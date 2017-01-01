Dha Yurt Bülteni-4

1)MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



DÜN gece İstanbul'da bulunan bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Burak Yılmaz'ın Mersin'deki baba evine şehit ateşi düştü.



Sabah saatlerinde şehit Burak Yıldız'ın merkez Toroslar İlçesi Atakent Mahallesi Cumhuriyet Evleri Konutları'nda bulunan baba evine giden İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, acı haberi verdi. Şehit Yıldız'ın babasının bir süre önce vefat ettiği belirtilirken acı haber anne Aslı Yıldız'a verildi. Oğlunun şehit haberini alan Aslı Yıldız, sinir krizi geçirdi. Acılı anneye sağlık görevlileri müdahale ederken şehit evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Burak Yıldız'ın bekar olduğu, ağabeyi Murat Yıldız'ın da İstanbul'da polis memuru olarak görev yaptığı belirtildi. Burak Yıldız'ın şehit olduğu haberini duyan yakını ve akrabaları ise şehit evine akın etti.



Görüntü Dökümü



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Şehidin Türk bayrağı asılı baba evinden görüntü



Şehidin babasının yakınları ile otururken görüntüsü



Kuran okunması ve taziyeye gelenlerin dua etmesi



Sağlık görevlileri apartmandan çıkarken



Evin önündeki ambulans ve polislerden görüntü



Komşuları apartmana Türk bayrağı asarken



Şehidin ablasının yakınlarına sarılıp ağlaması



Şehit evine taziyeye gelen yakınları



SÜRE: 05'34" BOYUT: 178 MB



Haber-Kamera: Mustafa İNSAN/MERSİN,



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ÇALDIRAN BUZ TUTTU



VAN'ın Çaldıran İlçesi'nde etkili olan aşırı soğuk nedeniyle hayat durma noktasına geldi, akarsu ve dereler buz tuttu.



Bölgedeki kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkilerken, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Çaldıran'da günlük yaşam olumsuz etkilendi. Gece gündüz sürekli sobaların yandığı Çaldıran'da, soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler de buz tuttu. Tüm olumsuzluklara rağmen ağaçların buz tuttuğu ilçede seyrine doyumsuz kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı.



Görüntü Dökümü



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-Ayarcılar Mahallesinde Kırağı tutan ağaçlardan genel görüntü



-Kalkandelen Oruçlu Mahallesinden Kırağı tutan ağaçlardan genel görüntü



-Kalkandelen Oruçlu Mahallesinden Mustafa Beyzsu ile röportaj



-Kırağı tutan ağaçlardan görüntü



-Ayrancılar Mahallesinden kırağı tutan ağaçlardan ve çevreden görüntü



-Ayarncılar Mahallesinden Koyunlara ot veren M. Nuri Aktaş ile röportaj



-Ayrancılar Mahallesinden kırağı tutan ağaçlardan görüntü



-Ayrancılar Mahallesinden Haydar Çınarcı ile röportaj.



ÇALDIRAN (Van), -



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GÖNÜLLÜ OLARAK YOLLARI AÇIYOR



ANTALYA'nın Akseki İlçesi'nde oturan Mehmet Çobanoğlu, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarını traktörünün arkasına monte ettiği özel kürekle açmaya çalışıyor.



Akseki'de bir hafta önce başlayan kar yağışı ilçe genelinde etkili oldu. İlçeye bağlı birçok mahalle yolu kar nedeniyle kapanırken, merkezdeki cadde ve sokak araları da karla kaplandı. İlçe sakinlerinden emekli Mehmet Çobanoğlu, traktörünün arkasına monte ettiği toprak tesviye küreğiyle ara sokaklarda kar küreme ve yol açma çalışması yaptı.



Amme hizmet yaptığını söyleyen Çobanoğlu, "Bir haftadır kar yağıyor, yollar kapandı. Mahallemin yollunu kendi imkanımla açmaya çalışıyorum. Vatandaşa, yolda kalan arabalara, belediyeye yardımcı oluyorum. 1 metreden fazla kar var. Masrafını kendim karşılıyorum, amme hizmeti yapıyorum. Çok yol açtım, 5- 6 da köy yolu açtım. Akseki merkezi çarşı içlerini temizledim. Bayağı yardımcı oldum arkadaşlara. Hala yol açmaya devam ediyorum. Köy yollarına yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.



