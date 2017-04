Dha Yurt Bülteni-3

1)RUS SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ



ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus donanmasına ait 156 borda numaralı Rus Savaş gemisi 'Yamal' Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Rus donanmasına ait 156 borda numaralı Rapucha sınıfı 112 metrelik 'Yamal' isimli Rus savaş gemisi, bugün saat 06.00'da Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 07.30'da Çanakkale Boğazı'nın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen Rus savaş gemisi, saat 07.50 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyündeki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen ve Türk sahil güvenlik botunun eşlik ettiği savaş gemisi Ege Denizi'ne doğru yol aldı.



2)BİTLİS'TE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI



BİTLİS'te Nemrut Krater Dağı yolunda karla mücadele çalışması başlatıldı. Metrelerce karın bulunduğu yolda ekipler, iş makinalarıyla zorlu çalışma yaptı. Türkiye'nin güney sahillerinde deniz sezonu hazırlıkları yapılırken, Bitlis'te karla mücadele çalışması yapıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, Bitlis kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 600 rakımlı Nemrut Krater Dağı yolunda kepçe, rotatif ve greyder yardımıyla karla mücadele çalışması başlattı. Calışmalar sırasında iş makinalarının içinde kaybolduğu boyu 6 metreyi aşan kar tünelleri oluştu. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu,yaptıkları bu çalışma ile 2016-2017 yılı karla mücadele çalışmasını sonlandırdıklarını belirterek şöyle konuştu: "Nemrut Dağı'nda yaptığımız bu çalışma ile bu yılki çalışmalarımızı bitiyor. Bitlis'te 350 köy 293 mezra ile birlikte toplam 643 yerleşim biriminde 15 bin 444 kilometre karla mücadele programını gerçekleştirdik. Bu programları gerçekleştirirken Bitlis'te toplam köy yolu ağımız 2 bin 341 kilometre olup, 10 ekip, 70 iş makinesi ve 90 personelle bu mücadeleyi gece gündüz demeden tüm arkadaşlarımızla birlikte seferber olarak çalıştık. Karla mücadele çalışmasına yaklaşık 5 milyon liralık ödenek harcandı. Bundan sonraki karla mücadele programı içinde gerekli tedbirlerimiz aldık. Bu bölgede hem fırtınanın getirdiği hem de yağan kar ile birlikte Bitlis'te 10 metreye yakın kar yağdı. Bugün tarihi itibari ile Bitlis'in en yüksek rakımlı dağlarından olan Nemrut ve etrafındaki köylerin 10-12 metre kar yükü aldığından dolayı burasının açma çalışmalarını sona bıraktık."



KARLA MÜCADELEYE AYRI ÖDENEK GÖNDERİLMELİ



Öl Özel İdaresi Genel Sekreteri Aydoğdu, bölgenin en fazla kar alan yerleşim birimi olduğunu da belirterek, "Bitlis'in çoğrafik yapısı ve kar yüküne rağmen karla mücadeleye gelen ekstra bir ödenek bulunmamaktadır. Gelen para yatırım amaçlı olup, karla mücadelede sarf etmekteyiz. Yetkililerden istirhamımız bunu göz önünde bulundurarak, diğer illerin icmalleri çıkarıldığında karla mücadele farkının icmallere yansıtılıp ayrı bir ödenek şeklinde ilimize gönderilmesini talep ediyoruz."dedi.



