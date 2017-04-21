Dha Yurt Bülteni-5
Tekirdağ'da FETÖ'nün 9 'asker abisi' adliyedeTEKİRDAĞ'da FETÖ/PDY'nin 'asker abi'lerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve 'il imamı'nın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Tekirdağ'da FETÖ'nün 9 'asker abisi' adliyede
TEKİRDAĞ'da FETÖ/PDY'nin 'asker abi'lerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve 'il imamı'nın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin 'asker abi'lerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. Emniyette soruşturmaları tamamlanan ve aralarında 'il askeri imamı' olduğu belirtilen Y.P'nin de bulunduğu 9 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri devam ederken, polis diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Görüntü Dökümü
--------------------------------
-Şüphelileri getiren araçlar
-Araçtan indirilen şüpheliler
-Şüphelilerin adliyeye girişleri
-Detaylar
Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-
============================
Gölcük'te lapa lapa kar yağdı
BOLU'nun doğa harikalarından Gölcük Tabiat Parkı'nda lapa lapa kar yağdı.
Gece hava sıcıklığının sıfır dereceye kadar düştüğü kentte sağanak yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı'nda lapa lapa yağan kar ile birlikte yeşil alanlar yer yer beyaz örtüyle kaplandı. Çam ormanları arasında saklı Gölcük'teki restoranda çalışanlar, Nisan ayının sonlarında yağan karın şaşkınlığını yaşadı. Çalışanlar kar yağışı eşliğinde selfie çekti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------------------------
-Kar yağışından görüntü
-Gölcük Tabiat Parkı'ndan görüntü
-Kar yağışı sırasında fotoğraf çekenler
HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU
=======================
23 Nisan coşkusunu yine sokaklarında yaşacaklar
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi, 105 Sokak'ta yaşayanlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı nedeniyle aralarında para toplayarak sokak, balkon ve işyerlerini yüzlerce Türk Bayrağı ve Atatürk posteriyle donattı. 4 yıl önce "Bu en büyük bayram" deyip, eşi ve çocuklarıyla sokağı süsleyerek öncülük yapan terzi Salih Yazgan'a artık tüm mahalle yardım ediyor.
Marmaris Kemaraltı Mahallesi 105 sokakta 30 yıldır hem işyeri hem evi bulunan 62 yaşındaki terzi Salih Yazgan'ın öncülüğünde biraraya gelen mahalle sakinleri, ulusal bayramlarda sokaklarını süsleme kararı aldı. Yetkili kurumlardan izin alan Yazgan, imece usulü para toplayarak 5 katlı apartman büyüklüğünde 3 Türk bayrağı aldı. İşyeri ve evlerinin balkonlarına Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri asan mahalleli, kırmızı beyaz kumaşlarla süsledikleri ağaçlar, çöp konteyenleri ile elektrik panolarına aynı renklerde balonlar astı. Çocukların kendi elleriyle çizip, boyadıkları ve üzerinde "23 Nisan kutlu olsun' yazılı pankart ise sokağın ortasına asıldı.
PAMUK ŞEKERİ DAĞITILACAK
Kadınlar, 23 Nisan'da saat 15.00'de başlayıp, akşamının ilerleyen saatlerine kadar sürdürülmesi planlanan 23 Nisan kutlamalarında çocuklara ikram etmek amacıyla yiyecekler hazırladı. Sokak sakinlerinin aralarında topladıkları paraların da yine çocuklara pamuk şeker vermek için harcanacağı, kutlamalar boyunca Atatürk, Ulusal Egemenlik ve çocuk konulu gösteriler aktarılacağı açıklandı. Yazgan, 23 Nisan günü Marmaris Belediyesi'nce düzenlenecek ve 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda gerçekleşecek kutlamaların ardından protokol üyeleri dahil, tüm ilçe yaşayanlarını sokaklarına beklediklerini belirtti. Yazgan, "O büyük gün, o güzel gün geldiğinde; çocuklar burada 'bayram' edecek. Şanlı Türk bayrağı ve Ulu Önder Atatürk posterlerinin altında, gölgesinde bu yıl da 23 Nisan'ı doyasıya kutlayacak" dedi.
