Dha Yurt Bülteni-5
Askeri araca roketli saldırı: 3 asker, 1 korucu yaralıHAKKARİ'nin Çukurca İlçesi Kaletepe bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından askeri araca rekatatarlı saldırı düzenlendi.
Askeri araca roketli saldırı: 3 asker, 1 korucu yaralı
HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi Kaletepe bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından askeri araca rekatatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 asker ile 1 güvenilk korucusu yaralandı.
Çukurca İlçesi'nin Irak sınırında bulunan Kaletepe üs bölgesinde akşam saatlerinde bir grup PKK'lı terörist tarafından askeri araca roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda üs bölgesine gittiği belirtilen askeri araçta bulunan 2 jandarma uzman erbaş, 1 piyade sözleşmeli er ve 1 güvenlik korucu yaralandı. Yaralı asker ve güvenlik korucusu Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma uzman erbaşlardan birinin durumunu ağır olduğu belirtildi. Saldırıdan sonra kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı
Haber: ÇUKURCA (Hakkari), -
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Uşaklılar şehit binbaşıyı uğurladı
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde, uçuruma düşerek şehit düşen 39 yaşındaki Binbaşı Kürşat Selim Şenol'un cenazesi, memleketi Uşak'ta gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde dün sabah bir grup asker, yaya olarak İkiyaka Dağları'nın sarp ve karla kaplı bölgesinde arazi taraması yaparken uçuruma düştü. Kazada bir uzman çavuş ile birlikte Piyade Binbaşı evli ve 2 çocuk babası Kürşat Selim Şenol şehit oldu. 1980 yılında babasını yitiren, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde özel güvenlik görevlisi olan Fatih Şenol adında kardeşi bulunan Binbaşı Şenol'un şehadet haberi kentte üzüntü yarattı. Ev kadını annesi Muazzez Şenol (60), kardeşi Fatih Şenol (30), eşi Sümeyde Şenol (35), çocukları Ömer Şenol (7) ve Esma Sultan Şenol (3) büyük üzüntü yaşadı.
EŞİNİN FERYADI YÜREK DAĞLADI
Şehit binbaşının cenazesi, dün gece Uşak Havalimanı'na getirildi, ardından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit Binbaşı Şenol'un cenazesi bugün saat 15.30'da morgdan alındı, cenaze aracıyla il merkezinde bulunan, Atatürk Mahallesi Şehit Abdulkadir Klavuz Sokak'taki annnesinin evine götürüldü. Burada Kuran okundu, dua edildi. Kuran okunurken, şehidin eşi Sümeyde Şenol'un, eşinin tabutuna dokunup "Kürşatım" diye haykırması yürekleri dağladı.
AMCADAN YEĞENİNE NASİHAT
Kardeşi Fatih Şenol ise tabutun önünde duran ağabeyinin fotoğrafını alarak defalarca öptü. Şehidin oğlu Ömer Şenol'u kucağına alan amcası Fatih Şenol, yeğenine ağabeyinin fotoğrafı okşatıp, başının dik durması nasihatini verdi. Evde helallik alınmasının ardından şehit binbaşı Şenol'un cenazesi, cenaze aracıyla oluşturulan konvoy eşliğinde Yücetepe Camii'ne getirildi. Camide yaklaşık 10 bin Uşaklı, şehidini karşıladı. Şehidin annesi Muazzez Şenol, kardeşi Fatih Şenol, eşi Sümeyde Şenol, oğlu Ömer Şenol başta olmak üzere cenazeye; Vali Ahmet Okur, AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Nedim Selbisu ve silah arkadaşları katıldı.
İkindide kılınan cenaze namazının ardından şehit binbaşı Şenol'un cenazesi, okunan dualar ve helallik alınmasının ardından tören mangası tarafından omuzlara alındı. Şehit binbaşı Kürşat Selim Şenol'un cenazesi yaklaşık 300 metre omuzlarda taşınıp, ardından cenaze aracına kondu. Şehit binbaşı Kürşat Selim Şenol'un cenazesi, Yeni Mezarlıktaki şehitlikte son yolculuğuna uğurlandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Şehidin fotoğrafı
Şehidin cenaze aracıyla ana ocağına getirilmesi
Cenaze aracı ve vatandaşlar
Eşinin ağlaması
Annenin yakınların desteğiyle güçlükle ayakta durması
Şehidin kardeşinin yeğeninin kucağına alıp fotoğrafını okşatması
Şehidin kardeşinini, ağabeyinin fotoğrafını öpmesi
Şehit eşinin tabutu okşaması
Dualar
Genle ve Detay görüntü
Haber- Kamera: Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK,
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TIR'ın altına giren otomobilde 2 ölü,3 yaralı
ESKİŞEHİR'in İnönü İlçesi'nde yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda otomobil, karşı yönden gelen TIR'ın altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü 49 yaşındaki Mesut Bingöl ve eşi 47 yaşındaki Necla Bingöl öldü, 3 çocuğu yaralandı.
Kaza saat 13.00 sıralarında İnönü-Kütahya karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda, Mesut Bingöl yönetimindeki 26 BE 857 plakalı otomobil, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşıdan gelen Hasan Çiftçi'nin kullandığı 07 P 0085 plakalı TIR'ın altına girdi. Kazada TIR devrilerek yan yatarken, otomobilin sürücüsü Mesut Bingöl ve eşi Necla Bingöl öldü, çocukları 18 yaşındaki Hatice Kübra Bingöl, 16 yaşındaki Ahmet Bingöl ve 13 yaşındaki Zehra Bingöl ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yunus Emre Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ölen Mesut Bingöl ile eşi Necla Bingöl'ün cenazeleri ise otopsi için Bilecik'in Bozüyük İlçesindeki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtilen kamyon şoförü Hasan Çiftçi gözaltına alındı, soruşturma sürdürülüyor.
Görüntü dökümü:
-Devrilen TIR'ın görüntüsü,
-Kaza yerindeki temizlik işçilerinin görüntüsü bulunuyor,
Haber-Kamera: İNÖNÜ,(Eskişehir) /
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Seçmen taşıyan ambulans ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi'nde iki hastayı oy kullanamaya götüren ambulans ile çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Acıpayam İlçesi Çakır Mahallesi'nde meydana geldi. Hasta olan Arif Aydoğdu ile Muhammet Kabukçu'yu oy kullanacakları Eskiköy Mahallesi'ndeki sandıklara götürmek üzere yola çıkan Ahmet Kabaetli yönetimindeki 20 DS 112 plakalı ambulans, karşı yönden gelen 20 yaşındaki Furkan Şahan yönetimindeki 09 YJ 767 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Furkan Şahan ile arkasındaki kask takmadığı belirlenen 18 yaşındaki Yunus Emre Şahan, ağır yaralandı. Ambulans şoförünün ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen başka bir ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Şahan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, -
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Uyuşturucu bağımlısı dere kenarında ölü bulundu
DÜZCE'de 10 gündür kayıp olan 25 yaşındaki İsmail Kurt'un dere kenarında cesedi bulundu.
Yörük Mahallesi'ndeki dere kenarında erkek cesedi gören bir kişi polise haber verdi. Gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede dere kenarında çamura saplanan cesedin 10 gündür kayıp olan İsmail Kurt'a ait olduğu belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası İsmail Kurt'un, en son Çoban mevkisinde görüldüğü belirtildi. Uyuşturcu bağımlısı olduğu ileri sürülen Kurt'un cesedi, yapılan incelemeden sonra Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kurt'un ölüm nedeni otopside belirlenecek.
Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, -
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