================================================



3)BODRUM ISINDI, SAHİLLER DOLDU



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde aniden bastıran sıcaklar sahillerin yerli ve yabancı turistlerle dolmasına neden oldu. Plajlardaki görüntüler yaz aylarını aratmazken esnaf da rahat nefes almaya başladı. Bodrum ilçesinde perşembe gününden itibaren artmaya başlayan hava sıcaklıkları 27 dereceye kadar ulaşırken deniz suyu sıcaklığı da 20 derece olarak ölçüldü. İsrail, Suudi Arabistan, Hollanda, Danimarka, Fransa, İngiltere ve Belçika'dan gelen turistlerle, yerli turistler sıcak havanın etkisi ile Bodrum çarşı merkezindeki Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet plajlarını doldurdu. Yerli ve yabancı turistler birlikte denize girdi, güneşlendi, sahillerde renkli görüntüler oluştu. Belçikalı turistlerin denize girdiği yerde çarşaflı turistler, ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bazı turistler teknelerle günübirlik mavi tura çıkarken biçok turist de su sporu yaptı. Fransız turist kadının karnında uyuyakalan minik bir çocuk ise dikkat çekti. Bodrum'a son bir hafta içerisinde kara, deniz ve hava yolu ile yaklaşık 11 bin turist geldiği belirtildi. Çarşı esnafının yüzü gülmeye başladığını belirten Bodrum Otelciler ve Turistik İşletmeciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt, "Zararın neresinden dönersek kardır, asla umudumuzu yitirmedik. Yurt içi ve yurt dışında tanıtım çalışmalarımızı hala sürdürüyoruz. Bodrumlu turizmciler olarak el ele verdik bu krizi de atlatacağız. Bodrum'un eski günlerine döneceğinden kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.



====================================================



4)EVLERİ YIKILDI HAYVANLARI İLE BİRLİKTE YAŞIYORLAR



IĞDIR'ın merkez Suveren Köyü'ne bağlı asırlık Kıjik Mezrası'ndaki 24 ev ile ahırın komşu köyün merasına kurulduğu gerekçesiyle icra kanalıyla yıkılmasınınz ardından aileler, hayvanlarıyla birlikte yaşamaya başladılar. Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Suveren Köyü'nün 240 nüfuslu Kıjik Mezrası'nın, Erhacı Köyü'ne ait meraya kurulduğu iddiası ile 2004'te dava açıldı.Iğdır 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesinde Erhacı köylülerinin açtığı davada verilen yıkım kararını Yargıtay 14'üncü Hukuk Mahkemesi onadı. Bunun üzerine önce tebliğ yapıldı, geçen 19 Nisan günü de Kıjik Mezrasındaki ev ve ahırlar Jandarmanın aldığı güvenlik önlemleri altında iş makineleri tarafından yıkıldı. Yıkımın ardından adeta sokakta kalan Kujik'te oturan aileler çareyi yıkıntılar arasına çadır kurmakta buldular. Ancak hayvanları açıkta kaldı. Çadırlarda yaşamını sürdüren ortaokul öğrencilerinin TEOG sınavına hayvanların içinde ders çalışarak hazırlandıklarını ifade eden vatandaşlardan Abdülmecit Algiş, şunları söyledi:



"Evlerimiz yerle bir edildikten sonra kızım, TEOG sınavına bu ortamda hazırlanıp girdi. Her öğrenci gibi bu sınava onlar içinde çok önemliydi. Başarısız olursa bunun hesabını kim verecek? Böyle bir insafsızlık olmaz. Bizler bu ülkenin vatandaşıyız ama Suriyeliler kadar değerimiz yok. Niye evlerimizi yıktılar? Çoluk çocuk perişan ortalıktayız. Babam 110 yaşında burada öldü. Burayı mera vasfına nasıl getirdiler anlamış değilim. Suriyelilere sahip çıkılıyor ama bize sahip çıkılmıyor. Bizim tek gelirimiz havyancılık. Biz şehirde nasıl yaşarız?"



Ailelerden Mehmet Abakay ise okul dönemi bitinceye kadar evlerin yıkılmamasını isteyerek valiliğe başvurduklarını hatırlattı. Abaka, "Okul bitsin sonra yıkarsınız dedik ama dinlemediler. Hayvanların en zor dönemi. Doğurmuşlar, yavruları var soğuktan perişan bir haldeler. Tarım Bakanlığı hayvancılık yapılsın diye teşvik ediyor peki bu hayvanların günahı ne?" diye konuştu. Ortaokul birinci sınıf öğrencisi Umut Algiş, "Eskiden elektrik vardı evimiz vardı. Ders çalışabiliyorduk. Ama şimdi ne evimiz ne de elektriğimiz var. Çadırda soğuktan üşüyoruz. Bir evde yaşamak istiyorum" dedi.



