Dha Yurt Bülteni-5
(ÖZEL)KAPADOKYA' DA TURİST SAYISI AZALDI, BALON PİLOTU ÜCRETLERİ DÜŞTÜ1)PİLOT: KAZA, RÜZGARDAN DOLAYI OLDUSON dönemde Kapadokya Bölgesi'nde sık görülen sıcak balon kazalarında tartışmalar sürerken, ekonomik kriz nedeniyle yerli turist sayısındaki azalma nedeniyle uçuş sayısında önceki...
(ÖZEL)
KAPADOKYA' DA TURİST SAYISI AZALDI, BALON PİLOTU ÜCRETLERİ DÜŞTÜ
1)PİLOT: KAZA, RÜZGARDAN DOLAYI OLDU
SON dönemde Kapadokya Bölgesi'nde sık görülen sıcak balon kazalarında tartışmalar sürerken, ekonomik kriz nedeniyle yerli turist sayısındaki azalma nedeniyle uçuş sayısında önceki yıllara oranla en az 10 bin azalma oldu. Bunun yansıması olarak yabancı ve uzman pilotlar da firmaların verdiği yeni ücretleri kabul etmeyince, bölgede asgari ücretle bile çalışan pilotlar olduğu ileri sürüldü.Sıcak hava balonu pilotlarından biri, firmalarının gün doğumuyla başlattıkları ve ortalama 1 saatlik sürede yaptığı uçuşlarda, propan gazına gelen zamlar ve her bir uçuşta en az 2 bin 500 lira tutarında gaz harcaması, rekabet nedeniyle turlarda kişi başına daha önce alınan 600 TL'yerine 200 TL'ye kadar ücret uyguladıklarını anlattı.
GAZ TASARRUFU İÇİN UÇUŞ SÜRELERİ KISALTILIYOR
Doğan Haber Ajansı'na konuşan ve kimliğinin gizli kalasını isteyen aynı pilot, yolcu sayısındaki azalma ve uçuşta alınan ücretlerin düşürülmesi nedeniyle firmaların pilotlar dahil personel giderlerinde tasarrufa gittiklerini söyledi. Tecrübeli pilot şunları söyledi:
"Ekonomik kriz nedeniyle uçuşlar azalınca, firma sahipleri pilot ücretlerinde indirime gitti. Bölgede uçuş yapan çok tecrübeli yabancı pilotlar da ülkelerine döndü. 3 bin lira ile 8 bin lira arasında aylık alan pilot arkadaşlarımız vardı. Ancak, girdiler nedeniyle firma yöneticileri bizlerden fedakarlık istedi. Öyle ki asgari ücretle bile çalışan arkadaşlarımız var. Hatta bazı firma yöneticilerinin gaz giderini azaltmak için görüntüsü güzel olan vadilere alçalıp, yükselmeye gaz fazla gitmesin diye müsaade ettirmediklerini duyuyoruz. Meteorolojik şartlar değişti, rüzgar çıktı gibi nedeniyle, gaz daha az gitsin diye 1 saatlik turun yarım saatte bitirilmesini isteyen firma yöneticileri bile var. Sepeti büyük olduğu için 2 pilotla kalkması gereken balonları tek pilotla uçuran firmalar bile var."
UÇUŞ SAYISI VE YOLCU SAYISI AZALDI
Ekonomik gerekçeler nedeniyle Kapadokya bölgesinde 2015 yılında, sıcak hava balonu turizminde 27 bin uçuşla 498 bin yerli ve yabancı turist peribacaları diyarını gökyüzünden ilgiyle izlerken, 2016 yılında uçuş sayısı 17 bine kadar düştü. Balona binen sayısı da dolaysıyla 250 bin olarak belirlendi. Bölgedeki balon firmalarının ağırlıklı olarak 150-200 bin sterline İngiltere'de sıcak hava balonu yaptırdıkları, bazı firmaların ise ucuz olsun diye Mısır gibi ülkelerden, kullanılmış veya Uzakdoğu yapımı ucuz sıcak hava balonunu da Kapadokya semalarında uçurdukları ileri sürüldü.