KAR ERİTEREK SU ELDE EDİYORLAR



İlçede kar yağışı nedeniyle yaşanan arıza ve donma nedenleriyle sık sık su kesintisi de yaşanıyor. Bölge halkı su ihtiyacını karşılamak için çevreden getirdikleri temiz kar birikintilerini güğümlerde soba kenarında eriterek karşılamaya çalışıyor.



Görüntü Dökümü



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Çobanoğlu'nun kar temizleme yol açma çalışması



RÖP: Mehmet Çobanoğlu



55.3 MB /// 01.39ö



HABER- KAMERA: Adem ÇETİN/AKSEKİ,



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KAMYONETİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU



ADANA'da kasasının yanına bağlanan yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki demir kapıyla ilerleyen kamyonet, görenleri hayrete düşürdü. Kentte araç trafiğinin yoğun olduğu Girne Bulvarı'nda yaşanan olayda, kamyonetinin kasasının yanına bağladığı yaklaşık 2 ton ağırlığında, 5 metre yüksekliğindeki demir kapıyı taşıyan sürücü görenleri şoke etti. Trafikte hızla ilerleyen kamyonet dengesiz ağırlık nedeniyle tehlike yaratırken, diğer sürücülerin ikaz etmek için kornaya basmasına aldırmayan kamyonetin sürücüsü daha sonra ara sokağa girerek uzaklaştı.



Görüntü Dökümü



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Kasasının yanına bağlanan demir kapı ile ilerleyen kamyonet



Demir kapıyı tutan halattan detay



SÜRE: 01'17" BOYUT: 144 MB



Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,



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YILBAŞI GECESİ SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFLERİ



DENİZLİ'de 2017 yılı için düzenlenen partilerde üç sürpriz evlenmek teklifi yapıldı. Sahnede yapılan evlilik teklifleri salondakilerden büyük alkış aldı. Colassae Otel'de sahneye çıkan ünlü sanatçı Nadide Sultan birlik mesajı verdi.



Denizli'de yeni yıl kutlamaları kapsamında Pamukkale ve Karahayıt'taki oteller ile restoranlar ve kent merkezindeki eğlence mekanlarında coşku doruğa çıkarken, kent merkezi ise herhangi bir program düzenlenmedi. Bazı vatandaşlar, yeni yılı otellerde ve eğlence mekanlarında geçirerek sabaha kadar eğlendi. Bazıları da yeni yılı farklı bir şekilde karşılamak için Delikliçınar Meydanı'na gelmeyi tercih etti. Meydanda gençler ve çiftler, havaya dilek feneri bıraktı. Colassae Otel'de yılbaşı için sahneye çıkan ünlü şarkıcı Nadide Sultan, hayranları için sevilen şarkılarını seslendirdi.



Nadide Sultan konserinde, Türkiye için birlik, beraberlik mesajları da verdi.



Manzara Restoran'da yapılan yılbaşı eğlencesinde sahneye çıkan müşterilerden Ahmet Şimşek, 1yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Süheyla Çunkuş'u sahneye çağırdı. Daha sonra sahnede diz çöken Şimşek, kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı. Çunkuş, teklife 'Evet' derken, vatandaşlardan da alkış aldı. Ardından ise, diğer müşteriler Lütfi Yaylalı ve Yasin Doğan'da sahneye çıkarak kız arkadaşlarını sahneye çağırıp, aynı şekilde evlilik teklifinde bulundu. Yaylalı ve Doğan'ın da kız arkadaşları da evlilik teklifini kabul etti. Restorandaki diğer müşteriler, genç çiftleri uzun süre alşık yağmuruna tuttu.



Görüntü Dökümü



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-Colassae Otel'de sahne alan Nadide Sultan'ın görüntü



-Ahmet Şimşek, Lütfi Yaylalı ve Yasin Doğan'ın evlilik teklifi yapmasından görüntü



-Genel ve detay görüntüler



(Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, DHA)



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DEMRELİ ÜRETİCİ, YENİ YILI DON NÖBETİNDE KARŞILADI



ANTALYA'nın Demre İlçesi'ndeki üreticiler, yeni yılı seralarında don nöbeti tutarak karşıladı.



