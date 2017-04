Dha Yurt Bülteni-4

(ÖZEL)



1) ADİL ÖKSÜZ'ÜN MAHALLESİNDEN 'EVET' ÇIKTI



FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'TSK imamı' olduğu iddiasıyla her yerde aranan Adil Öksüz'ün memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'nin Hacıveliuşağı Mahallesi'nde anayasa değişikliği oylamasında 'evet' çıktı.15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden olan ve başına da 4 milyon TL ödül konularak aranan Adil Öksüz'ün, doğum yeri olan 289 seçmenin bulunduğu Hacıveliuşağı Mahallesi'nde pazar günü yapılan oylamada kurulan 1048 nolu sandıkta 201 'evet', 40 'hayır' oyu çıktı. Mahalle Muhtarı Ali Doğan, sandıktan çıkan sonucun, mahalle sakinlerinin Adil Öksüz ile uzaktan yakından bir bağı olmadığının açık bir göstergesi olduğunu söyledi.



"GÖRSELER LİNÇ EDERLER"



Mahalle olarak en büyük arzularının Adil Öksüz'ün bir an önce yakalanıp adalet önünde hesap vermesi olduğunu ifade eden Doğan, şöyle dedi: "Adil Öksüz'e mahallemizde kesinlikle sempati duyulmamaktadır, hatta onu görseler linç edecek durumdalar. Herkes ona kan kusuyor, bizim mahallemizden böyle bir kötü insanın çıkmasından dolayı. İlkokulu bitirdikten sonra buradan gittiğinde FETÖ'cülerle bir olmuş, vatanımıza, milletimize hainlik etmiştir. Böyle bir insanın buradan çıkması bizleri mahcup etmektedir. Yapılan referandumda mahallelimiz bunun cevabını vermiştir."



2)MARMARİS'TE REFERANDUM EYLEMİ



MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde sosyal medya üzerinden örgütlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 kişi, Atatürk Anıtı önünde referandum sonuçlarına tepki gösterdi. Marmaris Halk Platformu üyesi bir grup, sosyal medyadan örgütlendi. Dün (pazartesi) saat 20.00'de, Kordon Caddesi'nde bulunan Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 kişi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararlarına ve yeni anayasa değişikliği için yapılan referandum sonucuna tepki gösterdi. Akordion eşliğinde 'İzmir Marşı' söyleyen grup ayrıca, "Bu seçim kabul edilemez", "Faşizme karşı omuz omuza" ve "YSK halka hesap verecek" sloganları attı.



EMNİYET MÜDÜRÜ UYARDI



Yağmur altında çevreden geçen vatandaşlara da seslenerek destek isteyen grubu, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya uyardı. Gruba seslenen Müdür Sarıkaya, "Ben ikazımı yapıyorum. Dağılmayana gözaltı yapacağım" dedi. Gruptan bazı kişiler ise "Çocuklarımızın geleceği için eylem yapıyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde halk sokakta, illegal eylem yapmıyoruz" dedi. Emniyet Müdürü Sarıkaya, "OHAL kapsamındayız. Akşam ve izinsiz eylem yapamazsınız. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten gözaltına alırım" karşılığını verdi. Karşılıklı konuşmalar sırasında çok sayıda sivil ve resmi polis ekibi, Atatürk Anıtı önüne geldi. Polis, grubun etrafını çevirerek dağılmaları konusundan uyardı.



Grup, görüntü çeken basın mensuplarına, daha sonra Marmaris Kaymakamlığı'ndan izin alarak daha yoğun katılımla burada bulaşacaklarını söyleyip, alkış ve sloganlarla meydandan ayrıldı.



3)AYNI GECE AYAĞINDAN VURULDU, EVİ YAKILDI



BOLU'da oturan 57 yaşındaki Hamza Arslan, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından av tüfeği ile sağ ayağından vurularak yaralandıktan hemen sonra tek katlı evi de yakıldı. Yaralı halde evine gelen Arslan, "Önce beni vurdular sonra evimi yaktılar" dedi. Gece saat 02.00 sıralarında Semerkant Mahallesi, İsmail Kemal Caddesi'nde Hamza Arslan'ın yalnız oturduğu tek katlı evde yangın çıktı. Yangını fark edenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye binayı tamamen saran alevlere müdahale ederken gelen polis ekipleri Hamza Arslan'ı telefonla arayarak evinin yandığını söyledi. Hamza Arslan, yaklaşık 20 dakika sonra yürüyerek yaralı halde eve geldi. Sağ ayağından av tüfeği ile vurulduğu anlaşılan Arslan'a 112 Acil ekibi müdahale etti.



