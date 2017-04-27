Dha Yurt Bülteni-5
1)ANTALYA, BURDUR VE ISPARTA'DA 257 EMNİYET MENSUBU AÇIĞA ALINDIFETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle Antalya, Burdur ve Isparta'da 257 emniyet teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırıldı.
1)ANTALYA, BURDUR VE ISPARTA'DA 257 EMNİYET MENSUBU AÇIĞA ALINDI
FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle Antalya, Burdur ve Isparta'da 257 emniyet teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğünce, 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle Antalya'da 175, Burdur'da 30 polis ile 1 komiser, Isparta'da 2 emniyet amiri, 1 başkomiser, 6 komiser yardımcısı, 2 başpolis ve 40 polis memuru olmak üzere 257 emniyet teşkilatı mensubu görevinden uzaklaştırıldı.
ANTALYA
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2)VAN'DA 158 POLİS AÇIĞA ALINDI
VAN'da son kararnameyle 14'ü rütbeli toplam 158 polis açığa alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü açığa alınan polislerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "667 sayılı 'Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin' 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle İlimiz Merkez ve İlçelerimizde toplam 14 rütbeli, 144 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.
Orhan AŞAN/ VAN,
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3)MUĞLA'DA 45 POLİS GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
MUĞLA ve ilçelerinde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilişkisi ve irtibatı olduğu gerekçesiyle 45 emniyet mensubu görevden uzaklaştırıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğünce, 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 2'nci maddesinde belirtilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY ile ilişki ve irtibatı olduğu gerekçesiyle Muğla'da 45 polis görevden uzaklaştırıldı.
Cavit AKGÜN / MUĞLA,
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4)YAŞLI ADAMA SALDIRIP KOLLARINI KIRDILAR
ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde camiden çıkarak evine giden 81 yaşındaki Sebahattin Ayeş, 3 kişinin saldırısına uğradı. 'Sen bizim ailemize laf etmişsin, seni öldüreceğiz' diyen saldırganlar tarafından dövülen Ayeş'in 2 kolu kırıldı, sol gözünde morluk oluştu. Olay, 23 Nisan'da Ulus Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Yatsı namazını kıldıktan sonra evine dönmek için yolca çıkan 5 çocuk babası Sebahattin Ayeş, iddiaya göre gece karanlığında 3 gencin saldırısına uğradı. Dövülen ve yere düşünce 2 kolu kırılan Ayeş, götürüldüğü hastanede tedavisi yapılıp taburcu edildi. Osmaniye'deki çocuklarının yanına giden Sabahattin Ayeş, saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis güvenlik kameralarından tespit ettiği 18- 20 yaşlarındaki şüphelileri aramaya başladı.
'AİLEMİZE LAF ETMİŞSİN' DEYİP VURMUŞ
Saldırganların cezalarını çekmesini istediğini belirten Sebahattin Ayeş şunları söyledi: "Camiden çıkıp eve giderken bir kişi arkamdan vurdu. Yere düştüm, 'Sen bizim ailemize laf etmişsin, seni öldüreceğim' dedi. Saldırgan 18- 19 yaşlarında ve yanında da 2 erkek daha vardı, onlar bana vurmadı. Havanın karanlık olmasından dolayı yüzlerini göremedim. Hastane yakın olduğu için yürüyerek gittim. Tedavim yapıldı, 2 kolumda kırık olduğu için alçıya alındı. Beni döverek tehditte bulunan saldırganlardan şikayetçiyim."
Görüntü Dökümü
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Yaşlı adam Sabahattin Ayeş kolları alçıda sarılı koltukta otururken
Ayeş'in alçıda olan kollarından yakın görüntü
Ayeş'in yüzünden yakın görüntü
Ayeş'e eşi tarafından su içirilmesi
Sabahattin Ayeş ile röportaj
***GÜVENLİK KAMERASI***
Yaşlı adamın kaldırımdan yürümesi
Yolun karşısına geçmesi
Yolun karşısındaki kaldırımdan ilerlemesi
Ara yoldan saldırgan üç kişinin koşarak gelişi
Yaşlı adama doğru ilerlemeleri
Yaşlı adama vurarak yere düşürmeleri
Saldırgan ve yanındakilerin uzaklaşması
SÜRE: 03' 40" BOYUT: 117 MB
Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,
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5)BURDUR ADLİYESİ'NDE ÖN BÜRO HİZMETİ
BURDUR Adliyesi'nde Ön Büro uygulaması hizmete girdi.
Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, adliyede hizmete giren ön büro hizmetiyle ilgili bilgi verdi. Ön büro uygulamasıyla vatandaşa daha iyi hizmet verileceğini ve mahkeme kalemlerindeki iş yükünün hafifletileceğini belirten Doğan, "Burdur Adliyesi yeni hizmet binası 1.5 yıl önce açıldı. Türkiye'deki mahkeme ön büroları sistemine geçtik. Mahkeme büroları, açılacak davaların ilk müracaat yeri, dilekçelerin ilk müracaat yeri olarak vatandaşımıza hizmet vermeye başladı" dedi. Uygulama sayesinde mahkeme kalemlerindeki iş yükü baskısının büyük oranda azaldığını anlatan Başsavcı Doğan, "Mahkeme kalemleri sadece duruşmalar ve dosyaların içeriğiyle ilgilenmeye başladı. Hakimlere gidecek olan ve hakimlerin zamanını çalacak olan dilekçe müracaatlarını da Ön Büro Müdürlüğü sayesinde kolayca dosyaların içine alabilmekteyiz. Zaman kaybı ve işlerin hızlı yürümesi anlamında önemli bir büro olarak hizmete açılmış oldu" diye konuştu.
Ön büroda işlemlerin sıramatikle yürütüldüğünü, sırası gelen vatandaşın işlemini yaptıklarını kaydeden Başsavcı Doğan, sistemin Adalet Bakanlığı tarafından fiziki yapısı uygun olan tüm adliyelerde uygulandığını ve Burdur Adliyesi'nin ülke genelinde bu sistemin uygulandığı 25-30 adliye arasında yerini aldığını belirtti.
Ön Büro Müdürü Metin Yalçın, AB uyum yasaları çerçevesinde Burdur Adliyesi'nde Mahkemeler Ön Bürosu'nun hizmete girdiğini söyledi. Yalçın, "Vatandaş adliyedeki her türlü işlemlerinde ön büromuza müracaat ediyor. Ben nereye gideceğim, kapı kapı dolaşma sorununu ortadan kaldırdık" dedi.
Burdur Barosu avukatlarından Sonay Aydın Üçok da "İşlerimizin hafiflemesinde ön büronun faydası oldu. En azından mahkeme kaleminden önce işlerimizi ön büroda halledebiliyoruz" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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Ön bürodan detay
Avukat Sonay Aydın Üçok'la röportaj
Metin Yalçın'la röportaj
Sadi Doğan'la röportaj
Detay
4,58"-155 mb
Haber/Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,
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6)SIRP POP ŞARKICI ALANYA'DA KLİP ÇEKTİ
SIRBİSTAN'ın ünlü pop şarkıcısı Ana Kokiç, yeni albümünün çıkış şarkısı olan 'New Day' (Yeni Gün) parçasına Antalya'nın Alanya İlçesi'nde klip çekti.
Alanya Turizm Tanıtma Vakfı'nın (ALTAV) katkılarıyla Alanya'ya gelen Ana Kokiç'in New Day şarkısının çekimleri tarihi ve ören yerlerinde yapıldı. Çekimlerin ilk gününde tarihi Alanya Kızılkule ve Alanya Tersanesi'nde kamera karşısına geçen Ana Kokiç, ikinci günde ise Demirtaş Mahallesi'ndeki sahilde ata bindi. Daha önce Türkiye'ye geldiğini fakat Alanya'ya ilk gelişi olduğunu belirten Kokiç, "Türkiye'yi ikinci vatanım, Alanya'yı da evim gibi görüyorum. Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum. Buraya geldikten sonra Türkiye'ye tutkuyla bağlandım. İnsanlar çok misafirperver ve nazikler. Burada geçirdiğim günler de çok güzel geçiyor" dedi.
