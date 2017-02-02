Dha Yurt Bülteni-3

Van-Başkale Karayolu'nda mahsur kalan araçların imdadına karla mücadele ekipleri yetişti
VAN'ın Başkale İlçesi'nde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Van-Hakkari karayolunda fırtına nedeniyle 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde yüzlerce araç mahsur kaldı.
Van'a yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan Başkal İlçesi'nde 2 günden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah erken saatlerinde Başkale ve Hakkari'den gelip Van'a, Van'dan Hakkari yönüne giden yüzlerce araç Başkale-Van Karayolunun 35'inci kilometresinde bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde fırtına nedeniyle mahsur kaldı. Mahsur kalan araçların imdadına karla mücadele ekipleri yetişti. Fırtınanın etkil olduğu bölgede Karayolları ekipleri sürekli karla mücadele çalışması yaparak araçları kurtardı. Bölgedeki kar yağışı ise sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Yolda kalmış araçlar ve bölgede etkili olan yoğun kar yağışı
-Yolda kalan vatandaşlarla röportaj
-Bölgede etkili olan fırtına, sis ve araçlardan detaylar
-Hareket halindeki araçlardan görüntü
Haber-Kamera: Engin ERTÜRK/BAŞKALE(Van), -
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Hamile kadını Mehmetçik kurtarıldı
AĞRI'nın Tutak İlçesi Döşkaya Köyünde rahatsızlanan 4 aylık hamile Göltem Altay, tipiye rağmen askeri helikopterle alınarak, Van'da hastaneye getirildi.
Ağrı'ının Tutak İlçesinde yaşayan 4 aylık hamile Göltem Altay akşam saatlerinde rahatsızlandı. Bunun üzerine hamile kadının yakınları durumu yetkililere haber verdi. Yolların kapalı olması nedeniyle Van'da bulunan Sağlık Bakanlığı ambulans helikopteri köye doğru yola çıktı. Tipi ve fırtına nedeniyle helikopter köye iniş yapamayınca Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında bulunan Sikorsky askeri helikopter, zor şartlarda köye iniş yaptı. Burada bulunan hamile kadını alan askeri helikopter, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi helikopter pistine iniş yaptı. Hastanede tedavi altına alınan Altay'ın düşük riskinin devam ettiği belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Helikopterin inmesi
-Hastanın taşınması
Haber: AĞRI
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Bitlis'te 'Beyaz esaret' nedeniyle kriz masası oluşturuldu
BİTLİS'te bir haftadan bu yana etkili olan kar yağışı yerini tipiye bıraktı. Kar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulurken, Bitlis'e bağlı ilçelerdeki yollar tipi nedeniyle kapandı. Yüzlerce araç yollarda kalırken, kentte kriz masası oluşturuldu.
Bitlis'te 1 haftadan bu yana etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu kentte, gece saatlerinden itibaren kar, yerini tipiye bıraktı. Tipi nedeniyle Bitlis-Baykan, Bitlis-Tatvan, Bitlis-Güroymak, Bitlis-Hizan, Tatvan-Ahlat ve Ahlat-Adilcevaz yolları akşam saatlerinde valilik talimatıyla kapatıldı. Ardındanda bu yollar kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Daha önce yola çıkan birçok araç yolda kaldı. Bitlis'in Rahva Bölgesi'nde uzun araç kuyrukları oluştururken, yolda kalanlar ise yol üzerinde bulunan tesislere yönlendirildi.
KIZILAY YARDIMA KOŞTU
Rahva Bölgesi'ndeki tipi ve fırtına nedeniyle yolda kalanlara yardım etmek için Kızılay ekipleri de bölgeye giderek yolda mahsur kalanlara kek ve meyve suyu dağıttı. Kızılay Bitlis Şube Müdürü Faruk Çoban, yolda kalanları AFAD ile organize olarak güvenli noktalara ulaştırdıklarını belirterek, "Yolda kalanlara yardım etmek için yola çıktık. Yolda kalan araçlardaki vatandaşlarımıza kumanya dağıtıyoruz. Bizlere destek olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.