Hedeflerini ve sloganlarını daha 4 yıl öncesinden "105 Sokak örnek olacak" şeklinde belirlediklerini, ilçede yaşayan ya da tatilini geçiren tüm çocukları etkinliklerine beklediklerini kaydeden Yazgan, "İnanıyoruz ki, burası geçen yıl olduğu gibi çok büyük bir kalabalığı ağırlayacak" diye konuştu. Yazgan, Kaymakamlık, Belediye, İlçe Milli Eğitim ve Emniyet Müdürlüğü'nün de kendilerine yardımcı olduklarını belirterek, "Sağolsunlar,
Kaymakamımız, Belediye yetkilileri bizimle yakından ilgileniyorlar. Belediye ekipleri 23 Nisan sabahı sokağı baştan sona yıkayıp temizleyecek. İlçe Emniyet Müdürlüğü de bir günlüğüne sokağın trafiğe kapatILmasına izin verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullardan katılımı sağlayacak" dedi
Bundan böyle tüm ulusal bayramlarda sokaklarını bayram yerine dönüştürmekte kararlı olduklarını belirten Yazgan, "Umarız, Marmaris'e ülkemize örnek oluruz, ulusal bayramlarımız, tüm halkımızın coşkuyla kutlanmasına bir nebze de katkıda bulunuruz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Süslenen 105 Sokak'tan görüntü
-Etkinliğe öncülük eden terzi Salin Yazgan ile röp.
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Doğuş Esat BERME / MARMARİS (Muğla),
===========================================
Susuzluğu yağmur suyu biriktererek aşmaya çalışıyorlar
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin susuz kırsal mahallesi Taşlıca'da yaşayanlar, 150 yıldır süren su sıkıntısı giderebilmek için ilginç bir yöntem geliştirdi. Daha çok çevre yerleşim merkezlerinden traktörler ve eşeklerle getirdikleri taşıma suyla ihtiyaçlarını karşılayan Taşlıcalılar, son olarak yağmur suyu kanallarına setler kurup, burada toplanan suyu boru ve hortum yardımıyla evlerindeki depo ve kuyularda biriktiriyor.
Marmaris ilçe merkezine 60 kilometre mesafedeki, Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönüştürülen 150 hane, 550 nüfuslu Taşlıca Köyü'nün 'susuzluk sorunu', neredeyse iki asır önce başladı. Bölge halkından ve verilerden elde edilen bilgilere göre, 1800'lü yılların ikinci yarısında kurulduğu bilinen Taşlıca'nın su kaynakları jeolojik yapısı nedeniyle yaklaşık 150 yıl önce kurudu. Köylü çare olarak açtığı kuyulara dolan yağmur sularını evlerine taşımaya başladı. Ancak, bir kısmı hala kullanılan kuyular, bitki örtüsünün 'fakir' oluşu nedeniyle az yağış alan köyün su ihtiyacını karşılamaya yetmedi. Taşlıcalılar, sorunlarını kendi yöntemlerince çözmek, çevre yerleşim merkezlerinden su taşıma için uğraş verirken, 1960'lı yıllarda devreye devlet yöneticileri girdi.
1966'da dönemin yetkili devlet dairesi Yol - Su - Elektrik Genel Müdürlüğü (YSE) soruna ilk el atan kurum oldu. YSE, köyde sondaj çalışmaları başlattı, fakat sonuç alınamadı. 1980'li yıllarda ise bu kez Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, komşu yerleşim merkezi Söğüt ile Taşlıca arasında su hattı kurdu. Ancak mevcut su, Taşlıca'dan çok daha büyük olan Söğüt Köyü'ne dahi zor yetti. Taşlıcalılar, yine taşıma suya muhtaç kaldı.
