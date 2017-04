Dha Yurt Bülteni-4

1)ÇAVUŞOĞLU: VİZE KONUSUNDA 16 NİSAN'DAN SONRA AB'YE SON ÖNERİYİ SUNACAĞIZ



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği ile 1990'lı yıllarda imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasını güncelleştirmek için müzakerelere başladık. Üç tur müzakereler yapıldı ve 16 Nisan'dan sonra AB ile kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi. Çavuşoğlu, vize konusunda 16 Nisan'dan sonra AB'ye son öneriyi sunacaklarını da belirtti.



Antalya İşadamları Derneği Derneği'nin (ANTİAD) Akra Otel'de düzenlediği kahvaltılı toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da tüm ekonomik sektörlerin gelişmesi için çabaladıklarını söyledi. Antalya'nın şehircilik açısından büyümesinden memnun olmadığını anlatan Çavuşoğlu, "Aldığımız en önemli kararlardan biri belde belediyelerin kapatılması oldu. Planlamaları ilçe ve il belediyelerine verdik. Ama ekonomi olarak büyüyoruz. Son 15 yılda turizmde ciddi büyüdük. 2002'de 3 milyon gelirken 2014'te 13 milyon turist geldi. Geçen yıl bir düşüş yaşadık. Darbe girişimi, terör saldırıları ve Rusya ile sorun Türkiye'nin imajını biraz değiştirdi. Bu imajı değiştirmek için birlikte çalışmalar yapmalıyız. Turizm sektörünün büyümesi lazım. Çeşitliliği sağlamamız gerekiyor" dedi.



ŞİMŞEK, TARIM ÜRÜNLERİ YASAĞININ KALDIRILMASI İÇİN RUSYA'YA GİDECEK



Tarım sektörü ürünlerinin ihracatının son 15 yılda 4 kat arttığını dile getiren Çavuşoğlu, organik tarımı teşvik ettiklerini söyledi. Körfez ülkeleri de dahil başka bilinmeyen ülkelerle ihracat için arayışta olduklarını aktaran Çavuşoğlu, "Rusya uçak düşürmesi hadisesinden sonra sorunlar yaşadık. Bu sorunları maalesef hepsi giderilmiş değil. Bazı tarım ürünlerinin ihracatı konusunda henüz sorun yaşanmaya devam ediyor. Önceki yıllara karşılıklı dönmemiz lazım. Bunları konuşmak ve engelleri kaldırmak için Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek önümüzdeki hafta Rusya'ya gidecek. Heyet Rusların daveti üzerine engellemelerin kaldırılması için oraya gidecek. Bu her iki ülkenin faydasına" dedi.



16 NİSAN'DAN SONRA AB İLE KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ikili ticaretin artırılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Serbest ticaret anlaşmaları imzalamamız gerekiyor. Avrupa Birliği ile de 1990'lı yıllarda imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasını güncelleştirmek için müzakerelere başladık. Üç tur müzakeler yapıldı ve 16 Nisan'dan sonra AB ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her iki tarafın da bu konuda kararlılığı var. AB kendi kurullarından müzakereler için kararları çıkardı. Günümüz ekonomik anlayışını yansıtmıyor, bunu güncellememiz lazım."



VİZE KONUSUNDA SON ÖNERİ



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, vize konusunda 16 Nisan'dan sonra AB'ye son öneriyi sunacaklarını belirterek, "Bu süreci nasıl yürütüceğimizi değerlendireceğiz. Kararları milletimizle paylaşacağız. AB ile vize sorununu çözmek istiyoruz. Türkiye müzakere eden bir ülke. Müzakere etmeyen birçok ülke ile AB vizeleri kaldırdı. Gürcistan ile en son bu anlaşmayı yürürlüğe koydular. Ama biz millet olarak bunu hak ediyoruz. Bu vize serbestisini almamız. En son imzaladığımız göç bunun bir parçasıdır. Göç, vize serbestisi ve geri kabul anlaşmaları birlikte uygulanması gerekiyor" diye konuştu.



