadaki 200 devletten hiçbirinde görülmemiş olan bir kudreti, yetkiyi, hükümranlığı tek adama veren bir anayasa. Meclis'in sahip olduğundan ötesine sahip. Meclis'ten daha kuvvetli. Meclis'i budamışız oraya vermişiz. Buna hangi ihtiyaç var? Şimdi biz millet egemenliği düzenini kaldıracağız. Kaddafi, Esad, Saddam gibi bir tek adam düzenini Türkiye'ye getireceğiz. Çocuklarımıza miras olarak emanet edeceğiz öyle mi? Bölmeye kalkmayın bu milleti. Bölüyorlar işte Suriye'de ne oluyor? 15 yıldır devletin kaymağını yiyenler, 'Milletin tepesinde yeni devlet kucağız' diyorlar. Kimsenin topraklarımız üzerinde bir devlet kurmasına izin vermeyeceğiz. 'Evet' çıkarsa kimin ne olacağı belli değil" diye konuştu.
Görüntü dökümü
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-Baykal'ın konuşması
-Detaylar
NAZİLLİ/DHA
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4)BAKANLIKTAN SONRA, SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜDE BİR DİZİ SORUŞTURMA BAŞLATTI
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ve Türk sporu adına skandal görüntülerin yaşandığı atletizm yarışmalarının yankıları devam ediyor.
Turgutreis mahallesinde zemini tarlayı andıran ve pisti olmayan futbol sahasında yapılan, yaylı yatakların yüksek atlama minderi, su borusunun çıta olarak kulanıldığı yarışlara sporseverler tepki gösterirken, bakanlığın Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Fatih Uzunlulu, Atletizm İl Temsilcisi Halil Evren Şentürk, organizasyonda görev alan öğretmenler ve yarışmanın direktörlüğünü yapan eski beden eğitimi öğretmeni Mustafa Birol hakkındada soruşturma açtığı öğrenildi.
Atletizm Federasyonu programında yer alan 3. Turkcell Küçükler Atletizm Yarışmaları ile sponsorluğunu Cheetos'un yaptığı "Cheetos Türkiye'nin En Hızlısı" organizasyonunun Bodrum seçmeleri olarak organize edilen yarışlarda yaşanan skandal görüntülere tepki gösteren İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, "Yarışmaları biz organize etmedik. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'nden gönderilen yarışma talimatnamesini okullara yönlendirip, çocuklarımızın ve öğretmenlerin yarışlara katılmasını sağladık. Organizasyon için gerekli tedbirlerin alındığını sanıyorduk ne yazık ki ama öyle değilmiş" dedi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde öğretim görevlisi olan Atletizm İl Temsilcisi Halil Evren Şentürk de yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Şentürk "Ben futbol kökenliyim ama atletizm il temsilciliği yapıyorum. Daha önce malzeme ve tesis eksikliğinin giderilmesi için ilgili yerlere rapor yazmıştım. Sorunlar çözülmediği için istifa ettim ancak yeniden göreve gelmem istendi. Amacımız atletizm için bir şeyler yapmaktı. Bu manzaralardan ben de memnun değilim. Yarışları yapmamız istendi, çaresiz bu şartlarda yaptık. Zaman zaman görevlendirdiğimiz hakemlere ücret vermekte güçlük çekiyoruz. Bu organizasyonu da gönüllü hakemlerle gerçekleştirdik. Çocuklarımıza daha iyi şartlarda atletizm yaptırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Yarışlar Muğla Üniversitesi'nin atletizm pistinde yapılsaydı, bu görüntüler yaşanmayabilirdi" diye konuştu.
Görüntü dökümü:
------------------------(DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER)
Yarışmalardan görüntü
Yüksek atlama yarışmalarında yaylı yataklardan ve su borusundan yapılan çıtadan görünü
Eğilen çıtayı düzeltmeye çalışan kadın hakemler
Koşanlardan ve baygınlık geçirenlerden görüntü
Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla),
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5)İNSAN SİLUETİ GÖRÜNÜMLÜ KAYALAR İLGİ ODAĞI
KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesi Kutlubeyler Köyü yakınlarındaki insan kafası silueti görünümlü kayalar, ilgi odağı oldu.
