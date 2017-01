Dha Yurt Bülteni-6

1)İZMİR' EKİ BOMBALI SALDIRIDA 5 ADLİYE ÇALIŞYANI GÖZALTINDA



İZMİR'de, ölü ele geçirilen 2 PKK'lı teröristin düzenlediği, polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu terör saldırısından sonra gözaltına alınan 18 kişi arasında, 5 adliye çalışanının da bulunduğu ortaya çıktı. Büro Emekçileri Sendikası'ndan yapılan açıklamada, gözaltıların nedeninin dosyada gizlilik olduğu için kendilerine söylenmediği, üyelerinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü ifade edildi.Bayraklı'daki İzmir Adliyesi'ne yönelik olarak geçen perşembe günü bombalı araçla düzenlenen terör saldırısının ardından çıkan çatışmada polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can şehit oldu. Polis memuru Sekin'in kahramanca çabası ve diğer güvenlik birimlerinin de müdahalesiyle 2 terörist, hain planlarını gerçekleştiremeden ölü ele geçirildi.Bu saldırıya yönelik yapılan soruşturma kapsamında 18 kişi gözaltına alındı. Bu arada saldırı akşamında da adliyenin çeşitli birimlerinde görev yapan Büro Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi üyesi 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların sendikanın işyeri temsilcisi B.O. ile N.S., T.Ç., E.D. ve N.A. olduğu belirtildi. Büro Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi'nde gözaltına alınmalarla ilgili açıklama yapıldı. Arkadaşlarının saldırıyla mı yoksa başka bir suçtan mı gözaltına alınıp Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğünü bilmediklerini söyleyen Şube Başkanı Musa Sever, "Sendika olarak her türlü şiddet eylemini reddediyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz. Üye ve çalışanlarımız gözaltına alındı. Neden alındıkları konusunda herhangi bir bilgiye ulaşalamadı. Avukat ve aileleriyle görüşmelerine izin verilmemektedir. Bu yolla arkadaşlarımız adeta saldırının sorumlularıymış gibi bir algı yaratılmaktadır. Biz üye ve temsilcilerimizin yaşanan saldırıyla hiçbir ilişkisinin olmadığına, suçsuz olduklarına inanıyoruz" dedi.



TERÖRİSTLER SURİYE'DEN GELMİŞ



İzmir Adliyesi'ne bombalı araçla saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlerin Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi nüfusuna kayıtlı oldukları, Suriye'den Mardin'e oradan da geçen 28 Aralık'ta İzmir'e geldikleri anlaşıldı. Teröristlerin, Bornova'daki Kızılay Mahallesi'nde, Hürriyet Caddesi'nde bir dairede kaldıkları, evin sahibi A.K.'nin onlar için iki otomobil satın aldığı belirlendi. İzmir adliyesi önündeki bombalı saldırıda kullanılan Renault Broadway marka 09 HL 613 plakalı aracın 11 bin TL, eylemin ardından kaçmak için kullanılmak üzere aynı bölgeye getirilen, aynı marka 45 LV 414 plakalı otomobilin ise 12 bin liraya satın alındığı saptandı. A.K.'nin kendi üzerine satın aldığı iki otomobili teröristlere teslim ettiği belirlendi.



SAHTE KİMLİK ÇIKTI



Eylem sırasında İzmir Adliyesi'nin içine girmeye çalıştıkları değerlendirilen teröristlerden birinin üzerinden 'Ali Altun' adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Kahramanmaraş Elbistan nüfusuna kayıtlı teröristin Dicle Üniversitesi öğrencisi olduğu, iki yıl önce bölücü terör örgütü PKK'ya katıldığı öğrenildi. Diğer teröristin kimliğinin de belirlendiği ancak kesinleştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.



EV SAHİBİ KAÇTI



Teröristlere otomobil satın alıp verdiği belirlenen ve inşaat firmalarında çalışan A.K.'ya ait evde yapılan aramada bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildiği öğrenildi. A.K.'nın geçen 1 Ocak'ta Hakkari Esendere Sınır Kapısı'ndan Irak'a geçtiği tespit edildi.