KRİZ MASASI OLUŞTURULDU
Tipi ve fırtına nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalanların kurtarılması ve güvenli yerlere yerleştirilmesi için Tatvan Kaymakamlığı ve Tatvan Belediyesi tarafından da kriz masası kuruldu. Tatvan Kaymakamı M. Ali Özkan, Tatvan-Ahlat karayolunda mahsur kalanları 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı zırhlı araçların kurtardığını söyledi. Özkan, "Yoğun fırtına ve tipi nedeniyle bazı vatandaşlarımız araçlarında mahsur kaldı. 10. Komando Tugay Komutanlığı'na ait zırhlı araçlarla buradaki vatandaşlarımızı kurtardık. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bölgedeki bir alışveriş merkezini sabaha kadar açık tutuk" dedi.
ÇIĞ DÜŞTÜ
Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ise kurdukları kriz masasında bölge ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Tatvan İlçe merkezinde bulunan Taşlıtepe mevkii ile Pınarbaşı Mahallesi'nde çığ düştüğünü belirten Başkan Aksoy, "Herhangi mal ve can kaybının yaşanmadığı olayda, yollarımız kapandı. Burada iş makinelerimiz yol açma çalışmalarına başladı" dedi.
YOLLAR AÇILDI
Bölgedeki tipi ve fırtına nedeniyle görüş uzaklığı sıfıra kadar inerken, İl Özel İdaresi, Belediye ve Karayolları ekipleri iş makineleri ile çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yapılan yoğun çalışmalar sonucu yolar ulaşıma açıldı. Bu sabahtan itibaren kar yağışının durduğu Bitlis ve çevresinde karla mücadele çalışmaları sürerken, kapanan 350 köy yolunun ulaşıma açılması içinde çalışmalara başlandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Yoldaki tipi ve fırtınadan detaylar
-Bitlis-Tatvan kaaryolundaki tabeladan detay
-Yolda kaza yapan araçlardan detaylar
-Kızılay ekiplerinin yolda mahsur kalanlara kek ve meyve suyu dağıtması
-Detay görüntüler
-Yolda kara saplanan ambulansın kurtarılması
-Trafik ekiplerinden detaylar
Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ-Fettah YEŞİLYAPRAK/BİTLİS, -
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Adana'da şüpheli kimyasal varil baskını
ADANA'da vatandaşların ihbarı üzerine bir depoya baskın düzenleyen polis ekipleri, variller içerisinde kimyasal madde ele geçirdi. Kuyumcu atölyeleri ile tarımsal alanda kullanıldığı kaydedilen kimyasal maddeler incelemeye alındı.
Merkez Seyhan İlçesi Sucuzade Mahallesi'nde depo olarak kullanılan bir binadan çıkartılan variller içerisindeki kimyasal maddelerin kamyonete yüklendiği bilgisini alan Asayiş ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, baskın düzenledi. Zırhlı araçlarla sokağın giriş ve çıkışlarını kapatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, varillerin taşınmasını durdurdu.
Depodaki varillerde kuyumcu atölyeleri ile tarımsal alanda kullanılan asit olduğunu belirten adı açıklanmayan depo sahibi, "Depo kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılacağı için içerideki malzemeleri taşımak zorunda kaldık. Varillerde tarım ve kuyumculuk sektöründe kullanılan asitler var" dedi.
Satışı ve bulundurulması ruhsat gerektiren kimyasal maddelerden numune alan polis, incelemek üzere Kriminal Laboratuvarı'na gönderirken, araştırma sonuçları gelinceye kadar da depoyu mühürledi.
Görüntü Dökümü
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İşyeri önündeki polisler
Zırhlı polis araçları
Polislerin ellerindeki uzun namlulu silahlar
Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,
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Antalya'da cinayet gibi kaza: 1 ölü
ANTALYA'da sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobilin, karşı yönden gelen motosiklete çarptığı kazada, motosiklet sürücüsü 36 yaşındaki Ahmet Akyüz yaşamını yitirdi. Polis, olay yerinde düşen parçalardan, kaçan sürücüyü tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.
