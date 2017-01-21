Dha Yurt Bülteni-6

DEAŞ'lı Hasan Aydın, 2 kez gözaltına alınıp bırakılmış



SURİYE'de DEAŞ'ın Türklerden oluşturduğu 'Yaşar Grubu'nun içerisindeki infaz timinde yer alan Hasan Aydın'ın, 2012'de Adana'daki El Kaide operasyonunda, 2015'te ise Hatay'dan Suriye'ye geçmek isterken yakalanıp serbest bırakıldığı ortaya çıktı.



Suriye'de biri asker 2 Türk vatandaşının kaçırılması dahil, DEAŞ'ın propaganda görüntülerinde, Türkçe konuşarak Türkiye'yi tehdit eden terörist Hasan Aydın'ın ailesi 40 yıl önce Diyarbakır'ın Çermik İlçesi'nden göç edip, Adana'nın merkez Yüreğir İlçesi'ne yerleşti. Ailenin en küçük çocuğu Hasan Aydın, Adana polisinin 2012 yılında düzenlediği operasyonda El Kaide terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Bu olaydan 3 yıl sonra 2015'de Hatay'dan Suriye'ye geçmek isterken yine gözaltına alındı. Hasan Aydın'ın kullandığı minibüste askeri malzemeler ve Drone ele geçirildi. Aydın, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı' ile serbest kaldı.



Evli 2 çocuk babası Hasan Aydın, 8 Mayıs 2015'te ailesi ile birlikte ortadan kayboldu. Kardeşlerinin kayıp başvurusu yaptığı Hasan Aydın, 4 ay sonra yakınlarını telefonla arayıp, "Suriye'ye geldik. Membiç'teyiz, biz iyiyiz merak etmeyin" diyerek DEAŞ saflarına katıldığını söyledi.



DAVUT AYDIN: TAKİ KİŞİ HASAN DEĞİL



Aydın'ın 2 ağabeyi Remzi ile Recep Aydın ise 31 Aralık'ta Adana'daki operasyonda gözaltına alınıp tutuklandı. Aynı operasyonda gözaltına alınan diğer ağabeyi Davut Aydın ise sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Doğankent Mahallesi'ndeki evine dönen Davut Aydın, gazetelerde yayınlanan fotoğraflardaki kişinin kardeşi Hasan Aydın olmadığını ileri sürdü. Davut Aydın, "Ben videoyu izlemedim, ama izleyen yeğenlerim, bana fotoğrafını gönderdiler. O vahşet görüntülerindeki teröristlerden ön planda olanın kardeşim olduğunu ileri sürdüler ama fotoğraf karesinde ön plandaki değil, arka planda kalan biri var o kardeşimize benziyor. Yani gazetelerde yayınlanan fotoğraftaki terörist Hasan Aydın değil" dedi.



KEŞKE CEZAEVİNDE OLSAYDI



Kardeşinin Hatay'a askeri malzeme götürürken yakalanıp serbest bırakılmasına tepki gösteren ağabey Davut Aydın, "Keşke o zaman serbest bırakmak yerine tutuklasaydılar. Öyle olsaydı, şimdi Hasan Aydın cezaevinde, yeğenlerim de yanımızda olurdu. En azından böyle vahşi bir örgüte hizmet etmezdi. Şimdi yeğenlerim, hayatta mı, değil mi bilmiyorum. Biz her gün bu acı ile kahroluyoruz" diye konuştu.



O videodaki kayıp iki Türk askeriyle ilgili görüntüler ve yakma iddiaları hakkında CHP lideri Kılıçdaroğlu ile MHP lideri Bahçeli hükümetten açıklama istemişti.



HABER : Fatih KARAÇALI/ ADANA, -



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El Bab şehidi Bahattin Bakır'ın cenazesi Zonguldak'ta



SURİYE'de Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş 28 yaşındaki Bahattin Bakır'ın cenazesi, askeri uçakla Zonguldak'a getirildi.



Şehidin cenazesi, Çaycuma İlçesi Saltukova Beldesi'ndeki Zonguldak Havalimanı'nda Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeci, İl Jandarma Alay ve Garnizon Komutanı Albay Haluk Selvi, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, belediye başkanları, yakınları ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Dua edilmesi ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu uçaktan indirilip askerlerin omuzunda cenaze aracına götürüldü. Bu sırada şehidin annesi Hatime, babası Hüseyin, kız kardeşi Habibe Bakır ve ablası Nazife Küçükkaya gözyaşlarını tutamadı. Ağabeyinin şapkası elinde gözyaşı döken Habibe Bakır ile Nazife Küçükkaya, tabuta doğru koşmak istedi. Kız kardreşleri kadın astsubaylar ve yakınları engelledi. Şehidin babası, annesi ve kız kardeşleri, cenaze aracında tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin ablası Nazife Küçükkaya, "Şehit olmak istiyordun, istediğin oldu, şehit oldun" diyerek ağladı. Şehidin cenazesi konvoy eşliğinde Devrek Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehidin cenazesi ikindi namazında ilçe merkezinde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK,-



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Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 3 gözaltı



GAZİANTEP'te, iki grup arasında çıkan tartışmada 25 yaşındaki Cuma Koşucu, tabancayla öldürüldü. Cinayetin ardından soruşturma başlatan polis 3 kişiyi gözaltına aldı.