Görüntü Dökümü



Büro Emekçileri Sendikasının basın açıklamasından görüntü.



Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR



=====================================================



2)TRAKYA'DA KAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR



TRAKYA'da dün başlayan kar yağışı bugün de etkisini hayatı olumuz etkileyerek sürdürüyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde kar kalınlıkları yer yer 30 santimetreyi bulurken, Edirne ve Kırklareli'de 161 köy yolu ulaşıma kapandı. Kırklareli'de Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı karayolunda ise çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Edirne'de dün başlayan ve aralıklarla etkisi artırıp yağan kar yağışı nedeniyle, 63 köye ulaşım sağlanamıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 7 derece olduğu kentte, 4 belde ile 26 köye elektrik verilemiyor. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 30 santimetreyi bulduğu Edirne'de belediye cadde ve sokaklarda tuzlama yaparken karayolları ekipleri şehirlerarası yollarda ulaşımı açık tutmak için kar küreme çalışması yapıyor. Kavşaklarda önlem alan polis ekipleri ise trafiğe kar lastiği ve zincirsiz çıkan vatandaşı uyarırken buzlanan cadde ve sokak arası yolları olası kazalara karşı şerit çekerek trafiğe kapıyor. Meteoroloji yetkilileri Edirne'de kar yağışının gün içinde etkili olacağını belirtti.



TEKİRDAĞ'DA 8 KİŞİYİ AFAD KURTARDI



Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Hayrabolu, Malkara, Muratlı ilçelerinde yolda mahsur kalan 8 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı. Ekipler yolda mahsur kalan vatandaşlara yiyecek verdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 4 derece olduğu Tekirdağ'da tüm deniz seferleri iptal oldu. Kentte belediye ekipleri cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması yaparken karayolları ekipleri de yollarda küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde kar kalınlığı 25 santimi bulurken, ulaşımda zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor. İlçe merkezinde ekipler kar temizleme ve karayolu açma çalışmalarını sürdürürken, Çorlu, Çerkezköy çevreyolu yolda kalan araçlar nedeniyle trafiğe kapalı bulunuyor. Karayolları ekipleri kalan araçları kurtarmak ve yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



KIRKLARELİ'DE KAR 1 METREYİ GEÇTİ



Kırklareli'de dünden buyana etkili olan ve kalınlığı yüksek kesimlerde 1 metreyi geçen kar nedeniyle 98 köye ulaşılamıyor. Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı karayolunda ise yoğun kar ve tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Yolda kalan vatandaşlara AFAD ekipleri yardım etti. Kırklareli belediyesi cadde ve sokaklarda tuzlama çalışmalarına devam ederken ekipler kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalara devam ediyor.



Görüntü Dökümü



----------------------



EDİRNE



Selimiye Camii



Belediye tuzlama yapan çalışanlar



Caddelerin kaldırımların tuzlanması



Araçlardan genel detay



Muhabir Ali Can ZERAY anons



Kar yağışında yürüyen vatandaşlar



Kentten genel detay kar görüntüsü



TEKİRDAĞ



AFAD ekipleri karda mahsur kalanları kurtarması



Kentten kar görüntüsü



Belediye ekipleri tuzlama çalışması



ÇORLU



Ekiplerin kar temizleme çalışması



Kar birikintileri



Kardan detaylar



Karayollarından detaylar



Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/EDİRNE,ÇORLU(Tekirdağ),



======================================================



3)BODRUM'DA LODOS BAĞLI TEKNEYİ BATIRDI



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde gece etkili olan lodos rüzgarı, Kumbahçe Mahallesi'ndeki yedieminde bulunan teknenin ipini kopartıp yarısına kadar batmasına yol açtı. Tekne vinç yardımıyla kurtarılarak, Yalıçiftlik'e bakımının yapılması için götürüldü.



