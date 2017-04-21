Dha Yurt Bülteni-3 ///

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(ÖZEL) FETÖ sanığının avukatı: ByLock masonların da kullandığı haberleşme programıERZURUM'da görülen FETÖ/PDY davasında Fethullah Gülen'in köylüsü olan ve aynı soyadı taşıyan öğretmen Fatih Gülen, ilk celsede 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 3...
(ÖZEL) FETÖ sanığının avukatı: ByLock masonların da kullandığı haberleşme programı
ERZURUM'da görülen FETÖ/PDY davasında Fethullah Gülen'in köylüsü olan ve aynı soyadı taşıyan öğretmen Fatih Gülen, ilk celsede 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fatih Gülen'in avukatı Harun Işık, "ByLock, 3 yıldır masonların kullandığı bir program. Tutuklanan bir hakim de ifadesinde mason olduğunu kabul etti ve ByLock'u bu yüzden kullandığını söyledi. Bu nedenle ByLock'u sadece FETÖ örgütü ile bağdaştırmak doğru değil" dedi.
Merkez Yakutiye İlçesindeki bir ortaokulda beden eğitimi öğretmenliği yapan Fatih Gülen'in örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fatih Gülen, geçen 15 Kasım günü tutuklanarak cezaevine kondu. FETÖ/PDY ele başı Fetullah Gülen'in köylüsü olan Fatih Gülen hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Gülen'in ByLock programını kullanmanın yanı sıra, Aktif-Sen üyeliği ve Bank Asya'da hesabı olması suç delili sayıldı.
Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ilk oturumda Fatih Gülen, Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Fatih Gülen, mesleği nedeniyle terör örgütlerine karşı mücadele verdiğini söyledi. Ev kredisi çektiği için Bank Asya'da hesabının olduğunu savunan Fatih Gülen, "Terör örgütü ile hiçbir bağlantım yok. Devletim, milletim için çalıştım. Kendim gelip teslim oldum. Devletim 'Sana 10 yıl ceza vereceğiz' deseydi, yine de gelip teslim olurdum" dedi.
Fatih Gülen'in avukatı Harun Işık ise Fetullah Gülen'in 2010 yılı referandumu için 'ölüleri diriltip oy kullandırın' dediği videosunu hatırattı. Işık, "O zaman bu talimat üzerine oy verenlerin hepsinin burada yargılanması lazım. ByLock'un 3 yıldır masonların kullandığı bir program olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan bir hakimde ifadesinde mason olduğunu kabul etti ve ByLock'u bu yüzden kullandığını söyledi. Bu nedenle ByLock'u sadece FETÖ örgütü ile bağdaştırmak doğru değil. Müvekkilimin ByLock programını 2016 Ocak ve Şubat ayların kullandığı belirtiliyor. MİT raporuna göre 2016 Ocak sonrası bu program hiç kullanılmamış. Müvekkilim kullandıysa kimle konuştu?" diye konuştu.
Mahkeme heyeti Fatih Gülen'in üzerine atılı suçun sabit olduğuna kanaat getirerek 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti. Heyet, Gülen'in hükümle birlikte tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
Görüntü Dökümü
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-ARŞİV
-Erzurum Adliyesi
Haber: Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, -
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(ÖZEL) Soma davasında, Can Gürkan'a ilk hapis cezası sahtecilikten
MANİSA'nın Soma İlçesi'nde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciadan sonra tutuklanan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, ilk hapis cezasını 'özel evrakta sahtecilik' suçundan aldı. Faciadan hemen sonraki adli soruşturmada Can Gürkan, madendeki tek sorumlunun Genel Müdür Razaman Doğru olduğunu gösteren yönetim kurulu belgesini savcılığa sundu. Buna itiraz eden Doğru ise Gürkan'ı suçladı. Bunun üzerine her ikisi de tutuklandı. İstanbul'da süren davada, belgedeki imza sahte çıktı, bunun üzerine Can Gürkan ile şirket yöneticilerinden Mustafa Yiğit hapis cezası aldı.
Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan maden faciasında, 301 madenci yaşamını yitirdi. Türkiye'yi yasa boğan faciada, kurtarma çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz adli soruşturma başladı. Adli soruşturmanın en önemli ve tartışmalı ana delillerinden birisi de, Genel Müdür Ramazan Doğru'yu, madendeki tüm iş güvenliği ve kazalardan sorumlu gösteren yönetim kurulu karar belgesi oldu.