Demre merkez ile Beymelek, Köşkerler, Kapaklı, Çevreli, Gürses, Davazlar ve Yavu mahallelerindeki sera üreticileri, dün akşam hava sıcaklığının düşmesi sonrası ürünlerinin zarar görmemesi için serada nöbet tuttu. Sıcaklığın 1-2 dereceye kadar düştüğü bölgede seralardaki sobaları yakarak ürünlerini korumaya çalışan üreticiler, yeni yılı da serada çalışarak ve soba üstünde kestane pişirerek karşıladı. Üreticilerin don nöbeti sabah saatlerine kadar sürdü. Sera üreticisi Yalçın Kaplan, "Yeni yılı seralarda soba yakarak karşılıyoruz. Maalesef bizim kaderimiz bu. Yeni yılın sürprizi bize bu oldu" dedi.



Eniştesi Ramazan Özbek ile birlekte serada don nöbeti tutan Murat Göktaş, "Saat 24.00'a yaklaşıyor. Herkes bir yerde, bir şekilde eğlenirken, yeni yılı kutlarken, biz burada hava çok soğuk olduğu için sobaları yakarak, seralarımızı ısıtarak, mahsullerimizi daha verimli hale getirmeye çalışıyoruz. Biz de yeni yılı böyle kutluyoruz. Üretici kardeşlerimizin kaderi bu" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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Sobaların yakılması



Termometrenin görüntüsü



Üreticiler yemek hazırlaması



Soba üzerinde kestane pişirilmesi



Detaylar



Röportajlar



99.6 /// 03.07ö



(Haber-Kamera: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya),



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KEMER'DE YILBAŞI KUTLAMALARI



ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde yerli ve yabancı tatilciler yılbaşı partilerinde eğlendi. Polis ise gece boyu yol ve işyerlerinde denetim yaptı.



Kemer merkezindeki oteller yılbaşına özel hazırladıkları programlarda günübirlik müşterileri ağırladı. Yerel şarkıcıların sahneye çıktığı otellerde yerli ve yabancı tatilciler gece boyu eğlendi. Bazı otellerde eğlence dansöz gösterisi ve suni karla devam etti.



Otellerde eğlence devam ederken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise yollarda ve yılbaşı gecesi açık olan işletmelerde uygulama yaptı. Uygulamaya katılan İlçe Emniyet Müdürü Tevfik Karayakalı, tüm personelin yeni yılını kutladı.



Görüntü Dökümü



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Şarkıcı ve dansözden detay



Yılbaşı için geri sayım ve yeni yıl coşkusu



Suni kar yağdırılması



Polisin uygulaması



103 MB /// 03.14ö



HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER,



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BİSİKLETİ GERİ GETİRİRLERSE HIRSIZLARA BAKLAVA ISMARLAYACAK



ANTALYA'da, verilen yemek siparişini teslim ettikten sonra döndüğünde işyerine ait elektrikli bisikleti yerinde bulumayan 40 yaşındaki Mustafa Şen, "Patronum bisikletin parasını istiyor. Hırsızlar bisikleti geri getirsin, onlara yemeğin ardından baklava da ısmarlayacağım" dedi.



Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, merkez Muratpaşa İlçesinde Kızılırmak Caddesi'ndeki bir işyerine paket yemek getiren Mustafa Şen, bisikletini bırakıp, sipariş verilen iş yerine girdi. Bu sırada iki şüpheliden biri etrafı gözlerken, diğeri elektrikli bisikletin yanına geldi. Kendilerini izleyen olmadığı kanısına varan iki hırsız, elektrikli bisikleti sürükleyerek işyerinin arka tarafına geçti. Hırsızlar, bisikleti işyerinin arkasında çalıştırdıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.



Bir restoranda paket servisi yapan Mustafa Şen, patronunun bisikleti 3 bin 500 liraya satın aldığını söyledi. Bisikletin henüz 1500 lira borcu bulunduğunu belirten Şen, patronunun bisikleti bulmasını istediğini ya da parasını istediğini söyledi. 50 lira yevmiye ile çalıştığını kaydeden Şen, bu parayı verecek durumu olmadığını dile getirdi. Hırsızlardan bisikleti geri getirmelerini isteyen Şen, "Eğer bisikleti getirirlerse onlara yemeğin arkasından baklava ısmarlayacağım" dedi.



Görüntü Dökümü



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Şüphelilerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri



Elektrikli bisiklet sürücüsünün gelişi



Şüpheli şahısların elektrikli bisikleti götürmeleri



RÖP: Mustafa Şen



98 MB /// 03.06ö



HABER- KAMERA: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA,



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