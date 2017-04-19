Dha Yurt Bülteni-5
1)OSMANİYE'DE HAVA DESTEKLİ OPERASYONDA 1 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ OSMANİYE Valiliği, Amanos Dağları etekleri Yarpuz köyü kırsalında, PKK'lı teröristlere yönelik hava desteği ile yapılan operasyonda, 1 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini çok sayıda silah ve teçhizatın da elde edildiğini açıkladı.
1)OSMANİYE'DE HAVA DESTEKLİ OPERASYONDA 1 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
OSMANİYE Valiliği, Amanos Dağları etekleri Yarpuz köyü kırsalında, PKK'lı teröristlere yönelik hava desteği ile yapılan operasyonda, 1 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini çok sayıda silah ve teçhizatın da elde edildiğini açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:
"Osmaniye mülki sınırları içerisinde yer alan Amanos Dağları-Yarpuz Köyü kırsalında 17 Nisan 2017 günü saat 11.00 sıralarında bir grup bölücü terör örgütü mensubunun tespit edilmesi üzerine, BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla aynı gün 20.30 sıralarında 'Hava Harekatı' düzenlenmiş ve akabinde bölgeye güvenlik güçleri sevk edilmiştir. 18 Nisan 2017 günü saat 01.00'den itibaren jandarma ve emniyet timleri arama ve tarama faaliyetlerine başlamış ve 1 Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir. Sürdürülen operasyonda 1 adet 5,56 mm çaplı M16 a2 Piyade Tüfeği 5 adet M16 şarjörü, 189 adet 5.56 mm fişek, 2 adet savunma tipi el bombası, 2 adet roketatar antitank mühimmatı, 2 adet roketatar mühimmatı sevk fişeği, 1 adet sırt çantası, 1 adet kütüklük ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesi kararlılıkla devam etmektedir. "
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, -
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2)MARDİN'DE 7 MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
MARDİN Valiliği, PKK terör örgütüne yönelik düzenlenecek operasyon için Midyat ve Dargeçit ilçelerine bağlı 7 mahallede bugün sabah saatlerinden itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Mardin ve Dargeçit ilçelerinin 7 mahallesinde bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve onlar tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince; 19 Nisan 2017 Çarşamba günü saat: 08.00 itibari ile İlimiz Midyat İlçesine bağlı Yumurtalı, Marenka, Doluca Mahalleleri ve Dargeçit İlçesine bağlı Tanyeri, Begendi, Güvenli ve Yeşilöz Mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.
MARDİN,-
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3)ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASINDAKİ İHMALİ JANDARMA ORTAYA ÇIKARDI
KIRKLARELİ'nin Pehlivanköy İlçesi'nde 16 yaşındaki Özkan Özgün, motosikleti ile yaptığı kazada ölürken, ablası Çiler Özgün ise yaralandı. Motosikletin köy yolunda domuza çarparak kaza yaptığı iddiaları üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ayrıntılı bir inceleme yaptı. Jandarma motosikletin başıboş bırakılan bir ineğe çarptığını belirleyip, sahibi Mehmet Seven hakkında dava açıldı.Pehlivanköy İlçesi'nin Akarca Köyü yolunda yaklaşık 2 ay önce Özkan Özgün'ün kullandığı, ablası Çiler Özgün'ün de bulunduğu motosikletle kaza yaptı. Kazada Özkan Özgün hayatını kaybederken, ablası yaralandı. Olay yerine intikal eden Pehlivanköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine, görgü tanıkları motosikletin bir domuza çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini söyledi.Pehlivanköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları incelemede, motosiklet üzerindeki kıl parçalarının domuza ait olmadığını, bir ineğe ait olduğunu belirleyerek, soruşturmayı derinleştirdi. Kaza yerine yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan güvenlik kamerası da incelemeye alındı. Yapılan detayla çalışmada 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kazaya başıboş bırakılan bir ineğin neden olduğu tespit edildi.Jandarma, ineğin sahibinin Mehmet Seven olduğunu belirleyerek, cumhuriyet savcısının talimatı ile ifadesini aldı. Seven, ifadesinde motosikletin çarptığı ineğin kendisine ait olduğunu söyledi. Seven'e 'tek taraflı yaralamalı ve ölümlü trafik kazasına neden olma ve hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma' suçlamasıyla hakkında işlem yapıldı. Seven, hakkında açılan kamu davasında önümüzdeki günlerde yargılanacak.