FACİADAN 5 AY ÖNCE 'TEK SORUMLU' OLMUŞ
Soruşturma dosyasına göre faciadan 5 ay önce, 10 yıldan uzun bir süre şirketin en üst düzey yetkilisi ve sorumlusu olan Alp Gürkan, bir iç yönerge ile yönetim kurulundan ayrıldı, yerine oğlu Can Gürkan'ı getirdi. Şirkete yeni yönetim kurulu üyesi olarak ise Ramazan Doğru seçildi. Şirketin Genel Müdürü de olan Ramazan Doğru, 'İş kazaları nedeniyle doğabilecek hukuki ve cezai soruşturmalarda münferiden sorumlu ve tek yetkili kişi' olarak atandı. Maden faciasının ardından başlatılan soruşturmada 19 Mayıs'ta gözaltına alınan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, savcılığa 24 Aralık 2013 tarihli bu belgeyi sunarak sorumluluğun Ramazan Doğru'ya ait olduğunu söyledi. Can Gürkan ile Ramazan Doğru'nun da imzalarının bulunduğu, Doğru'nun görevi kabul ettiğini içeren söz konusu belgede, "İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 200522 sicil numarası ile kayıtlı bulunan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. unvanlı şirketin 24.12.2013 tarihli genel kurul kararı ile Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak atandım. Görevi kabul ettiğimi beyan eder, gereğini bilgilerinize arz ederim" ifadeleri yer aldı.
BELGE YÜZÜNDEN HER İKİSİ DE TUTUKLANDI
Adli soruşturmada Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, bu belgeyi savcılık ve mahkemeye sununca, denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı. Ancak o sırada soruşturmaya dahil edilmemiş olan Genel Müdür Ramazan Doğru gözaltına alındı. Soma Adliyesi'nde ifade veren Ramazan Doğru, işletmedeki sorumluluk ve yetkilerin kendisine devri konusundaki belgede bulunan imzanın sahte olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine Can Gürkan hakkında adliyeden çıkmadan yeniden gözaltı kararı verildi. Can Gürkan bu kez tutuklandı. Can Gürkan hakim karşısındaki ifadesinde, "Şirketimizin yönetim kurulunun almış olduğu kararla iş hukuku ve maden hukuku konularındaki hukuki ve cezai sorumluluk, yönetim kurulu üyesi olan Ramazan Doğru'ya verilmiştir. Bu yönetim kurulundaki imza da kendisine aittir" dedi. Can Gürkan sorumluluğun Ramazan Doğru'da, O da işletme müdürü Akın Çelik'te olduğunu iddia etti. Adli süreçte Ramazan Doğru da tutuklandı.
KRİMİNAL İNCELEMEDE BELGE SAHTE ÇIKTI
Ramazan Doğru ile Can Gürkan'ı karşı karşıya getiren belge davalık da oldu. Ramazan Doğru'nun, "İmza bana ait değil" dediği belge emniyete kriminal incelemeye gönderildi. "İmza Ramazan Doğru'ya ait değil" tespitinin yer aldığı rapor, 4 Eylül 2014 tarihinde soruşturma dosyasına girdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na bağlı İzmir Kriminal Polis Labaratuvarı'nda hazırlanan raporda, yönetim kurulu karar defterinin 13'üncü sayfasındaki imzanın, Ramazan Doğru'ya ait olmadığının tespit edildiği ifade edildi.
DAVA İSTANBUL'DA SÜRDÜ
Ramazan Doğru'nun şikayeti üzerine İstanbul 62'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde süren 'özel evrakta sahtecilik' davası sonuçlandı. Böylelikle, faciadan sonra Can Gürkan ilk cezayı da sahtecilik suçundan almış oldu. Mahkeme, 'Can Gürkan'ın özel evrakta sahtecilik suçunun sabit olduğu vicdani kanısına varıldığından, 1 yıl hapisle cezalandırılmasına' diye karar verdi. Bu karar Can Gürkan'ın iyi halinden önce 10 ay hapis cezasına indirildi, ardından da 5 yıl süreyle hükmün açıklanması geri bırakıldı. Davada şirketin mali işlerinden sorumlu yöneticisi Mustafa Yiğit de, Can Gürkan'la aynı cezaya çarptırıldı.
Görüntü dökümü
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ARŞİV
Can Gürkan'ın açıklamaları
Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM / İZMİR, -
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(ÖZEL) Suriyeli minik Ayşe'nin dramı
SURİYE'nin İdlib kentinde vücudunun büyük kısmı yanan 5 yaşındaki Ayşe Sellum, eski sağlığına kavuşmak istiyor.
