Dha Yurt Bülteni - 28
Bakan Nabi Avcı: Hayırlı, uğurlu olsun (2)'PRANGALAR ÇÖZÜLÜYOR,ENGELLER KALKIYOR'Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, AK Parti Eskişehir İl binası önünde toplanan partililere hitaben konuşma yaptı.
Bakan Nabi Avcı: Hayırlı, uğurlu olsun (2)
'PRANGALAR ÇÖZÜLÜYOR,ENGELLER KALKIYOR'
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, AK Parti Eskişehir İl binası önünde toplanan partililere hitaben konuşma yaptı. Referandumu sonuçlarının vatana ve millete hayırlı olmasını dileyen Avcı şunları söyledi:
"Bütün Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de çok güzel, tam bir demokratik tam bir demokratik olgunluk içerisinde, huzur içinde seçimlerimizi yaptık. ve millet kararını verdi. Hayırlı, uğurlu olsun. Millet önümüzü açtı. Hep söylediğimiz gibi 15 yıl boyunca çeşitli engellerle mücadele ede ede Türkiye'yi 2'ye 3'e katlayan bu maceramız inşallah bundan sonra engelsiz koşu biçiminde cereyan edecek. İnşallah Türkiye'nin prangaları çözülüyor, engeller kalkıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye çok daha kararlı, etkili bir yönetim biçimine kavuşuyor. İnşallah 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimlerde milletimizin önüne iki sandık gelecek. Bütün kampanya sürecince söylediğimiz gibi 3 Kasım 2019'da 2 sandıktan birinden cumhurbaşkanını ve onun başkanlığında kurulacak olan hükümeti seçeceğiz. Diğerinde ise inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni seçeceğiz. ve Türkiye bu etkili, sağlam, arkasında en az yüzde 50+1 millet desteği olan hükümetlerle 5 yıl boyunca istikrarlı bir biçimde yönetilmeye başlayacak. İnşallah ileride çocuklarımıza, torunlarımıza gönül rahatlığıyla şunu söyleyebileceğiz "o büyük tarihi dönüşüm gecesinde ben de ordaydım. Bu çorbada benim de tuzum var diyeceksiniz. Hepiniz o büyük tarihi dönemecin hem şahitleri, hem de yazıcıları arasındasınız. Sizleri tebrik ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah devlete, millete zeval vermesin. Cumhurbaşkanımızın da, Başbakanımızın da özelikle vurguladığı gibi şimdi artık tartışmalar geride kalmıştır. Biz 80 milyon biriz, beraberiz. Evet diyeniyle, Hayır diyeniyle biz Türkiye'yiz. İnşallah bu tarihi kararla bütün Türkiye'ye hizmet etmenin önü açılmıştır."
Bakan Nabi Avcı, konuşmasını ardından karayolu ile Ankara'ya hareket etti.
Görüntü dökümü:
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-Bakan Avcı'nın partiliere hitaben konuşma yapmasından çekilen görüntüler bulunuyor
Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Saadet YÖRÜKÇÜ-ESKİŞEHİR,
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MHP'li Akçay, "Türkiye Cumhuriyeti daha da güçlenecek"
MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, referandum da 'Evet' oyunun çıkmasının ardından partisinin il başkanlığında yaptığı basın toplantısında, "Hakikaten milletimiz ne dediyse o oldu. Bundan sonra da o alacak. Bu 18 maddelik anayasa değişikliğinden sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul edilmesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti daha da güçlenecek" dedi.
MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, referandum sonuçlarının partisinin il başkanlığında değerlendirdi. Türkiye yaptığı demokratik seçimi ve referandum u alnının akıyla milli iradenin tecelli ettiğini belirten Akçay, "Yüzde 51'den fazla bir evet oyu ile anayasa değişikliği kabul edilmiştir. Bundan sonra Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile hükümet reformunu gerçekleştirmiştir olacaktır. Öncelikle bu sonucun Manisa'mıza, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İstediğimiz sonuç evetti ve bu gerçekleşti. Türkiye yaptığı demokratik seçimi ve referandum u alnının akıyla milli iradeyi tecelli etmiştir. Bu kampanyayı yürüten bütün arkadaşlarımıza, başta MHP olmak üzere siyasi partilere teşekkür ediyoruz. Genel başkanımız Devlet Bahçeli'nin referandum çağrısını yaptığında 'Millete gidelim milletimiz karar versin. Milletimiz ne derse o olsun' demişti. Hakikaten milletimiz ne dediyse o oldu. Bundan sonra da o alacak. Bu 18 maddelik anayasa değişikliğinden sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul edilmesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti daha da güçlenecek" diye konuştu.