Arslan, polislere isimlerini bildiği 2 kişinin araçtan inerek tüfekle kendisini vurduklarını söyleyerek, "Beni vuranlar daha sonra araçla kaçtılar. Adreslerini de biliyorum. Önce beni vurup sonra evimi yakmışlar" dedi. Arslan, daha sonra ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Ancak ev büyük oranda yanarak kullanılmaz hale geldi. Polis, Arslan'ı vuran kişilerin evi de yaktıkları ihtimali üzerinde dururken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



4)ALACA DOKUMASI KÜLTÜR OSKARLARI'NDA FİNALDE



BURDUR alaca dokumaları, yurt genelinden toplam 320 ürünün yarıştığı 2017 yılı Kültür Ürünleri Oskar Yarışması'nda finale kaldı. Yaşama Dokunanlar Platformu tarafından organize edilen ve yurt genelinde toplam 320 ürünün katıldığı 2017 yılı Kültür Ürünleri Oskar Yarışması elemeleri tamamlandı. İki aşamalı gerçekleşen yarışmada 8 kategoride 320 ürün yarıştı. Yaşama Dokunanlar Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Prof. Dr. İstemi Yücel ve Platform Başkanı Sevinç Mercan başkanlığında toplanan jüri finalistleri belirledi. Buna göre Burdur'un en eski geleneksel el sanatlarından olan alaca dokuma ürünleri de finale kaldı. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Türkiye'nin geleneklerini, öz değerlerini yaşatan kamu ya da özel kuruluşlara ait çalışmaların yarıştığı Kültür Ürünleri Oskarları Yarışması'nda Burdur Belediyesi Alaca Dokuma Atölyesi'nde üretilen alaca dokumalarının finale kaldığını söyledi. Başkan Ercengiz, "Alaca dokumalarımız 63 şehir arasında finallere kaldı. 26 Nisan'da ödül töreni yapılacak. İnşallah bu törende ödül alarak Burdur'un öz değerini yaşattığımızın, koruduğumuzun karşılığını alacağız" dedi.



(ÖZEL HABER)



5)SELİM BEBEĞİN YAŞAMI ABD'DEN GELECEK İLACA BAĞLI



TÜRKİYE'de nadir görülen kas hastalığı Spinal Muskuler Atrofi (SMA) pençesinde ölüm kalım mücadelesi veren 8 aylık Selim Çakmak'ın sağlık durumu her geçen gün ağırlaşıyor.



Mersin'de oturan Abdullah Çakmak (36) ile Meltem Çakmak'ın (30) 3 çocuğundan en küçüğü olan Selim, 8 ay önce dünyaya geldi. İlk günlerde normal bebekleri gibi çevresine tepki veren küçük Selim, 70 günlük olduğunda motor hareketleri sıfıra inince ailesi onu doktora götürdü. Kadın Çocuk ve Doğum Hastanesi'nde tetkik ve tahlilleri yapılan küçük çocuğun Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastalığı ortaya çıktı. Nadir görülen bir hastalıkla karşı karşıya kalan aile yaşadıkları şokun ardından bebeklerini tedavi ettirmeye başladı. 6 aydır evde tedavi edilen ve annesinin özel mama ve şırınga yardımı ile beslediği Selim'in hastalığının iyileşmesi için ABD'de üretilen ve tanesi 175 bin dolar değerindeki Spinraza adlı ilaca ulaşması gerekiyor.



BU İLAÇ TEK ÇAREMİZ



Küçük Selim'in babası Abdullah Çakmak, aile olarak hastalık karşısında çaresiz kaldıklarını belirterek, "Selim, şu anda 8 aylık. Biz 2-5, aylıkken farkına vardık. Hastaneyi götürdük, tahliller yapıldığında maalesef SMA hastası olduğu ortaya çıktı. Hastalığının ilacı çok pahalı, tedavisi ise çok zor. İlaç yurt dışından üretiliyor. Tanesi 175 bin dolar olan ilaçtan 3 tane lazım. Bunu da karşılayacak durumda değiliz. Ancak bu ilaç devlet kanalıyla gelecek ve tedavi yapılacak. Yavrumuz gözümüzün önünde eriyor. Yurt dışında ilacı kullanan kişiler var. Bu ilacı alıp tedavi olabilen çocuklar var. Bu da bizi sevindiriyor" dedi.