İdlib kentinde 5 ay önce rejime ait uçakların hava saldırısında mazot deposunun patlaması sonucu hemen yanındaki evlerinde çıkan yangında minik Ayşe Sellum, ağır yaralandı. Suriye'deki ilk müdahalesi yapılan minik kız, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ne getirildi. Hatay'daki hastanelerde tedavi edilen minik kızın vücudunda ağır yanık izleri kaldı. Başı, yüzü, elleri ile bacaklarında yanık olan minik kıza estetik ameliyat yapılması gerekiyor.
Baba Abdullah Valid Sellum (48) İdlib'te yaşadıkları acı olayda kızı Ayşe'nin yandığını ve 5 aydan bu yana Türkiye'de tedavi gördüğünü söyledi. Ancak eşi Hene Sellum'un halen İdlip'te olduğunu ve Türkiye'ye gelemediğini anlatan Sellum, eşinin Hatay'a getirilmesi ve kızının estetik ameliyat edilmesi için yetkililerden yardım istedi.
Görüntü Dökümü
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Meyve suyu içirilirken
Yanan kızın babası ile birlikte görüntüsü
Yüzündeki yanıklardan detay görüntü
Ellerindeki yanıklar
Çocuk ağlarken
Bisküvi yerken
Babanın konuşması
Çocuğun olaydan önceki sağlık fotoları
Hastanedeki tedavi fotoları
Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),
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(ÖZEL) Kalacak yer bulamayınca kamyonet kasasında yatıyorlar
AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde kanser tedavisi gören 51 yaşındaki Mehmet Buluca'nın yakınları uygun yer bulamayınca, hastane bahçesine park ettikleri kamyonetin kasasında kalıyor.
Finike'de tarım ve nakliye işi yapan Mehmet Buluca, geçen ay rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Akciğer kanseri teşhisi konulan Mehmet Buluca, geçen pazartesi günü AÜ Hastanesi'nde tedaviye alındı. Doktorlar, yakınlarına, sağlık durumunun kötüye gittiğini, her şeye hazırlıklı olmalarını söyledi. Bunun üzerine Mehmet Buluca'nın yakınları, hastaneye yakın kalabilecekleri bir yer aradı. Ancak uygun yer bulamayan 8 kişilik aile, Finike'de hem günlük işlerinde hem de nakliyecilikte kullandıkları kamyonetin kasasında yatmaya başladı. Mehmet Buluca'nın 5 çocuğunun yanı sıra kardeşi 49 yaşındaki İsmail Buluca, yeğenleri 32 yaşındaki Ali Vurmaz ile 25 yaşındaki Mehmet Buluca 3 gündür hastane otoparkındaki kamyonetin kasasında yatıp kalkıyor.
Kamyonetin üstünü battaniyeyle kapattıklarını, zeminine de yorgan serdiklerini anlatan İsmail Buluca, ağabeyinin iyileşmesi için dua ettiklerini söyledi. İsmail Buluca, hastaneye yakın kalacak yer bulamadıklarını belirterek, "İmdadımıza ekmek teknemiz olan kamyonet yetişti. Havalar biraz ısındı yastık, yorgan idare ediyoruz. Hastamız yeter ki iyileşsin, üşümemiz önemli değil" dedi.
Buluca'nın yeğeni Ali Vurmaz da kamyoneti ev gibi kullanmaya başladıklarını söyledi. Dayısının iyileşmesini ümit ettiklerini söyleyen Ali Vurmaz, "Durumunun kritik olduğunu söylediler. Bekliyoruz. Kalacak yer bulamayınca iş için kullandığımız arabamızı ev gibi kullanmaya başladık. Soğuk ama çaresiziz" dedi.
Mehmet Buluca'nın yakınları, doktorlardan iyi bir haber alıncaya kadar bekleyeceklerini söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kamyonet dış detay
Kamyonet içinde uyurlarken detay
Kamyonet içindeki yorgan ve battaniyelerden detay
Ali vurmaz röp
İsmail Buluca röp
Otoparktaki otomobillerden detay
Hastane acil önü detay
Hastane binası dış detay
Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, -
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(ÖZEL) Öğrenciler doğayı doğal ortamda öğreniyor
ADANA'daki Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde kurulan ve Türkiye'nin en zengin endemik (yöresel, ülkeye özgü) bitki türlerinin yer aldığı Botanik Bahçesi öğrencilerin doğayı öğrendiği mekan haline geldi.
