Dha Yurt Bülteni-3

TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kayseri'de gözaltına alınan Beytüşşebap eski Kaymakamı, Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri Kadir Güntepe, sabah saatlerinde kente getirildi. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'mülkiye yapılanması'na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, daha önce Şırnak'ın Beytüşşebap ve Amasya'nın Hamamözü Kaymakamı olan Kadir Güntepe'nin, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edildi. Hamamözü İlçesi'nde görev yaparken burada 'Amasya Kaymakamlar imamı' olan H.Ö. ile yüz yüze ve telefonda onlarca kez görüştüğü belirtilen, Elazığ Valiliğinde Hukuk Müşaviri olan Kadir Güntepe Kayseri'de gözaltına alındı. Kayseri polisi tarafından sabah saat 05.00 sıralarında kente getirilen Kadir Güntepe, Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı.



2)PATATES ÜRETİCİSİ 2 YILDIR ZARARDA



SANDIKLI Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, patates üreticisinin 2 yıldır zarar ettiğini belirterek, "Bu yıl 20 kuruşa sattığımız patatesten zarar ettik. Üretim maliyetlerimizin altında mal verdik. 1 yıl önce de zaten milova hastalığı ve verim düşüklüğünden çiftçi zarar etti" dedi. Türkiye'nin en büyük patates üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi'nde 2 yıldır patates üretiminde sıkıntılar yaşanıyor. Geçen yıl yoğun yağış, verim düşüklüğü ve milova hastalığından yakınan çiftçiler, bu yıl ise yüksek verime rağmen fiyat yönünden istediğini elde edemedi. Hasadın başladığı ağustos ayında tarladan kilosu 20-30 kuruşa satılan patateste fiyat son dönemde 1 liraya kadar yükseldi ancak üreticide patates kalmadı.



Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, üreticinin borçları nedeniyle elindeki patatesi erken sattığını, ürünlerin yüzde 95'inin tüccarların elinde olduğunu söyledi. Yıldız, "Üreticinin elinde çok fazla mal kalmadı. Malın büyük bir bölümü tüccarda. 2 yıldır üretici zarar ediyor. Bu yıl 20 kuruşa sattığımız patatesten zarar ettik. Üretim maliyetlerimizin altında mal verdik. 1 yıl önce de zaten milova hastalığı ve verim düşüklüğünden çiftçi zarar etti. Bu sene verim iyiydi. Ancak fiyat istikrarından dolayı yine zarar ettik. Bizim de üretim maliyetlerimiz gözetilerek, arz-talebi dengelemek zorundayız. Bunu hep birlikte yapmak durumundayız. Her şeyi üreticiye yüklemek doğru değil. Zaten üretici borçluydu. Üreticinin maliyetleri bu yıl 40 kuruştu" dedi.



Patatesteki fiyat farkına dikkati çeken Süleyman Yıldız, "Hasat başladığında tarlada patatesi 20 kuruşa sattığımızda marketlerde 2-3 lira arasındaydı. Şu anda da patatesin türüne göre fiyatlar 60 kuruş ile 1 lira arasında değişmekte ama markette patates aynı para. Bu duruma yetkililerin dikkat etmesi gerekiyor. Fiyatlarda çiftçiden kaynaklanan bir artış söz konusu değil" diye konuştu.



Ekmek israfının patatesle önlenebileceği konusuna da değinen Yıldız, şöyle dedi:



'İstanbul'da günde 7 milyon ekmek çöpe gidiyor' diyorlar. Bu niye böyle? Şehir üretiminde fırından çıkan ekmeği o gün tüketmezsen bayatlıyor. Ekmeğin raf ömrünü uzatmanın yollarını armamız gerekiyor. Avrupa ülkelerinde uygulanıyor. Ekmek ununa patates unun katılması yasallaşırsa tüketim yolları açılmış olur. Öbür yandan ekmek tüketicisi için de ekmeğin raf ömrü uzamış ve israfın önüne geçilmiş olur."



3)BURSA'DA FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 24 KİŞİ ADLİYEYE ÇIKARTILDI



BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dersane işleten Yeşilırmak Kehkeşan Eğitim İşletmeleri A.Ş.'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişi, sorgularının tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevkedildi.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen hafta Yeşilırmak Kehkeşan Eğitim İşletmeleri A.Ş.'ye ve yöneticilerine yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Polis, bir dersane öğrencisinin görüntülü şikayeti üzerine, aralarında 17/25 Aralık ile ilgili akıllı tahtada konuşma yapan fizik öğretmeni A.K.'nın da bulunduğu dersanelerde müdür ve müdür yardımcılığı yapan 4'ü kadın 24 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan zanlılar bu sabah, 'Terör örgütüne üye olmak', 'Terör örgütünde yöneticilik yapmak', 'Örgütün propagandasını yapmak' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.



4)ACİL TIP UZMANI PROFESÖR: "CEP TELEFONU, HAYAT KURTARABİLİR"



KONYA'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, kalp krizi geçirip, solunumu duran hasta için ilk 4-5 dakikanın önemli olduğuna dikkat çekti. Cander, bu dakikalarda hastanın yanındaki kişilerin cep telefonuyla, 112 Acil Servis arayıp, sağlık görevlilerinin yönlendirmesiyle yapacağı kalp masajının hayat kurtarabileceğini belirtti. Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, yakın bir zamanda kalp krizi geçiren bir hastanın, yanındaki yakınının daha önce internetten öğrendiği kalp masajı sayesinde hastayı ölümden kurtardığını hatırlattı. Kalp masajının önemine değinen Cander, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kalp masajı, insanın hayata döndürüldüğü an olarak tarif edilir. Bu an da zamanın en değerli olduğu birim olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü sadece ilk 4 dakikada beyin geri döndüğünde hasarsız olarak dönüyor. 4 ile 10 dakika arasındaki durumlarda ise hasarsız dönme ihtimali yüksek ama daha sonraki sürede kişi hayata dönmüş olsa bile hasarsız beyinle dönmesi çok azalıyor. Bu yüzden zamanla yarış içerisinde oluyoruz. Bunun için zamanı daha randımanlı, daha efektif kullanmaya yönlendiriyor."