KIBRIS KONUSU



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesi konusunda da açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Sorunu çözmek için samimi çaba sarf ediyoruz. Özellikle Rum tarafında seçim döneminde aynı samimiyeti görmüyorum. Rum tarafının Kıbrıs etrafındaki doğalgaz ve petrol ile ilgili attığı tek taraflı adımları doğru bulmuyoruz. Uyarılarımızdan sonra geri adım atmadığı için de Türkiye olarak bazı adımları atacağız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak da bu konuda açıklamalarda bulundu. Burada Kıbrıs Türkünün de hakkı var. Türkiye Cumhuriyeti'nin de karasuları var. Bizim de haklarımız var. Bu haklara halel getirilmemesi için gerekli adımları atacağız. Daha önce hukuki adımları atmıştık. Pozisyonumuzu resmi olarak kayda geçirmiştik. Bundan sonra tek taraflı adımlara müsaade etmeyeceğimizi göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



-------------------



Çavuşoğlu'nun görüntüsü



Çavuşoğlu'nun konuşması



Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)



==================================================



2)ÇEŞME'DE 38 KAÇAK YAKALANDI



İZMİR'in Çeşme İlçesi'nden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 38 kaçak, jandarma tarafından yakalandı. İzmir İl ve Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün (çarşamba) gece bir grubun yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için kente geleceğini öğrendi. Çeşme'nin Alman Tatil Köyü Mevkii'nde 3 ayrı hafif ticari aracı durduran ekipler; E.Ç., S.C. ve U.D. adlı 3 Türk şoför ile Suriye uyruklu 38 kişiyi yakaladı. Ayrıca araçlarda 10 can yeleği bulundu. Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen kaçaklar, buradaki işlemleri tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltındaki üç şoförün ise adliyeye sevk edileceği belirtildi.



Görüntü Dökümü



---------------------



(Not: jandarma kamerası, dik çekilmiş düzeltilmesi gerek)



Yakalanan kaçaklardan görüntü



Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: İZMİR,



==============================================



3)AVUKAT, APP PLAKA CEZASINI İPTAL ETTİRDİ



MERSİN'de Avukat Cemil Yeral, şoförler cemiyetinin bastığı plakalar dışında halk arasında Amerikan Pres Plaka (APP) olarak bilinen plaka ve film cam nedeniyle kesilen 1800 TL tutarındaki trafik cezasını iptal ettirdi. Otomobiline harf ve rakamların kalın ve daha şık göründüğü gerekçesiyle özel olarak yaptırılan standart dışı plaka taktıran Avukat Cemil Yeral'a, 7-16 Ocak tarihlerinde 1800 TL'lik trafik cezası kesildi. Yeral, cezanın iptali için 5'nci Sulh Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Mahkeme, idari yaptırım kararlarının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle cezayı iptal etti. Kararı değerlendiren avukat, "Aracımda bulunan APP plaka ve cam filminin yönetmeliğe aykırı olduğu iddiasıyla hakkımda iki ayrı ceza kesildi. Polis arkadaşa bu cezaları hukuka aykırı olduğunu söylemişsem de, ceza yazmalarına engel olamadım. Yasal süre içerisinde mahkemeye itirazda bulundum" dedi. Bunun emsal bir karar olduğunu belirten Cemil Yeral, "Ceza tutanağında plakanın yönetmelikte belirtilen hangi maddelere uygun olmadığının açık bir şekilde yazılmış olması gerekmektedir. Ancak ceza tutanağında uygulama bu şekilde yapılmamıştır. Bu nedenle de mahkemece yapılan incelemede itirazımız haklı görülerek cezalarımız iptal edilmiştir. Bu, APP plakaya karşı yazılmış cezalar bakımından emsal bir karardır" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



-------------------------



-Avukat Cemil Yeral ofisinde çalışırken



-Yeral dosyayı incelerken



-Yeral gerekçeli kararı gösterirken



-Ceza tutanaklarından görüntüler



-Yeral'ın konuşması



-Genel ve detay görüntüler



SÜRE: 02: 27 BOYUT: 78.84 MB



Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN,



=================================================



4)BURSA'DA 6 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE



BURSA'da, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 3 gün önce yapılan operasyonda gözaltına alınan, aralarında meslekten ihraç edilen 2 polisin de bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce yapılan operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 2'sinin meslekten ihraç edilen polis olduğu öğrenilirken, 6 kişinin tamanının örgütün şifreli haberleşme programı olan 'ByLock' kullanıcısı oldukları belirtildi. Şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından 'Terör örgütüne üye olmak' suçlamalarıyla bu sabah adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü:



-Zanlıların adliyeye girişi



Süre: 17 saniye Boyut: 14 MB



Mehmet İNAN/ BURSA,-



=====================================================



5)BYLOCK KULLANAN BÖLGE MÜDÜRÜ YARDIMCISI HAKİM KARŞISINDA



Kayseri'de FETÖ soruşturması kapsamında örgütün kriptolu programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Orman Bölge Müdürü Yardımcısı U.D, hakim karşısına çıkarıldı.



Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne (KOM) bağlı ekiplerin yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında örgütün kriptolu iletişim programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Orman Bölge Müdürü Yardımcısı U.D, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğinden aldığı sağlık raporunun ardından adliyeye gönderildi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



Gözaltına alınan zanlının adli tıp kurumuna giriş-çıkışı



Detay



Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, DHA)



DV 1 DOSYA, 59 saniye /28MB



===========================================



6)SAVAŞ MAĞDURU SURİYELİLER'E FİZİK TEDAVİ



HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde bulunan merkezde günde 30 Suriyeli hastaya fizik tedavi yapılıyor.



Suriye'deki iç çatışmalarda yaralanan veya sakat kalan Suriyelilerin fizik tedavilerinin yapılması için Suriyeli STK'ların desteğiyle Madad Fizik Tedavi Merkezi kuruldu. Merkezde uzmanlar eşliğinde her gün Suriyeliler'e fizik tedavi yapılıyor. Merkez Müdürü Sair Assaf, Arap ülkeleri ile Avrupa ülkelerinde oturan Suriyeliler'in desteği ile açtıkları merkezde ülkedeki iç savaş sırasında sakatlananlara sağlık hizmeti ve fizik tedavi uyguladıklarını söyledi. 80 yataklı merkezde 41 kişinin bulunduğunu yemek ve barınma ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Assaf, şöyle konuştu:



"Merkezimizde 3 uzman bulunmaktadır. Hastalarımızın her türlü bakımlarını yapıyoruz. Hizmete başlayalı bir yıl oldu. Bazı hastalarımızı da evlerinden alarak fizik tedavi uyguluyoruz. Bir çok hastamızın ilaçlarını da karşılıyoruz. Günde 30 hastanın fizik tedavisini yapıyoruz. Amacımız, hayırsever Suriyeliler'in verdiği destekle vatandaşlarımızı iyileştirmek ve hayata bağlanmalarını sağlamaktır."



Tedavi edilen Fadi Zeydan, 2 yıl önce Hama'da uçak saldırısı sonucu aldığı şarapnel parçasından felç geçirdiğini söyledi. Ayağından yaralandığını anlatan Adnan Hamsi ise, "Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ambulansla Türkiye'ye getirildim. Tedavim yapıldı. Şimdi ise Madad'da uzman ekipler bana fizik tedavi uyguluyor. Burada kalıyor ve gerekli ilaçlarımı da alıyorum. İyileşip normal yaşantıma devam edeceğim"diye konuştu.



Görüntü Dökümü



-------------------------



Bantta yürüyen Suriyeli



Yatakta tedavi gören Suriyeli



Balonla fizik tedavi gören Suriyeli



Fadi Zeydan'ın konuşması



Suriyelinin tedavisi



Ayaklarını geliştiren hasta



Ayakları kırık olan hasta



Kırık ayaktan detay



Adnan Hamsi'nin konuşması



Ayağı kopmuş olan hastanın tedavisi



Merdivenden yürüyerek tedavi olan hasta



Işın tedavisi gören hasta



Elle yapılan tedavi



Madad merkez müdürü Assaf'ın konuşması



(SÜRE: 4' 35')(BOYUT: 146 MB)



Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(HATAY),



======================================================



GENİŞ HABERİ)



7)ALANYA'DA MUZ ÖRTÜ ALTINA GİRDİ



TÜRKİYE'de muzunun ilk üretildiği yer olarak bilinen Antalya'nın Alanya İlçesi'nde üreticiler örtü altına yöneldi. İlçede geçen yıl 4 bin 300 dekar örtü altı alanda 32 bin ton muz üretildi. İlçenin toplam muz üretimi ise 40 bin ton oldu.



