Dha Yurt Bülteni-6
Çukurca'da yola patlayıcı döşeyen 2 PKK'lı öldürüldü (2)ŞEMDİNLİ'DE EL YAPIMI PATLAYICI İMHA EDİLDİHakkari'nin Çukurca İlçesi'nde yola patlayıcı döşeyen 2 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirilirken, Şemdinli İlçesi'nde ise Aktütün Yeşilbayır Kuzeyi Meydan Tepe mevkiinde 34'üncü Hudut...
Çukurca'da yola patlayıcı döşeyen 2 PKK'lı öldürüldü (2)
ŞEMDİNLİ'DE EL YAPIMI PATLAYICI İMHA EDİLDİ
Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde yola patlayıcı döşeyen 2 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirilirken, Şemdinli İlçesi'nde ise Aktütün Yeşilbayır Kuzeyi Meydan Tepe mevkiinde 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı tarafından operasyon başlatıldığı belirtildi. Operasyon sırasında teröristlerin Çayırlı civarına döşediği el yapımı patlayıcının imha edildiği, örgüte ait yaşam malzemesi, mühimmat ve birçok el yapımı patlayıcı ele geçirildiği ve bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.
HAKKARİ'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 121
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Hakkari bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı konusunda da bilgi verildi. Yıl başından bugüne kadar Hakkari Irak Kuzeyi tarafında 55, Şemdinli'de 14, Çukurca'da 22, Yüksekova'da ise 30 PKK'lı etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Görüntü Dökümü
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Haber: HAKKARİ
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Gülten Kışanak ve Sebahat Tuncel'in yargılanmasına Malatya'da başlandı
DİYARBAKIR eski Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in 'Silahlı terör örgütüne üye olmak ve propagandasını yapmak' suçlamasıyla yargılanmasına Malatya'da başlandı. İlk duruşmayı izlemeye Avrupa'dan birçok siyasetçi geldi.
Güvenlik gerekçesiyle Malatya'ya alınan davanın ilk duruşması Yakınca Spor Salonunda kurulan Malatya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Tutuklu sanıklar Gülten Kışanak Kocaeli Kandıra Cezaevinden, Sebahat Tuncel ise İstanbul Silivri Cezaevinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı duruşma salonu çevresinde davaya katılanlar detaylı aramadan geçildikten sonra içeriye alındılar. İlk duruşmaya İsviçre Zürih Şehir Parlamentosu Yeşiller Partisi Milletvekili Muammer Kurtulmuş, İsviçre Zürih Şehir Parlamentosu alternatif listesinden Ezgi Akyol, İsviçre Cenevre Belediye Başkanı Remy Pagani ve İsveç ve Almanya'dan bazı yabancı gözlemciler ile HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven ve HDP'liler katıldı.
Mahkeme salonuna girerken arama noktasında polisle tartışan HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, "Biz milletvekiliyiz bizim her yere girme hakkımız var" dedi. Arama noktasında duran polis de, 'öyle giremezsiniz' diye cevap verdi.
Duruşma Kışanak ve Tuncel hakkındaki iddianamenin okunması ve kimlik tespiti ile başlarken, iki sanığı çok sayıda avukatlar savunduğu görüldü.
SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNDEN CEZA İSTENİYOR
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gülten Kışanak için 'Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek', 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak' ve 41 kez 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçlamalarıyla 230 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Sebahat Tuncel hakkında ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 135 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: Mikail PELİT/ MALATYA, -
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Rodos'a kaçarken yakalanan FETÖ imamı adliyeye sevk edildi
MARMARİS'ten yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçmeye çalışırken yakalanan, FETÖ/PDY'de 'il imamı' ve 'bölge imamı' olarak görev yaptığı iddia edilen 51 yaşındaki Zekerayi K., Zonguldak'ta adliyeye sevk edildi.
Geçen 12 Nisan'da Marmaris'in İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yakalanan 7 FETÖ/PDY şüphelisinden biri olan Zekeriya K.'nın, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Zekeriya K., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Zekiraya K.'nın, 2005 yılında Zonguldak'ta öğretmenlik yaptığı dönemde ögrütün 'il imamı' olarak görev yaptığı, ardından tayin olduğu Siirt ve Gaziantep'te de aynı görevi üstlendiği ileri sürüldü. Aynı zamanda Güneydoğu Anadolu bölge imamı olduğu iddia edilen Zekeriya K.'nın, 'ByLock' programını örgüte yakın kişilerin cep telefonuna yüklediği ileri sürüldü.