Kepez İlçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2547 Sokak ile Şelale Caddesi'nin kesiştiği noktadaki kaza, dün gece meydana geldi. Şelale Caddesi'nde seyreden Ahmet Akyüz'ün kullandığı 07 FRU 93 plakalı motosiklet, iddiaya göre karşı yönden gelerek şerit ihlali yapan henüz plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen beyaz renkli otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Ahmet Akyüz, otomobilin altında kalarak metrelerce sürükledi. Üzerinden otomobil geçen ve kaskının parçalanması nedeniyle başına darbe alan Ahmet Akyüz, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isterken, otomobil sürücüsü durmayarak aracıyla kaçtı. Sağlık görevlilerinin incelemesinden sonra Akyüz'ün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Olay yerinde otomobilden düşen tampon ve diğer parçaları toplayan polis, aracın plakası ve sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kaza yeri detay
Polis ve Ahmet Akyüz'ün cansız bedeninden detay
Motosikletten detay
Yoldan geniş plan detay
Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,
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Gaziantep'te 2 günde 89 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi
GAZİANTEP'te, iki gündür etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 89 kişi sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendi.
Geceleri etkili olan rüzgar nedeniyle evlerinde gerekli tedbirleri almadan kömür sobasını yakarak uyuyanlar, sobadan sızan gazdan zehirlendi. Gerek aile bireylerinin fark etmesi ve gerekse de komşuların haber vermesi üzerine zehirlenen 89 vatandaş ambulanslarla çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.
BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ SOBA ZEHİRLENMELERİNE KARŞI UYARDI
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ise vatandaşları sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenmelere karşı uyardı. Yetkililer; zehirlenmelerin önüne geçebilmek için öncelikle uyumadan önce sobaların söndürülmesini isteyerek şu uyarılarda bulundu: "Sobanın en fazla üçte ikisini kömür ile doldurulup yakılmalıdır. Sobadaki kömür, yanıp kor haline gelmeden tekrar kömür atmayınız ve gece yatarken kömür atmaktan kaçınınız. Yanan soba, oda içerisinde bulunan oksijeni bitireceği için, her gün düzenli aralıklarla ve gece yatmadan önce odanızı havalandırınız. Hiçbir soba türü gözetmeksizin tedbirleri uygulayınız. Soba kullanılan odaya karbon monoksit uyarı cihazı kullanın. Soğuk ve rüzgarlı havalarda sobalardan sızan karbon monoksit gazına karşı tedbirli olunuz."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Hastane önündeki hareketlilik
Zehirlenme yaşanan olay yeri
Olay yerindeki polis ve sağlık ekipleri
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA)
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İzinsiz girilen kayak pistinde ölüme takipsizlik
ERZURUM'da 2 yıl önce arkadaşları ile gece çıktığı Palandöken Kayak Merkezinde, suni kar püskürtme direklerinin etrafına koruyucu olarak sabitlenen minderle, kahalı pistte yüz üstü kaymak isterken hayatını kaybeden 25 yaşındaki Mehmet Akif Koyuncu ile ilgili soruşturma tamamlandı. Koyuncu'nun ailesi şikayetçi olmazken, Özelleştirme İdaresi İşletme Müdür Yardımcısı C.V. hakkında savcı takipsizlik kararı verdi. Kararda, ve arkadaşlarının 'izinsiz ve hukuka aykırı bir şekilde piste girdiği' bildirildi.
Olay, 25 Ocak 2015 günü saat 23.05'de Palandöken Kayak Merkezinin Dedeman Oteli arkasındaki A telesiyeji 10 numaralı pistte meydana geldi. Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde tekniker olarak çalışan ve aynı zamanda Veteriner Fakültesi üçüncü sınıfta okuyan Mehmet Akif Koyuncu, 5 arkadaşı ile birlikte çıktığı Palandöken Kayak Merkezinde, kayak pistlerine suni kar yağdıran direklere çarpmalara karşı sarılan güvenlik minderlerden birini söktü.
Ay ışığından yararlanarak kaymaya başlayan gençler, komisyon kararı ile kapalı bulunan ve işaretlerle girilmesi yasaklanan bölgeye girdiler. Arkadaşlardan birini arkasına alarak yüz üstü hızla kaymaya başlayan Mehmet Akif Koyuncu, pistin sol tarafındaki tahtadan yapılan kar perdesine çarptı. Koyuncu kazada ağır yaralandı, arkasında bulunan arkadaşına ise bir şey olmadı.
