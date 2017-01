Dha Yurt Bülteni-4

Şehidin annesi : 'Annen kurban olsun sana' diyerek sinir krizi geçirdi



SURİYE'nin El-Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan uzman onbaşı 24 yaşındaki Ramazan Taşkın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Gaziantep'te ki törenin ardından uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Buradan evinin önüne getirilen şehit Taşkın'ın helallik alımı esnasında annesi Zehra Taşkın, "Canım oğlum. Annem. Canım yavrum. Annen kurban olsun sana" diyerek gözyaşlarına boğuldu.



Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda El-Bab bölgesinde DEAŞlı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 5 askerden biri olan uzman onbaşı Ramazan Taşkın, için Çarşamba Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Karşılamaya Vali İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, babası Fazlı Taşkın, erkek kardeşi Resul Taşkın ve çok sayıda aile yakını katıldı. Karşılamada şehidin babası Fazlı Taşkın, Vali İbrahim Şahin'in kolunda yürüyerek gözyaşı döktü.



Karşılamanın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, karayoluyla helallik alınmak üzere Çarşamba İlçesi Sarıcalı Mahallesi'nde ki baba ocağına getirildi. Baba ocağına şehidin kız kardeşi Tuba Taşkın Ağan, "Ağabeyim. Seni ben böyle mi görecektim. Sensiz ben nasıl olacağım" diyerek tabuta sarılarak gözyaşı döktü.



Annesi Zehra Taşkın, "Canım oğlum. Annem. Canım yavrum. Annen kurban olsun sana" diyerek sinir krizi geçirdi. Anne Zehra Taşkın'a sağlık ekipleri müdahalede bulundu.



Bekar olan şehidin naaşı evinin önünde helallik alındıktan sonra tören için Rıdvan Paşa Camisi'ne getirildi. 6 ay önce Tunceli 4. Komando Tugayı'nda göreve başlayan ve Cerablus görevinden sonra yaklaşık 1 ay önce izine gelen şehit Ramazan Taşkın'ın izin sonrası da görevli olarak Suriye'nin El-Bab bölgesine gönderildiği belirtildi.



Türkmen komutan: Türkiye 17-45 yaş arası Suriyelileri sınır dışı etsin, gelsinler toprakları için savaşsınlar



SURİYE'de süren savaşta Türkmen Dağı'nda mücadele veren Bayır-Bucak Türkmenlerinin Şehitler Tümeni Komutanı Halit Şireki, "17 ile 45 yaş arasındaki Suriyelilerin burada yaşamasından yana değilim. Türkiye bunları sınır dışı etsin. Gelsinler toprakları için savaşsınlar" dedi.



Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Tümeni Komutanı Halit Şireki, amacının Türkmen Dağı'nda yaşananların sesini duyurmak olduğunu ifade ederek, "Türkmen Dağı'nın sesini duyurmak, Türkmen Dağı'nda verilen mücadeleyi duyurmak için buradayız. Biz Allah için, toprağımız için savaşıyoruz. Tabi ki Allah böyle bir savaşı kimseye vermesin. Ancak ortada bir savaş var. Ben 3 kere vuruldum ve kanımın son damlasına kadar savaşmaya devam edeceğim. Türkmen Dağı'nda savaş olmadığını söyleyenlere soruyorum. O zaman bizim orada ne işimiz var? Biz her zaman Türkmen Dağı, Türkiye'dir diyoruz. Buradan Türk devletine Türk milletine selam olsun" dedi.



17 YAŞINDA EVLENMESİNİ BİLEN, SAVAŞMASINI DA BİLİR!



Konuşmasında Türkiye'de yaşayan Suriyelilere de seslenen Komutan Şireki, Türk devletinden savaşabilecek Suriyelileri sınır dışı etmesini istedi. Şireki, "Allah Türk devletinden razı olsun. Bizim kadınlarımıza, çocuklarımıza ve yaşlılarımıza sahip çıktı. Ancak ben 17 ile 45 yaş arasındaki Suriyelilerin burada yaşamasından yana değilim. Türkiye bunları sınır dışı etsin. Gelsinler toprakları için savaşsınlar. 17 yaşında evlenmesini bilen elinde keleş ile savaşmasını da bilir. Suriye milletine buradan tekrar sesleniyorum. Burada gezip eğlenmesinler. Gelsinler toprakları için savaşsınlar. Bize Türkiye'de veya başka ülkede yaşamak yakışmaz. Bize oturmak, gezmek yakışmaz. Bize toprağımız için savaşmak ve şehit olmak yakışır" diye konuştu.