Yakalandığında üzerinden 5 bin avro ve 4 bin 800 dolar ile sahte pasaport ve kimlik bulunan, cep telefonu ile tabletine el konulan Zekeriya K.'nın, emniyette susma hakkını kullandığı öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
-Polis araçlarının adliyeye gelişi
-Zekeriya K.'nın adliyeye sokulması
-Adliye önünden detaylar
Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,
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8 yıl sonra böbrek nakliyle sağlığına kavuştu
ÇANAKKALE'de 8 yıldır uygun böbrek için şehir şehir, hastane hastane dolaşan 39 yaşındaki Emine Çınar, Bursa'da beyin kanaması nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan nakille sağlığına kavuştu.
Çanakkale'nin Ezine İlçesi'ne bağlı Sarısöğüt Köyü'nde yaşayan Emine Çınar, 8 yıl önce gebeliğe bağlı yüksek tansiyon nedeniyle böbrek yetmezliğine yakalandı. Devlet ile özel hastanelerin yanı sıra üniversite hastanelerinin kapısını çalan Emine Çınar'a böbrek nakli bekleyenlerin sayısı fazla olduğu için sıra bir türlü gelmedi. 8 yıldır diyalize giren Emine Çınar, 1 yıl önce ÇOMÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne organ nakil ünitesine organ nakli için başvurdu. Geçen 14 Nisan Cuma günü Emine Çınar'a üniversite hastanesinden böbrek nakli için müjdeli haber geldi. Hastaneye yatan Emine Çınar'a, aynı gün Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdiği beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen Temel Şen'den alınan tek sağ böbrek nakledildi. Naklin ardınan Çınar, sağlığına kavuştu.
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, Emine Çınar'ın 8 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girdiğini söyledi. Emine Çınar'ın 1 yıl önce ÇOMÜ Organ Nakil Merkezine başvurduğunu belirten Cabir Alan, "13 Nisan'da Bursa Şevket Yılmaz Hastanesinde 49 yaşındaki bir erkek hastanın beyin ölümünün gerçekleşti. Sonrası yakınlarının organlarını bağışladı. Böbrek bekleme nakil sırası bize olduğu için Sağlık Bakanlığı'ndan bize telefon geldi. Uygun böbreğin bulunduğunu ve adayların belirlenmesi istendi. Bize bildirilen numaralardan Emine Hanım'a Koordinatör Yardımcımız Esra Hanım, saat 04.30'da ulaşıp, hastaneye çağırdı. Beş hasta üzerinde uygunluk testleri yapıldı. ve en uygun hastanın Emine Çınar olduğu belirlendi ve nakli gerçekleştirdik. Şu an kendisinin sağlığı çok iyi" dedi.
Sağlığına kavuşan Emine Çınar, "Haftada 3 gün diyalize giriyodum. Yapılan nakille sağlığama kavuşup, ayağa kalkıp, yürüdüm Artık rahatça kana kana su
içebiliyorum" diye konuştu.
Eşi sağlığan kavuşan Kadir Çınar ise, "Çok sıkıntılar çektik. Çok mağdur durumlarımız oldu. Böbrek için Bursa'lara kadar gittik. Değişik yerlere başvurularda bulunduk. Eşim diyalizden geldikten sonra aşırı derecede yorgunluk oluyordu. Haftanın 3 günü, günde 4 saat diyalize bağlanıyordu. Diyaliz sonrası da tamamen problemdi. Bakımı, ihtiyaçları karşılamak büyük sıkıntıydı. Artık, diyalize girmekten kurtuldu. mutluyuz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-ÇOMÜ transplantasyon merkezinden görüntü
-Organ nakli yapılan Emine Çınar'ın görüntüsü
-Doç. Dr. Cabir Alan ile röp.
-Sagğlığına kavuşan Emine Çınar ile röp.
-Eşi sağlığna kavuşan Kadir Çınar ile röp.
-Emine Çınar'ın su içmesinden görüntüler
Haber-Kamara: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,
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Elinin değdiği kabaklar ışık saçıyor
MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde internetten görüntü izleyerek kabak süsleme sanatını öğrenen, 3 çocuk annesi 45 yaşındaki Fatıma Acar, açtığı atölyesinde, su kabaklarından lamba yapıyor. Yaklaşık 4 ay süren çalışma sonunda lambaya dönüşen kabaklar, 100 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.
