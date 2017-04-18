Dha Yurt Bülteni-3
1)EDREMİT'TE ETKİLİ LODOS RÜZGARIBALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde özellikle sahil bölgesinde şiddetli lodos etkisini gösterdi.
1)EDREMİT'TE ETKİLİ LODOS RÜZGARI
BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde özellikle sahil bölgesinde şiddetli lodos etkisini gösterdi.
Kuzey Ege bölgesinde dün (pazartesi) akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodos rüzgarı, kıyıları adeta dövdü. Saatteki hızı 45 kilometreye kadar ulaşan lodos, özellikle Akçay ve Güre arasında etkisini hissettirdi. Meteorolojinin uyarıyla tekne sahipleri, teknelerini zarar görmemesi için dere içlerine çekti. Böylelikle teknelerde herhangi bir olumsuzluk oluşmadı.
Görüntü Dökümü
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Şiddetli rüzgardan ve denizden görüntü
Genel ve Detay görüntü
Haber- Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir);
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2)AK PARTİLİ MİROĞLU: MECLİS'TEKİ AKP-MHP İŞBİRLİĞİNİN SAHADA GÜÇLÜ BİR KARŞILIĞININ OLMADIĞINI GÖRDÜK
AK Parti Mardin milletvekili Orhan Miroğlu, Mecliste Ak Parti ve MHP'nin işbirliğinin sahada çok da güçlü bir karşılığının olmadığını gördüklerini belirterek, "Bunun da altının çizilmesi gerekiyor. MHP ile temsil edilen Türk milliyetçi hareketi, içindeki bölünmeler, Cumhurbaşkanlığı sistemi konusunda işte ülkücü hareketin kendi içerisinde bir bütünlük sağlayamamış olması, AK Parti'nin diyelim, ya da referandumda 'evet' tercihinde bulunan insanların biraz hayal kırıklığına uğramasına yol açtı"diye konuştu.
"KÜRTLERİ MHP İLE, MHP'Yİ KÜRTLER İLE KORKUTMA STRATEJİSİ İZLENDİ"
Mardin'in Midyat ilçesine ziyaret eden ve Ak Parti ilçe Başkanlığında referandum sonuçları ile ilgili partilileri kutlayan Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, referandum sonuçlarını değerlendirdi. Kürt seçmenlerin bu referandumda belirleyici olduğunu, ancak meclisteki Ak Parti-MHP işbirliğinin sahada çok da güçlü bir karşılığının olmadığını gördüklerini söyleyen Miroğlu, "Bunun da altının çizilmesi gerekiyor. MHP ile temsil edilen Türk milliyetçi hareketi, içindeki bölünmeler, Cumhurbaşkanlığı sistemi konusunda işte ülkücü hareketin kendi içerisinde bir bütünlük sağlayamamış olması, AK Parti'nin diyelim, ya da referandumda 'evet' tercihinde bulunan insanların biraz hayal kırıklığına uğramasına yol açtı. Umuyoruz ki bundan sonra ki süreçte hiç değilse milliyetçi kesim Türkiye'nin bu referandumunu doğru analiz etsin, doğru okusun ve doğru siyasi tercihler yapsın. Hiç değilse bundan sonrası için böyle bir umudu korumak lazım. Ama gördüğümüz şey şuydu; Kürtleri MHP ile, MHP'yi de