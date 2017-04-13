Dha Yurt Bülteni-3
(ÖZEL)1)İRAN SINIRINDA HUDUT KARTALLARI ALARMDA TÜRKİYE- İran sınırının 300 kilometrelik bölümü, Van'da konuşlu 6'ncı Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından korunuyor.
(ÖZEL)
1)İRAN SINIRINDA HUDUT KARTALLARI ALARMDA
TÜRKİYE- İran sınırının 300 kilometrelik bölümü, Van'da konuşlu 6'ncı Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından korunuyor. Başta terörle mücadele olmak üzere terörün finans kaynağı olan kaçakçılık, güvenlik güçlerinin mücadelesiyle bitme noktasına geldi. Son dönemde İran üzerinden gelebilecek yoğun mülteci geçişi duyumu sonrası da sınırdaki karakollarda tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Başkale İlçesi'nin İran sınırının sıfır noktasında bulunan Gelincik Hudut Karakolu'ndaki 'Hudut Kartalları' da hiçbir yasadışı faaliyete izin vermiyor.
Mehmetçik tüm diğer komşu ülke sınırlarında olduğu gibi Türkiye-İran sınırında da kuş uçurtmuyor. Özellikle 'kalekol' olarak adlandırılan yeni karakolların yapımı sonrası hudut güvenliği daha da etkin bir şekilde alınıyor. 560 kilometrelik Türkiye-İran hududunun yaklaşık 300 kilometrelik bölümünü koruyan 6'ncı Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı hudut karakolları, gece gündüz terör faaliyetleri, kaçakçılık ve yasadışı geçişleri engellemek için büyük bir mücadele yürütüyor.
HUDUT KARTALLARI GÜVEN VERİYOR
Türkiye-İran hududunun sıfır noktasında bulunan Gelincik Hudut Karakolu'nda görevli Hudut Kartalları dosta güven, düşmana korku veriyor. 2800 rakımlı Belük Tepe'ye kurulan Van merkeze 150 kilometre uzaklıktaki Gelincik Hudut Karakolu'nda, her türlü teknolojik cihazla 24 saat sınır hattı izleniyor. Zaman zaman eksi 30 derece soğuğa rağmen Mehmetçik huduttan gözlerini hiç ayırmıyor. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın da bir televizyon programında söylediği İran'dan Türkiye'ye yoğun mülteci geçişi uyarasının ardından karakollardaki önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Sınırdaki en küçük bir yasadışı hareketlilikte, karakolda bulunan Mehmetçikler ve özel eğitimli iç güvenlik timleri zırhlı araçlarla operasyon düzenliyor. Pusu faaliyetlerinin icra edildiği bölgede kaçakçılık son yıllarda bitme noktasına geldi.
BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ SALDIRILARDA BULUNDU
Kaçakçıların geçiş noktaları arasında bulunan Gelincik Karakolu bölgesinde alınan tedbirlerle mücadele başarıya ulaşırken, bölgedeki hudut karakolları zaman zaman bölücü terör örgütünün hedefi oldu. Finans kaynağını kaybeden bölücü terör örgütünün, bölgedeki karakollara ve karakol yollarına eylem teşebbüsleri, Mehmetçik tarafından başarılı bir şekilde bertaraf edildi.