2001 yılında aynı yaştaki eşi Saffet Acar ile birlikte Konya'dan gelerek Fethiye'nin Taşyaka Mahallesi'ne yerleşen Fatıma Acar, uzun yıllar evhanımı olarak kaldı. Muhammet Ali, Yusuf Emre ve Sude Naz isimli 3 çocuğu dünyaya gelen Acar, 2014 yılında internette rastladığı kabak süsleme görüntülerinden etkilenerek, bu sanata ilgi duymaya başladı. Kurumuş bir su kabağı alarak evde ilk denemesini yapan Acar, daha sonra eşinin de desteğiyle Babataşı Mahallesi, Muğla Makası Mevkii'ndeki bir işhanının 2'nci katında sanat atölyesi açtı.
KABAKLAR RENGARENK IŞIK SAÇAN LAMBALARA DÖNÜŞÜYOR
'Fatıma'nın Sanat Atölyesi' isimli iş yerinde, kurumuş su kabaklarına desenler çizen Acar, daha sonra bu desenleri makine yardımıyla kesiyor. Vernikleme işleminden geçirdiği kabaklara renkli boncuklar yerleştiren Acar, son olarak kabağın içine ampul monte ediyor. Kurutulmasıyla birlikte yaklaşık 4 ay süren çalışma sonunda kabaklar, rengarenk ışık saçan lambalara dönüşüyor. Lambalar büyüklüğü ve desenine göre 100 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
"RUH HALİME GÖRE DESENLER ÇİZİYORUM"
Kabakları köylerden ham olarak aldığını anlatan Fatıma Acar, daha sonra kurutma, iç ve dış zarlarını temizleme aşamalarından geçirdiğini söyledi. O gün ki ruh haline göre kabakların üzerine desenler çizdiğini aktaran Acar, lambaların suya temas etmediği sürece çok uzun yıllar kullanılabileceğini kaydetti.
Çocuklarından dolayı uzun yıllar çalışma imkanı bulamadığını sözlerine ekleyen Acar, "Boş durmayı hiç sevmiyorum. Aile bütçesine katkım olsun istiyorum. Yaptığım iş beni ruhen de rahatlatıyor. Eşimin de desteğiyle böyle küçük bir atölye açtık. Daha büyük bir işletme açmak da nasip olur inşallah." diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Fatıma Acar'ın kabaklara delikler açıp, kesim işlemi yapmasından görüntüler
-Acar'ın kabaklara boncuk yerleştirmesi
-Acar'ın hazırladığı kabağı ışık sistemiyle birleştirmesi
-Atölye'de lambalardan görüntüler
-Fatıma Acar ile röportaj
Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla),
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Fatma Şahin koltuğunu Kübranur'a devretti
GAZİANTEP'te ilkokul 7'inci sınıf öğrencisi Kübranur Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in koltuğuna oturdu.
Kübranur Kaya ile bir süre sohbet eden Fatma Şahin daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu, Kübranur Kaya'ya bıraktı. Başkanlık koltuğuna oturan Kaya, Gaziantep için hayata geçirmeyi planladığı projelerinden bahsetti.
Kübranur Kaya, "Gaziantep ev modellerinin yer aldığı Gaziantep'in tarihini yansıtan bir mahalle inşa edeceğiz. Bu mahallenin yanı sıra Osmanlı ve Selçuklu mimarisini yansıtan 2 ayarı mahalle inşa edeceğiz. Böylelikle tarihin ve modernitenin harmanladığı yeni yerleşim alanları ile kentleşmeye farklı bir boyut kazandıracağız. Ulaşım konusunda büyük sıkıntılar yaşayan Gaziantep'in şehirlerarası ulaşım yollarını dışarı taşıyıp, yeni metro ağı ve tramvay yollarını genişleterek şehir içi ulaşım sorununu en aza indireceğiz" dedi.
Küçük öğrenciyi tebrik eden Fatma Şahin ise "Başkanımızın projelerine baktığımızda şehrimizi geleceğe taşıyacak önemli projeler olduğunu görüyorum. Bu kadar bilinçli çocuklarımızı görünce, geleceğimizin emin ellerde olduğuna bir kez daha şahit oldum. Siz bizleri geçeceksiniz ve çok güzel çalışmalar yapacaksınız" diye konuştu.