'ALANYA'YI HERKES BİLİYOR'
Ülkesinde Alanya'nın bilinen bir şehir olduğunu anlatan Kokiç, "Belgrad'da Elvan Güneş ile karşılaştım ve beni Alanya'ya davet etti. Çok hoşuma gitti ve bir an önce gelmek, bu işi uzatmamak istedim. Nihayetinde buradayım. Sırbistan halkı hakkında konuşmam gerekirse, onlar da Alanya'yı ve Türkiye'yi çok seviyor. Ben de bu sevginin artması için çalışacağım. Alanya'yı ve Alanyalıları çok seviyorum" diye konuştu
'ALANYA'YA AŞIK OLDU'
Şarkıcı Ana Kokiç'i Alanya'ya davet eden ALTAV yönetim kurulu üyesi Elvan Güneş ise Kokiç'in Alanya'da klip çekmesinin ilçe tanıtımı için faydalı olduğunu söyledi. Tanıtım için yurt dışında yapılan fuarların önemine değinen Güneş, şöyle dedi:
"Fuarlar bizim için büyük fırsat. Ana daha önce Belek'te bir klip çekmişti ve 10 milyonun üzerinde izlenme rakamına ulaşmıştı. Kendisi çok popüler bir sanatçı. Sırbistan'daki fuarda elçimize kendisiyle görüşüp Alanya'da klip çekilmesiyle ilgili rica etmiştim. Onun da destekleri ve şansımızın yaver gitmesiyle Alanya'ya davet ettik ve kabul etti. Gelir gelmez de Alanya'ya aşık oldu. Şarkısının klibi için çalışmalara başladık ve devam edeceğiz. Bu, parayla yapılamayacak kadar değerli bir iş. Bir kanala ya da gazeteye reklam versek 5 dakika sürer ama bu yıllarca hafızalarda ve internette kalacak."
'YEREL SANATÇILARI DA BEKLİYORUZ'
Türkiye'deki şarkıcılara da seslenen Elvan Güneş, "Ülkemizde çok popüler sanatçılarımız var. Hem de dünya çapında takip edilen sanatçılar, örneğin Tarkan gibi. Ana, Sırbistan'dan gelip tanıtım elçimiz oldu. Bu tüm dünya tarafından izlenecek. Yerel sanatçılarımız da İstanbul duvarlarını yıkıp Türkiye'nin güzelliklerini de anlatsınlar. Sadece Alanya için söylemiyorum. Ülkemizin hem çok fazla güzelliği hem de tanıtıma ihtiyacı var" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Ana Kokiç'in klip çekiminden genel ve detay görüntüler
-Ana Kokiç röportajı
-Elvan Çelik Röportajı
Kaset Durumu: Link hazırlanıyor
Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),
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7)ASKERE GİDECEK ÖĞRETMENLERİNE KINA YAKTILAR
ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde lise öğrencileri, askere gidecek öğretmenleri 30 yaşındaki Engin Kahraman için sürpriz kına gecesi düzenledi. Okulun pansiyonundaki eğlencede diğer öğretmenlerle öğrenciler Kahraman'ın ellerine kına yaktı.
Yalvaç Atatürk Anadolu Lisesi Almanca öğretmeni Engin Kahraman, vatani görevini yapmak üzere Askerlik Şubesi'ne başvurdu. Öğretmenlerinin askere gideceğini öğrenen öğrencileri, ona hoş bir sürpriz yaptı. Okulun pansiyonunda yatılı kalan öğrenciler asker aday öğretmenlerine kına gecesi düzenledi. Öğrencilere diğer öğretmenler de eşlik etti.