EŞEKLERLE SU TAŞIYORLAR
Kimi eşeklerle, kimi tankerlerle getirilen suyla ihtiyaçlarını sürdürmeye devam ederken İl Özel İdaresi tarafından 2008'de yapımı başlatılan Aralık 2009'da hizmete giren 80 bin metreküp kapasiteli gölet oluşturuldu. Gölette birikecek yağmur suyu önce arıtma tesisine, oradan da evlere pompalanmaya başlanacaktı. Ancak, havuz mühendislik hatası sebebiyle su tutmayınca, ihale yenilendi. Su sızdırmayan gölet yeni haliyle 2012'de hizmet vermeye hazır hale geldi, doğa engeliyle karşılaşıldı. Türkiye'nin "yağış rekortmeni" Marmaris'in en az yağış alan mahallesi Taşlıca'nın göleti yeterli doluluğa ulaşamadı. Bu arada yapılan sondaj çalışmalarında bulunan suyun miktarı ve debisi vatandaşın ihtiyacını karşılayacak, evine ulaşacak kadar yeterli olmadı.
YEDİLER, İÇTİLER, SÖZ VERİP GİTTİLER
Bu arada özellikle ilçede turizmin kontrolsüz şekilde hızla büyümeye başladığı 1990'ların ikinci yarısından itibaren siyasiler Taşlıca'yı sık sık gelip su getirileceği vaadinde bulundu. Taşlıca'ya gelen kaymakamlar, valiler, ilgili kurumların müdürleri, genel müdürleri de köylülere, "Bu çağda, hem de Marmaris gibi bir yerde böyle şey olur mu? Meraklanmayın takipçisiyiz. Devlet güçlüdür, yapar" dedi, 'su' sözü verdi, gitti. Ancak ne genelde ne de Muğla yerelinde 'yürütme' yetkisini elde eden temsilciler, sözlerine yerine getirmedi, getiremedi.
Köylüyü son olarak, Mart 2014'teki seçimlerle birlikte kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi hayal kırıklığına uğrattı. Büyükşehir Belediyesi, gerek kendi imkanlarıyla gerekse DSİ ile işbirliği yaparak su aradı ama bugün itibariyle bulamadı. Üstelik başlangıçta az da olsa 'umut' olarak görülen Büyükşehir Belediyesi yaraya bir de tuz bastı, iki yıl önce susuz Taşlıcalılar'a su faturası gönderdi. Gerek yerel yönetimlerin gerekse devlet kurumlarının çabaları susuzluğu gideremedi.
SET KURUP YAĞMUR SUYU BİRİKTİRİYORLAR
lumsuzluklara rağmen Taşlıcalılar, kendilerince çözüm üretmeyi de ihmal etmedi. Bunlardan sonuncusu ve en yaygın olanının 'müstakil setler' oldu. Taşlıca yaşayanları, oluşturdukları düzeneklerle yağmur suyu giderleri ile evlerindeki depolar arasında hortumlarla, borularla hatlar kurup, yağmur suyu biriktirmeye başladı.
"TURİSTİK MERKEZDE BU MANZARALAR YAŞANMASIN"
Taşlıca Muhtarı Şadi Altınışık, Karadenizliler'i de kıskandıracak buluşun son zamanlarda hızla yaygınlaştığını söyledi. Altınışık, şöyle konuştu:
"Verilen vaatlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Susuzluğumuzun çözümü açısından bir arpa boyu yol alınamadı. Gençlerimiz köyden göç etmeye devam ediyor. Burada kalanlar da susuzluklarını gidermek için başlarının çaresine bakıyor. En son buldukları çare ise yağmur suyunu biriktirmek olmuş. Her geçen gün evlerine yağmur giderlerinden hat çekenlerin sayısı artıyor. Umudumuz ve isteğimiz şudur ki, 2017'de Marmaris gibi dünyaca ünlü turistik bir merkezde bu manzaralar yaşanmasın, Taşlıca susuz kalmasın."