Öğrencilerin çiçek takdim ettiği ziyaretteki konuşmaların ardından Şahin, kendisini ziyaret eden öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Fatma Şahin'in öğrencileri karşılaması
Fatma Şahin' öğrencilerle sohbet etmesi
Şahin'in koltuğu Kübranur'a bırakması
Kübranur'un konuşması
Fatma Şahin'in konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-DHA)
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Çanakkale'de av yasağı balık fiyatlarını arttırdı
Sardalya yüzde 50 zamlandı
ÇANAKKALE'de 15 Nisan itibariyle gırgır ve trollerin yanı sıra, bu yıl ilk kez küçük balıkçılar için de çevirme ağlarıyla balık avı yasağı başladı. Bundan ilk etkilenen, fiyatında yüzde 50 artış yaşanan sardalya oldu. Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Hasan Uysal, bazı yasakların adaletsiz olduğunu ve yeniden dizayn edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Denizlerde 15 Nisan tarihi itibariyle başlayan av yasağı, Çanakkale'de de balık fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Çanakkale Boğazı'nda ve uluslararası sularda 15 Nisan itibariyle gırgır, trol ve çevirme ağlarıyla ilgili yasaklar başladı. Çevirme ağları ve boğaz dalyanlarıyla ilgili yasaklar bu yıl ilk kez uygulanıyor. Daha ilk günlerden itibaren de av yasağı balık fiyatlarına yukarı çekti. Yasağa bir de son günlerde kuvvetli lodos eklenince, bölge için yaz mevsiminin en değerli balığı olan sardalyanın fiyatı yüzde 50 artışla, 10 TL'den 15 TL'ye fırladı.
Av yasağıyla birlikte balık fiyatlarındaki artışın da Çanakkale'de en net biçimde sardalyada görüldüğünü ifade eden Uysal, "Fiyatlardan en çok etkilenen bölgemizin sevdiği ve zamanı olan sardalya oldu. Çoğunlukla da bunu büyük tekneler, gırgırlar avlıyordu. Av yasağının başlamasıyla beraber ilk etapta otomatikman fiyatı yüzde 50 etkilendi. Dalyanlardan da yeterince balık gelmiyor. Uzatma ağları da henüz daha faaliyete geçmedi. Bu yüzden ilk etapta sardalyanın fiyatı bu durumdan etkilendi. Ama yazın da yenilebilecek, Omega-3'ü bol, en kıymetli balık sardalya. Avcılık dönemine göre fiyatı artabilir. Spontane belki günlük artışlar olabilir ama ortalama bu yaz 15 TL'den sardalya yiyebileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.
"HALKIMIZ BU SAĞLIKLI ÜRÜNÜ TÜKETMEYE DEVAM ETMELİ"
Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Hasan Uysal, 15 Nisan'da başlayan av yasağını değerlendirdi. Uysal, hem havaların kötü gitmesi, hem de yasak nedeniyle teknelerin çekilmesinden dolayı balık fiyatlarında ilk günlerde yukarı yönde bir yansıma olduğunu belirtti. Ancak, avcılığın serbest olduğu dönem kadar balık fiyatları makul olmasa da, halkın yine bu lezzetli ve sağlıklı ürünü tüketmeye devam etmesi gerektiğine dikkat çekti. Av yasaklarının ise su ürünlerinin gelecek nesillere aktarılması ve balıkçıların avlayabilecekleri ürünlerin sürdürülebilirliği açısından yerinde olduğunu, ancak konulan yasakların daha iyi dizayn edilmesi ve denetlenebilmesi gerektiğini vurguladı.
"TROLLERİN ULUSLARARASI SERBESTLİĞİNE DE KARŞIYIZ"
Konulan yasaklarla ilgili bazı sıkıntılar bulunduğunu da dile getiren Uysal, "Gırgır ve trol tekneleri için 15 Nisan'da av yasağı başladı. Tekrar 1 Eylül'de denize açılacaklar. Troller ise, 15 Temmuz'da Kuzey Ege'de uluslararası sularda avcılığa başlayacaklar. Aslında bu serbestliğe de karşıyız. Onlar da normal gırgırlar gibi 1 Eylül'de denize açılmalı. Çünkü sonuçta uluslararası sular da desek bunlar bizim boğazlar yoluyla kendi iç denizlerimize göç eden balıklar. Çevirme ağlarıyla avcılık yapan küçük balıkçılar ise 15 Nisan-15 Mayıs arasında yasaklı. Ama bırakma ve uzatma yöntemiyle avlanmalarında bir yasak yok şu an. Burada tamamen avcılığı kısıtlanan büyük ölçüde gırgırlar. Yani onların 4.5 ay gibi bir yasak dönemi var. Dünya literatürüne baktığınız zaman aslında gırgır avcılığına bu kadar uzun yasak yapılan ülkeler yok. Daha farklı konseptlerde bu yapılabiliyor. Aslında bu yasak döneminde bu teknelerde bir şekilde desteklenmeli" diye konuştu.