Kürtlerle korkutma stratejisi izledi Cumhuriyet Halk Partisi ve onunla birlikte hareket eden bağdaşıkları. Bu bağdaşıklar; tabii Kandil'den tutun HDP'ye kadar, FETÖ'ye kadar ve çeşitli iri, küçük çaplı terör örgülerine kadar uzanan bir cepheydi"dedi. Kürt meselesinin bir demokrasi ve eşitlenme meselesi olduğunu, bu siyasi temsili Kürtler kendi hayatlarında hissettikleri oranda Ak Parti'ye desteklerini sürdüreceklerlerini söyleyen Ak Parti Millitvekili Miroğlu, şunları söyledi:
"AK PARTİ, KÜRT İTTİFAKI TÜRKİYE'YE KAZANDIRIR"
"Tarihi bir hatayla da karşılaşılabilirdik. Yani Kürt seçmenin yüzünü Ak Parti'ye ve Sayın Erdoğan'a döndüğü bir seçimde olabilirdi ki 7 Haziran'a yaşadık bunu, daha 1,5 yıl önce yaşadık. Çok şükür bu olmadı. Bu kadar kötü tecrübeler yaşamış olmamıza rağmen Doğu, Güneydoğu'da, hendek meselesi, 15 Temmuz, Suriye politikamız vesaire olumlu olumsuz yanları ile böyle bir deneyden geçtik. Ama geldiğimiz yer Türkiye'de Kürt nüfusunun değil ayrılığın, ama üniter birliğin sigortası haline gelmiş olması. Bu sigortanın kıymetini en başta Ak Parti'nin ve diğer partilerin bileceğini düşünmemiz gerekiyor, bunu talep etmemiz gerekiyor. Hepimiz için yeni bir dönem başlıyor, Türkiye için bir dönem başlıyor. Bu dönem kurucu bir dönemdir ve Kürtler bu kurucu dönemde 'evet biz de varız' demiş oldular bu seçimde. Ak Parti artı Kürt ittifakı Türkiye'ye kazandırır. Herkese kazanır. Türk halkı kazanır, Kürt halkı kazanır, Türkiye kazanır. Seçimlerde de şunu açık biçimde gördük ki, bu ittifakın sarsıldığı, yara aldığı, güçsüz kaldığı dönemlerde de Türkiye'de siyasi istikrardan bahsetmek çokta mümkün olamıyor. Dolayısıyla geldiğimiz nokta şu; evet Doğu, Güneydoğulu seçmeni, metropolde yaşayan kesimi ile ilgili olarak da söylemek gerekirse bu seçmenin desteğini kazanan partilerin Türkiye'de istikrarı temsil eden partiler olmaları ve Türkiye'yi istikrarlı bir biçimde yönetmeleri mümkündür. Ama bunun tersi durumunda olan herhangi bir partinin de Türkiye'yi yönetme şansı söz konusu değil."
Ak Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Doğu, Güneydoğu'da oylarının hemen hemen her yerde arttığını, hatta çok zayıf oldukları yerlerde bile yüzde 150, yüzde 200'e varan artışlar olduğunu da ifade ederek,"Mardin'de biz 5 ilçede birinci partiyiz. Bu yukarıya doğru ivmenin devam etmesi için önümüzde 2,5 yıl gibi bir zaman var, 2019 seçimlerine kadar. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da ve Adana'da 'evet' oylarının diğer yerlere göre zayıf kalmasının belki de en büyük sebebinin burada yaşayan Doğu, Güneydoğulu yurttaşlarımıza iyi anlatılamamış olması. Buna dair bir stratejinin olmaması. Bu stratejiyi oluşturmak lazım, çünkü 2019 seçimlerinde de benzer risklerle karşı karşıya kalacağız"diye konuştu.