GELENLER ŞEKERLE KARŞILANIYOR GİDENLER ALKIŞLA UĞURLANIYOR
Sınırda görev yapan 'Hudut Kartalları' terör, kaçakçılık ve yasadışı geçişlerle mücadelenin dışında sosyal hayatla da entegre. Karakol içersindeki spor salonunda belli saatlerde spor yapılırken, kitap okuma, satranç ve playstation için alanlar bulunuyor. Gelincik Hudut Karakolu'na gelen yeni askerler şeker ve kolonya ile karşılanırken, giden askerler de alkışlarla uğurlanıyor. Mehmetçikler, hudutta askerlik yapmanın kendilerine gurur verdiğini belirtirken, "Türk Milleti rahat uyusun. Hududun güvenliği yürekli ve bilekli Mehmetçiklerde. Hudutta asker olmak herkese nasip olmaz. Biz askerliğimizi bitirip gittiğimizde gururla anlatacağımız bir askerliğimiz var diyeceğiz. Üzülme vatan çağırırsan yine geliriz" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Karakoldan görüntü
-Komutanın karşılanması
-Bir askerin Hudut tekmilini okuması
-Kartal ve karakoldan detaylar
-Karakol komutanının açıklamaları
-Bir uzman çavuşla ropörtaj
-Nöbet tutan askerler
-Birliklerine yeni gelen askerler şeker ve kolanya ikramı
-Askerlerin arazide devriye gezmesi
-Sosyal alanlardan detaylar
-Yemek duası ve yemek
-Nöbetteki askerler ve detaylar
-Teskere alan askerlerin alkışlarla uğurlanması
Osman BEKLEYEN- Murat ÇAĞLAR / VAN, -
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2)İNEGÖL'DE SERVİS ARACINA TIR ÇARPTI; 15 YARALI
BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, kırmızı ışıkta bekleyen servis aracına TIR'ın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.30'da Bursa- Ankara Karayolu İnegöl geçişinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa yönüne giden Yusuf Akkuş yönetimindeki 50 FS 991 çekici ve 50 FS 979 dorse plakalı TIR, Kaplan petrol mevkiindeki kırmızı ışıkta bekleyen Kütahya'nın Domaniç İlçesi'nden İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Adarad Döküm Fabrikası'na işçi taşıyan sürücü Murat Dündar yönetimindeki 43 DB 284 plakalı servis aracına arkadan çarptı. TIR'ın çarpması sonucu servis aracı sürüklenerek sinyalizasyon direğine çarparak devrildi. Şiddetli çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen servis aracında bulunan 15 işçi yaralandı.
Yaralılar için İnegöl'deki tüm 112 Acil Servis ambulansları kaza yerine sevk edildi. Yaralanan Halil Koşdemir (39), İsmail Zengin (34), Ali Bilge (32), Selim Yıldız( 47), Nejdet Çağlayan (41), İzzet Yıldız (38) ile Erol Kumuş (47), İnegöl Devlet Hastanesi'ne, Sezai Safran (41), Selim Tetik (50), Mehmet Ayyer (42), Ferit Yüksel (36), Harun Candan (30), Gökhan Cengiz (33), Sinan Gezmiş (40) ve Hayrullah Zengin (27) İnegöl'deki özel hastanelere sevk edildiler.
Kaza sonucunda hurdaya dönen servis aracı yoldan kaldırıldı. Kısa bir süre kapanan karayolu trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Görüntü dökümü
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Kaza yeri genel görüntü
Kaza yeri araçların görüntüsü
Yaralıların görüntüsü
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa), -
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3)TOKAT'TA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 16 YARALI
TOKAT'ta öğrencileri taşıyan servis minibüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Tokat-Sivas karayolu Kızıliniş mevkinde meydana geldi. Uğrak köyünden çeşitli okullarda okuyan öğrencileri kent merkezine götüren götüren 40 yaşındaki Cüneyt Aydın'ın kullandığı 60 S 0080 plakalı servis minibüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeritteki yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak devrildi. Kazayı görenler durumu sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı öğrencilere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazada yaralanan sürücü Cüneyt Aydın ve öğrenci servisinde bulunan 15 öğrenci ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Gazi Osman Paşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis, Kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Aracın görüntüsü
-Yaralılara ekiplerin müdahale etmesi
-Yerdeki yaralıların üstlerinin üşümemeleri için örtülmesi
-Detaylar
Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT,
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4)BAKAN ÖZHASEKİ İNŞAATÇİLERE UMUT VERDİ:"SEKTÖRÜN ÖNÜ AÇIK, BASIN GAZA"
İSTANBUL'DA BAZI BİNALAR DEPREME GEREK KALMADAN YIKILIYOR
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, inşaat sektörünün yöneticileri ile yaptığı toplantıda"İnşaat sektörünün önü açık. 16 Nisan'dan sonra basın gaza" dedi. Özhaseki,yeni imar yönetmeliğiyle her kentin ayrı bir yönetmeliği olacağını, her daire için bir park yeri bulundurma zorunluluğu geleceğini söyledi