ÇANAKKALE'DEKİ KÜÇÜK BALIKÇI ADINA ADALETSİZLİK VAR"
Çevirme ağları ve boğaz dalyanlarıyla ilgili yasağın bu yıl ilk kez uygulandığını anlatan Uysal da şunları söyledi:
"Çevirme ağlarıyla avcılık yapan küçük teknelerin de genel yasağı 1 ay. Ama geçiş güzergahındaki problemlerden dolayı tarihlerde ve yasaklamalarda aslında çok sağlıklı olmayan, özellikle bizim Çanakkale bölgesini ciddi anlamda etkileyip, diğer bölgelerde bizim avlamadığımız balıkların avlanmasını sağlayabilecek gibi bir adaletsizlik var. Bu konudaki itirazlarımızı dile getirdik. Bu sene pek değerlendirilemedi. Ama önümüzdeki yıllarda bunun ciddi anlamda değerlendirilmesini talep ediyoruz."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Tezgahlardaki balıklardan görüntü.
-Balık almaya gelen müşterilerden görüntü.
-Çalışanın müşteriye balık satması ve balık temizlemesinden görüntü.
-Hasan Uysal ile röp.
Haber-Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE,
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Trabzon'da taburcu olmak istemeyen asker intihara kalkıştı
TRABZON Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde madde bağımlılığı tedavisi gören 20 yaşındaki Onur T., taburcu edilmek istenmesine tepki gösterdi, hastanenin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Onur T., polislerin ikna çabası sonucu çatıdan indirilebildi.
Edinilen bilgilere göre, 4'üncü Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'nda bir süredir askerlik görevini yapan Onur T., madde bağımlığı ve psikolojik sorunları nedeniyle Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi'nde (AMATEM) tedavi altına alındı. Hastanede 3 gündür tedavi gören Onur T., taburcu edilmek istenmesine tepki gösterdi, kaldığı odanın dışındaki demir parmaklıkları eliyle açtıktan sonra yan binanın çatısına geçerek intihara kalkıştı. Hastanenin çatısından sarkan ve taburcu olmak istemediğini söyleyen Onur T.'nin intihar girişimi sonrasında polis çevrede güvenlik önlemleri aldı, itfaiye ekipleri de bina önündeki alana şişme yatak açtı. Onur T., bir süre sonra, çatıya çıkan polis ve özel güvenlik ekiplerince ikna edildi. İfadesinin alınması için Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Onur T.'nin tedavisine devam edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
İntihar girişimi
İkna edilmesi
Demir parmaklıklardan görüntüler
Detaylar
HABER KAMERA: FATİH TURAN / TRABZON
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Orkestrayı minikler yönetti
BURSA Bölge Devlet Senfoni Orkestrası tarafından Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde konser düzenlendi. Samsun Devlet Opera ve Balesi Şefi Mikhail Kirchhoff'ın yönettiği konserde kısa bir eğitim alan çocuklar orkestrayı yönetti.
Bursa Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) tarafından Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede, 12 yaşındaki piyanist Dimitry Iskhanov, BBDSO eşliğinde D.Kabalevsky'nin piyano konçertosunu seslendirdi. Konserin devamında soprano Zerrin Karslı, J. Offenbach'ın "Hofmann'ın Masalları" operasından Olimpia'nın Aryası'nı yorumladı.
Daha sonra şef Kirchhoff, konseri izlemeye gelen çocuklardan 3'üne sahneye aldı ve onlara kısa bir eğitim verdi. Çocuklar eğitimin ardından orkestrayı yönetti.
Konserin ikinci yarısında ise BBDSO, Mussorgsky'ın "Bir Sergiden Tablolar" Süitinden Cüce, Kabalevsky'in Galop, J. Strauss'un Pizzicato Polka, J. Haydn'ın Oyuncak Senfonisi ve W. Schroder'in Küçük Bir Gülüş Müziği adlı eserlerini seslendirdi.
Konserin son bölümünde Bursa Filarmoni Derneği Başkanı Ömer Kızıl ve dernek üyeleri Fırat Saraçoğlu ve Mehdi Kamruz sahneye çıktı. Kızıl, duduk, Saraçoğlu, balık sırtı ve Kamruz da kornayı orkestra eşliğinde çalarak izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı.
Gecenin sonunda Dimitry Iskhanov ve Zerrin Karslı'ın sergilediği performans Bursalı müzikseverler ve çocuklar tarafından uzun süre alkışlandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Konserder görüntü
-Çocukların orkestrayı yönetmesi
-Detay görüntüler
Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,-
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