Görüntü dökümü:
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-Miroğlu'nun partililerle görüntüsü
-Miroğlu'nun konuşması
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mehmet Halis İŞ/MİDYAT,(Mardin),-
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3)DİYARBAKIR'A GELEN SUUDİ İŞADAMLARININ KABURGA DOLMASI KEYFİ
DİYARBAKIR'da, 18-22 tarihleri arasında düzenlenecek 8'inci Ortadoğu Tarım Hayvancılık Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarına katılmak üzere Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın davetiyle Suudi Arabistan'dan Diyarbakır'a gelen işadamları kentin tarihi yerlerini gezdikten sonra ünlü Selim Amca Kaburga salonunda kaburga ziyafeti çektiler. Fuar için Diyarbakır'a gelen Suudi Arabistanlı işadamları, dün kentin tarihi yerlerini gezmelerinin yanı sıra şehre özgü meşhur Selim Amca Kaburga salonunda kaburga dolması ziyafeti çektiler. Karacadağ Kırsal Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Suudi işadamlarının ziyaretleri, iki ülkenin işbirliğine önemli bir katkı sağlayacağını ifade ederek, "Başta Arap ülkeleri ve Ortadoğu coğrafyası olmak üzere komşu ülkeleri önemseyen bir ülkeyiz. Bu vesileyle ajansımız ve Türkiye Yatırım Destekleme Ajansı ile bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Fuarın açılışının ardından çeşitli etkinliklerimiz olacaktır. Tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren Suudi Arabistan'daki işadamları ve değişik kurumdaki temsilcilerini buraya davet ettik. Biz bu çalışmayla iki ülkenin iş birliklerinin artırmasını hedefliyoruz"dedi.
"BURADA ANLATTIĞIMIZ HER ŞEY, KÖRFEZ'DEKİ BÜTÜN YATIRIMCILARA ULAŞACAKTIR"
Başbakanlık Yatırım Ajansı Körfez Ülkeleri Temsilcisi Mustafa Göksu ise, Türkiye'nin her tarafına ilgili sektördeki yatırımcıları davet edip, Türkiye'deki yatırımını büyütmek isteyen yatırımcılarla bir araya getirdiklerini belirterek, bunu yaparak, hem yerli yatırımcıları büyütüp, hem de yurtdışında gelen yatırımcılara hazır bir imkan sunduklarını söyled. Diyarbakır ve bölgenin hayvancılık ile tarım alanında çok öne çıktığını da söyleyen Göksu, "Özellikle Suudi Arabistan'da bir kaç yıl sonra tarım yasaklanıyor. Dolayısıyla Suudi Arabistan, kendi tarımsal ihtiyaçlarını garanti altına almak için yeni bir teşvik çıkardı. 100 milyon riyallik dışarından yatırım yaptığınız taktirde, bunun 25 milyon riyalini siz, kalan 75 milyon riyalini ben öderim diyor. Buna bir şart koyuyor, diyor ki, ürettiğiniz ürünün yüzde yüzde 50'isini bana satacaksınız. Bu da Türkiye için arayıp da, bulamadığı bir imkan. Suudi Arabistan bu imkanı Türkiye için de veriyor. Biz bugün Diyarbakır'a Suudi Arabistan'da 40 kişilik bir grubu getirdik. Gelenler arasında ticaret odaları, ziraat sektöründe takım başkanları var. Burada anlattığımız her şey, Körfez'deki bütün yatırımcılara ulaşacaktır" diye konuştu.
"DİYARBAKIR'I ÇOK DÜZENLİ VE KALNMIŞ BİR ŞEHİR OLARAK GÖRDÜM"
Suudi Arabistan'dan gelenler arasında Riyad Ticaret Odası Ziraat Komitesi Üyesi Majad Hamad, daha önce çok defa Türkiye'ye geldiğini, fakat Diyarbakır'a ilk kez ziyaret ettiğini ifade ederek, "Buraya gelmemizin asıl amacı tarım ve hayvancılığın önplanda olmasından kaynaklanıyor. Diyarbakır'ı çok düzenli ve kalkınmış bir şehir olarak gördüm. Aynı zamanda hayvancılık ve tarım alanında önemli aşamalar katletmiş bir şehirdir Diyarbakır. Diyarbakır'a gelmek için davet aldığımız zaman, basında duyduğumuz haberlerden dolayı bir tedirginlik yaşamıştık. Büyükelçilik ve Başbakanlık Yatırım Ajansı'nın Riyad ofisinde aldığımız bilgilerle buranın tamamen güvenli bir bölge olduğunu öğrendikten sonra buraya geldik. Güvenli bir bölge olduğunu öğrendikten sonra güçlü bir şekilde buraya gelmek için katılım sağladık. Aslında doğruyu söylemek gerekirse, beklentimizin üzerinde daha kalkınmış, daha temiz, daha modern bir şehirle karşılaştık. Daha önce Diyarbakır'ı duyduğumuzda biraz daha farklı olduğunu düşünüyorduk. Ama geldiğmiz zaman yeni, modern, kalkınmış bir şehir gördük. Bölge tarım ve hayvancılık alanında kalkınmış bir bölge ama biz buraya ilk defa geliyoruz. Suudi Arabistan ile bu bölge arasında herhangi bir ticaret yok. Ticaretin yapılması için Suudi Arabistan ile Türkiye arasında uluslararası anlaşmalar yapılması gerekiyor. Burada fiyatlar Suudi Arabistan'a göre biraz daha pahalı. Yapılacak olan yeni yatırımlarla düşmesini sağlayabilir"dedi.