BAKANLIK ONAYI GEREKİYOR



Bir firmada asgari ücretle çalışan baba Çakmak, ilacın kullanımı için Sağlık Bakanlığı'nın onaylaması şartı olduğunu da ifade ederek şunları söyledi:



"Sağlık Bakanlığı ilacı daha onaylamadı. Bakanlık onaylayıp, SGK ödeme kapsamına alacak ki SMA'lı aileler tedaviye başlasın. Yoksa başka türlü ilaca ulaşmak mümkün değil. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Sağlık Bakanımızdan bu ilacın getirilmesi konusunda hassasiyet bekliyoruz. Çünkü bu çocuklar bu ilaca muhtaçlar. İlaç gelmese çocuklarımız yaşamıyor. Çocuklarımız ölmesin, ilaçlarımız gelsin. İmkansızlık içinde de çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz. Sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarı ile son bir ayda 20 çocuk hastalık nedeni ile hayatını kaybetti. Bu çocuklar hayatın tadına varmadan gözlerini yumuyorlar. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın."



6)EVİNDE YANGIN ÇIKAN GENÇ, PENCEREDEN ATLAYARAK KURTULDU



ZONGULDAK'ta 21 yaşındaki Resul Akbıyık, evinde çıkan yangını fark edince pencereden atlayarak kurtuldu.



Yangın, saat 07.00 sıralarında Tepebaşı Mahallesi Sarıtoprak Sokak'ta yamaçta bulunan 2 katlı binanın üst katında Resul Akbıyık'ın yalnız yaşadığı evde çıktı. Mutfaktan gelen dumanları fark ederek uyanan Resul Akbıyık, sadece cep telefonunu alabildikten sonra evin çıkış kapısına yöneldi. Yangının hızla yayıldığını fark eden Akbıyık, bir odanın penceresine çıkarak 3 metre yükseklikten toprak zemine atladı. Ardından itfaiyeyi arayan Akbıyık, bağırarak komşularından da yardım istedi. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın, kısa sürede çatıyı da sardı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangın söndürüldü.



Yakınlarına yangını anlatan Resul Akbıyık, "Sabah dumanın etkisiyle uyandım. Baktığımda mutfaktan yoğun duman geliyordu. Kapıya gittim çıkamayacağımı anlayınca pencereden atladım. Sonra itfaiyeyi haber verdim" dedi.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.



7)YAHŞİHAN'IN ASIRLIK ÇINARI TÜRKYILMAZ ÖLDÜ







KIRIKKALE'nin Yahşihan İlçesinin en yaşlısı olduğu belirtilen asırlık çınarı 103 yaşındaki Meryem Türkyılmaz hayata gözlerini yumdu.



Meryem Türkyılmaz'ın yaşamını yitirmesi sevenlerini derinden üzdü. Emirler Mahallesi'ndeki evinden alınan Meryem Türkyılmaz'ın cenazesi, Yahşihan Merkez Cami'ye getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Yahşihan Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine yakınları ve ilçe halkı katıldı. Vefat etmeden 1 gün önce rahatsızlanan Türkyılmaz, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından eve getirilen Türkyılmaz, 1 gün sonra tekrar fenalaştı. Türkyılmaz, tüm çabalara rağmen hayata tutunamadı ve hakkın rahmetine kavuştu.



TORUNUNUN TORUNUNU GÖRDÜ



Yahşihan'ın en yaşlı insanı olan Meryem Türkyılmaz, ömrünü doğup büyüdüğü Yahşihan'da geçirdi. 8 çocuğu bulunan ve 66 toruna sahip Türkyılmaz'ın torununun torununu gördüğü belirtildi. Hayatını çocukları için adayan Türkyılmaz'ın'ın 2 yıl önce TRT Haber kanalında yayınlanan 'Ömür Dediğin' adlı tv programına konuk oldu. Türkyılmaz'ın bu röportajda hayat hikayesi anlatırken başından geçen olayları sıralamıştı. Yaşadığı bir asrı yarım saatlik TV programına sığdırmaya çalışan Meryem Türkyılmaz, zaman zaman yaşadıklarını anlatırken göz yaşı akıtılmıştı. Programda tüm sevenlerini duygulandıran Türkyılmaz, bu konuşmaları ile hafızalara kazındı.