Kayseri'de İnşaat sektörüyle ilgili tüm yetkililerin katıldığı"İnşaat Sektörü Zirvesi"nde konuşan ve onların sorularını yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Marmara depreminin tüm sorumluluğunun müteahhit Veli Göçer'e yüklendiğine dikkat çekti. Özhaseki,"Kentsel dönüşümle birlikte 360 bin bağımsız birimle ilgileniyoruz. Kentsel dönüşümü 15 yıla yayacağız. Türkiye'nin depreme hazır olması amacıyla başlatılan kentsel dönüşüm projelerini hızla sürdürüyoruz. Rekor sayıda konut yenileyeceğiz. 15 yıl içerisinde Türkiye'yi tamamen depreme hazırlıklı hale getireceğiz. Bakanlıkça çalışma yapara imarın değişmez kurallarını yazdık. Bunlar değişmeyecek. Sonra otoparkla ilgili düzenleme getirdik. Şimdi her evde bir araba var. Bu durumda her daire için bir park yeri bulundurma zorunluluğu gelecek. Yeni imar yönetmeliği ile Ankara'dan bir karar vermeyeceğiz. Biz temel kuralları koruyoruz. Her şehrin imar yönetmeliği ayrı olacak. Örneğin İstanbul'un Kadıköy semtindeki İmar yönetmeliği uygulamasıyla, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki uygulama bir olmayacak. Çokça şikayet gelen yapı denetim firmaları da üzerine düşeni, bazı istisnalar olsa da yapıyorlar. O istisnalara en geç bir ay içinde müdahale edilecek. Bu konuya ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Ortak akılı kullanacağız"diye konuştu
İSTANBUL'DA BAZI BİNALAR DEPREME GEREK KALMADAN YIKILIYOR
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bilim adamları tarafından İstanbul'da büyük bir depremin olacağına dair söylemlere dikkati çekti. Özhaseki şunları söyledi :
"İstanbul'da bilim adamlarının müthiş tespitleri var. Neredeyse tamamı 2030'a kadar büyük bir deprem olacağını, bunun şiddetinin en az 7 veya 7.5 olacağını söylüyorlar. Allah korusun böyle bir şey olursa İstanbul'un hali ne olur? Birçok bina olduğu yerde yıkılıyor zaten, bir şey yapmanıza gerek yok. Gecekondular da cabası. İnşallah 16 Nisan'dan sonra meclis çalışmaya başlarsa o yasaları getireceğiz. Orada finansla ilgili birçok tedbirlerimiz var. Bunları alacağız ve hızla işe koyulacağız. Bunu yaparsak inşallah biz de kendimizi başarılı sayarız diye düşünüyorum"
İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN ÖNÜ AÇIK
Kentsel dönüşümle birlikte Türkiye'de inşaat sektörünün önünün açık olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki,"Bu sektördekilere sesleniyorum. İnşaat sektörünün önünü açık. Kendinize hedef koyun. 45-50 milyar dolarlık bir piyasadan söz ediyorum. Ayrıca, sektördeki istihdamda cabası. 15-20 yıldır inşaat sektöründeki büyümeyle birlikte sadece yurt içinde değil, yurt dışında da başarılıyız. Dünya genelindeki 250 ülke inşaat şirketleri arasında 40 Türk şirketi yer alıyor. Bir başka deyimle ülke olarak Çin'den sonra ikinci sıradayız. O nedenle sektörü büyütmeliyiz. Örneğin, otobanda motoru sağlam, aküsü sağlam bir otomobille, basın, basabildiğiniz kadar gaza. Sektördeki durgunluğu, çekingenliği ve ihtiyatlı davranmayı bir kenarı bırakıp, 16 Nisan sonrası basın gaza" diye sözlerini tamamladı
Görüntü Dökümü
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Bakan Özhaseki'nin konuşmaları
-Genel detaylar
(Haber-Kamera: Oktay ENSARİ/KAYSERİ DHA)
DV 1 DOSYA, 3 dakika 14 saniye/ 95 MB
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5)OSMAN PAMUKOĞLU: ÜLKENİN ŞU AN Kİ DURUMU, BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİYLE AYNI
HAK ve Eşitlik Partisi onursal genel başkanı Osman Pamukoğlu, referandum da evet çıkması halinde, halkın egemenliğinin bir kişiye verileceğini belirterek, "Ülkenin şu an ki durumu Birinci Dünya Savaşının öncesindeki durum ile aynı" dedi. Referandum çalışması için Gaziantep'e gelen Osman Pamukoğlu, bir otelde düzenlenen toplantıda, parti üyeleriyle bir araya geldi. Partililerine konuşan Pamukoğlu, referandum ile getirilmek istenen yeni sistemde, meclisin denetleme yetkisi olmadığını ifade etti. Kararsız kitlenin referandum öncesi kararını vermesini isteyen ve 'evet' denilmesi ile halkın egemenliğinin tek bir kişiye verileceğini savunan Osman Pamukoğlu, şöyle dedi:
"Bir ülkeyi tek kişinin yönetmesi ile hiçbir şey olmaz, çünkü emperyalist güçler bu tek kişileri yok eder. Libya'da Kaddafi, Irak'ta Saddam gitti, Suriye'de Esad sallanıyor. Tek kişinin tüm zaafları bilinir ve o zaaflar üzerinden kolayca yok olur. Mecliste güven oylaması yok, denetleme yok, meclisin hiç bir varlığı yok. Meclis kanun çıkaracakmış; bir tarafta meclis kanun çıkarıyor, diğer taraftan Cumhurbaşkanı kararname çıkarıyor. Hükümet yok, bakanlar kurulunu Cumhurbaşkanı tek başına seçecek. Bu referandum da 'evet' çıkması, halkın egemenliğinin bir kişiye verilmesinden başka bir şey değildir. Benim referandum a yönelik gördüğüm sonuç 'hayır' oyu daha önde, ama kararsız bir kitle var. Referanduma az bir süre kaldı, o kararsız kitlenin de artık kararını vermesi lazım. Ülkenin şu an ki durumu Birinci Dünya Savaşının öncesindeki durum ile aynı."