KINAYA 1 TL KOYDULAR
Okul müdürü Sezai Bal'ın da katıldığı kına gecesinde 'Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar' türküsü eşliğinde asker adayı Engin Kahraman'ın ellerine kına yakıldı. Kahraman'ın ellerine altın yerine 1 TL'lik metal para konuldu. Geceye katılan öğretmen ve öğrenciler asker adayı Kahraman ile oyun havası eşliğinde eğlendi. Müdür yardımcısı Bayram Erbaşı'nın yoğurduğu çiğ köfteler kına eğlencesine katılan öğrenci ve öğretmenlere ikram edildi. Öğrenciler "En büyük asker bizim asker" sloganıyla öğretmenlerine moral verdi.
'ELLERİME KINA BİLE YAKILDI'
Hoş sürprize oldukça şaşıran Engin Kahraman, "Malum askerlik bir görevdir. Ben de görevimi yapmak üzere başvurumu yaptım. 27 Nisan günü celp tarihim ve nerede askerlik yapacağım belli olacak. Öğrencilerim ve öğretmen arkadaşlarımız bana sürpriz hazırlamış. İşin bu boyuta geleceğini ben de bilmiyordum. Ellerime kına bile yakıldı. Gerçekten hoş bir sürpriz oldu" dedi.
Öğrencilerinden Güllü Karademir, "Engin hocamızı gerçekten çok seviyoruz. Onu çok özleyeceğiz, inşallah hiçbir şey olmadan geri gelir" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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Kına yakılırken
Oyun oynayan öğrenciler
Öğretmenin oyun oynaması
Öğretmenle röp
Öğrencilerle röp
Öğretmen sınıfta ders anlatırken
196 MB /// 05.54
Haber- Kamera: Nurettin ARKAN/ISPARTA,
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8)BEYDİLİ YÖRÜKLERİNİN YÜZLERCE YILLIK GELENEĞİ: PÜSE
BEYDİLİ Yörüklerinin yüzlerce yıldır geleneksel olarak çam ağacının çıralı bölümlerinden zahmetli bir işlemle elde ettiği 'halk ilacı' niteliğindeki 'püse', Isparta'nın Sütçüler ilçesi Sarp Dağı'nın eteklerindeki 400 yıllık Beydili Köyü'nde hala üretilip kullanılıyor. 1250 metre rakımdaki köyde yüzlerce yıldır keçi çobanlığı ve arıcılık yaparak yaşamlarını sürdüren Yörükler, püseyi karın ağrısı, yara tedavisi ve kesiklerin iyileştirilmesinde kullanıyor. Beydili Yörüklerinden 76 yaşındaki Nurullah Altıntaş, çam ağacının terletilmesi yoluyla damıtılan çıranın, kaynatılarak katrana dönüşmesi sonucu elde edilen siyah ve koyu kıvamlı püsenin, çocukluğundan bu yana köyünde kullanıldığını söyledi. Altıntaş, "Yaralara, kesiklere iyi gelir. Karın ağrılarında bir bezin üzerinde karnın üstüne konulur" dedi. Eskiden Yörüklerin çarık giydiğini hatırlatan Altıntaş, "Püse akşamdan çarıkların altına sürülüp toprağa gömülerek üzerine biraz su dökülürdü. Sabaha çarıklar topraktan çıkarıldığı zaman yumuşacık olurdu. Ayağı vurmazdı" diye konuştu.
TOROSLARDAKİ OTLARIN SAYISINI BİLMEK MÜMKÜN DEĞİL
Yörüklerin mayıs ve haziran aylarında doğadaki ot ve çiçekleri toplamaya başladığını anlatan Altıntaş şunları söyledi:
"Toroslardaki bitkilerin sayısını bilmek mümkün değil. Otları mayıs ve haziran ayında toplarız. Genellikle ıhlamur, kekik, adaçayı, oğlanotu toplarız. Oğlanotu kalbe iyi gelir. Altınotu çay gibi demlenerek içilir. Böbrek taşlarına iyi gelir. Bozçalba toplarız. O da bronşite iyi gelir. Günümüzde böyle şeylere çok fazla rağbet edilmiyor. Ama bizim çocukluğumuzda çok kullanılırdı. Bu gelenekler yok olmaya başladı."