"BALON TURLARINA YILDIZLAMA GELSİN"
Balon firması yöneticileri ise ekonomik kriz ve döviz fiyatları ve gaz fiyatlarındaki dalgalanmadan olumsuz etkilendiklerini, özellikle pilot ücretlerinde indirime gitmek zorunda kaldıklarını belirterek şunları söyledi:
"'Bu olumsuz girdilere karşın, bir de rekabet yaşanınca, balon turlarındaki ücretler hayli düştü. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün, tıpkı otellerde olduğu gibi firmalar arasında hizmet kalitesi, kullanılan balonun kalitesi, donanımı, uçuş süresi ve pilotun tecrübesi açısından yıldızlama sistemine gitmesi gerekir. Ayrıca, balonlarda güç kaynağı olmamasına karşın, sepetlere pilotların altını üstünü ve yanını görebilecek, akü veya başka bir güç kaynağıyla çalışabilecek bir kamera sistemi kurulabilir."
274 KİLOMETRELİK ALAN DENETLENİYOR
Kapadokya Bölgesi'nde 3 yıldan bu yana görev yapan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uzmanları ise Meteoroji Genel Müdürlüğü'nün özel olarak hazırladığı balon şartlarını içeren hava durumunu sürekli kontrol etmenin yanı sıra bölgede daha önce balon pilotluğu yapmış 5 kişilik heyetin her gün uçuşlar öncesi havaya kılavuz balon atarak,rüzgarın durumunu ölçtüklerini söyledi.
PİLOTLARA ALKOL KONTROLÜ DE YAPILIYOR
Uzmanlar her gün Kapadokya bölgesindeki 274 kilometrelik uçuş sahasını kontrol ettiklerini bildirirken, "Balonları GPRS ile izliyoruz. Telsiz kayıtlarını takip ediyoruz. Kapadokya semalarını 5 ayrı bölgede, Göreme, Uçhisar, Avanos, Ürgüp gibi yerlerde denetime tabu tutuyoruz. Hatta,örnekleme yoluyla, dünyada sadece Kapadokya bölgesinde yapılan uygulama ile pilotları alkol kontrolüne bile tabi tutuyoruz. Her gün bir bölgede, rutin olarak balonların teknik donanımlarını da denetliyoruz" dedi.
KULELERE İHTİYAÇ YOK
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uzmanları Kapadokya bölgesinde balon uçuşları için kuleye gerek olmadığını da dile getirerek, "Bölgenin sit alanı olmasının yanı sıra,sıcak hava balonları havaalanları gibi değildir. Havaalanlarında kuleler, kalkış ve inişe nezaret eder. Ancak, sıcak hava balonu gibi kalkış ve iniş güzergahları belli olmayan balonlar,yerden telsizle iniş ve kalkış yapar. Hatta, balonların pilotları aynı telsiz frekansından aralarında iletişim kurar. O nedenle balon uçuşlarında kule zorunluluğu olmaz" diye görüş bildirdi.