İkiz bebeklerini yola attı, eşi ve kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü



Cinayet anı güvenlik kamerasında:



GİRESUN'un Tirebolu İlçesinde, boşanma davası açan eşi 19 yaşındaki Ayşe Kuru ile kayınvalidesi 39 yaşındaki Neriman Taş'ı bıçaklayarak öldüren 21 yaşındaki Cabir Kuru'nun olay anı kamera görüntüleri ortaya çıktı. Eşi ve kayınvalidesinin kucaklarındaki ikiz bebekleri alarak karayoluna atan katil Kuru'nun, önce eşini, sonra da kayınvalidesini bıçak darbeleriyle öldürmesi görüntülere yansıdı. Katil Kuru'nun, jandarma ekiplerince yakalanması da görüntülendi.



Olay Tirebolu ilçesi, Düzköy Köyü Güce ilçesi yol ayrımında dün öğleden sonra yaşandı.



Yol ayrımında gördüğü kayınvalidesi Neriman Taş ve eşi Ayşe Kuru'nun üzerine yürüyen ve kısa süre tartışan Cabir Kuru, ardından da kucaklarındaki ikiz bebeklerini alarak, araçların geçtiği karayolunda yere attı. Çevredeki insanların gözü önünde, bebekleri yere attığı için üzerine yürüyen eşi Ayşe Kuru'ya art arda bıçak saplayan Kuru, ardından da kayınvalidesini bıçaklamaya başladı. Kuru, olay sonrasında kaçtı.



ÇADIRDA YAKALANDI



Olay yerinde hayatını kaybeden Ayşe Kuru ve Neriman Taş'ın cesetleri, Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri de katil Cabir Kuru'yu yakalamak için yoğun çalışma başlattı. Güvenlik kameraları görüntülerinin incelenmesi sonrasında Espiye İlçesi'ne gittiği belirlenen Cabir Kuru, eşi ve kayınvalidesinin cesetlerinin morgunda bulunduğu Espiye Devlet Hastanesi karşısındaki bir arazide, bir çadırda saklanırken jandarma ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Kuru'nun jandarma ekiplerince yakalanması da cep telefonuyla görüntülendi.



Camide intihar girişimi



ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde yatsı namazını kıldığı camide tabancayla intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen 27 yaşındaki Gülhan K., hastanede tedaviye alındı.



Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Belek Merkez Camii'ne dün yatsı namazı için gelen Gülhan K., görgü tanıklarının iddiasına göre namaz sonrası cemaat çıkmaya başladığı sırada yanında getirdiği tabancayı göğsüne dayayıp bir el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Gülhan K., ambulansla Özel Anadolu Aspendos Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumunun ciddi olduğu belirtilen Gülhan K., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Olayı intihar girişimi olarak değerlendiren polis, soruşturmasını sürdürüyor.



Şırnak'ta milli seferberlik çalışması



ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin, SGK Genel Müdür Yardımcısı Savaş Alıç, İş-Kur Denetim Birim Başkanı Cihat Demiralp, çalışma hayatında milli seferberlik programı kapsamında Şırnak'a gelerek çalışma başlattı.



Hakkari'den sonra helikopterle Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na gelen Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin ve beraberindekileri Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu karşıladı.



"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİK"



Daha sonra SGK binasına geçen Bakan Yardımcısı Yeğin ve beraberindekiler, SGK İl Müdürü Yahya Beruje ve kurum çalışanları ile bir araya geldi. SGK İl Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya katılan Bakan Yardımcısı Yeğin burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mili seferberlik çağrısıyla harekete geçtiklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız'ın milli seferberlik çağrısından sonra Çalışma Bakanlığı olarak çalışma hayatına milli seferberlik projesi çerçevesinde ülkenin değişik yerlerinde milli seferberlik programları icra etmeye devam ediyoruz. İlkini sayın bakanımızın katılımıyla Konya'da başlattık. Geçen hafta farklı ilde bu programlar gerçekleştirilmişti. Bu hafta yine aynı ilde bakanlığımızın müsteşar, müsteşar yardımcıları, bakan yardımcıları, kurumlarımızın genel müdürleri olmak üzere programlar yapılmıştı. Bugün 13'üncü programı Şırnak'ta yapıyoruz. SGK ve İş Kur müdürümüz inşallah burda çok üst düzey performas gösterecekler personelleri ile birlikte. Bugün çalışma hayatında milli seferberlik çalışmaları çerçevesinde işçilerimizle bir araya geleceğiz. Toplum yararına çalışma programlarında çalışmış, işbaşı eğitim çerçevesinde bir yerde çalışmış, 4A sigortalı olarak bir yerde çalışmış bu işçi arkadaşlarla bir araya gelerek, çalışma hayatında yaşadıkları sorunlar veya oluşturulabilecek fırsatlar nelerdire ilişkin istişarelerde bulunacağız. Daha sonra işkur faaliyetleri kapsamında destek gören iş yerlerine ziyaretlerde bulunup bu işyerlerinde işlerin nasıl yürüdüğü, neler yapıldığı, buradan bir örnekleme ile tüm Türkiye'ye bir model olabilir mi? Bu çerçevede görüşmeler yapacağız. Yine ticaret ve sanayi odamızla bir araya gelerek, sosyal güvenli kurumu olarak onlara sağlanan avantajlar nelerdir? Yine İş Kurumu olarak çalışanlarımıza, iş adamlarımıza esnafımıza ne tarz desteklerimiz var? Bunlarla ilgili onlara yerinde bilgilendirme yapmak ve onların fikirlerini ve önerilerini alıp bakanlığımıza döndükten sonra politika oluşum sürecinde onları katmak üzere buradayız" dedi.



