Dha Yurt Bülteni-4
1)EVET REKORU HARRAN'DAANAYASA değişikliğine ilişkin dün yapılan halkoylamasında resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 97.2'lik 'Evet' oylarıyla Türkiye rekoruna Şanlıurfa'nın Harran ilçesi imza attı.
1)EVET REKORU HARRAN'DA
ANAYASA değişikliğine ilişkin dün yapılan halkoylamasında resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 97.2'lik 'Evet' oylarıyla Türkiye rekoruna Şanlıurfa'nın Harran ilçesi imza attı. Elde edilen sonuçların ardından bayram yerine dönen Harran'da, Ak Partili Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, tebrikleri kabul ediyor. Türkiye rekorunun kırıldığı Harran'da sevinç gösterileri devam ediyor. Harran'da rekora imza atmanın gururunu yaşayan Ak Partili Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, seçmenlerine teşekkür etti. Tebrikleri kabul eden Özyavuz, Harran halkının referandum da görevini layıkıyla yerine getirdiğini ifade etti. Seçim çalışmaları süresince ilçeyi karış karış gezerek, anayasa değişikliği konusunda vatandaşları aydınlattıklarını ifade eden Özyavuz, "Söz konusu vatansa Harran gereğini yapar. Şükürler olsun emeğimizin karşılığını gördük. Halkımız bize inandı ve güvendi. Bu referandum un, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz'la röp.
Vatandaşlarla tokalaşan başkan Özyavuz
Havai fişekli kutlama
Genel ve detay görüntüler
( Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-DHA
263-443MB
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2)AHMET TÜRK: HDP'DEN AKP'YE KAYMA YOK, BASKILARIN GETİRDİĞİ KÜÇÜK KAYMALAR VAR
ESKİ Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, referandum sonuçlarını değerlendirdi. Bölgede HDP seçmeninin Ak Parti'ye kaydığı iddialarını kabul etmeyen Ahmet Türk, "HDP seçmeni bölgede yapılanları, kayyumları, vekillerinin tutuklu olmasını kabul etmediğini ortaya koymuştur. HDP'den AKP'ye kayma yoktur, baskı ve engellemelerin getirdiği küçük kaymalar vardır" dedi..Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ise, 'Hayır' konusunda Kürtlerin ikna edilemediği sonucunun ortaya çıktığını söyledi. Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, referandum dan bir gün önce mühürsüz oyların ortada dolaştığı bilgisi olduğunu, bütün bunlara rağmen alınan sonucun iktidarın seçimi kaybettiğinin işareti olduğunu ileri sürdü. Ahmet Türk, şunları söyledi: "Hepimiz biliyoruz devletin bütün bürokrasisi, Kaymakamları, Valileri, kayyumları, korucuları her türlü yöntemi kullanarak adeta özellikle kırsal kesim üzerinde yoğun baskı kurdular. Buna rağmen ortaya çıkan sonuç bellidir. Özellikle Kürdistan'da çıkan sonuç, bir kırmızı karttır. Halkın yaşananları, kayyumları, vekillerin tutuklu olmasını kabul etmediğinin göstergesidir. Gerçekten halkımız bu konuda duyarlılığını ortaya koymuştur. Bize karşı yapılan tüm hukuksuzluğu kabul etmediğinin ifadesi olarak görülmelidir."
'BU SEÇİMİN SONUCU 1946'DAKİ GİBİ 50 YIL TARTIŞILACAK'
Türkiye genelinde çıkın sonucun aslında bir 'ret' olduğunu savunan Ahmet Türk sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'nin 4 büyük şehrinde 'Hayır'ın çıkması aslında çok önemlidir. Demokrasi kültürü gelişkin ve düşünen insanların ortayla koyduğu tavır, yine değişikliğe ve sisteme karşı bir duruştur. Tabii ki orta Anadolu ve Karadeniz'de milliyetçiliğe oynanarak, Kürtler tehdit gösterilerek, vatan, millet, bayrak ile apolitik kesim üzerinde yapılan politika ile iradeleri teslim alınmıştır. 1946'lardaki seçimler halen tartışılıyor. Ben inanıyorum ki, 50 yıl Türkiye tarihinde bu seçimin sonuçları ve meşruluğu tartışılacak."