KIRKLARELİ, -
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4)EDİRNE'DE AK PARTİ VE MHP'DEN ENCÜMEN SEÇİMLERİNE SUÇ DUYURUSU
EDİRNE'de belediyenin Ak Parti ve MHP'li 13 meclis üyesi, encümen seçimlerinde 'usulsüzlük' yapıldığı gerekçesiyle, Edirne Belediye Başkanlığı hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunup, Bölge İdare Mahkemesi'ne de 'yürütmeyi durdurma' talebiyle başvuru yaptı. Edirne Belediye Başkanlığı, geçen 5 Nisan tarihide encümen üyesi seçimi yaptı. Belediye meclis üyesi olan CHP'den 3, Ak Parti'den 2, MHP'den de 1 üye aday gösterildi. Seçimlerin sonunda 13'er oy çıkan üyeler için oylama yenilendi ve CHP'den 3 aday belediye encümenine seçildi. Seçim sırasında 'usulsüzler' yapıldığını öne süren Ak Parti ve MHP'li belediye meclis üyeleri, Edirne Belediye Başkanlığı hakkında Edirne Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Üyeler ayrıca encümen seçimleri içinde Bölge İdare Mahkemesi'nden dilekçe ile 'yürütmeyi durdurma' talep etti. Başvurunun ardından konuşan AK Partili meclis üyesi Turgut Terzi, encümen seçimleri sırasında 13'er oyla eşitlik olduğunu ve CHP'lilerin seçimi yenileyip, daha önce oy kullanmayan 2 CHP üyesinin de seçimlere katıldığını söyledi. Usulsüz bir seçim yapıldığını öne süren Terzi, "Edirne Belediyesi encümen seçimleri sırasında, seçimin sayımı, sayım sonrasında ki gelişmelerle ilgili olarak, ilk etapta Edirne Valiliği daha sonra ise adli makamlara başvuracağımı ifade etmiştik. Şimdi Edirne Belediye Meclisi'nin Ak Parti ve MHP'li üyeleri olarak konuyu evraklarıyla birlikte kanuni alt yapısını da hazırlayarak, yargıya taşıdık. İdare Mahkemesi ve Cumhuriyet Savcılığı açısından gerekli incelemenin yapılması için dilekçelerimizi verdik. Bundan sonra seçimin manipüle edilip, edilmediği ve usulüne uygun olup olmadığı konusunda sonuç bekliyoruz" dedi.
Seçimin ardından oyların başka bir salonda sayıldığını ve kendilerine gösterilmediğini öne süren Terzi, "Bizce seçim mahallinden oy pusulasından dışarıya çıkarılması daha sonra sayılıp içeri gelindiğinde sadece sonucun açıklanması doğru bir davranış değildi. Bu konuda eğer bir suç unsuru varsa bunun değerlendirilmesini talep ettik. İdare Mahkemesi'nden encümen seçimlerine ilişkin yürütmenin durdurulması, iddialarımız doğru ise iptalini, seçimde eşitlik durumundan torbadan kura çekilmesinin yerine getirilmesini istiyoruz. Encümen seçimlerinde pusulalar, oy kullanma yeri değiştirilerek sayıldı. Ak Parti'den 2 aday, MHP'den 1 aday gösterilmişti. Meclis 27 kişiyle toplandı, herkes oy kullandı. Bir boş oy çıktı, seçimlerde CHP 14, iki aday içinde 13'er oy çıkmıştı. Kura çekilmesi gerekirdi ancak bu yapılmadı. Seçim yenilendi, daha önce oy kullanmayan 2 CHP üyesi daha geldi ve CHP 3 adayını encümene seçmiş oldu" dedi.
MHP'li meclis üyesi Ahmet Karagülle de açık oy, gizli tasnif yapıldığını belirterek, "Oyları CHP'li katip üyeler saydı, ne çıktığını bize göstermediler. Sonra geldiler eşit oylar alındı denildi. Eşit olduğunda kurada çekilmesi gerekiyordu bu da yapılmadı" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Edirne adliyesi
-Meclis üyelerinin adliyeden çıkışı
-Turgut Terzi'nin açıklaması
-Ahmet Karagülle'nin konuşması
-Üyelerin adliyeden çıkışı
-Genel görüntüler
Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,-
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5)RİZE-ARTVİN HAVALİMANI DENİZ DOLGUSU İÇİN 88.5 MİLYON TON TAŞIN ALINACAĞI ALANLAR BELİRLENDİ
RİZE'nin Pazar İlçesi Yeşilköy Köyü'nde temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan ve Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı projesi için kullanılacak 88.5 milyon ton taş dolgunun alınacağı alanlar belirlendi. Proje sahasına 7 kilometre mesafedeki 5 noktada açılacak taş ocakları için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinde sona gelindi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 766 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin havalimanı için, 266 hektarlık alanda 88.5 milyon ton taş ile deniz dolgusu yapılacak. Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, projede kullanılacak taş dolgunun alınacağı 5 alan belirledi. Proje sahasına 3 ila 7 kilometre mesafedeki Hisarlı, Kanlımezra ve Kuzeyce köyleri sınırında açılacak yeni taş ocaklarına ilave olarak aynı bölgede özel firmalara tahsisli iki ocaktan da taş alımı yapılacak. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, özel firmalara ait taş ocakları için 'ÇED gerekli değil' kararı verdi, 3 taş ocağı için ise 30 Aralık tarihinde ÇED süreci başlattı. Bölgede can ve mal güvenliği ile çevre mevzuatı hükümleri uyarınca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri, AFAD, Özel İdare ve diğer ilgili kuruluşlardan görüş isteyen müdürlük ÇED sürecinde sona geldi.