Köylüleren 54 yaşında ki Mehmet Uyguç,"Daha önce camimizde bile su yoktu. Evlerimizden abdest alıp geliyorduk. Cenazelerimizi bile yıkamakta zorlandığımız anlar oldu. Kurduğumuz kuyulara borulardan yağmur suyu geliyor. Hidrofor ile borulardan çeşmelere su aktarılıyor. Konuşan çok çözüm üreten yok. Kendi sorunumuzu kendimiz elimizden geldiğince çözmeye çalışıyoruz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Taşlıca Mahallesi tabelasından genel görüntü
-Taşlıca Mahallesi'nin genel görüntüsü
-Kurulan yağmur suyu biriktirme düzeneğinden görüntü
-Kurulan yağmur suyu biriktirme düzeneğini anlatan Taşlıca yaşayanları
-Kahvehanede okey oynayan Taşlıca sakinlerinin sitemleri ve neden bu düzeneği kurduklarını anlatmaları
-Taşlıca Cami'nde kurulan yağmur biriktirme düzeneğinin görüntüsü
-Abdest alan vatandaşların camide kurdurdukları düzeneği anlatmaları
-Ev ve iş yerleri üzerinde kurulan yağmur suyu biriktirme düzeneğinden görüntü
Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla),
================================================
Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu'na aday
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Kasım 2017'de yapılacak 39. Genel Konferans'ta UNESCO Yürütme Kurulu'na Türkiye'nin aday olduğunu belirterek, "Türkiye'nin tecrübesi ile bu kurula güç katacağına inanıyoruz ve desteklerinizi bekliyoruz" dedi.
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından, Antalya Belek'teki Concorde Deluxe Resort Otel'de, 'Afrika-Türkiye Deneyim Paylaşımı Yuvarlak Masa Toplantısı: Doğal, Kültürel ve Somut Olmayan Kültürel Miras' adlı toplantı düzenlendi. Toplantıya 37 ülkenin UNESCO milli komisyon genel sekreterleri katıldı. Toplantının açılış töreninde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Türkiye'nin son dönemlerde Afrika ile ilişkilerinin güçlendiğini anlattı. Üç oturumda gerçekleşecek toplantıdan çıkacak sonucun rapor halinde devletin ilgili birimleriyle paylaşıldığına değinen Prof. Dr. Oğuz, "UNESCO'nun Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri bu toplantının önceliğini oluşturmaktadır. Ülkelerimizin karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı sayesinde Birleşmiş Milletler ve UNESCO'nun kabul ettiği 2030 hedeflerini kısa sürüde tutturması için birlikte çalışmamız gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da toplantının UNESCO'nun altı bölgesel grubu arasında 5A seçim grubunu oluşturan Afrika ülkeleri ile Türkiye arasında işbirliği imkanlarını daha da geliştirmek, yeni işbirliği alanları ortaya çıkarmak amacıyla düzenlendiğini söyledi. Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında son olarak 2014 yılında gerçekleşen Örgün ve Yaygın Eğitimde Somut Olmayan Kültürel Miras Deneyim Paylaşımı Yuvarlak Masa Toplantısı'nın başarılı sonuçlandığını anlatan Avcı, şöyle dedi:
"Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında deneyim paylaşımına yönelik bu tür toplantıların sürdürülmesi kararı alınmıştı. Bu karar çerçevesinde kapsamı biraz daha genişleterek 1972 ve 2003 sözleşmeleriyle ilgili işbirliği imkanlarını ele almanın daha yararlı sonuçlar doğuracağını düşündük. Türkiye 2016 yılında Dünya Miras Komitesi Başkanlığını ve ev sahipliğini üstlendi, 2016-2017 yıllarında ise Somut Olmayan Kültürel Miras Hükümetler Arası Komitesinin Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Afrika ülkelerine gelince gerek Dünya Miras Komitesi gerekse Somut Olmayan Kültürel Miras Hükümetler Arası Komitesinde önemli rol ve görevler üstlenmeye devam etmektedirler. Son olarak 2010 yılında Kenya'nın, 2016 yılında ise Etiyopya'nın Somut Olmayan Kültürel Miras Komitesine yaptığı başarılı ev sahipliği için minnettarız. Kısacası gerek Türkiye'nin gerekse Afrika ülkelerinin UNESCO çalışmalarında güçlü birikimleri ve deneyimleri bulunmaktadır. Bu birikim ve deneyimleri 1972 ve 2003 sözleşmelerinden başlayarak UNESCO'nun bütün sektör ve programlarına yaymak ve işbirliği imkanlarını artırmak istiyoruz."