'HDP'DEN AKP'YE KAYMA YOK, BASKI VE ENGELLEMELER VAR'
Ahmet Türk, bölgede HDP oylarının Ak Parti'ye kaydığı şeklindeki değerlendirmelere katılmadığını da belirterek, "Aslında bölgede çıkan 'hayır' sonuçlarına her yerde yüzde 20 eklemek gerekir. Muhtarından, kanaat önderine kadar tehdit edilmelerin yaşandığı ve zorlandığı bir durum vardı. Demokratik bir ortamda olsaydı oranlar farklı olurdu. HDP'den AKP'ye kayma yok, baskıların ve engellemelerin getirdiği küçük kaymalar vardır. HDP açısından bir şey değişmez. Şimdi çıkan sonuçlar, yürütülen ve Kürtleri dışlayan politikanın da doğru olmadığını ve kabul edilmediğini ortaya koymuştur"
ENSARİOĞLU: HAYIR'CILAR KÜRTLERİ İKNA EDEMEDİ
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ise sonucu değerlendirirken şunları söyledi:
"Sonuçlar, 'Hayır'ın Kürtlerin meselesi olmadığını, mevcut sistemi korumanın da Kürtlerin meselesi olmadığını ortaya koymuştur. 'Hayır'ı savunanların Kürtleri bu konuda ikna edemediği görülmüştür. Kürtlerin özellikle umudunun her anlamda Ak Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bu sonuçlardan çıkarmak mümkündür. Vesayetçi yapıdan en çok çeken Doğu ve Güneydoğu bölgesidir. Bundan kurtuluş ve Türkiye'nin bağımsızlığı en çok bizim bölgeyi ilgilendirir."
CHP'Lİ TANRIKULU: BASKILARA RAĞMEN
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da "Bu kadar baskıya, zulme, OHAL'in en ağır uygulamalarına, kamu gücünün en küçük memurdan en kuvvetli Komutan, Vali ve Kaymakamlara kadar en ağır biçimde uygulamalarına rağmen Doğu ve Güneydoğu'da Kürtler ağırlıklı olarak bu projeye hayır demiştir" diye konuştu.
HÜDA- PAR: MİLLİYETÇİ SÖYLEM İFLAS ETTİ
Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Diyarbakır il Başkanı Şeyhmus Tanrıkulu ise, herkesin çıkan sonucu saygı göstermesi gerektiği ve sonucu göre yeni bir siyaset belirlemesi gerektiğini söyledi. Şeyhmusı Tanrıkulu, "MHP evet blokunda yer almasına rağmen, milliyetçi oyların hayıra gittiği ortaya çıktı ve milliyetçi söylem ve uslubun iflas ettiği görüldü. Eğer belediyelere kayyum atanmasaydı ve HDP'li milletvekilleri tutuklanmasaydı hayır blokunun oyları daha fazla düşecekti" değerlendirmesinde bulundu.
Ferit ASLAN/MARDİN,
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(TEKRAR)
3)SAKARYA TOPUN PEŞİNDEN KOŞAN ÇOCUĞA KÖPEKLER SALDIRDI
SAKARYA'nın Erenler İlçesi'nde yeşil alana düşen topunu almak için çitlerin üstünden atlayan 5 yaşındaki Eymen Deniz Ünlü'ye 6 sokak köpeği saldırdı. Köpekler küçük çocuğu yerde sürükleyip kafasını ve vücudunun çeşitli yerlerini ısırdı .Yaşanan dehşet dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, 1 hafta önce Erenler İlçesi Erenler Mahallesi 1102 Sokak'ta meydana geldi. 5 yaşındaki Eymen Deniz Ünlü, yaşadıkları sitenin bahçesinde top oynarken topu sitenin yanındaki yeşillik alana kaçtı. Siteyi çeviren tellere çıkan küçük çocuk uzun uğraşlar sonucu telleri aştı. Topa yönelen Eymen Deniz, o sırada ormanlık alanda bulunan 5-6 köpeğin saldırısına uğradı. Köpekler çocuğun kafasını, ayaklarını ve sırt bölgesini ısırarak metrelerce sürükledi. Çocuğun çığlıklarını duyup koşan anne Meryem Ünlü, tellerden atlayıp oğlunu köpeklerden kurtararak hemen hastaneye götürdü. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak acilde ilk müdahalesi yapılan çocuk daha sonra ameliyata alındı. Kafasındaki ve sırtındaki açılan bölümler dikilen Eymen Deniz'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Baba Ali Asım Ünlü yaşadıkları olayın çok acı olduğunu dile getirerek, "Top bahçeye kaçınca kendisi atlayıp geçiyor. Aşağıya inmesiyle birlikte hepsi birlikte saldırıyor, 5-6 köpeğin saldırısına uğruyor. Annesi hemen apar topar hastaneye götürüyor. Allah böyle acıyı kimseye yaşatmasın, çok zor. Şu an sağlık durumu iyi. Cuma günü ameliyat oldu. Kafasında büyük bir hasar var. Sırt bölgesinde, belinde sıkıntı yok. Kafasında büyük yarası var" diye konuştu.