BEYDİLİ 400 YILLIK BİR KÖY
Beydili'nin 400 yıllık bir köy olduğunu anlatan Nurullah Altıntaş, Oğuz Türklerine bağlı Bozok kolundan bir boy olan Beydili Yörüklerinin Anadolu'da pek çok ilde aynı adla köyler kurduklarını anlattı. Isparta, Antalya, Sivas, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Karaman, Ankara ve Denizli'de yaşayan Beydili Yörüklerinin Beğdili, Badıllı adıyla da anıldıklarını anlatan Altıntaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İlçemizle köy arasında Sarp Dağı vardı. Kış döneminde yoğun kar yağardı. 3 metreye ulaşırdı karın kalınlığı. O zaman yol yoktu, su yoktu, elektrik yoktu. 5 ay kendi halimize yaşardık. 1980'lerde köy, Sarp Dağı'nın batısına nakledildi. Şimdi köyümüz Sütçüler ilçesine 18 kilometre. Artık yol, su gibi sıkıntımız kalmadı."
Altıntaş, eski köy Beydili'nin varlığını koruduğunu, yeri kurulan köyün ise Çimenova adını taşıdığını aktardı.
Görüntü Dökümü
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Nurullah Altıntaş ormanlık alanda ot toplarken görüntüsü
RÖP: Nurullah Altıntaş
Nurullah Altıntaş topladığı otları gösterirken görüntüsü
Detaylar
196 MB -- 06.09
( Haber: Selma KUNAR-Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,
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8)TOROSLARIN ZİRVESİNDE RESİTAL
MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçılarının, kent merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki bir köy okulunda gerçekleştirdiği eğitim etkinliğinde renkli görüntüler yaşandı.
Toroslar İlçesi'ne bağlı Arslanköy Mahallesi'ndeki Arslanköy Ortaokulu'nda gerçekleşen etkinliğe Okul Müdürü Mehmet Kavacık, Arslanköy Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Yıldıray, Başkan Yardımcısı Ünal Gürsoy, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlk olarak sahneye gelen piyanist Ahad Asker, kuruluşunun 25'nci yılını kutlayan MDOB'un geleceğin sanatçıları ve sanatseverlerini yetiştirmek için eğitim çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Asker, Türkiye'de bulunan Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri ve opera ve bale, müzik eserleri hakkında bilgi vererek, her kesimden insanı salona beklediklerini sözlerine ekledi. Ardından Mezzo soprano Beste Berk, tenor Ali Ulvi Karaca ile piyanist Ahad Asker'in eşliğinde Türk, Azeri bestelerin yanı sıra Napoliten ve D. Strauss, de Curtis, Pyotr İlyiç Çaykovski'nin eserlerini seslendirdi.
Etkinlikte Beste Berk ve Ali Ulvi Karaca, Aşık Veysel'in 'Uzun İnce bir yoldayım' türküsünü seslendirdiğinde salonda bulunan öğrenciler de hep bir ağızdan eşlik etti. Etkinlik sonunda Ahad Asker, öğrencilere piyanonun nasıl çalınacağını anlattı. Bazı öğrenciler de hayatlarında ilk kez gördükleri piyanonun tuşlarına dokunarak meraklarını giderdi.
Görüntü Dökümü
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Etkinliğe katılan öğrencilerden genel ve detay
Piyanist Ahad Asker konuşurken
Mezzo soprano Beste Berk şarkı söylerken
Ahad Asker piyano çalarken
Tenor Ali Ulvi Karaca şarkı söylerken
Beste Berk ve Ali Ulvi Karaca düet yaparken
Söylenen şarkıya eşlik eden öğrenciler
Öğrenciler sanatçıları alkışlarken
Sanatçılara günün anısına hediye verilirken
Piyanis Ahan Asker öğrencilere piyano çalmayı öğretirken
Genel ve detay görüntü
(BOYUT: 478,76 MB) (SÜRE: 6 Dk)
Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,
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