Görüntü Dökümü
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Toplantıya katılanlar
Osman Pamukoğlu'nun gelişi
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması
Kalabalık grubun slogan atması
Osman Pamukoğlu'nun konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN - GAZİANTEP-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 84 MB
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6)MHP'Lİ TAŞDOĞAN: EVET KAMPANYASININ YILDIZI BAHÇELİ
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, 'Evet' kampanyasının yıldızının Devlet Bahçeli olduğunu söyledi. 16 Nisan'da yapılacak olan Anayasa değişikliği oylaması öncesinde seçim çalışmalarını sürdüren Taşdoğan, DHA Gaziantep Bölge Temsilciliğini ziyaret etti. Yürüttükleri çalışmaları anlatan Taşdoğan, MHP dışındaki parti tabanlarının da Devlet Bahçeli'ye güven duyduklarını belirtti. Devlet Bahçeli'nin milletin yararına olmayan bir konunun altına imza atmayacağını aktaran Taşdoğan: "Evet kampanyasının yıldızı Devlet Bahçeli oldu" dedi.
Referanduma sayılı günler kala Evet oylarının bir hayli arttığını ve kararsızların oranının azaldığını kaydeden Taşdoğan, şöyle konuştu:
"Şu anda tablo son 10 günde Evet'e doğru ciddi bir evrimle geçirdi. Kararsız olan kitle kararını verdi. Kararsızların oranı çok düşük bir oranda kaldı. Özellikle sayın genel başkanımızın devlet adamı kişiliği, devlete olan samimiyetle ilgili bağı, önce ülkem ve milletim endişesini taşıdığı milletimizin kafasında oturduğu için vatandaşlarımız genel başkanımız meydana indiği günden beri Elazığ'da meydana indiği İstanbul'da son verdiği mitinge kadar kafasında vatandaşımızın kararsızlık kararlarını Evet yönüne çevirdiğini ciddi şekilde müşahede ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi veya başka partiye oy veren insanların söylediği şu: 'Kafamda soru işaretleri vardı ama sayın devlet Bahçeli inince bu Devlet bey millete karşı yanlışın içinde olmaz; mutlaka milletin menfaatine bir iştir bu" Evet oyu vereceğim diyen sayısı bir hayli fazla. Genel başkanımız zaten hiçbir sözünde yanlış çıkmadı. Millet endişesi dışında bir endişe taşımaz. Bunu bizim dava arkadaşlarımız bildiği için bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Hatta parti içinde bir slogan var: 'Diyorsa ki Devlet elbette ki evet'. Partili arkadaşlar kendilerini böyle ifade ediyorlar. Diğer partiden insanlar da böyle ifade etmeye başladı. Bu da bizim açımızdan sevindirici bir hadise. Bu 'Evet' kampanyasının yıldızı Devlet Bahçeli oldu. Türkiye'de hangi partiye oy veriyorsunuz sorusundan sonra partisini söyleyip, o parti olmasaydı hangi partiye oy verirdiniz sorusunun cevabı yüzde 85 gibi bir oranla Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu işin memleket ve millet meselesi olduğunu parti işi olmadığını, milletin hakemliğine başvurulduğunu güzelce izah ettiğimizde o büyük kitle bu sefer bizim yanımızda oldu. Çok ciddi bir rakamda Evet oyu çıkacağını bekliyoruz."