Tekfen Holding'in yanı sıra arkadaşı Hayrettin Karaca ile birlikte Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı'nı (TEMA) kuran Ali Nihat Gökyiğit'in maddi ve manevi desteğiyle ÇÜ Balcalı Yerleşkesi'nde 200 dönümlük alanda kurulan bahçeye, 'Çukurova Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi' adı verildi. Türkiye'nin en zengin endemik bitki türlerine sahip Çukurova Bölgesi'nde 6 Mayıs 2016'da açılan Botanik Bahçesi'nin bağlı olduğu ÇÜ Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Halil Çakan, koruma altına alınan bitki türlerinin gelecek nesillere aktarılacağını da belirterek "Bahçemizde kaya, tıbbi ve aromatik bitkiler, palmiye, Doğal Akdeniz Vadisi gibi alt bahçelerimiz var. Botanik Bahçeleri bilimsel ve eğitsel amaçlı kurulur. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş olan yabancı egzotik türler ile endemik yani o yöreye ve ülkeye özgü türler bir arada bulunur. Bu tür alanlar, halka bitkileri tanıma ve doğa bilincini aşılama imkanı sunmaktadır" dedi.
HERKESE AÇIK VE ÜCRETSİZ
Açıldıktan sonra büyük ilgi gören Botanik Bahçesi, üniversite öğrencilerinin yanı sıra kentteki tüm öğrencilerin de uğrak yeri oldu. Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı proje çerçevesinde öğretmenleriyle birlikte Botanik Bahçesi'ni gezen Enver Kurttepeli Anadolu Lisesi öğrencilerine uzman biyolog Salih Kavak, doğa eğitimi verdi. Botanik Bahçesi sayesinde öğrencilerin doğa eğitimini doğal ortamda aldığını anlatan Kavak, haftanın her günü bahçenin herkese ücretsiz açık olduğunu anlattı.
Görüntü Dökümü
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(ÖZEL)
Botanik bahçesinden detay görüntüler
Uzman biyolog Salih Kavak'ın öğrencilerle botanik bahçesini gezmesi
Öğrencilere bilgiler vermesi
Salih Kavak ile röp.
Öğrencilerle röp.
Bahçeden genel görüntü
Botanik bahçesinin girişi ve tabelası
Haber: Yusuf BAŞTUĞ-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,
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(ÖZEL) Tekederesi göletinde toplu balık ölümü
ERZURUM'un mesire alanlarından biri olan Tekederesi göletinde toplu balık ölümleri, endişelendirdi. Havaların ısınmasıyla birlikte yüzeyi buz tutan gölette, balık ölümleri dikkat çekti. Gölet ve çevresinde inceleme yapan ve örnekler alan Tarım Müdürlüğü yetkilileri, balık ölümlerine gerekçe olarak, kışın yaşanan hava kirliliğini gösterdi.
Kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta ve işletmesini Büyükşehir Belediyesinin yaptığı Tekederesi'nde göletin buzları çözülünce, balık ölümleri artmaya başladı. Vatandaşların dikkati sayesinde ortaya çıkan olayın ardından Palandöken İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü ve uzmanlardan oluşan ekip, gölette inceleme yaptı. Balık ve sudan numuneler alan ekip, balıkların kesin ölüm nedenini laboratuvarda yapılacak olan incelemenin ardından belli olacağını bildirdi.
İlk bakışta balık ölümlerinin kışın yaşanan hava kirliliğinden kaynaklandığına işaret eden Palandöken İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Metin Yiğit, denetlemenin ardından şunları söyledi:
ASİT YAĞMURLARI
"Merkez Palandöken ilçesine bağlı Tekederesi mahallesindeki gölette balık ölümleri üzerine numuneler aldık. Bunları laboratuvara gönderceğiz ve kesin sonuç ortaya çıkacak. Tecrübelerimize göre, kış mevsimi boyunca atmosfere yükselen kirli ve zararlı gazların yağan karla birlikte toprağa inmesi ve daha sonra bahar döneminde de karların ani erimesi ile birlikle suya karışması. Bu dönemde çok yoğun şekilde su içerisindeki zararlı gazların artması ile birlikte balık ölümlerinin gerçekleşmesi olayıdır. Bunda karların ani erimesinin etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu olay bahar döneminde olur daha sonraki dönemler de olursa, çok daha farklı boyut kazanır. Şu anda herhangi devam eden bir ölüm yok, durmuş durumda. Dolayısı ile bizim tahminlerimiz doğru. Bu kirli hava her yerde olan şeydir. Kışın karla, yazın da yağmurla aşağı iner. Biz buna asit yağmurları diyoruz. Yani gökyüzündeki gazların yere inmesi durumudur. Burası avlanma yasağı olan bölge. Vatandaşlar bu tür ölümlerin yaşandığı yerlere kesinlikle yaklaşmamalı."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ÖZEL)
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-Teke deresinden genel detay
-Ölen balıklar
-Gölette inceleme yapan görevliler
-Metin Yiğit'in konuşması
Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,
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(ÖZEL) 10 yıl sonra kana kana su içti
ANTALYA'da 10 yıl önce böbrek yetmezliği nedeniyle her iki böbreğini kaybeden ve yaşamını diyalizle sürdüren 52 yaşındaki Mesut Özdemir, gerçekleştirilen naklin ardından sağlığına kavuştu. Özdemir, 10 yıl sonra kana kana su içmenin mutluluğunu yaşadı.