Türkiye'ye ilk olarak 1750 yılında bir Türk aile tarafından ticaret gezisi sırasında Mısır'dan Alanya'ya süs bitkisi olarak getirilen muzun 1920'li yıllarda meyve olarak üretimine başladı. O tarihten itibaren Antalya, Manavgat, Alanya, Gazipaşa ve Mersin'de üretimine devam edilen muzun üretimini 4 mevsime yaymak amacıyla son yıllarda örtü altı üretime geçildi. Türkiye'de geçen yıl örtü altında 252 bin 149 ton üretilen muzun 32 bin tonu Alanya'da yetiştirildi. İlçede 2012 yılında örtü altında 820 dekarda 5 bin 740 ton muz üretilirken, 2016 yılında 4 bin 300 dekarda 32 bin ton muz üretimi yapıldı.



YILDA 40 BİN TON ÜRETİM



Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, geçen yıl Alanya'da açık alan ve örtü altında 40 bin ton muz üretildiğini söyledi. Üretimin örtü altına geçmesinin ardından hasat rakamlarının yükseldiğini belirten Mehmet Rüzgar, "Türkiye'de muz üretimi Akdeniz kıyısında Manavgat'tan, Alanya'ya ve Anamur'a kadar 200 kilometrelik bir alana yayıldı. Alanya'da kayıtlı 11 bin dekar alanda açık ve örtü altı olmak üzere muz üretimi yapılmakta, kayıtlı üreticilerimiz toplam yıllık 40 bin ton civarı muz üretmekte" dedi.



"ÖRTÜ ALTI ÜRETİM ARTTI"



Örtü altı üretimle muzun kalitesinin de arttığını anlatan Rüzgar, "Örtü altı üretimde muzu yılda iki kez hasat etmek mümkündür ve bir muz ağacı her hasat zamanı yaklaşık 40 kilogram muz veriyor. Örtü altı muz üretimi son 3-4 yıldır hızlı şekilde arttı. Özellikle bu artış 2015 ve 2016 yılında. Yeni yapılan çok sayıda örtü altı muz seraları dikkati çekmekte. Alanya'da 2012 yılında örtü altı muz üretimi 820 dekar alanda 5 bin 740 ton iken, 2016 yılında 4 bin 300 dekarda 32 bin ton üretime ulaştı" diye konuştu.



"BİLİNÇLENDİRMEYE AĞIRLIK VERİYORUZ"



Alanya'nın muz üretimi için en doğru iklim koşullarına sahip olduğunu vurgulayan Mehmet Rüzgar, şöyle dedi:



"Muz nemli bir iklim ve bol suya ihtiyaç duyan oldukça kırılgan bir meyvedir. Kış yaklaşırken hava koşulları bozulmaya başladığından muz ağacını korumak amacıyla etrafına naylon geçirilir. İlçemizde muz üretiminin daha da arttırılması, muz üretiminde marka bir şehir olmak ve üreticilerimizin bilimsel yöntemleri kullanması için bakanlık ve ilçe müdürlüğü olarak eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık veriyoruz."



Görüntü Dökümü



-------------------------



Muz serasından görüntüler



Muz sökümünden görüntüler



Çiftçilerden görüntüler



Mehmet Rüzgar'dan detay görüntü



RÖP: Mehmet Rüzgar



236 MB///03.52



HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),



==============================================



8)SÜMELA'NIN ŞİFRESİ CÜNYOR TEMEL'E UŞAK'TA GALA



UŞAK'taki Özdilek AVM Cinetime Sinemaları'nda, 'Sümela'nın Şifresi Cünyor Temel' filminin Uşak özel galasını yapıldı.



Sümela'nın Şifresi Cünyor Temel'in Uşak özel galasına filmin başrol oyuncuları Çetin Altay, Emin Albayrak, Seymen Aydın, Timur Ölkebaş ve Benay Havucoska katıldı. Galada sinemaseverlerle buluşan oyuncular, keyifli sohbetin ardından Seymen Aydın'ın söylediği Karadeniz şarkısıyla eğlendi. Yoğun katılımın olduğu galada oyuncular, Uşak'ta olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Gala sonrası oyuncular hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Filmin başrol oyuncusu Çetin Altay, Of'lu Hoca filmini hatırlatıp devamının mayıs veya haziran ayında çekimine başlanacağını söyledi.



Görüntü Dökümü



---------------------:



Sümela'nın Şifresi Cünyor Temel'in başrol oyuncularından detay



Sinemaseverlerden detay



Oyuncuların vatandaşlara konuşması



Seymen Aydın'ın Karadeniz şarkısı söylemesi



Haber- Kamera: Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK,



=======================================================