Bakan Avcı, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Kasım 2017'de yapılacak olan 39. Genel Konferans'ta UNESCO Yürütme Kurulu'na Türkiye olarak adayız. Türkiye'nin tecrübesi ile bu kurula güç katacağına inanıyoruz ve desteklerinizi bekliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle toplantının başarılı geçmesini, UNESCO çalışmalarında işbirliği alanlarımızın ve birbirimize desteğimizin artarak devam etmesini diliyor, sizleri tekrar en kalbi duygularla selamlıyorum."
Konuşmaların ardından Bakan Avcı sergi salonunu gezdi. Aranın ardından gerçekleştirilen İşbirliği İmkanları Üzerine Genel Değerlendirme' adlı ikinci oturuma, Bakan Avcı başkanlık yaptı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------
Turizm bakanı Nabi Avcı'nın salonu gelmesi
Katılımcıları selamlaması
Protokolün görüntüsü
Salondan görüntü
Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın konuşması
Resim sergisinin gezilmesi
Sergilenen resimlerden görüntü
Toplantıdan görüntü
Detaylar
Haber: Tolga YILDIRIM-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,
===========================================
Şehit ailelerine ücretsiz düğün salonu
GAZİANTEP'te, bir düğün salonunda şehit ailelerine yönelik ücretsiz tören yapma kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Sivas'ta 22 yıl önce şehit olan astsubay Mehmet Bozan'ın oğlu Sedat Bozan, Müzeyyen Bozan ile düzenlenen törenle dünyaya evine girdi.
Şahinbey Plaza'da, şehit ailelerine yönelik ücretsiz düğün salonunu kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Sivas'ta 22 yıl önce şehit düşen astsubay Mehmet Bozan'ın oğlu astsubay Sedat Bozan, Müzeyyen Bozan ile hayatını birleştirdi. Bozan çiftini mutlu gününde yakınları yalnız bırakmazken, yeni çiftin mutlulukları gözlerinden okundu.
Düğün salonu işletmecilerinden Fatih Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli seferberlik ilanına duyarlı kaldıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın milli seferberlik ilanına duyarlı bulunarak şehit ailelerine ücretsiz yıl boyu düğün taahhüt ettik. Şükürler olsun bugün meyvesini verdi ve ilk düğünümüzü yaptık. Sivas'ta 1995 yılında şehit olan astsubayımızın Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubay olarak görev yapan oğlunun düğününü yapmaya nail olduk. Buna bize ön ayak olduğu için cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz" dedi.
Şehit ailelerine ellerinden geldiği kadar destek vereceklerine devam edeceklerini belirten düğün salonu işletmecilerinden Hilmi Savcılı ise, "Diğer vatandaşlarımızı vatanı verenlerin yakınları için küçücük de olsa destek verebilse. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmayı davet ediyorum. Elimizden geldiği kadar bu kampanyayı destekleyeceğiz" diye konuştu.
Genç çift ise, kampanya için salon sahiplerine teşekkür etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------------------
Çiftin dans etmesi
Düğüne katılanlar
Fatih Demir'in konuşması
Hilmi Savcılı'nın konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-DHA)
================================================