Dha Yurt Bülteni - 6

Yunanistan göçmenleri zorla bota bindirip geri gönderdi



YUNANİSTAN, yasa dışı yollardan ülkelerine giren 40 mülteciyi geri itme yöntemiyle zorla bota bindirip, Meriç nehri üzerinden Edirne'ye gönderdi. Türkiye Göç İdaresi yetkileleri Yunanistan'ın iki ülke arasında imzalanan geri kabul anlaşmasını ihlal ederek son 4 ayda 3 binden fazla sığınmacıyı Meriç Nehri üzerinden botlarla Türkiye'ye 'geri ittiğini' söyledi.



Yunanistan son dönemlerde ülkelerine yasa dışı yollardan giriş yapan mültecileri kamplarda topladıktan sonra zorla Meriç Nehri üzerinden botlara bindirip, özellikle gece yarısı Edirne'ye gönderiyor. Meriç İlçesi'nde sınırda nöbet tutan Türk askerleri dün gece Yunanistan tarafından aralarında kadın ve çocukların bulunduğu kişilerin bindirildikleri botlarla kendilerine doğru geldiğini gördü. Askerler, Türkiye tarafına geçen Pakistan ve Suriyeli 40 mülteciyi kıyıya alarak su ve yiyecek verdikten sonra Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim etti.



"VATANSIZLIK ÇOK ZOR, TÜRKİYE'NİN KIYMETİNİ BİLİN"



Suriye'deki iç savaştan kaçarak 4 yıl önce geldiği Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçtiğini söyleyen İbrahim Adnan Önal, Yunan polislerinin kendilerine 2 gün boyunca aç susuz sınırda bekletip botlara bindirerek Türkiye tarafına gönderdiğini söyledi. Yaşadıkların utanç verici olduğunu ve vatansız kalmanın çok zor olduğuna belirten Önal, "Benim babam 4 yıl önce Türk vatandaşlığını aldı. Almanya'da yaşayan arkadaşlarımın yanına gitmek için Edirne Karakasım Köyü üzerinden Yunanistan'a geçtim. İnsan devletin kıymetini bilmiyor çok zor. Suriye için söylüyorum vatansızlık zor. Türkiye'nin kıymetini bilin. Ben Suriye'de 2,5 yıl askerlik yaptım. Devlet kıymeti bilmedik. Hayatımın geri kalan kısmını Türkiye'de yaşayarak geçireceğim" dedi.



"YUNAN POLİSİ BİZİ DÖVEREK ZORLA BOTLARA BİNDİRDİ"



Yunan polisinin kendilerini döverek zorla botlara bindirdiğini anlatan Önal, "Ben ve çok sayıda kişi, Edirne Karakasım Köyü'nden Meriç Nehri üzerinden botlarla organizatörler tarafından karşıya Yunanistan tarafına geçtik. Burada Yunan polisi bizi yakaladı. Yunan tarafında aç susuz 2 gün bekledikten sonra, botlarla bizi 8 kişilik guruplar halinde aynı Meriç Nehri üzerinden geri gönderdiler. Almanya'ya gitmek için kaçak olarak Yunanistan'a gitmiştim. Türkiye'de askerler bizi karşıladı ve yemek verdiler. Allah Türk askerinden ve Türk devletinden razı olsun" dedi



"TÜRKİYE'YE ZORLA GERİ GÖNDERİLDİK"



Yunanistan'a Meriç Nehri üzerinden geçen Pakistanlı Osman Alehbir, "Yunanistan'a Meriç Nehri üzerinden 2 gün önce botla geçtik. Burada iki gün aç susuz bekledikten sonra Yunan polisi gece yarısı binmeyeni zorla döverek botlarla bizi Türkiye'ye gönderdi. Türkiye'ye geldiğimizde Türk askeri bize çok iyi davrandı. Yunanistan'da bizi kampa bile götürmediler. Çoluk çocuk bizi 2 gün açık alanda soğukta beklettiler" dedi.



Suriyeli Muhammet Fadıl, ise Yunan polisinin arkadaşlarının ve kendisinin cep telefonunun gasp edip nehre attığını iddia etti. Edirne İl Göç İdaresi'nde bulunan sığınmacıların çoğu Yunanistan polisi tarafından işkence görüp paralarının ve değerli eşyalarının gasp edildiği yönünde dilekçeli şikayeti bulundu.