Köpeklerin saldırdığı anlar sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde küçük çocuğun çitten atlayarak aşağı inerek topunu almaya gitmesi, sokak köpeklerinin saldırması, köpeklerden birinin küçük çocuğu kafasından ısırarak çekmesi, diğer köpeklerin de çekiştirmesi, annenin küçük çocuğu köpeklerin ağzından alması yer aldı.
Görüntü Dökümü
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-Hastanede çocuktan görüntü
-Güvenlik kamerası kayıtları köpeklerin çocuğa saldırması
-Kafasını ısırması, çocuğu çekiştirmesi
-Baba ile röportaj
Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), -
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416293
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4)MUŞ OVASI'NDA EKİNLERİN ÇÜRÜMESİ GÜNDEMDE
MUŞ'ta karların erimesi ve yağış nedeniyle su altında kalan Muş ovasında ekinlerin çürümesinden edişe ediliyor. Karların erimesinden sonra başlayan sağanak yağmurlar Muş Ovası'nı su altında bıraktı. Taşkın sonucu su altında evleri ve ekili alanları kalanlar, suların çekilmesini bekliyor. Hasköy İlçesi'nde suların çekilmemesi vatandaşlardıda çekilmeyince ev sahipleri zor anlar yaşıyor. Evlerinin Muş-Bitlis karayolu altında olduğunu anlatan Süleyman Eğin, 3 günden evlerine gidip gelemediklerini ve suların çekilmesini beklediklerini söyledi. Arpa, buğday ve yonca tarlalarının su altında olduğunu işaret eden Hamdi Uygur ise, ekili alanlardaki ürünlerin çürümesinden endişe ettiğini belirtti. Suların geç çekilmesi halinde bir yıllık emeklerinin çürüyeceğini ifade eden Uygur, tarlaları su bastığı için yeni ekim de yapamadıklarını bildirdi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK
Eser AYDIN/MUŞ, -
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5)ELAZIĞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEKİ SALDIRIYI PLANLAYAN ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
ELAZIĞ Emniyet Müdürlüğü'ne18 Ağustos 2016 günü bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının 2 şüphelisi ve onlara yardım eden 1 kişi olmak üzere toplam 3 sanık, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne, PKK'lı teröristlerin bombalı yüklü araçla yaptıkları ve 3 polisin şehit olduğu, aralarında polis ve sivillerin de bulunduğu 207 kişinin yaralanmasına neden olan saldırının faailleri oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki sorgusu tamamlandı. İl Jandarma Komutanlığı istihbarat birimince elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda, Diyarbakır'ın Lice İlçesi merkezi ve Tozluca Köyleri'nde oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik 3 Nisan 2017 tarihinde yapılan operasyonda gözaltına alınan Mehmet Çamik, Barzani kod adlı PKK'lı Ferzende Yüksel ve bu iki kişiye araç temin ettiği belirtilen Abdurrahman Özden olmak üzere toplam 3 kişi, Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan saldırı öncesi bölgede keşif yaptıkları ve saldırıyı planladıkları suçlamalarıyla terörle mücadele ekiplerince sorguya alandı. Emniyetteki sorguları tamamlanan zanlılar, bu gün sabah saatlerinde Elazığ Adliyesi'ne sevk edildi.
Görüntü Dökümü
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Adliyeden görüntü
Şüphelilerin araçtan indirilmesi
Şüphelilerin adliyeye götürülmeleri
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ,
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6)BURDUR GÖLÜ'NDE GÜN BATIMI GÜZELLİĞİ
GÖL suyunun her geçen gün çekildiği ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü'nde gün batımı görsel bir şölene dönüşüyor. Son yıllarda bölgede görülen kuraklık ve gölü besleyen kaynaklar üzerine kurulan barajlar nedeniyle suyu önemli miktarda çekilen Burdur Gölü, sunduğu manzarayla ilgi çekiyor. Özellikle gün batımını izlemek ve fotoğraflamak isteyenler göle geliyor. Güneş dağların arkasından kaybolurken göl yüzeyine vuran yakamoz ve kızıl görüntü izleyenleri büyülüyor.
Görüntü Dökümü
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Gölde gün batımından detay,
3,17"-100 MB
Haber/Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,
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