Arkadaşları 156 jandarmayı arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine giden Jandarma Arama ve Kurtarma timleri Mehmet Akif Koyuncu'yu kar motosikletli sedyeye alarak dağdan indirdi ve ambulansla hastaneye kaldırdı. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların tüm çabalarına karşın Koyuncu kurtarılamadı ve öldü. Koyuncu'nun cenazesi memleketi Aksaray'da toprağa verilirken, ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.
KOYUNCU, ASLİ KUSURLU
Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kaza anında orada bulunan 4 arkadaşın ifadesine başvuruldu. Özelleştirme İdaresi İşletme Müdür Yardımcısı C.V.'nin şüpheli olarak yer aldığı soruşturma dosyasında savcılık olayın aydınlatılması için iki farkı bilirkişiden görüş aldı. Atatürk Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda görevli okutman Davut Budak tarafından hazırlanan ilk bilirkişi raporunda, pistin yazılı komisyon kararı ile kapalı olduğunu, yine pistin 'kapalı' olduğuna dair uyarı yazısının görülecek şekilde asıldığı bulundurulduğuna işaret edildi. Raporda, Koyuncu'nun kaymak için kullandığı materyalin hız ve yön değişikliği kontrolü yapılamayacak kadar kaygan bir malzeme olduğu vurgulandı.
Aynı bilirkişi tarafından 21 Nisan 2015 günü savcılığa sunulan raporda, kaymak için kullanılan mindere yüz üstü yatar pozisyonunda binme halinde vücudu korumak için yapacağı tepkilere kısıtlama getirdiği belirtildi. Budak, "Nitekim kontrol edilemeyecek bir materyal üzerinde iki kişinin yüz üstü yatar pozisyonda yamaç aşağı kayması ve kontrolsüz olarak kendi ekseni etrafında dönüşler, savrulma ve yuvarlanmalarına sebep olmuştur. Mehmet Akif Koyuncu, belki son anda karartıyı fark edebilmiş ama kar perdelerine kontrolsüz bir şekilde çarpıp hayatını kaybetmiştir. Koyuncu'nun hiçbir tedbir almadan yaklaşık 20 derece eğimli ezilmiş bir piste minderde kayması, sonucu düşünülememiş ve kestirilememiş bir davranıştır. Bu bağlamda kazanın tedbirsizlik sonucunda meydana geldiği kanaatine varılmıştır" dedi.
Savcılık tarafından iş güvenliği uzmanından 25 Mayıs 2015'de alınan ikinci raporda ise Mehmet Akif Koyuncu'nun izinsiz olarak piste girip, koruyucu olarak konulan minderleri söküp, riskleri gözardı etmesi nedeniyle asli kusurlu bulundu ifade edildi.
AİLE ŞİKAYETÇİ OLMADI
Mehmet Akif Koyuncu'nun babası Hasan Koyuncu'nun şikayetçi olmadığı olayla ilgili savcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Kazadan yaklaşık 19 ay sonra, 29 Ağustos 2016'da verilen takipsizlik kararında, Koyuncu'nun kafa travması ve kaburga kırıkları neticesinde öldüğü bildirildi. Takipsizlik kararında şöyle denildi: "Mehmet Akif Koyuncu ve arkadaşlarının izinsiz ve hukuka aykırı bir şekilde girdikleri, nitekim pistte koruma amaçlı direklere sarılı bulunan minderleri söküp kayak yapmak suretiyle başlattıkları olayda tesisin işletme ve sahiplerinin tesisin etrafını çeviren önlem almasına rağmen, ölenin haksız fiil oluşturan izinsiz girme ve brandaları sökme gibi bir davranışta bulunacağını öngörebilmesinin mümkün olmadığı, bu durumun öngörülebilir olduğunu iddia etmenin yaşamın olağan akışına uymadığı gibi, gerçekleştirdiği haksız eylem sırasında yine kendi haksız eyleminden dolayı yaralanması halinde tesis sorumlularını cezai olarak sorumlu tutmanın hakkaniyet ve vicdanla da bağdaşmayacağı kanaatine varılmakla şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
ARŞİV
-Pistin kapalı olduğunu gösterir yazı
-Mehmet Akif Koyuncu'nun öldüğü yer
-Kan izleri
-Tahta kar perdesi
-Sökülen minderler
-Palandöken
-JAK timleri
-Erzurum adliyesi
Haber: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM,
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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı
KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerince 12 adrese yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonları sonucu gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 9 kişiden 6'sı tutuklandı.