YUNANİSTAN 'GERİ İTME' YÖNTEMİNİ KULLANIYOR



Göç İdaresi yetkilileri, Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan 'geri kabul anlaşmasına' uymadığı gibi sığınmacılara insan haklarına aykırı uluslararası anlaşmaları hiçe saydığını söyledi. Yetkililer, Yunanistan'ın anlaşma gereği Avrupa ülkelerine gitmek isterken yakaladığı sığınmacıları İpsala Sınır Kapısı'ndan protokolle iade etmesi gerekirken, 'geri itme' yöntemiyle Meriç Nehri üzerinden zorla botlarla Türkiye tarafına gönderiyor. Yunanistan geri itme yöntemiyle son 4 ayda 3 binden fazla sığınmacıyı Türkiye'ye gönderdi" dedi.



Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,



8 aylık hamile kadın 10 saat süren operasyonla kurtarıldı



BİNGÖL'ÜN Karlıova İlçesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan mezradaki 8 aylık hamile kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından düzenlenen ve gidiş-gelişle birlikte 10 saat süren bir operasyon ile kurtarıldı.



Karlıova İlçesi'ne bağlı Kızılağaç Köyü Meşeli Mezrası'nda doğum sancıları başlayan ve 8 aylık hamile Gurbet Budak'ın yakınları, durumu 112 acil komuta merkezine bildirdi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı bölgeye İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Zülküf Bağbars yönetimindeki 7 kişilik UMKE timi, köye yönlendirildi.



Bingöl merkeze 70 kilometre uzaklıkta bulanan Meşeli Mezrası'na gitmek üzere dün saat 14.00'te yola çıkan UMKE timi, akşam saat 20.00 civarında mezraya ulaşabildi. Mezaraya, tipi ve karla kaplı yoldan giden UMKE ekibi, 6 saat sonra köye ulaştı. UMKE ekibi kurtarma operasyonu sorumlusu Zülküf Bağbars, yoğun tipi nedeniyle önceki gün köye gidemediklerini belirterek, "İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekiplerinin yol açma çalışmasının ardından dün köye gitmeye çalıştık. Kızılağaç Köyü Meşeli Mezrası'ndan bir çağrı düştü. 8 aylık gebe hastamız vardı. Dün yoğun bir tipi nedeniyle ulaşamamıştık bölgeye. Bugün (dün) saat 14.00'te yola çıktık, hastamızı aldık. Karla mücadeleye dönüş yolunda da devam edeceğiz. Bize Yiğitler Köyü bölgesinde yardımcı olan İl Özel İdaresi ekiplerine de teşekkür ediyoruz."



Mezradan paletli ambulansla alınan hamile kadın Gurbet Budak, Bingöl-Karlıova yolunda bekletilen ambulansa nakledilerek Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne saat 00.00'da ulaştırıldı. Hamile kadın burada tedavi altına alındı.



Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, -



Bitlis'te kadın hasta askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı



BİTLİS'in merkeze bağlı Başmaklı köyünde nefes darlığı ve solunum yetmezliği rahatsızlığı bulunan 28 yaşındaki Güzel Yürek fenalaşınca Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından helikopterle alınarak, Bitlis Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Bitlis ve çevresinde 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kalınlığı yaklaşık 2 metreyi bulan kar, köy yollarınını da kapanmasına neden oldu. Ulaşımın tamamen durduğu bölgede zor durumda olan bir hastanın imdadına ise Mehmetçik yetişti. Nefes darlığı ve solunum yetmezliği sıkıntısı olan Güzel Yürek adlı kadının fenalaşması üzerine yakınları yetkilileri arayarak yardım istedi. Ancak köy yolunun kapalı olması üzerine jandarmadan helikopter istendi. Bunun üzerine harekete geçen Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri, helikopterle kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Başmaklı Köyü'ne giderek hastayı evinden alıp Bitlis'e getirdi. Genç kadın, buradan da Bitlis Jandarma Alay Komutanlığı önünde bekleyen ambulansa bindirilerek Bitlis Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Konuyla ilgili açıklama yapan Bitlis Valiliği, helikopterle hastaneye ulaştırılan Güzel Yürek'in sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.



Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,-



Tipide yolcu otobüsü kara saplandı - (2) (Ek Görüntü)



Haber-Kamera: ERZURUM



Kanserle ilgili kamu filminde oynadıktan sonra yakalandığı hastalığı yendi



SAMSUN İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Belma Tablı'ya, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için hazırlanan kısa film de oynadıktan sonra göğüs kanseri teşhisi konuldu. Zorlu tedavi süreci sonrasında geçen hafta yapılan tetkiklerde kanseri tamamen yendiği belirlendi. Büyük mutluluk yaşayan Tablı, işine geri döndü.



