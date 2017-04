Dha Yurt Bülteni-5

1)ALT YAPI ÇALIŞMASI SIRASINDA DOĞALGAZ BORUSU PATLADI



SAKARYA'nın Serdivan İlçesi'nde belediye ekiplerinin alt yapı çalışması yaptığı sırada doğalgaz borusu patladı. Gaz sızıntısı nedeniyle cadde ulaşıma kapatıldı.



Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin, Serdivan Kolej Caddesi'nde yaptığı alt yapı çalışması sırasında iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı. Gaz sızmaya başlayınca belediye ekipleri caddeyi ulaşıma kapattı. Belediye çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve gaz dağıtım firması geldi. Ekipler olası bir tehlikeye karşı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Gaz dağıtım firması çalışanları hattı kapatarak gaz sızıntısını önledi. Gaz sızıntısının önlenmesinin ardından cadde ulaşıma açıldı.



Görüntü Dökümü



---------------------



Trafiğe kapatılan caddeden görüntü



İş makinesinden görüntü



Ekiplerden görüntü



Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),



=================================================



2)TÜPRAŞ'TA İŞÇİLER EYLEMLERİNİ SÜRDÜRDÜ







KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde bulunan Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç alınamaması nedeniyle işçilerin eylemleri sürüyor. İşçiler yaklaşık 4 saat işyerine girmeyerek eylem yaptı. Tüpraş'ta 2017-2018 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 18 Ocak tarihinde başladı. İşveren ile Petrol-İş Sendikası arasında anlaşma sağlanamadı. Bir süredir iş bırakma eylemleri yapan işçiler, bugün de eylemlerine devam etti. 08.00-16.00 vardiyasında çalışan işçiler sabah işbaşı yapmadı. İşçiler Tüpraş İzmit Rafinerisi'nin önünde toplanırken, sendika yetkilileri konuşma yaptı. 08.00-16.00 vardiyasında çalışan işçiler saat 11.45'de içeri girerken, alkışlarla protestoda bulunarak, "Direne direne kazanacağız" sloganı attı. Gündüz vardiyasında çalışan işçilerin işyerine girmesiyle gece vardiyasında çalışan işçiler ise mesailerini bitirdi.



Görüntü Dökümü



-----------------



Eylemden görüntü



Sendika yöneticilerinin konuşması



İşçilerin slogan atarak içeri girmesi



(Haber-Kamera: Nabi YAZICI-KÖRFEZ(Kocaeli), -



=================================================



3)UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 21 GÖZALTI



AFYONKARAHİSAR'ın Dinar İlçesi'nde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 21 kişi gözaltına alındı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Dinar'da 29 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda 21 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde 4 özel eğitimli köpek yardımıyla yapılan aramalarda; 8 ruhsatsız av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, kuru sıkıdan bozma tabanca, tüfek ve tabancalara ait çok sayıda mühimmat, 3 taarruz bıçağı, kelepçe, polis yeleği, 4 tarihi eser olarak değerlendirilen sikke, 14 kök hint keneviri bitkisi, 5.4 gram kenevir tohumu, 8 gram esrar maddesi, 13 fişek eroin maddesi, 3 uyuşturucu hap, yeşil reçeteli hap, uyuşturucu içmekte kullanılan çok sayıda aparat ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1100 TL ele geçirildi.



Gözaltına alınan 21 şüphelilerin ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edileceği belirtildi.



Görüntü Dökümü



---------------------



Not: Görüntü polis kamerasından altta müzik var



Polisin baskın yapması



Evde köpeklerle arama



Uyuşturucunun bulunması



Polisin incelmesi



Yakalanan silah ve uyuşturucudan görüntü



2.82 MB.01.45"



Haber: Sait KARADUMAN- Kemera: AFYONKARAHİSAR,



==================================================



4)78 YAŞINDAKİ EMEKLİ BİNBAŞI AVUKATLIK STAJI YAPIYOR



AKDENİZ Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden geçen yıl mezun olan emekli kıdemli binbaşı 78 yaşındaki Sabri Mamati, adliyede avukatlık stajı yapıyor. Mamati'nin hayali ceza avukatı olmak.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kıdemli binbaşı olarak emekli olan Sabri Mamati, çocukluğundan beri hayalini kurduğu avukatlık mesleği için üniversite sınavına girdi. Mamati, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Çalışma yoğunluğu nedeniyle sınavlara giremeyen Mamati, eğitimine ara vermek zorunda kaldı.