80 HEKTARLIK 5 ALAN
Hisarlı Köyü'nde 30 milyon ton taş rezervi bulunan 17.75 hektarlık alanda açılacak taş ocağında yıllık 10 milyon, günlük ise 27 bin 770 ton taş alınacak. 15 milyon ton taş rezervi bulunan 13.55 hektarlık Kanlımezra taş ocağından ise yıllık 5 milyon, günlük 13 bin 889 ton taş alınabilecek. 50 milyon ton taş rezervi bulunan 24.35 hektarlık Kuzeyce Köyü Taş ocağından da yılda 15 milyon, günlük olarak da 41 bin 667 ton taş dolgusu alımı gerçekleştirilebilecek. Özel işletmelere ait 25 hektarlık alandaki iki taş ocağından yıllık 500 bin ton taş alımı planlandı.
TAŞ NAKLİ İÇİN YENİ YOL
Taş ocakları Yeşilköy Köyü'nde yapılacak havalimanına 3 ila 7 kilometre uzaklıkta seçildi. Taş naklini kolaylaştıracak mesafede yeni bir yol güzergahı açılacak, mevcut köy yolu kullanılmayacak. Nakliye kamyonlarının Karadeniz Sahil Yolu güzergahında trafiği aksatmaması için de önlem alındı. Pazar Tüneli üzerinden geçirilecek yeni yol havalimanı proje sahasına bağlanacak. Böylece kamyonlar trafiğe çıkmadan taş dolgu malzemesini taşıyarak bölgeye getirecek. Taş ocakları sahasında kalan bir ev kamulaştırılacak, ocaklara yakın mesafelerdeki Hisarlı, Kanlımezra, Kuzeyce, Subaşı, Yavuz ve Sivrikale Köyleri'ndeki evlerin yapılacak patlatmalardan etkilenmemesi için güvenlik tedbirleri alınacak.
RİZE-ARTVİN HAVALİMANI PROJESİ
Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı, 3 bin metre uzunluğunda 45 metrelik pist, 260 metreye 24 metrelik taksi yolu, 300 metreye 120 metrelik aprondan oluşacak. 88.5 milyon ton dolgu alanı üzerine inşa edilecek havalimanı tamamlandığında Türkiye'nin 56'ıncı havalimanı olacak. 4 yılda tamamlanacak olan ve yılda 2 milyon yolcuya hitap etmesi beklenen Rize-Artvin havalimanı inşaatı 1 milyar 87 milyon 434 bin liraya mal olacak ve Cengiz İnşaat- Aga Enerji İş Ortaklığı ile gerçekleştirilecek. 2017 yılında 149 milyon 166 bin lira ödenek ayrılan havalimanının 29 Ekim 2020 yılında tamamlanması öngörülüyor.
Görüntü Dökümü
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-Muhabir anonsu
-Taş ocaklarının açılacağı alanların detayları
-Havalimanının yapılacağı alanın detayları
-Drone görüntüleri
Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE-DHA
Süre: 5.55 dk Boyut: 188 mb.
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6)ŞÜPHELİ ŞİŞEDEN BİRA ÇIKTI
ANTALYA'da, İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne ait danışma ofisinin klima ünitesi üzerine bırakılan içi sıvı dolu bira şişesi korkuttu. Uzman ekip tarafından müdahale edilen şişede bira olduğu görüldü.
Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa İlçesi, Karaalioğlu Parkı girişinde meydana geldi. İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne ait yeni açılan danışma ofisinin klima ünitesi üzerinde içi sıvı dolu şişeyi fark edenler, polise haber verdi. Önlem alan polis, olay yerine bomba uzmanları ve olay yeri inceleme ekiplerini çağırdı. Bomba imha uzmanları yaptıkları incelemede, şişenin içinde bulunan sıvının bira olduğunu belirledi.
Görüntü Dökümü
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-Uzman ekiplerin şişeyi alması
Çöpe bırakması
-Olay yeri ekiplerinden görüntü
-Bombacı ekiplerinden görüntü
-Polis ekiplerinden genel görüntü
-Detaylar
'132 MB /// 01.10"
Haber Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,