"HAYIR DİYENLEREDE SAYGILIYIZ"
Herkesin düşüncesine saygılı olduklarını dile getiren Akçay, "Hayır diyen vatandaşlarımız da neticeyi gördüler. Hayır diyen vatandaşlarımıza da saygılıyız. Bundan sonra Türk milleti birlik ve beraberlik içerisinde el ele kol kola birliğini ve beraberliğini güçlendirmiş şekilde devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti milli ve üniter bir devlettir. Bu milli ve üniter devletimiz daha güçlü bir şekilde milletimizin hizmetinde olacaktır. Bütün milletimiz görecektir ki parlamentomuz ve milletvekillerimiz çok daha etkili hizmetleri yapacaklardır. Yasama, yürütme ve yargı kendi aralarında uzlaşı içerisinde olacaktır. Manisa'da evet kararı bekliyorduk. Bunun analizini önümüzdeki günlerde yapacağız. Her seçimi ve referandum u kendi içerisinde değerlendirmek daha sağlıklı olacaktır. Milletvekili genel seçimlerinde alınan sonuç ile bu referandum sonucunu mukayese etmek, kesinlikle hata olur. Her yerel, her genel ve referandum ları kendi aralarında değerlendirmek gerekir. Bu anayasa sürecinde çok yanlış kampanyalar yürütüldü. Anayasa değişikliği meclise dahi gelmeden hayır kampanyaları yürüterek, insanımızın kafasının karışmasına neden oldular. Muhtarlıklar kapatılacaklardan tutunda 500 tane başkan yardımcısı seçecek, şeklinde yalan yanlış bilgilerle halkımızın kafası karıştırılmaya başlandı. Bununda etkisini düşünmek gerekir" dedi. Akçay, CHP'nin itirazı hakkında da açıklama yaparak, "Bu tartışmasız bir sonuçtur. Milli irade bu şekilde tecelli etmiştir. CHP'nin bilinen oyu ilk dakikalarda tekrar nüksetmeye başladı. Acaba neresinden mazeret üretirizin içerisine girmelerini ben sağlıklı bulmam. CHP bu huyunu devam ettirirse, milli iradeye saygısızlık sayarız" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın konuşması
Genel ve detay görüntü
Haber: Nermin UÇTU - Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA,
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AB Bakanı Çelik: Tecelli eden irade başımızın tacıdır (2)
'KOL KOLA YÜRÜYECEĞİZ'
Adana'da partisinin il başkanlığı önünde referandum sonucunu kutlayan binlerce kişiye hitap eden Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzekereci Ömer Çelik, 'Evet' ve 'Hayır' oyu veren vatandaşlar ile kol kola yürüyeceklerini söyledi.
Referandumdan çıkan 'Evet'in Türkiye'nin ve milletin geleceği için bayram olarak kutlanması gereken bir sonuç olduğunu belirten Bakan Çelik, hantal, Türkiye'yi taşıyamayan mevcut sistemin halkın oylarıyla değiştiğini dile getirdi. Bugünden sonra Türkiye'de daha büyük işlere imza atmak için hep beraber daha çok koşacaklarını aktaran Bakan Çelik, şöyle konuştu:
"Bazı siyasilerin bütün bu süreçte yalan üzerine kurdukları kampanya çökmüştür. Şunu unutmayalım. Evet veren kardeşlerimiz ve hayır veren kardeşlerimiz ile bundan sonra da omuz omuza, kol kola yürüyeceğiz. Hep beraber bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, Türkiye olacağız. Arzu ederdik ki Adana'dan daha yüksek rakamlar çıksın. Ama hepinizin çok çalıştığını, elinden gelen gayreti gösterdiğini ve bütün bu süreçte her gün, her saat, her dakika Adana'nın çıtasını biraz daha yükselttiğini gördük. Bu başarı sizin başarınızdır. Türkiye'nin başarısı, tüm milletin başarısıdır. Bundan sonrasında Türkiye'nin geleceği, milletin geleceği şimdikinden çok daha güçlü ve parlak olacak. Hep beraber diyoruz ki 'Gözün aydın Türiye'."
Bakan Çelik, konuşmasının ardından parti binası önündeki binlerce vatandaşı selamladı.
Görüntü Dökümü
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Ak Parti il binası önünde ellerinde Türk bayrakları ve parti flemalarıyla kutlama yapan vatandaşlar
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,
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CHP'li Sındır: YSK kararı milletin kararına gölge düşürmüştür
CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sonrası YSK'nın mühürsüz zarflarla ilgili kararının milletin kararına gölge düşürdüğünü söyledi.
CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, ülke, devlet, cumhuriyet ve milletin bekası, geleceği için önemli bir halk oylamasının geride kaldığını belirterek, "Ancak gönül rahatlığıyla çıkan sonuçlara olan saygımız ve güvenimizi ifade etmek isterdik" dedi. Halk oylaması öncesi sürecin eşit koşullarda olmadığını, devletin de tarafsız olması gereken cumhurbaşkanının da tüm imkanlarını ve güçlerini kullandığını belirten Sındır, "CHP olarak tüm çabamız hukuk kuraları içerisinde oldu. Karşımızdaki gücün hukuk kurallarını tanımadığını müşade ettik. İlgili seçim kanunun 98.maddesi ilçe seçim kurul ve sandık mührü olmayan zarfların kullanıldığı oyların geçersiz olduğuna işaret ediyor. YSK bir anda panikle bunları geçerli kıldı. Nedenini tahmin ediyorduk. Sonuçları görünce tahminimizde yanılmadığımızı anladık. YSK'nın kararı milletin kararına gölge düşürmüştür. Milletin kararına saygı duyduk, duyacağız. Ancak, YSK kararına yönelik mücadelemiz sürecek" dedi.
Ege ve İzmir'de Anayasa değişikliğini, rejim değişikliğini kabul etmeyen seçmenlerin çoğunlukta olduğunu belirten Sındır, "İzmir ve Ege Bölgesi'nde demokratik devlete sahip çıkan seçmenlere teşekkür ediyorum. Sandığa gidip Evet ve hayır diyen tüm seçmenlere de şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Haber: Utku BOLULU / İZMİR -