Samsun İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan 48 yaşındaki Belma Tablı, Kasım 2015'de kurumu tarafından hazırlanan kanserde erken teşhis ve taramanın önemine dikkat çekmek amacıyla, 'Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ni tanıtan kısa filimde oynadı. Tablı, filmde göğüs kanseri taraması için KETEM'e gelen mamografi çektirip doktor muayenesi olan bir kadını canlandırdı. Filim İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarda kullanıldı. 4 ay sonra Tablı, kendi kendine yaptığı elle muayenesi sırasında sol göğsünde bir kitle fark etti. Bunun üzerine doktora başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Tablı'ya göğüs kanseri teşhisi konuldu. Göğüs kanserine yakalanan Tablı büyük şok yaşadı. Hastalığın ikinci evresinde teşhis edilmesinin ardından Tablı, 7 kür kemoterapi gördükten sonra ameliyatla hem sol göğsü, hem de koltuk altı lenf bezleri alındı. Ardından 12 kür kemoterapi, 25 kür de radyoterapi tedavisi gören Belma Tablı'nın geçen hafta yapılan tetkiklerinde hastalığı tamamen yendiği belirlendi. 2 çocuk annesi olan Tablı, bunun üzerine büyük mutluluk yaşadı.



Kanseri yenmesi üzerine Tablı, tedavisi süresince ayrı kaldığı işine geri dönerek çalışmaya başladı. Ailesinde kanser vakalarının olduğunu söyleyen Tablı, "Anneme 28 yıl önce göğüs kanseri ve rahim kanseri teşhis edildi 8 yıl süren mücadelesinin ardından 45 yaşında hayatını kaybetti. Yine ablama 18 yıl önce göğüs kanseri teşhisi konuldu. O da tedavi görüp hastalığı yendi. Son olarak kız kardeşime 10 yıl önce yine göğüs kanseri konuldu o da hastalığı yendi. Son olarak hastalık 1 yıl önce beni buldu. Ailemde kanser vakaları olduğu için ben her yıl kanser taraması yaptırıyordum. Tarama yaptırmama 2 ay varken kendim yaptığım elle muayenede kitle fark edince hemen doktora gittim. Bu sayede hastalığı ikinci evrede yakalamış olduk. O yüzden erken teşhis çok önemli" dedi.



Sakın geç kalma KETEM'e gel şarkısı için çekilen kısa film de insanların geç kalmadan kanser taraması yaptırmalarını sağlamak için oynadığını belirten Tablı, "Tedavi süreci çok zor. Aldığınız ilaçlar gördüğünüz tedavi çok ağır. Ama benim yanımda güzel insanlar vardı ve moral çok önemliydi. Eşim çocuklarım, dostlarım, arkadaşlarım herkes yanımdaydı. Moralimi hiç bozmadım. ve sonuç olarak bu hastalıkla savaşıp yendim. Her tünelin sonunda bir ışık vardır mantığıyla tüm kanser hastaları tedavilerine devam etsinler. Kanserin ismi soğuk olabilir ama insanın iradesi her şeyden daha güçlü. O yüzden insanlar kanser ismini duydukları zaman korkmasın önemli olan erken teşhis edilebilmesi. Bunun için de insanların düzenli olarak kanser taraması yaptırması gerekiyor" diye konuştu.



Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şube Müdürü Uzm.Dr. Nilden Arslan, 2015 yılında Kanser Daire Başkanlığı'nın yaptığı bir çalışma sonrasında 'Sakın geç kalma erken gel' şarkısının 'Sakın geç kalma KETEM'e gel' diye değiştirilerek insanların kanser taramasına yönlendirilmesi için uyarlandığını belirterek, "Biz de bu şarkıya bir klip çalışması yaptık. Klipte oynaması için Belma hanımdan rica ettik. Kendisi o zaman sağlıklıydı bir kanser tanısı yoktu. Kendi teklifimize kabul. Ancak daha sonra kötü bir tesadüf oldu ve Belma Hanım da kanser teşhis edildi. Bizim klip kanser ilgili yaptığımız bir çok çalışmada kullanıldı insanlarda farkındalık oluşturdu. Belma hanım da tedavisi başarılı oldu ve hastalığını atlatıp bu hafta kendisi de işine geri döndü. bu bizi çok mutlu etti. Yarın 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Biz bu vesile ile vatandaşlarımıza tekrar kanserde erken teşhisin çok önemli olduğunu KETEM'lere gelerek kanser taraması yaptırmaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz" diye konuştu.



Haber-Kamera: Yaprak KOÇER/ SAMSUN,