Bodrum'da dün (cuma) akşam saatteki kızı 60 kilometreye kadar ulaşan lodos rüzgarı, sağanak yağmurun da etkisini göstermesiyle, Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası sahilindeki yedieminde duran bir tekneyi batırdı. Üzerinde isim yazmayan, can simitlerinde ise 'İrem' yazısı görülen 15 metre uzunluğundaki yarısına kadar batan teknede, maddi hasar oluştu. Mülteci kaçakçılığında kullanıldığı, suçüstü yapıldığında yediemine alınarak kıyıda bağlandığı belirtilen tekne, vinç yardımıyla kurtarıldı. Camları kırılan, motor bölümü su alan, arka tarafında ise yarık oluşan tekne, tamir ve bakımı için Yalıçiftlik Mahallesi'ne götürüldü.



Görüntü Dökümü



-----------------------



Tekneden genel detay görüntüler,



Vatandaş ile röp,



Teknenin vince yüklenmesinden görüntü vardır.



(Haber: Nilüfer DEMİR, Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla),



====================================================



4)YAĞMURA DAYANAMAYAN ÇEVRE DUVARI ÇÖKTÜ



ADANA'da bin inşaatın istinat duvarı, bir haftadır aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle çöktü.



Olay, merkez Çukurova İlçesi Kurttepe Mahallesi'nde Süleyman Demirel Mulvarı ile 83021 sokak arasındaki eğimli arazide meydana geldi. Dolgu toprağın üzerine yapıldığı iddia edilen inşaatın istinat duvarı, bir haftadır süren yağmura dayanamadı. Sabah saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle duvar çöktü. Duvarın tuttuğu toprak da yola doğru aktı. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Seyhan Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne giden yolu ulaşıma kapattı.



Çevredeki vatandaşlar, inşaatın özel bir kuruma ait yurt inşaatı olarak başladığını ancak 2 yıldır çalışmanın durduğunu söyledi. Vatandaşlar, inşaatın dolgu toprak üzerine yapıldığını, geçen yıl da benzer bir kayma yaşandığını anlattı.



Yeni bir çökme olayına karşı çevre güvenliğini alan polis, belediye ekiplerine haber verdi.



Görüntü Dökümü



-----------------------



Yıkılan duvarın görüntüsü



Vatandaşla röp.



Polis ekiplerinin güvenlik önlemi alması



Genel ve detay görüntüler



(Haber - Kamera: Fatih KARAÇALI/ ADANA,



(SÜRE: 02,32 BOYUT: 169 MB)



====================================================



4)KAYSERİ'DE LODOS AĞAÇLARI DEVİRDİ, REKLAM PANOLARINI UÇURDU



KAYSERİ'de saatteki hızı zaman zaman 72 kilometreye ulaşan şiddetli lodos reklam panolarını uçurdu, ağaçları ve Erciyes Üniversitesi kampüs kavşağındaki Gençlik anıtını devirdi. Meteroloji uzmanları Kayseri ve çevresinde dün gece başlayan lodosun saatteki hızının 46-72 kilometreye ulaştığı ve yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi. Uzmanlar Kayseri ve çevresinde bu geceden itibarien kar yağışının başlayacağını ifade etti. Bu arada, kent merkezinde ve Talas ilçesinde şiddetli lodos zarara yol açtı. Evlerin çatısı, televizyon antenleri ve reklam panoları uçarken, Nuri Has Mahallesi Battalgazi Bulvarında ise bir ağaç kökünden söküldü. Erciyes Üniversitesin Talas yolu kampüs girişindeki kavşakta bulunan Gençlik Anıtı da devrildi.



Sobalardan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 kişi ise hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ -



=====================================================



5)ESKİŞEHİR'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU



BALKANLAR üzerinden gelen aşırı soğuk hava ile birlikte yoğun kar yağışı Eskişehir'de etkili oldu.



Meteoroloji yetkilileri, Eskişehir'in bugünden itibaren 'Ekstrem Soğuk Hava Dalgası'nın etkisi altına girdiğini ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin 10-15 derece altında seyretmesinin beklendiğini açıkladı. Eskişehir'de bugün hava sıcaklığı gündüz saatlerinde eksi 2, gece de eksi 9 derece olacak. Sıcaklık yarın daha da azalacak. Pazar günü Eskişehir'de hava sıcaklığı gündüz saatlerinde eksi 6'ya, gece de eksi 14'e kadar düşecek.Yetkililer, hafta ortasına kadar etkili olması beklenen aşırı soğuk havayla birlikte meydana gelebilecek buzlanma, don, sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.