Kutlubeyler Köyü Muhtarı Halil Gülmez, 'Gelin kayalıkları' adını verdikleri bölgedeki kayalıkları görmeye civar il ve ilçelerden çok sayıda kişinin geldiğini söyledi. Köylülerin her bir kayaya değişik isimler verdiğini anlatan muhtar Gülmez şöyle konuştu:
"Özellikle 'Papaz kaya' ve 'Gelin kayası' gelen ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. 'Beşik kaya' dediğimiz kaya parçası havada ve kayaların üzerinde eğreti durmakta, sert rüzgar estiğinde ise beşik gibi sallanmakta ancak yere düşmemektedir.'Ağıl kaya' dediğimiz korunaklı kayanın dibini çobanlarımız hayvanlarını yazın sıcaktan, kışın ise soğuktan korumak amacıyla kullanmakta. Bu bölgede ayrıca köylülerin 'Sarı kaya', 'Davul kaya', 'Köşkü kaya', 'Yassı kaya', 'Kedi kaya' ve 'Kabak kaya' olarak isimlendirdikleri kayalar da bulunuyor."
Gelin kayasının ilginç bir öyküsünün olduğunu belirten muhtar Halil Gülmez, "Rivayete göre geçmiş yılarda Müslüman bir kızı Müslüman olmayan bir gence zorla vermeğe kalkarlar. Kız istememesine rağmen kızın babası 'sözümden dönmem' diyerek onu gence verir. Gelin ata bindiğinde umudunu keser ve 'Ben Müslüman olmayan biriyle evleneceğime taş olayım' diye dua eder. Gelin alayının tamamı da bu bölgede taş olur. Bu arada Gelin kayalıklarının aşağısında dere kenarına gelini karşılamaya gelen erkek evinin davulcusu orada taş olur ve ona da 'Davul kaya' adı verilir" dedi.
Kayalıkların olduğu bölgenin turizme açılmasını isteyen muhtar Gülmez, "buraya yol ve etrafına da mesire alanı yapılmasını istiyoruz. Köyümüzde tamamen organik meyve ve sebze yetiştirilmekte, en kaliteli ve en erken kiraz da bizim kirazlarımızdır" diye konuştu.
Görüntü dökümü:
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-Kayalıkların görüntüsü,
-Köy Muhtarı Halil Gülmez'in konuşması,
-Kayalıkların görüntü bulunuyor.)
Haber-Kamera: Mustafa AKÇAY-HİSARCIK,(Kütahya),
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6)TEKİRDAĞ MERKEZLİ FETÖ OPERASYONUNDA 17 ASKER ADLİYEDE
TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına 88 askerden 12'sinin tutuklanmasının ardından bugün 17 asker daha adliyeye sevk edildi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle irtibat ve iktisatları olduğu gerekçesiyle çeşitli rütbelerdeki 90 asker hakkında yakalama kararı verildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 15 ilde düzenlediği operasyonlarda 85 asker gözaltına alındı. Emniyette soruşturmaları tamamlanıp önceki gün adliyeye çıkarılan24 şüpheliden 12'si tutuklanmış, 12 asker ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı.
Emniyette soruşturmaları tamamlanan 17 asker ise bugün yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor. Diğer şüphelilerin emniyetteki soruşturmaları devam ediyor.
Görüntü Dökümü
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Polis araçlarının gelişi
Şüphelilerin indirilmesi
Şüphelilerin adliyeye götürülmesi
Detaylar
Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, -
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7)MOTOSİKLET BAYİSİNDEN 80 BİN TL'LİK MOTOSİKLETİ ÇALDILAR
İZMİT'te, bir motosiklet bayisine giren 2 kişi gözlerine kestirdikleri motosikleti çalabilmek için önündeki 2 motosikleti çekti. 80 bin lira değerindeki motosikleti ve 2 motosiklet montunu çalan 2 kişi kayıplara karışırken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, İzmit Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir motosiklet bayisinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sabah saat 05.20 sıralarında motosiklet kaskı takan 2 kişi bir motosikletle geldi. Kapıyı zorlayarak açan 2 kişi içeride gözlerine kestirdikleri piyasa değeri 80 bin lira olan motosikleti çıkarmak için önünde bulunan 2 motosikleti çekti. Daha sonra motosikleti dışarı çıkaran 2 kişi 2 motosiklet montunu da çalarak kayıplara karıştı. Polis işyerinde incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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Güvenlik kamerası görüntüleri
HABER: Faruk KIYAK-İZMİT(Kocaeli), -
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8)SAVCIDAN, BONZAİDEN ÖLEN GENÇ İÇİN İBRETLİK PAYLAŞIM
ZONGULDAK'ta Cumhuriyet Savcısı Osman Ünlü, bonzai kullandıktan sonra öldüğü iddia edilen 26 yaşındaki Aşkın Bilge'nin cesedinin bulunduğu harabe binanın duvarındaki, 'Burada uçuşlar bedava' yazısının fotoğrafını çekip ibret olsun diye sosyal medyada paylaştı.