'Leydi' adlı narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonlarda, sokak satıcısı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde bulunan 12 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ile mücadele ekiplerince yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddesi ve şırınga ele geçirildi.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlıların ifadelerinin sona ermesinden sonra adliyeye sevk edilenlerden C.A., B.Y.A., Y.K., A.C.S., B.B. ve H.K. gönderildikleri adliyede mahkemece tutuklanıp, Keskin Cezaevi'ne gönderildiler. Bu arada zanlılardan B.Ş., R.G. ve E.Ö. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldıladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünden görüntü
Zanlıların Emniyet den çıkarılışı
Adliye ye götürülüşü
Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, -
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5 dilden türkülerle Mardin görüntülerine 3 milyon 'tık'
Mardin Müze Müdürlüğü tarafından yörede konuşulan 5 dilde söylenen 3 halk ezgisi eşliğine yöredeki kültürel mirasın görüntülendiği yaklaşık 13 dakikalık video 3 milyondan fazla kez tıklandı.
Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, 'Dillerin ve dinlerin kavşak noktası' olarak nitelendirilen kentteki kültürel çeşitlilik ve somut olmayan kültürel mirasın görünür kılınması, bunların tanıtılması amacıyla çalıştıklarını söyledi. Erdoğan, Mardin'in hak ettiği ilgiyi henüz görmediğini, tarihi neolotik döneme yani M.Ö. 10 bin yılına uzanan bu kenti daha fazla tanıtmak, kültürel zenginliğini görünür kılmak gerektiğine inandıklarını anlatırken günümüzde sosyal medyanın büyük önemi bulunduğunu göz önüne alarak çalıştıklarını anlattı. Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, hazırladıkları ve 2.5 milyonu Facebook'taki sayfalarında olmak üzere en az 3 milyon kez tıklanan Türkçe ve İngilizce hazırladıkları 'Mardin'in Sesleri/Sounds of Mardin' için büyük emek verdiklerini söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu: "Müzede personelimiz ve Mardin'de yaşayan müzisyenler, müzik öğretmenleri ve öğrencilerle birlikte 48 kişinin katıldığı bir müzik klibi hazırladık. Hazırladığımız tanıtım videosunda Mardin'in kültürel mirasını görünür kıymayı, Mardin'e gelen kişinin nereleri gezebileceğini, nereleri görmeleri gerektiğini turizm rotalarına göre seneryolaştırıldı. Zenginliğimizi görünebilir kılmak için gönüllülük esas alındı."
Yöresel sanatçıların, müzik öğretmeni ve öğrencilerin yörede konuşulan 5 ayrı dilden ezgileri seslendiği video Mardin müzesinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Videoda UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne aday Mardin'deki kent dokusu, Ulu Camii, Zeynel Abidin Camii ve Türbesi, Zinciriye-Kasımiye Medresesi, Kırklar Kilisesi, Meryemana Kilisesi, Deyr-ul Zafaran, Deyr- u Uumur, Mor Yakup, manastırları, Dara antik kenti drone başta olmak üzere çeşitli açılardan çekilen görüntüleri yer aldı. Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan 2.52 santimetrelik boyu ile 'Dünyanın en uzun adamı' Sultan Köse'nin yanı sıra Süryani ve Ermeni din adamlarının da kamera karşısına geçtiği videoda kente özgü telkari olarak bilinen gümüş, taş işlemeciliği, çömlekçilik, bakırcılık, semercilik, nalburculuk demircilik gibi geçmişten günümüze yaşatılan el sanatları da müzik eşliğinde görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
Video
Videodaki 5 dilden seslendirilen ezgiler
Mardin Müze Müdürü Erdoğan video ile ilgili bilgi verirken
Haber-kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ-DHA)
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Komiserden drone'lu evlenme teklifi
KARABÜK'te komiser yardımcısı 26 yaşındaki Yusuf Çolak, aynı yaştaki okutman sevgilisi Meryem Çelik'e, 'drone' bağladığı yüzükle evlenme teklif etti.