Eskişehir Odunpazarı Merkez İlçe Belediye ekipleri, Vilayet Meydanı'ndaki karlarını iş makinalarıyla temizledi. Vilayet Meydanı'nda zeminin bazı bölümlerinin mermer olması nedeniyle çok sayıda kişi yürürken kayıp düştü.



Görüntü Dökümü:



---------------------------



-Eskişehir'in şehir merkezinden kar yağışı görüntüleri,



-Vilayet Meydanı'nda ekiplerin temizleme çalışmaları,



-Kayıp yere düşmüş olanların çekilen görüntüleri bulunuyor.)



Haber-Kamera: kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,



======================================================



6)HIDIROĞLU: EKONOMİK DURGUNLUK YAŞANIYOR



GAZİANTEP Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, dünyanın ekonomi ve güvenlik noktasında zor bir dönemden geçtiğini ve ülkede arzu edilmeyen ekonomik durgunluğun olduğunu söyledi.



Beyhan Hıdıroğlu, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte özel bir otelde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda yapılacak olan projeleri açıklayan Beyhan Hıdıroğlu, oda olarak Gaziantep'i hak ettiği noktaya çıkartacaklarını kaydetti. Dünyanın ekonomi ve güvenlik noktasında zor bir dönemden geçtiğini belirten Başkan Hıdıroğlu, Türkiye'de de arzu edilmeyen ekonomik durgunluğun var olduğunu söyledi. Ülkenin içerisinde bulunduğu sürecin huzur ortamına kavuşacağını ifade eden Hıdıroğlu, şunları dedi:



"Huzur ortamı için ihtiyacımız olan şey; Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bir olmak, birlik olmak, kutuplaşmamak, kucaklaşmaktır. Bu süreçte her birey üzerine düşen görevi bu ruh ile yerine getirmek zorunda. Son dönemde Gaziantep ismi de ne yazık ki olumsuz bazı haberlerle birlikte anıldı. Bu durum, hepimizin omuzlarına maddi manevi büyük sorumluluklar yüklüyor. Çünkü öyle kritik bir noktada ki Gaziantep, buradan yansıyan fotoğrafın Türkiye'nin imajı olduğunu aklımızdan çıkarmayalım."



Görüntü Dökümü



---------------------------------



Toplantıya katılanlar



Beyhan Hıdıroğlu'nun konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber - Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 164 MB



===================================================



7)TAŞLI SOYGUNCU, CAMI KIRAMAYINCA KAÇTI



ADANA'da yüzü maskeli hırsız, taşla soygun yapmak istedi. Elindeki taşla vurduğu kuyumcunun camını kıramayan hırsız, kaçmak zorunda kaldı.



Olay, sabah saatlerinde merkez Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahellesi İbo Osman Caddesi üzerinde H.Ali Menekşe'nin sahibi olduğu kuyumcuda meydana geldi. Emekli subay olan H.Ali Menekşe, işyerini açıp, kasasından çıkardığı altınları vitrine dizmeye başladı. Bu sırada, lüks bir otomobil, kuyumcunun önünde durdu, bir süre bekledikten sonra uzaklaştı. Yaklaşık 5 dakika sonra aynı araç, işyerinin önüne yeniden geldi. Yüzü maskeli bir kişi araçtan inerek bez parçasına sarılı taşla kuyumcunun camına iki kez vurdu.



Daha önce 3 defa aynı yöntemle soyulduğu için vitrinine kırılmaz cam taktıran H.Ali Menekşe, saldırıyı fark edip, elinde silahla dışarı çıktı. Camı kırmayı başaramayan soyguncu, koşarak otomobile binip, hızla olay yerinden uzaklaştı. İşyerinin güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen soygun girişiminin ardından H.Ali Menekşe, 155'i arayıp polisten yardım istedi.