Kentte bir otoparkta çalışan Aşkın Bilge, Mithatpaşa Mahallesi Rüzgarlımeşe Sokak'taki harabe binada ölü bulundu. Bilge'nin sentetik uyuşturucu bonzai kullanması sonucu öldüğü ön inceleme raporunda belirtildi. Cesedin bulunduğu binada inceleme yapan Cumhuriyet Savcısı Osman Ünlü, duvardaki "Burada uçuşlar bedava' yazısını fotoğraflayıp sosyal medya hesabında paylaştı. Savcı Ünlü, fotoğrafın altına, "Bugün bunu olay yerinden çektim. Duvarda 'Burada uçuşlar bedava' yazıyor. Maalesef altında ücret olarak genç bir vatandaşımız cansız uzanıyor. Dünyayı kurtarmak için doğmadık belki ama keşke...'hoş bir seda' bırakabilsek" notunu yazdı.
Bonzaiden ölen Aşkın Bilge için Hz. Ali Camiinde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Baba İsmail Bilge, tabutun başında taziyeleri kabul etti. Bilge'nin cenazesi asri mezarlıkta toprağa verildi.
Görüntü Dökümü
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Güvenlik kamerası görüntüleri
Gürkay GÜNDOĞAN- Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK,
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9)O NİNELER EMİNE ERDOĞAN'I GÖRMEK İSTİYOR
ORDU'nun Perşembe İlçesi'nde yaşayan, tek yumurta üçüzlerinden 85 yaşındaki Emriye ve Hayriye Sarı, yarın Ordu'ya mitinge gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı görmek istiyor.
Ordu'nun Perşembe İlçesi'ne bağlı Yazlık Mahallesi'nde oturan tek yumurta üçüzleri Emriye ve Hayriye Sarı ile geçen yıl Kasım ayında ilik kanserinden yaşamını yitiren Hacer Sarı, 4 yıl önce konuk olarak katıldıkları bir televizyon programında, barındıkları köy evi ile ilgili sıkıntılarını dile getirdi. Programı izleyen dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bu durumdan etkilenip harekete geçti. Emine Erdoğan'ın talimatıyla Perşembe Kaymakamlığı tarafından eski ev yıkılarak, yerine iki katlı 53 metrekare ev yapıldı.
Üçüz ninelerin tüm ihtiyaçları da KaymakamlıkSosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SDYV) tarafından sağlanırken, bir de hediye olarak cep telefonu verildi. Beraber yaşayan üçüz ninelerden Hacer Sarı, ilik kanserinden geçen yıl Kasım ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
BİZİ MİTİNGE ONLARA GÖTÜRSÜNLER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşinin yarın referandum mitingi için Ordu'ya geleceğini öğrendiklerini ve çok sevindiklerini belirten Hayriye Sarı, "Cumhurbaşkanımız ve eşinden Allah razı olsun, bize ev yaptılar o evde kalıyoruz. Üçümüz Emine hanımı görmeyi çok istiyorduk ancak geçen sene Hacer kardeşimizi kaybettik. Çok üzgünüz, o da Emine hanımı çok görmek istiyordu. Cumhurbaşkanımızı ve Emine hanım Ordu'ya gelecekler. Köyden mitinge onları görmeye gitmek istiyoruz. Köyde aracımız yok, bizi alıp mitinge götürsünler, yakından onları çok görmek istiyoruz. Yetkililerimiz bize böyle yardımcı olsunlar" dedi.
Nedim KOVAN/ORDU,