Olay, gece geç saatlerde Ulucanlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; mahalle muhtarlığı önünde Cuma Koşucu ile kimliği belirlenemeyen bir grup arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Koşucuya ateş etti ve ardından otomobille olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Koşucu'yu, Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Koşucu, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen yaşamanı yitirdi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Koşucu'nun cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Olayla ilgili olarak soruşturma başlatan polis, bugün Eyüp Sultan Mahallesi'nde kiralık olan 27 YS 202 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler, otomobilde bulunan ve Koşucu'nun öldüğü olayla ilgisi bulunduğu saptanan 3 kişiyi gözaltına alarak sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Polis aracı



Kovalamaca sonucu durdurulan otomobil



Otopsi merkezi



Genel ve detay görüntüler



Haber - Kamera: Metin Faruk TAMER-Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)



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Apartman girişinde tartıştığı babasının boğazını keserek öldürdü



DİYARBAKIR'da çeşitli suçlardan kaydı bulunan 32 yaşındaki Bayram Aydın, iddiaya göre apartman önünde para isteme yüzüden tartıştığı 60 yaşındaki babası Ramazan Aydın'ı boğazını keserek öldürdükten sonra polise teslim oldu.



Merkez Bağlar İlçesi Emek Caddesi 748 Sokak'ta yaşayan Ramazan Aydın, oğlu Bayram Aydın tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Görgü tanıklarının ifadesine göre, babasıyla apartman önünde tartışmaya başlayan ve ondan para isteyen Bayram Aydın, "yok" cevabı alınca bağırmaya başladı. Bayram Aydın, bir anda belinden çıkardığı ekmek bıçağıyla babasının boğazını kesti. Kanlar içerisinde kalan baba Aydın, yere yığıldı. Çevredekilerin durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine baba Aydın, ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Aşırı kan kaybeden 4 çocuk babası Ramazan Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Çeşitli suçlardan kaydı bulanan ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen Bayram Aydın, olaydan sonra polise teslim oldu. Olayla ilgili polisin başlattığı çalışma devam ederken, gözaltına alınan Bayram Aydın, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Haber: Canan ALTINTAŞ/ DİYARBAKIR, -



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Suriyeli yetimlere yardım eli



TÜRK Kızılayı Adana Şube Başkanlığı ve Adana İnsani Yardım Derneği, ülkelerindeki savaştan kaçarak Adana'ya gelen bin Suriyeli yetim çocuğa kıyafet yardımı yaptı.



Adana Büyükşehir Belediyesi tiyatro salonunda düzenlenen programa, Suriyeli çocuklar ellerinde Türk bayrakları ile geldi. Etkinlikle konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bizim yardımlarımızı kabul ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu benim hayatımda katıldığım en güzel ektinliklerden biri, çok mutluyum. Bundan sonra hiç kimse, bu evlatlarımıza yetim diyemeyecek. Onların annesi de babası da biziz. Kendi evimin kapısıda evlatlarıma sonuna kadar açık" dedi.



Daha sonra Suriyeli bir çocuk, Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' adlı şiirini okudu. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Türk Kızılayı Şube Başkanı Ramazan Saygılı ve Adana İnsani Yardım Derneği Başkanı Veysel Tepeli Suriyeli çoçuklara yardım malzemelerini teslim etti. Ardından Adana Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibi gösteri sundu.



Görüntü Dökümü



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Suriyeli çocukların görüntüsü



Yardımların verilmesi



Salondan genel görüntüler



Haber-Kamera: ADANA,



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Manavgat'ta karlı karne şenliği



ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde belediye tarafından kamyonlarla Toros Dağları'ndan getirtilen karla öğrenciler için karne şenliği düzenlendi. Onlarca çocuk aileleriyle katıldığı etkinlikte kartopu savaşı ve kardan adam yaparak eğlendi.



Manavgat Belediyesi tarafından Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinden getirtilen 25 kamyon dolusu kar, Atatürk Kültür Merkezi önündeki alana dökülerek karne şenliği yapıldı. Aileleriyle etkinliğe katılan öğrenciler kartopu oynadı, kardan adam yaptı. Etkinlikte yapay kar püskürtme makinesiyle de katılımcıların üzerine kar yağdırıldı. Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen de etkinliğe katılarak, çocuklar ve ailelerinin eğlencesine eşlik etti. Etkinlikte birçok çocuk gibi 6 aylık Azra bebek de ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşadı.



Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Çocuklarımız dün karnelerini aldı, bizi mutlu etti. Biz de onları mutlu edelim diye böyle bir etkinlik düşündük. Çocuklar bizim gururumuz, bu ülkenin geleceği. Onlar iyi yetişirse, sağlıklı yetişirse bu ülkeye çok faydalı olacaklarını inanıyoruz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Genel görünüm



Yüksekten genel görünüm



Başkan Şükrü Sözen'le fotoğraf çektirenler



Detay görüntüler (kameraya isabet eden kartopu 01: 08)



Detay görüntüler



Azra bebeğin kar şaşkınlığı



Sucuk ekmek ikramı



Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in açıklamaları



Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),



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