PİLOT: KAZA, RÜZGARDAN DOLAYI OLDU
Kazadan sonra hakkında soruşturma açılan balonun pilotu Bekir Güneş savcılıkta verdiği ifadede, kaza nedeninin 'ters rüzgar' olduğunu söyledi. Ürgüp'te 'ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermekten' çıkarıldığı nöbetçi mahkemede adli kontrol koşuluyla serbest bırakılan Güneş'in savcılıktaki ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:
"Olay günü sabah 06.15'te uçuşa Göreme'de bulunan at çiftliğinin oradan başladım. Uçuş öncesi yer ekibi balonu hazırladı. Ben gerekli tüm kontrollerimi yaptım. Uçuşa başlamadan önce yolcuların tamamını gerekli güvenlik önlemleri kapsamında sözlü olarak ve yazılı belgelerle bilgilendirdim. Vefat eden kişi ile birlikte bir kadın ve bir erkek yolcu balona en son bindiler. Onları bir müddet, balon uçuşa hazırken bekledim. Uçuşumuz yaklaşık 30-35 dakika sürdü. Uçuş sırasında balonda GPS ve FLAYTEC sistemi vardır. Bunlar sayesinde uçuş sırasında yerden ve denizden yüksekliğimizi, hangi yöne gittiğimizi ve balonun hızını görebiliyoruz. Uçuşumu yaklaşık 100 metre civarında yapıyordum. Rüzgar bizi Güllüdere mevkisine doğru yönlendirmeye başladı. Normal şartlarda toplam uçuş 45-60 dakika sürmektedir. Balona yön verme imkanımız olmadığı ve hava şartlarının değişme ihtimali olduğu durumlarda daha kısa süreli uçuşlar yaptığımız da oluyor. Bir müddet uçtuktan sonra rüzgar ters esmeye başlayınca, yer ekibine Mustafapaşa istikametine doğru gelmelerini haber ettim. Daha sonra rüzgar ters esmeye başladı. Bu sırada kaç metre yüksekte olduğumuza dikkat edemedim. Bunun üzerine müşterilere rüzgardan dolayı erken iniş yapmamız gerektiğini, sebebini ayrıntılı olarak iniş sonrası açıklayacağımı söyledim. Rüzgarın etkisiyle balon kontrolüm dışında alçalmaya başladı. Balonda 4 adet Burner yani ateşleme sistemi vardır. Bu ateşleme sisteminin 4'ü de ayrı ayrı ve ikili ikili çalışır. Balon alçalmaya başlayınca, ben Burnerlerin 4'ünü de ateşledim. Balonu tellerden kurtaramayacağımı anlayınca, müşterilere hemen balon içine çökmelerini ve kendilerini güvene almalarını söyledim. Ancak, buna rağmen, balonun tellere takılmasını engelleyemedim. Balon hızla irtifa kaybedip yere düştü. Rüzgarın ters esmesiyle düşmemiz 5-10 saniye içinde gerçekleşti. Elektrik akımına kapılmamız nedeniyle ve gazın açık olmasından dolayı büyük bir facia olmasını engellemek amacıyla temastan hemen sonra yakıt vanalarını tamamen kapattım. Düştükten sonra yolcuların balona temas etmesini engelledim. Vefat eden şahıs, sepette hiç kıpırdamadan yatıyordu. Elektrik akımı da olduğu için yanına yaklaşamadık. Hemen 112'yi aradım. Diğer balon firmaları yardıma geldiler, olayda bende de elektrik akımından dolayı vücudumda yanıklar oldu. Olayda kesinlikle kusurum yoktur. Kaza tamamen rüzgarın ters esmesinden meydana gelmiştir. Uçuş sırasında yolculardan uçuştan korktuğunu söyleyen ve uçuştan rahatsız olan kimse olmadı."
Görüntü Dökümü
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-Balonlardan görüntü
-Kuleden görüntü
-Kapadokya böglesinden görüntü
-Ürgüp Hükümet Konağından örüntü
-Pilotun görüntüsü(ÖZEL)
Oktay ENSARİ-Ahmet KORKMAZER-NEVŞEHİR, -
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Çerkezköy'de fabrikada patlama (EK)
2)VALİLİK: ZARARLI MADDEYE RASTLANMADI
Tekirdağ Valiliği, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Valilik yapılan ölçümlerde insan sağlığına zararlı bir maddeye rastlanmadığı belirtilerek, "İlimiz Kapaklı İlçesi Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren boya-kimya fabrikasında 12.04.2017 tarihinde saat 06.30 sıralarında teknik bir arıza nedeniyle yangın meydana gelmiş olup, yangın itfaiye yetkililerince kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. AFAD tarafından bölgede gerekli ölçümler yapılmış olup, çevreye ve insan sağlığına zarar verecek herhangi bir maddeye rastlanmamıştır. Bazı basın organlarında yer alan yanıltıcı haberlere vatandaşlarımızın itibar etmemesi hususu kamuoyuna duyurulurö denildi.