=====================================================



5)COLDWELL ÇALIŞANLARI BODRUM'DA BULUŞTU



DÜNYANIN önde gelen gayrimenkul danışmanlığı şirketlerinden Coldwell Banker, gayrimenkul profesyonellerini ve sektöre yeni giren çalışanlarını Bodrum'da bir araya getirdi. Yeni iş ilişkileri kurmak, farklı ülkelerdeki uygulamaları öğrenmek isteyen katılımcılar, pazarlama, teknoloji ve inovasyon konularında en son gelişmelerin aktarıldığı Gen Blue 2017'de, emlak dünyası ile ilgili ayrıntılı bilgi edinme şansı buldu. Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ndeki Titanic Deluxe Otel'de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Coldwell Banker çalışanları ile gerçekleşen toplantıda, emlak konusundaki son gelişmeler aktarıldı. Toplantıya, 1500 Coldwell çalışanının 550'si Gen Blue 2017 toplantısına katıldı. 3 gün sürecek toplantıya katılan, Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Dr. Gökhan Taş yaptığı açılış konuşmasıyla çalışanları motive etti.



TÜRKİYE'DE YÜZDE 100 BÜYÜME



Ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Taş, Türkiye'de hizmet vermeye başladıkları süre içerisinde hızlıca büyüdüklerini ve 4 yılda gayrimenkul sektöründe büyük bir güç haline geldiklerini söyledi. Coldwell Banker Türkiye olarak önemli başarılar elde ettiklerini belirten Taş, "2016 yılında Coldwell Banker, dünyada 6 kıtadaki 48 ülkede hizmet veriyor. 48 ülke içindeki en fazla büyümeyi elde eden ülke olduk. 90 ofisten 120 ofise çıktık. Coldwell Banker'in faal olduğu ülkelerde de dünya da en iyi büyüme rakamlarına ulaşan marka olduk. 2016 yılındaki bir başka başarımız da, 700 gayrimenkul danışmanından 1500 gayrimenkul danışmanına ulaştık. Yüzde 100'ün üzerinde bir büyüme elde ederek, gayrimenkul danışmanı artışında da dünya birincisi olduk. Türkiye 29 yaş ortalamasıyla Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülke. Her yıl büyüyen bir gayrimenkul sektörünün içindeyiz. Dünyanın ilk markasıdır, gayrimenkul satışında dünya lideridir. Amacımız Türkiye'de, ülkenin büyüklüğünü içine alır şekilde 300 ofis ve 3000 gayrimenkul danışmanına ulaşmak istiyoruz. Özellikle ticari gayrimenkul olsun, proje ya da lüks konut olsun, elit müşteriye hizmet veren bir marka haline gelmek. Türkiye'de yaptığı altyapılarıyla, öncülükleriyle sektörü bir anda sürükleyen ilkleri gerçekleştirdik ve bundan sonrada sektöre hareket getiren marka olmak istiyoruz" dedi.



BODRUM ÖNEMLİ BİR MARKA



Bodrum'un yabancıların, elit kesimin değerli bir markası olduğunu söyleyen Taş, "Herkes burada bir evi olmasını istiyor. Bodrum'da çok ciddi anlamda bir dönüşüm var. Önceden 10 yıllık, 20 yıllık binalar varken, yeni ve lüks konut stoklarının ciddi anlamda arttığı ve sirkülasyonunda çok arttığı, değerlerin neredeyse 3-4 katına geldiği bir bölge. Bodrum'un bundan sonraki dönemde de Türkiye'nin yıldız markası olacağını öngörüyoruz. Bodrum'a bu anlamda da yatırım yapıyoruz. Turgutreis'te de bir ofisimiz daha faaliyete geçiyor. Bodrum'da da oldukça güçlü ofis ve 35 çalışanımız var. Sürekli de 500-600'e yakın portföy satışımız var. Bodrum'un bundan sonrada çok daha hızlı büyüyeceğini, değerlerin ve talebinde biraz daha artacağını düşünüyorum" dedi. Açılış konuşmalarının ardından emlak piyasası ile sunumlar yapıldı. Sunumlarından, Gen Blue 2017 hatırası olarak toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Ekipler, İzmir Marşı eşliğinde fotoğraf çektirdi.