Karabük Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Yusuf Çolak, 6 ay önce tanıştığı Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda okutman olan Meryem Çelik'e evlenme teklifinde bulunmaya karar verdi. Çolak, sevgilisini gezme bahanesiyle Safranbolu İlçesi'ndeki Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na götürdü. Burada belediyenin reklam panosunda çiftin birlikte çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı klip gösterildi. Klibi izlerken şaşıran Meryem Çelik, 'Evlenmek için delicesine aşık olmayı beklediğim için şimdi benimle evlenir misin?' yazısını görünce duygulandı. Çolak, bu sırada arkadaşının yönlendirmesiyle havadan kendisine yaklaşan drone iple bağlı olan yüzüğü alıp diz çökerek evlenme teklif etti. Meryem Çelik'in teklifi kabul etmesiyle konfetiler patlatıldı. Çolak, sevgilisine çiçek verip yüzüğü parmağına takarken birlikte dilek balonları uçurdular.
Meryem Çelik, evlilik teklifini beklediğini ancak böyle bir organizasyonla beklemediğini ifade ederek, "İyi iş çıkarmış komiserim. Tebrik ediyorum kendisini. İlk zamanlarda böyle yaparsa ileride çıta düştüğünde tepkim ne olur bilemiyorum" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yusuf Çolak ve Meryem Çelik birlikte çekilmiş fotoğraflarının klibini izlerken
-Drone ile yüzüğün indirilmesi
-Yusuf Çolak drone'dan yüzüğü alması
-Evlilik teklifi
-Konfetiler patlatılması, çiçeğin verilmesi, dilek balonlarının uçurulması
-Arkadaşlarının Çolak ve Çelik'i tebrik etmesi
-Meryem Çelik ile röportaj
Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,
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HDP'li Yıldırım'dan Bakan Bozdağ'a : Bir milletvekiline kelepçe takılması sizin de gururunuzu incitmiyor mu?
HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, Diyarbakır'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol ile serbest bırakılan ve yapılan itiraz ile tutuklanan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'a cezaevi nakli sırasında kelepçe takılmasını meclis gündemine taşıdı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a yazılı soru önergesi veren Yıldırım, "Sizin de öncelikle seçilerek milletvekili olduktan sonra bakanlığa atandığınızı düşünecek olursak, bir milletvekiline kelepçe takılmış olması sizin de gururunuzu incitmiyor mu?" diye sordu.
HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, Diyarbakır'da tutuklanan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Diyarbakır'dan başka cezaevine nakli gerçekleştirirken ellerine kelepçe takılması ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Beştaş'ın hala milletvekilliği haklarının tümünün devam ettiğinini hatırlatan Yıldırım, Bakan Bozdağ'a şu soruları yöneltti:
*Evinde yakalama kararını bekleyen Sayın Meral Danış Beştaş'ın kaçma şüphesi var mıdır? Var ise buna ilişkin dayanaklar nelerdir? Tutuklanma gerekçesinde bu dayanaklar mevcut mudur?
*Sayın Meral Danış Beştaş evinde yakalama kararının infazını beklememiş midir? Evinde yakalama kararının infazını beklemekte olan bir milletvekiline kelepçe takılması ne anlama gelmektedir?
Sizin de öncelikle seçilerek milletvekili olduktan sonra bakanlığa atandığınızı düşünecek olursak, bir milletvekiline kelepçe takılmış olması sizin de gururunuzu incitmiyor mu?
Haber: DİYARBAKIR, -
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Dha Yurt Bülteni-3
Van-Başkale Karayolu'nda mahsur kalan araçların imdadına karla mücadele ekipleri yetiştiVAN'ın Başkale İlçesi'nde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Van-Başkale Karayolu'nda mahsur kalan araçların imdadına karla mücadele ekipleri yetişti