"BURADAKİ HALKIN GÜLER YÜZLÜĞÜ VE SICAK İLİŞKİLERİ BİZİ MEMNUN ETTİ"
Ziraat alanında faaliyet yürüten Waleed Abdulaziz adlı işadamı ise, Diyarbakır'daki izlenimlerini ülkelerinde paylaşacaklarını dile getirerek, "Yatırımcı gittiği yerdeki istikrara ve büyümeye bakar. Biz, Türkiye'nin büyüme imkanına ve istikranın umut vaad ettiği için buraya geldik. Burada gördüğümüz manzara bizim için önemli. Türkiye'ye genel olan bir güvenimizden dolayı, kötü bir algı olsa da, bizi buraya davet edenlerin gerekli açıklamalarıyla ikna olduk. Buradaki halkın güler yüzlüğü ve sıcak ilişkileri bizi memnun etti. Buradan ayrıldığımızda, burada yaşadığımız memnuniyeti, bu bölgeyi ziyaret etmelerini, buradaki yatırım ve ticaret imkanlarının sandığımızdan daha yüksek olduğunu, halkın çok misafirperver olduğunu memleketimizde anlatacağız"diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
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-Suudiler için hazırlanan kaburga dolması
-Suudilerin gelişi
-Kaburga dolması yemeleri
-Konuşmalar
-Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,
Görüntü boyutu 66 mb.
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4)CUMHURBAŞKANI İÇİN YAPTIĞI TAHTI HEDİYE ETMEK İSTİYOR
KAYSERİ'de tasarımcı Murat Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı ahşap oyma tahtı hediye etmek istiyor.
Ahşap el işi sanatları tasarımı ile uğraşan Murat Koç, 4 ay süren çalışmasıyla görkemli bir taht yaptı. Tahtı yapma aşamasını anlatan Koç, "15 Temmuz'da ülkemize yapılan hain saldırıdan sonra haftalarca nöbetler tuttuk. Bu nöbet sırasında 'Fatih-1453' filmini izledim. O filmden esinlenerek böyle bir koltuk yapmaya karar verdim. Film, peygamber efendimizin zamanından başlıyor. Orada bir şahin uçarak İstanbul'da Ayasofya'nın üzerine konuyor, oradan da Fatih Sultan Mehmet doğana kadar Edirne'ye uçuyor. Yaptığım koltuktaki şahinler, Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu günü temsil ediyor. Şahinlerin altında ise Fatih Sultan Mehmet'in döktürdüğü 'Şahi' topunun uygulamasını yaptım. Koltuğun sırt kısmında ise İstanbul'un fetih kapısı bulunuyor. Koltuğun iki tarafına ayetler işledim ve en tepesine de hilalle birlikte güneş tepesi koydum" ifadelerini kullandı. Koç, "Bu koltuğu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Ben Kasımpaşa'da doğup büyüdüm. Memlekette tek adam olduğu için ona hediye etmek istiyorum" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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-Tasarımcı Murat Koç ile röportaj
-Tahttan görüntüler
-Genel detay
Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, DHA)
3 dakika 27 saniye/112 MB
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