16 Nisan'da büyük oranda Evet oyu çıkacağını ifade eden Taşdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi olarak erken seçim taraftarı olmadıklarını belirterek, "16 Nisan'ı geçirmemiz gerekiyor. Bu kırılgan sistemden çıkmamız gerekiyor. Bu sistem kriz üretiyor sürekli. 16 Nisan'da bir erken seçim havası var. Bizce erken seçim bir beklenti onun ötesinde bir şey değil. Çünkü Evet çıktığında bunun alt yapısı için bir takım değişiklikler yapmak gerekiyor. Genel seçim gününde ve zamanında yapılacak. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak erken seçim taraftarı değiliz." diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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-Muhittin Taşdoğan'ın konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber: Ahmet ÖZER -Kamera: Metin Faruk TAMER -GAZİANTEP-DHA)
GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL
GÖRNTÜ BOYUTU: 206 MB
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7)SERVİS ŞOFÖRÜ ARACINDA ÖLÜ BULUNDU
ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde bir okulda servis şoförlüğü yapan 65 yaşındaki Metin Çaycı, aracında ölü bulundu.
Serik'e bağlı Gedik Mahallesi'ndeki bir okulun öğretmenlerine servis şoförlüğü yapan Metin Çaycı, dün aracını okulun dışına park etti. Saat 17.00 sıralarında aracın yanına giden okulun güvenlik görevlisi, Metin Çaycı'yı arka koltukta hareketsiz yatarken buldu. Durum polise bildirilirken, o sırada okulda bulunan öğrenci velilerinden bir doktor Metin Çaycı'nın durumunu kontrol etti. Daha sonra gelen polis ve sağlık ekipleri Çaycı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kalp krizine bağlı yaşamını yitirdiği tahmin edilen Çaycı'nın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Görüntü Dökümü
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Olay yerinden detay
Aracın görüntüsü
Polisin inceleme yapması
MOBESE kamerasından adamın araca binerken kısa görüntüsü
57 MB /// 01.44"
HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya)
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(ÖZEL HABER)
8)HARİKA ÇOCUK' MERT'TEN ALMANYA'DA BÜYÜK BAŞARI
ANADOLU Üniversitesi Devlet Konservatuarı 5'inci sınıf öğrencisi olan ve 'Piyano dahisi' olarak nitelenen 10 yaşındaki Mert Hakan Şeker, Almanya'nın Baden Württemberg eyaletindeki Mühlacker kentinde düzenlenen Baden-Wütrttemberg Uluslararası Müzik Yarışması'nda birincilik elde etti. Mert, bir süre önce Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile görüşerek, 'Harika Çocuk' yasanın yeniden hayat bulmasına öncülük etmişti.
Eskişehir'de oturan ve Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencisi Mert Hakan Şeker, haftada 3 kez Bursa'ya gelerek piyano koçu Elena Çekiç'ten ders alıyor. Piyano bölümü öğretmenleri, ardından uluslararası otoritelerin dikkatini çekmeyi başaran Mert Hakan Şeker, Bursa'da geçen yıl düzenlenen piyano yarışmasında da, Prof. Vladimir Tropp, Prof. Tomislav Baynov, Prof. Tamara Poddubnaya gibi isimlerin yanı sıra yine piyanonun harika çocuklarından Gülsin Onay'dan da tam not almayı başardı.
Hazırlıklarını 5 aydan bu yana sürdüren Mert Hakan Şeker, Almanya'nın Mühlacker kentinde düzenlenen ve 26 ülkeden yeteneklerin katıldığı Baden-Wütrttemberg Uluslararası Müzik Yarışması'nda (International Competition Musical Fireworks Baden- Württemberg) birincilik elde etti. Beethoven'in 20'nci sonatını çaldığı yarışmada, kendi yaş grubunda 10 yarışmacıyı geride bırakarak birinciliği elde eden Mert Hakan Şeker, jüriden tam not aldı.
YORUCU AMA KEYİFLİ HAZIRLIK DÖNEMİ
Yarışma sonrası kupası ve diplomasıyla poz veren Mert Hakan Şeker, hocalarına ve ekibine teşekkür ederek, şöyle konuştu:
"İleride çok daha büyük başarılara imza atmak istiyorum. Yorucu ama çok keyifli bir hazırlık dönemi geçirdik. Direktörüm Rüstem Avcı ve Elena Çekiç Hocamın bütün acımasız eğitim programını burada ödüle dönüştürmek çok keyifli. Serla Balkarlı hocam ve konservatuar arkadaşlarımı görüp başarımı paylaşmak için sabırsızlanıyorum."