Şaban KARDEŞ-ÇERKEZKÖY/DHA
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3)FETÖ ZANLILARI, RODOS ADASI'NA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçmeye çalışan ve FETÖ/PDY'den aranan 7 kişi ile yanlarında bulunan 1 çocuk, zodyak botla denize açılamadan polis tarafından yakalandı. Ayrıca, 1'i İran uyruklu diğeri Türk 2 organizatör de olayla ilgili gözaltına alındı. Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, üç gün önce FETÖ/PDY mensubu kişilerin İzmir'den özel araçlarla alınarak ilçeye getirileceğini, ardından lüks yatla Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçırılacağını öğrendi. İlçe girişindeki genel asayiş denetimi yapan polis ekipleri, aranan zanlıların daha rahat hareket edebilmesi için görev yerlerinden çekildi. Polis ekipleri, ilçenin farklı noktalarında önlem alıp beklemeye başladı. Bekleyişin ardından sivil ekipler, bugün saat 03.00'te, plakaları tespit edilen iki aracın kente giriş yapmasıyla operasyona başladı. Takip edildiklerinden habersiz olan şüpheler, İçmeler Mahallesi'ndeki denize yakın ormanlık alana geldi. Zodyak bota bindirilen şüpheliler, denize açılamadan yapılan operasyonla yakalandı. İran uyruklu Hadi M. (36) ve İzmirli Hasan K. (41) adlı 2 organizatör ile FETÖ/PDY'den aranan Meryem Ç. (36), Levent Ç. (40), Filiz Ö. (46), Mustafa A. (57), Selahattin Ş. (29), Aziz T. (35), Zekeriya T. (51) ile yanlarında bulunan Filiz Ö.'nün oğlu Mehmet Emin Ö. (13) emniyete götürüldü.
Zanlılar arasında, daha önce Sermaye Piyasası Kurulu'nda ve İŞKUR'da çalışanların, öğretmen, komiser ve mali müşavirin bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşlarından, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında ihraç edilip haklarında yakalama kararı verildiği öğrenildi. Zodyak bot ile açıkta bir yata binmeyi amaçladıkları belirlenen şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Görüntü Dökümü
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Sağlık kontrolüne getirilen zanlıların görüntüsü
Genel ve Detay görüntü
(Toplam: 2 dakika 34 saniye-186 MB görüntü)
Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla),
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4)CHP İL BAŞKANI: AKP'LİLER İBADETİ DIŞARI, ÖBÜR İŞLERİ İÇERİ TAŞIDI
CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, laikliğin dinin sigortası olduğunu söyleyerek, "Bugüne kadar olduğu gibi maalesef AKP bütün siyasetini din üzerine yaptı. AKP'liler ibadeti dışarıya, öbür işleri içeriye taşıdı" dedi.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Lokali'nde gazetecilerle bir araya gelen CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, yürüttükleri 'hayır' kampanyası ile ilgili bilgi verdi. Başkan Erdem, CHP olarak referandum günü 4 bin 497 sandık için 4 bin 497 asil ve 2 bin 869 yedek sandık görevlisi görevlendirdiklerini belirterek, 16 Nisan'da 300'e yakın gönüllü avukatın sandık başında yaşanacak hile ve hukuksuzluklara karşı görev yapacağını söyledi.
Bir gazetecinin sorusu üzerine, laikliğin dinin sigortası olduğunu ifade eden İl Başkanı Mustafa Erdem, "Bugüne kadar olduğu gibi maalesef AKP bütün siyasetini din üzerine yaptı. İnsanların inançları çok kutsaldır. Bunda da ciddi başarılı oldular. Ben bazen AKP'li meslektaşlarıma, arkadaşlarıma şunu söylüyorum; 'Ya düne kadar benimle dışarıda yemeğimizi yiyip, içerdiniz. Akşam da ibadetini evde yapardınız. Şimdi iş değişti. İbadeti dışarıya, öbür işleri içeriye taşıdınız' diye. Maalesef bu yıllardır özellikle baktığınız 1940'lardan sonraki sağ iktidarların bütün birinci malzemesi din. Çok iyi kullanıyorlar. Şimdi de öyle. 18 maddenin her birine hiç dokunmadan, ya dini duygularla oynuyorlar. ya da Kılıçdaroğlu üzerinden siyaset yaparak süreci geçiriyorlar" diye konuştu.