Olay yerine gelen ekipler, kamera kayıtlarını inceledikten sonra kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü



----------------------



Soyguncunun güvenlik kamerasındaki görüntüsü



Kırılan tezgah camı



Kuyumcuda yapılan incelemeler



Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırma yapması



Dükkan sahibi



Genel ve detay görüntüler



(Haber - Kamera: Fatih KARAÇALI/ ADANA,



(SÜRE: 01.12 BOYUT: 77,5 MB)



======================================================



8)BURDUR'DA EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLU



BURDUR'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında 'Eğitimde İşbirliği Protokolu' imzalandı.



İl Müftülüğünde düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram ve İl Müftüsü Hıdır Bayrak, protokolu imzaladı. Mahmut Bayram, protokolun amacının milli eğitim ve müftülüğün din öğretimi alanında yaptığı çalışmalardan öğrencilerin haberdar olması, bunların duyurulması ve bu faaliyetlerin okulların içinde öğrencilerin de faydalanacağı şekilde organize edilmesi ve uygulanması olduğunu söyledi.



Müftü Hıdır Bayrak da resmi ve özel kurumlarda eğitim gören öğrencilere milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin kazandırılmasına yönelik, eğitim faaliyetlerinde il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine ve okullarına gerekli desteği vereceklerini kaydetti.



Görüntü Dökümü



-----------------



Protokol imzalanması,



Mahmut Bayramın açıklaması,



Hıdır Bayrak'ın açıklaması,



190 MB /// 05.58"



Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,



=======================================================



9)SAKARYA'DA EĞLENCE MEKANLARI DENETLENDİ



SAKARYA'nın Karasu İlçesi'nde polis eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yaparken, ruhsatsız 1 tabanca ile 5 tüfek ele geçirilirken, hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi gözaltına alındı.



Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karasu'da eğlence mekanlarına yönelik uygulama gerçekleştirdi. Gece saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü binasından hareket eden ekipler Karasu'da faaliyet gösteren çok sayıda eğlence mekanına aynı dakikalarda girdi. Gazinolarda bulunan vatandaşlar ve çalışanların kimlikleri sorgulanırken, şüpheli görülenlerin üst araması yapıldı. Bazı otomobillerin de arandığı uygulamada 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan bir kişi ise gözaltına alındı.



Görüntü Dökümü



---------------------



Polisin emniyet binasından çıkışı



Eğlence mekanına giriş



Mekanda arama



Ruhsatsız tabanca yakalanması



Otomobil araması



ADAPAZARI(Sakarya),



==============================================================



10)POLİS OKULUNDAN 'AFGAN' POLİSLERİN EĞİTİMİ KLİBİ



SİVAS'ta Afganistan'dan gelen kadın polislere eğitim veren Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), eğitim aşamalarını yansıtan klip hazırladı.



Türkiye ile Afganistan arasında 2011 yılında imzalanan Afgan ulusal polisinin eğitilmesi ve kapasitesinin geliştirilmesi hususunda Türkiye ile Afganistan İslam Cumhuriyeti arasındaki işbirliği kapsamında dönem dönem erkek ve kadın polis adaylarının eğitim gördüğü Sivas Meslek Yüksekokulu kısa süre önce yeni mezunlarını verdi. İlk eğitimlerini 2011 yılında vermeye başlayan Sivas PMYO'da bugüne kadar 1005'i kadın başta olmak üzere toplam 2 bin 959 Afgan polis mezun oldu. 4 aylık eğitimlerinden oluşan etaplarda Afgan adaylara Afgan Anayasası modülleri, silah kullanımı, trafik polisliği, sürücü eğitimi, polis usul ve esasları, polis hukuku, arama teknikleri, yolsuzlukla mücadele, aile içi şiddet ve mağdurlara yardım, bilgisayar kullanımı, ilk yardım, ifade alma, insan hakları, polis savunma taktikleri, olay yeri inceleme, terörizm ve delil toplama alanında eğitimler verildi. Sivas PMYO, kadın polislere yönelik eğitim aşamalarını yansıtan klip hazırladı. Klipte Afgan kadın polis adaylarının eğitim aşamalarından örnekler sunuldu. Sivas PMYO'da yeni dönem adayların eğitimlerine ise kısa süre sonra başlanacak.



Görüntü Dökümü:



-PMYO'nun klibi



Haber: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,