Sabri Mamati, 2011 yılında üniversite öğrencilerine yönelik af imkanından yararlandı. Kaydını Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne aldıran Mamati, hiç sene kaybı yaşamadan 2016 yılında mezun oldu. Halen Antalya Adliyesi'nde avukatlık stajını yapan Mamati'nin hayali ceza avukatı olmak.



SINAV STRESİ KALBİNİ VURDU



10 Mart tarihinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne göz muayenesi için gittiğini söyleyen Sabri Mamati, burada kalp damarlarından 4'ünün tıkalı olduğunun ortaya çıktığını söyledi. 15 gün önce Prof. Dr. İlhan Gölbaşı tarafından anjiyo yapıldığını belirten Mamati, "2016 yılında mezuniyet sınavlarına girdiğim dönemde yaşım dolayısıyla stres yaşadım, kalp sorunum o günlerin hatırasıdır" dedi.



Görüntü Dökümü



--------------------------------



Röp: Sabri Mamati (Avukat)



Hukuk fakültesi önünde görüntü



Hastanede muayene olurken



901MB- 8 DK "



Haber- Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA,



=========================================================



5)OTURARAK VOLEYBOL MİLLİ TAKIMI AVRUPA ŞAMPİYONASINA HAZIRLANIYOR



OTURARAK Voleybol Milli Takımı, ilk kez katılacağı Avrupa Şampiyonası öncesi Karabük'te yaptığı ilk hazırlık kampını tamamladı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, 4-12 Kasım tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası öncesi Karabük'ün Ovacık İlçesi'nde bulunan Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde 1 hafta kamp yaptı. Oturarak Voleybol Milli Takımı Antrenörü Yusuf Kenan Kök, tarihlerinde ilk kez katılacakları Avrupa şampiyonasına 18 takımdan seçtikleri 14 sporcu ile hazırlandıklarını, kampta sporcuların motorik becerilerini, temel tekniklerini ve engel seviyelerine uygun fitness programını oluşturduklarını söyledi. Kendileriyle birlikte 3 takımın daha ilk defa Avrupa şampiyonasına katılacağını ifade eden Kök şöyle dedi:



"Gruplar belli olmadığı için şu an sıralama, derece anlamında bir şey söyleyemem ama geçen yıllara göre çok daha iyi durumdayız. Rakiplerimizi iyi tanıyoruz, video analizlerini yaptık. Rakiplerimizi biliyoruz. Önümüzde daha 6 aylık bir zaman var. Bu zamanda da çok şey değişecek diye düşünüyorum. Kardeş ülke Azerbaycan ile Hırvatistan, İtalya, Polonya ve Gürcistan bizim muhtemel yakın rakiplerimiz."



Oturarak voleybolun Türkiye'de çok ciddi anlamda gelişmekte olan bir spor olduğunu ifade eden Kök, "Bedensel engelli arkadaşlarımızın bu spora katılması için her şey müsait. Bize ulaşmak istiyorlarsa federasyonumuza müracaat etsinler. Bayan liglerimizde 30 bayan sporcumuz var. Bayan voleybol takımıyla İstanbul'un çok güzel bir mekanında bir gösteri maçı yapmayı planlıyoruz. Bu şekilde de bayanlarımızın bu spora katılımını arttırmayı hedefliyoruz." dedi.



Oğlu 18 yaşındaki Samet Yıldız ile birlikte milli takımda ter döken 44 yaşındaki Mehmet Yıldız da "Baba oğul birlikte spor yapmak çok güzel. Milli takımda da birlikte olmak ayrı bir güzellik. Ona ve genç sporculara destek oluyoruz. Sorumluluğum daha ağır olacak. Oğluma örnek olmak ve iyi oynamak zorundayım. O da elinden geleni yapacaktır. Birlikte olmamız bizi olumlu yönde etkileyecektir" dedi.



Samet Yıldız da babasıyla birlikte oynamaktan mutlu olduğunu söyledi.



Görüntü Dökümü



------------------------------------



-Antrenman



-Milli takım antrenörü Yusuf Kenan Kök'ün açıklaması



-Samet Yıldız ve Mehmet Yıldız'dan detay



-Mehmet Yıldız ve oğlu Samet Yıldız'ın açıklaması



Süre: (04.38) Boyutu: (217 MB.)



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,