Dengesiz bir süreç yaşadıklarını sözlerine ekleyen Mustafa Erdem "OHAL var. İktidarın maddi olanakları son derece fazla. Ama insanların yüreğindeki ülke sevgisini, cumhuriyet sevgisini bunlarla değiştiremeyeceklerine inanıyorum. Kesinlikle 'hayır' çıkacak" dedi.
Sadece Cumhurbaşkanı'nın bir kez 'evet' için miting yapmasının, 'hayır' için çalışan bütün kesimlerin kampanya boyunca yaptığı masraflardan daha fazla olduğunu iddia eden Başkan Erdem, konuşmasına şöyle devam etti:
"Bu kaynakların tamamı ülke kaynaklarıdır. Sadece belediye değil, bütün kurumların Antalya'daki yapılan bir mitingde bile iç yazışmalarla tüm personelin miting alanına davet edildiği, o gün orada iş gücünün durduğu, hizmetin durduğu Türkiye'nin her yerinde yaşandığı bir gerçek. Son 1 ayda 6 aylık süre ile İş Kur'dan karşılanmak üzere belediyelere çok ciddi insan alımı oldu. Örneğin Gündoğmuş ilçesinde gündüz dışarıya çıksanız 70 kişi bulamazsınız ama belediyeye 70 işçi alındı. Her kişiye 1 personel düşüyor Gündoğmuş'ta. Bunun da hakla adaletle ölçülemeyeceğini hepiniz biliyorsunuz."
Görüntü Dökümü
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CHP İl Başkanı Gazetecilere konuşurken
Toplantıdaki gazetecilerden detay görüntüler
Partililerden detay görüntü
CHP İl Başkanı Mustafa Erdem'in açıklaması
Detaylar
321 MB - 2.52
Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,
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5)UYDU ANTENİ İÇİN AĞAÇLARI KESEN KARDEŞLERE 12 BİN LİRA CEZA
KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde uydu anteninin önünü kapatması nedeniyle yayını etkileyen bahçelerindeki ağaçları kesen Süleyman ve Ayşe Karakaş kardeşlere mahkeme 12 bin lira ceza kesti. Körfez Çamlıtepe Mahallesi Nalan Sokak'ta oturan 56 yaşındaki Ayşe Karakaş ile kardeşi 52 yaşındaki Süleyman Karakaş birlikte oturdukları evlerinde televizyonun net görüntü göstermemesi üzerine servis çağırdı. Eve gelen servis elemanı çanak antenin önünde bulunan ağaçlar nedeniyle yayın kalitesinin düştüğünü ve net görüntü izleyemeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine Ayşe ve Süleyman Karakaş kardeşler çanak antenin önünü kapatan arka bahçelerinde bulunan erik ve çam ağacının bir kısmını kesti. Bu durumdan rahatsız olan ve üst katta oturan akrabaları Mehmet Atmaca kardeşler hakkında şikayetçi oldu. Körfez 1. Asliye Ceza Mahkemesi mala zarar verme suçundan kardeşlere 6'şar bin lira para cezası verdi. Yargıtay da cezayı onayladı.
Televizyon yayınını etkilediği için ağaçları kestiklerini söyleyen Ayşe Karakaş, "Televizyonumuzdaki yayın çok kötüydü. Biz de eve servis çağırdık. Servis ekibi çanak antenin ağaçlar nedeniyle çekmediğini söyledi. Kardeşimle birlikte ağaçları kestik. Daha sonra aynı binada oturan akrabamız bizim hakkımızda şikayette bulunmuş. Mahkeme 6 bin lira bana, 6 bin lira da kardeşime ceza kesti. Babam vefat ettiği için yetim aylığı alıyorum. Ben ve kardeşim işsiziz. Ceza 24 takside bölündü. Güçlüklü taksitleri ödüyoruz" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Ayşe Karakaş ile röp
-Mahkeme kararı
-Kestiği ağaçlar
Haber: Ergün AYAZ-Faruk KIYAK-Kamera: Orhan UZUN-KOCAELİ/DHA