ÇEKİÇ: SÜRPRİZ OLMADI
Mert Hakan Şeker'in piyano koçu Elena Çekiç de, yarışmadan derece alacaklarına inandığını ve birinciliğin sürpriz olmadığını belirterek, "Mert bu heyecanını yitirmediği ve müziği bu denli sevdiği sürece başarı hep onunla birlikte olacak. Şimdi önümüzde çok önemli yarışmalar var. Mert ile çalışmaktan büyük keyif alıyorum" dedi.
Mert'in direktörü Rüstem Avcı ise, Mert'in kendisine 'Harika Çocuk' denilmesinin hakkını verdiğini vurgulayarak, "Burada çok başarılı çocuklar var. Hepsi biri birinden değerli yetenekler. Mert'in kumaşı kesinlikle bir yıldız kumaşı. Çok eğlenceli ve kendisiyle barışık. Harika Çocuklar Yasası'nın tekrar Kültür Bakanlığına yetkilendirilmesi için Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Nabi Avcı bir çalışma başlattı. Olumlu sonuçlarını umarız en yakın zamanda alırız. Bu yasa sanata devlet desteğinin en belirgin hali olacaktır" diye konuştu.
AVCI: HARİKA ÇOCUK YASASI ÇOK ÖNEMLİ
Mert'in halen Türkiye'de temel müzik eğitimi ve ileri seviye piyano eğitimi aldığını hatırlatan Avcı, "8'inci sınıfı bitirdikten sonra ABD ya da bir Avrupa ülkesinde eğitimine devam edebilmesi için de bir çalışma yürütüyoruz. Harika Çocuklar Yasası bu anlamda çok önemliö diye konuştu.
BAKAN AVCI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Mert Hakan Şeker hakkında, Eskişehir Milletvekili olması nedeniyle bilgi sahibi olan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 28 Şubat'ta genç yeteneği babası Murat Şeker, piyano koçu Elena Çekiç ve müzik direktörü Rüstem Avcı ile birlikte makamında kabul ederek görüşmüştü. Bu görüşmede, Türkiye'nin uluslararası alanda birçok sanatçı ve bilim adamı yetişmesine katkı sağlayan, ancak daha sonra bakanlıklar arasındaki görev bölünmesi nedeniyle ortada kalan 5245 Sayılı Harika Çocuklar Yasası'nın yeniden hayat bulması için bakanlık yetkililerine talimat vermişti.
Görüntü Dökümü
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-Mert'in piyano çalması
-Ödülüyle poz vermesi
-Açıklaması
Namık GÖZ/BURSA, -
BOYUT 49.05
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9)GAZİANTEP'TE, İMAR DEĞİŞİKLİĞİNE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI
GAZİANTEP'te Büyükşehir Belediyesi tarafından imar planı değiştirilerek inşaata başlanılan alanda mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 100'üncü Yıl Atatürk Kültür Parkı içerisinde yer alan 200 bin metrekarelik alanın imar planı değiştirilerek inşaat alanı haline getirildi. Avukat Nesrin Tuncel, imar planın hukuka aykırı olarak değiştirildiğini, yeni imar planında kamu yararı olmadığını gerekçe göstererek açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Karara rağmen, inşaat çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Nesrin Tuncel, Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yargı kararına biran önce uymalarını isteyerek şöyle dedi:
"Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu imar revizyonu aleyhine Gaziantep 2'inci idare mahkemesine açmış olduğum imar revizyonu iptali davasında yürütmeyi durdurma kararı verildi. Mahkemeye verilen bilirkişi raporlarında bu imar revizyonunun hukuka haykırı olduğu ve bu kamu yararı bulunmadığı tespit edilmiştir. 200 bin metrekarelik bu alan, park içerisindeki yeşil alanların imara açılması yoluyla şahıslara ve belediyelere yüksek gelir sağlanması amaçlanıyor. Bir an önce çalışmaların durdurularak bu hukuksuzluğa son verilmesini istiyoruz"
Mimarlar Odası Başkanı Hasan Özgür Girişken ise bu durdurma kararının büyük bir hukuk zaferi olduğunu vurgulayarak, "Kentin tam kalbinde yer alan, kentin akciğerleri anlamına gelen bu alanın imara açılmasına uzun süredir karşıydık, bu durdurma kararı ile önemli bir hukuk zaferi kazanıldı. Karar ile bu arsa üzerindeki ruhsatlar tamamen hukuksuz hale gelmiştir" dedi.
Görüntü Dökümü
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İmara açılan alan
İnşaat çalışmaları
Nesrin Tuncel'in konuşması
Özgür Girişken'in konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN - GAZİANTEP-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 96 MB
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