Karşılaşılan bu durumlar sonucunda, bütün literatürün taranarak kılavuzlar yayınlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Cander, "Son yayınlanan tıp kılavuzunda da kişinin cep telefonuyla kalp masajı yapmaya yönlendirilmesi yer aldı. Sağlık kuruluşlarına kalp kriziyle ilgili yapılan bir ihbar sonrasında zaman kaybını ortadan kaldırmak için kişiyi cep telefonuyla kalp masajı yapmaya yönlendirmek gerekiyor. Son tıp kılavuzları da bunu öneriyor."dedi.



Sosyal medyanın da yeniden canlandırmanın bir parçası olmaya başladığını vurgulayan Prof. Dr. Cander, "Kılavuzda bununla ilgili de bölümler var. Örneğin bir bölgede kalbi duran bir hasta var. Ulaşan kişinin cep telefonundan operatör vasıtasıyla o bölgede bulunanlara mesaj gidiyor ve hastanın konumu belirtilerek temel yaşam desteği yapabilecek kişilerin acil olarak o bölgeye gitmesi yönlendiriliyor. Bu da cep telefonunun ayrı bir kullanım olarak kılavuzlara girdi." diye konuştu.



GÖRÜNTÜLÜ YÖNLENDİRMEYLE KALP MASAJI YAPTIRILACAK



Bundan sonraki aşamanın cep telefonuyla görüntülü olarak yönlendirme olacağına dikkat çeken Prof. Dr. Cander, şunları söyledi: "Bundan sonraki süreçte hastanın durumu görüntülü olarak değerlendirilecek ve kalp masajı görüntülü görüşme üzerinden gerçekleştirilecek. Bunu gören, duyan ve birkaç defa tecrübe edenlerin rahatça yapabileceği bir şeydir. Hastayı hayata döndüren en önemli şey etkin kalp masajıdır. Ambulanslar hızlı geliyor ve anında müdahale ediyor ama kalp krizinden sonra ilk 4-5 dakikanın boş geçirilmemesi çok önemlidir. Bu yüzden de hasta yakının kalp masajını yapması çok ciddi bir zaman kazanımı olarak bize dönecektir. Görüntülü görüşme ile kalp masajının önümüzdeki yıllarda daha yaygın hale gelmesi bekleniyor. Bu da kılavuzlarda daha efektif olarak yer alacaktır. Böylece zaman kaybı en aza indirilecektir."



5)KAHRAMANMARAŞ'TA, 6 HIRSIZ TUTUKLANDI



KAHRAMANMARAŞ'ta, iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 6 kişi, tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte bazı iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Soyulan işyerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığı yapanların; H.M.K., H.A., N.Ç., M.Ç., M.G. ve E.A. olduğunu saptadı.



5 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan 6 kişi, polisin çeşitli adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çaldıkları 14 cep telefonu, 2 bilgisayar ile bir miktar para ele geçirildi.



Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulamalarında suçlarını itiraf eden şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



Tutuklanan 6 şüphelinin çaldığı eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.



6)HAKKARİ PROTOKOLÜ, 2 BİN 800 METREDE DOGAYA YEM BIRAKTI



HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Dağ Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç ile Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte, yoğun kar yağışının ardından yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için 2 bin 800 rakımlı Şibekör Tepesi'ne yem bıraktı.Soğuk ve sert geçen kış aylarında doğal yaşam alanlarında bulunan canlılar da unutulmadı. Bu kapsamda Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Orman ve Su işleri Van 14'üncü Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, Orman Su işleri Hakkari Şube Müdürü Necmettin Yılmaz ve çalışanlarla birlikte Hakkari kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan karla kaplı 2 bin 800 rakımlı Şibekör Tepesi'ne giderek yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Karla kaplı dağlarda yer yer bir metreyi bulan karda bata çıkan yürüyen Vali Toprak, dağlarda yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için 2017 yılında 6 ton besin maddesinin farklı noktaları bırakıldığını belirterek şunları söyledi:



"Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze bağlı taşra teşkilatı ekipleri ile birlikte bu zorlu kış şartlarında doğal hayatın devam edebilmesi için doğaya yem bırakma faaliyeti icra ediyoruz. Bu faaliyet yaklaşık 25 gündür devam ediyor. Bugüne kadar doğaya yaklaşık 6 ton yem bırakıldı. Bundan sonra da kış şartlarına göre 15 -20 tona kadar bu rakam yükselebilecek. Tabi biz arkadaşlarla niye böyle doğaya müdahale olduğunu konuştuğumuzda ise insan oğlunun doğal yaşamı, vahşi yaşamı, günbe gün kısıtlaması üzerine böyle bir zorunluluk ortaya çıktığını gördük. Yani kendi elimizle bozduğumuzu, kendi elimizle düzeltmeye çalışıyoruz açıkçası. Bu amaçla da bu faaliyetleri yürütüyoruz. "



Yemleme çalışmasının ardandan Hakkari Valisi Toprak, araçla gitmek yerine 2 kilometrelik alanı da yer yer 1 metreyi bulan karda bata çıka yürümeyi tercih etti. Bu arada Orman ve Su İşleri Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan yerel sanatçı Kemal Çiftçi'nin okuduğu "Ötme bülbül" şarkısını dinledi.