Böbrek yetmezliği nedeniyle böbrekleri alınan ve hayatını diyalizle sürdüren kahve işletmecisi Mesut Özdemir, Konya'da beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki S.A.'nın bağışlanan böbreğiyle yaşama tutundu. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Kliniği Genel Cerrahi Başasistanı Op. Dr. Tuğrul Çakır tarafından gerçekleştirilen böbrek naklinin ardından sağlığına kavuşan Özdemir, 10 yıl aradan sonra kana kana su içti.
Nakil ameliyatını gerçekleştiren Op .Dr. Tuğrul Çakır, hastanın 1 ay önce kliniğe başvurduğunu belirterek şunları anlattı:
"Hasta 10 yıl önce iki böbreğinin de alındığını, diyalize mahkum olduğunu ve organ nakli olmak istediğini söylemişti. Biz hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra Sağlık Bakanlığı'na bildirdiğimiz donör bekleme listesine kaydı yapıldı. İki hafta önce organ çıktı. Başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi. Şu an gayet sağlıklı."
İLK SORUSU 'NE ZAMAN SU İÇEBİLİRİM' OLMUŞ
Hastanın su içme özlemini hatırlatan Op. Dr. Çakır, "Hastanın ameliyattan sonra bize ilk sorduğu soru 'Ne zaman su içebilirim?' olmuştu. Ameliyattan sonra birinci günde su içmeye başladı. Şu an gayet sağlıklı ve böbreği gayet iyi çalışıyor. İstediği kadar su içebiliyor. Hastamızı böyle görmemiz bütün ekip olarak bizi de sevindiriyor" diye konuştu.
Yıllardır kısıtlı su içtiğini, hiç idrara çıkmadığını söyleyen Mesut Özdemir de, "Nakilden sonra kana kana su içiyorum. Rahatça tuvalete çıkıyorum. Şu anda hayatımdan çok memnunum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Doktoruma ve ekibine teşekkür ediyorum. Ömürleri uzun olsun" dedi.
11 AYDA 8 KARACİĞER, 15 BÖBREK NAKLİ
1.5 yıl önce organ nakli merkezinin ruhsatlandırması için Sağlık Bakanlığı'na bavşvurduklarını belirten Op. Dr. Çakır, yapılan değerlendirme sonucu Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne organ nakli ruhsatının yaklaşık 1 yıl önce verildiğini söyledi. Op. Dr. Çakır şöyle devam etti:
"Ve biz hiç vakit kaybetmeden nefroloji organ nakli, gastroentroloji organ nakli polikliniği ve genel cerrahi içerisinde organ nakli polikliniklerimizi hizmete soktuk ve hasta kaydetmeye başladık. Ankara'daki organ nakli bekleme havuzundaki hasta sayımızı artırdık. İlk nakle 11 ay önce karaciğer nakli ile başladık. 11 ayda 5 karaciğer nakli kadavradan, 3 canlı vericiden, 15 kadavradan böbrek nakli yaptık. Karaciğer naklinde 30 kişilik hekim kadrosu, böbrek naklinde de 25 kişilik ekibimizle hizmet veriyoruz. Şu an 18 yataklı yeni servisimize de kavuştuk."
BİRBİRLERİNE DESTEK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER
Böbrek nakli yapılan hastalar ise yeni nakil olan diyaliz arkadaşları Mesut Özdemir'e destek olmak için hastanede bir araya geldi. Annesi Ayla Işık'ın verdiği böbrekle sağlığına kavuşan Abdurrahman Işık'ın babası Süleyman Işık ise, doktor ve hemşirelere teşekkür için kendi yazdığı şiiri okudu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Doktor hasta ile diyalog kurarken
Hasta su içerken görüntü
Hasta röp
Tuğrul hoca ile röp
Doktor ile hastanın detay görüntüleri
Hastanın yakın plan görüntüsü
Bekleme salonundan görüntü
Salondan dışarının görüntüsü
Şiir okuyan adamın görüntüsü
Doktorun şiirle ilgili görüşü
Muhabir ile doktor koridorda yürürken görüntü
Doktor Tuğrul hoca ile röp
Haber: Selma KUNAR-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA
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