"10 MAHALLEDE HENDEK KAZIP HALKI TERÖRE HAPSETTİLER"



Karşılaştıkları insalarda müthiş bir özgüven gördüklerini ifade eden Yeğin, devletin yaptığı çalışmalarla hendek ve terör olaylarının aşıldığını belirterek, şöyle konuştu:



"Dün Hakkari'deydik. Şunu büyük bir mutluluk içerisinde söylemek isterim. Bölgemizde yaşanan hadiselerden sokağa çıkma yasağına sebep olan bu mücadeleyi o sahaya çeken hendek olaylarından sonra bütün bunları devletimizin aşmış, milletimizle beraber el ele vermiş ve bunların hepsinin üstesinden gelmiş. Dün Hakkari'de gördüğümüz tablo ile eminim ki Şırnak'ta da aynı tablo ile karşı karşıya geleceğiz. Vatandaşlarımızda, bölgemizde müthiş bir özgüven, müthiş bir huzurun, güvenliğin ve her türlü memnuniyetin, bölgenin geleceğine ilişkin müthiş bir özgüven gördük. Bu kıymetli bir şey. Yine Şırnakımız'da bu terör faaliyetlerini, yine devletimizin gücüyle bertaraf ettikten sonra, bugün oluşan bu özgüvenle beraber, cazibe merkezleri, projeleri ile beraber, inşallah Şırnakımız'a gelecek yatırımlarla, burada istihdam imkanlarının artmasıyla beraber, hem ekonomik anlamda, hem huzur anlamında, hem demokratik haklar anlamında, hem kardeşçe yaşama hususlarında güzel noktalara beraber geleceğiz. Devletimiz kararlı bir şekilde terörün, teröristlerin, ülkenin huzurunu, güvenliğini bozmak isteyenlerin, kötü niyetli ve art niyetli grupların ve bireylerin üzerine, bütün unsurları ile gitmekte kararlıdır. Bunun yanında Çalışma Bakanlığı gibi, Aile Bakanlığı gibi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi düğer bütün unsurları ile beraber terörü bertaraf ettikten sonra, hem şehrin yapılaşması, hem istihdam olanaklarının artırılması, hem sosyal yardımlar gibi ihtiyaç duyulan başka alanlarda da sahada olmaya devam edecektir. Devlet millet ele ele olduktan sonra hep beraber birbirimize güç verdikten sonra aşamayacağımız hiçbir sorun Allah'ın izniyle yoktur. Cenabı Allah bu millete kendisinin hayatiyetine, kendisinin özgürlüğüne, kendisinin hürriyetine kastedenlere karşı her zaman bir arada olma ve onların yaptıkları bütün çalışmaların üzerinden gelme iradesini bu millete vermiştir. Bunu burada 12 mahallesinin 10'un da hendek kazılmak suretiyle insanları terörün içerisine hapsetmeye çalışan unsurlara karşı hep beraber, ele ele vererek gösterdiği gibi, 15 Temmuz'da darbeye kalkışanlara karşı sokaklara inerek canlarını, bedenlerini feda etmek suretiyle orada bu mücadeleyi göstermişlerdir. Cenabı Allah birbirimize, vatanımıza, milletimize, bayrağımıza olan tutkunluğumuzu arttırsın."



Ekmek fırınına silahlı saldırı güvenlik kamerasında



ADIYAMAN'da, ekmek fırınına bir kişinin pompalı tüfekle ateş açma anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, geçen perşembe gecesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi tarafından ekmek fırınına pompalı tüfekle ateş açıldı. Fırının camlarının kırıldığı saldırı sonrası, tüfekle ateş açan şüpheli kaçtı. İşçilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis tarafından yapılan inceleme sonrası boş kartuşlara incelenmek üzere el konuldu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, fırına ateş açarak kaçtığını saptadığı M.H.Y.'yi kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Engelli 2 kızı fuhuşa zorlayıp ilişkiye giren 6 kişi gözaltında



AMASYA'nın Merzifon İlçesi'nde, zihinsel engelli iki kızı, fuhuşa zorladıkları ve ilişkiye girdikleri iddiasıyla toplam 6 kişi gözaltına alındı.



Olay Amasya'nın Merzifon İlçesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine harekete geçen Merzifon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ikisi de zihinsel engelli oldukları belirtilen 18 yaşındaki B.G. ile 16 yaşındaki B.A.'yı fuhuşa zorladıkları ve bu iki kızla ilişkiye girdikleri iddiasıyla 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.



Haber: MERZİFON (Amasya), -



