Dha Yurt Bülteni - 27
Bakan Yılmaz: Gerginlikleri geride bırakacağızMİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'ye uzlaşma iklimi getireceğini belirterek, "Artık gerginlikleri geride bırakacağız. Bundan sonra inşallah hep beraber yeni Türkiye'nin inşasında birlikte çalışacağız" dedi.
Bakan Yılmaz: Gerginlikleri geride bırakacağız
MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'ye uzlaşma iklimi getireceğini belirterek, "Artık gerginlikleri geride bırakacağız. Bundan sonra inşallah hep beraber yeni Türkiye'nin inşasında birlikte çalışacağız" dedi.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, referandum sonuçlarını memleketi Sivas'ta partisinin il başkanlığından takip etti. Referandumda, resmi olmayan sonuçlara göre çoğunlukta 'evet' oyu çıktığının açıklanması üzerine Bakan Yılmaz, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bakan Yılmaz, bir mutabakat sonucu Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte Türk milletinin önüne bir anayasa değişikliği getirdiklerini hatırlatarak, şunları söyledi:
"Bu aziz millet kendisine sunulan anayasa değişikliklerinin Türkiye'nin menfaatine olacağına, Türkiye'nin önündeki engelleri kaldıracağına ve Türkiye'yi aydınlık günlere kavuşturacağına inandı ve 'evet' tercihinde bulunarak Türkiye'nin önünü açtı. Sayın başbakanımızın söylediği gibi, 'Bu sürecin kaybedeni yoktur, kazananı Türk milletidir. 'Evet'iyle, 'hayır'ıyla kazanan Türk demokrasisi olmuştur. Bu sonucu ortaya çıkaran aziz milletimize sonsuz teşekkür ediyoruz."
"TÜRKİYE İSTİKRARLI HÜKÜMETLERLE KAZANACAKTIR"
Memleketi Sivas'ın da yüzde 71'in üzerindeki bir oyla bu anayasa değişikliğine güvendiğini belirten Bakan Yılmaz, hemşehrilerine de ayrıca teşekkür etti. Bu halk oylamasında hiç kimsenin kaybetmediğini ifade eden Bakan Yılmaz, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:
"İnşallah 80 milyon hiç ayrı gayrı olmadan bu ülkenini nimetlerini artırma konusunda beraber çalışacağız. ve yine külfetlerini de adaletli bir şekilde hep beraber birlikte üstleneceğiz. Biz hep beraber Türkiye'yi 21'inci yüzyıla taşıyacağız. 'İki günü birbirine eşit olan ziyandadır' düşüncesi içerisinde aldığımız Türkiye'den daha iyi bir Türkiye'yi evlatlarımıza bırakacağız. Bu sonuç Türkiye'yi çağdaş uygarlık seviyenin üzerine çıkarmak için istikrarlı hükümütlere fırsat tanıyacaktır. Dolayısıyla istikrarlı hükümetlerle de Türkiye kazanacaktır."
"YENİ TÜRKİYE'NİN İNŞASINDA BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"
Ayrıca bu halk oylamasının ülkeye uzlaşma iklimi getireceğini de belirten Bakan Yılmaz, şöyle dedi:
"Bundan sonra kim bu ülkeyi yönetmek istiyorsa mutlaka ama mutlaka toplumun tamamını kucaklaması lazım. Yüzde 50'nin üzerinde oy alabilmek için bunu yapmak şart. Dolayısıyla da Türkiye bir uzlaşma iklimine girecektir. Artık bundan sonra hiç kimse ötekileştirici, kırıcı, başkasını tahrik edici dil kesinlikle kullanmayacaktır. Bundan sonra barış dilini, Yunus'un dilini, Mevlana'nın dilini, Hacı Bektaşı Veli'nin dilini kullanarak 80 milyonla ortak değerde buluşacaktır. Her bir vatandaşımızın değerlerinin kendi değeri olduğunu bilerek davaranacaktır. Bundan Türkiye kazanacaktır. Artık gerginlikleri geride bırakacağız. Bundan sonra inşallah hep beraber yeni Türkiye'nin inşasında birlikte çalışacağız. Bu sürecin kaybedeni olmamıştır, kazananı Türk milleti ve demokrasimizdir. Herkese sonsuz teşekkür ediyoruz."
Görüntü Dökümü:
-Bakan Yılmaz'ın açıklaması
Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,
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Müezzinoğlu: 'Hayır' diyen kardeşlerimiz de kazandı
Bursa'da resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Bu büyük milleten rahatsız olanların olduğunu söyleyen Müezzinoğlu, "Türkiye'nin gelişmiş ülkelerle yarışından rahatsız olanlar var. Almanya ve Hollanda kendisine düşeni yaptı. Ama dersini aldı. Bu millet, düşmanlarına her zaman olduğu gibi yine dersini verdi. Bundan sonra artık hangi siyasi görüşten olursa olsun önce millet diyecek. Milletin gözünün içine bakacak. O nedenle 'Hayır' diyen kardeşlerimizde şunu bilsinler ki onlar da kazandı, onlar da kazanacak. Bugün 'Hayır' diyecek olan kardeşlerimizin bir kısmı bir yıl sonra bir kısmı beş yıl sonra 'Keşke bende evet demiş olsaydım' diyecekler. Ama olsun. Onlara o cümleleri söyletmeyi rabbim bizlere nasip etsinö dedi.
Buradaki konuşmasının ardından AK Parti Bursa İl Teşkilatıyla bir araya gelen Müezzinoğlu, basın mensuplarına açıklama yaptı. Bu akşam milletin geleceği adına önemli bir sistem değişikliğini sonuçlandırdıklarını belirten Müezzinoğlu sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu akşam 50 milyon seçmenin oylarıyla milli irade güçlendi. Milletimizin 25 milyonundan fazlası 'evet' oyu ile sistem değişikliğine karar verdi. Bu referandum u da MHP'nin desteği ile milletin önüne getirdik. Milletin verdiği bu kararda, 'hayır' diyen kardeşim de bu milletin en az 'evet' diyen kardeşlerimiz kadar düşünüyor. Muhtemelen bizim yeterli anlatma sorunumuz oldu veya onların farklı değerlendirmeleri oldu. Zaten demokrasinin de güzelliği budur. Milyonlarca 'hayır' diyen kardeşim, bir iki yıl sonra 'keşke bende evet deseymişim' diyecek. Biz 'hayır' diyeni ve 'evet' diyeni ile birlikte büyük milletiz. Birlikte büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Milletin yarından itibaren umutları da pozitif olarak artacaktır. Yarına herkes umut ve güvenle uyanacaktır. Artık herkes işine daha güçlü sarılacaktır"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Bakanın vatandaşlara seslenmesi
Meydandan görüntü
Bakanın AK Parti il binasındaki konuşması
Haber-Kamera: BURSA
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Ak Partili Delican: 7 düvele karşı mücadele ettik
AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, referandum çalışmaları sırasında 7 düvele karşı mücadele ettiklerini belirterek, "Milletimize inandık ve onlar da bize inandı, Türkiye'de 'evet' çıktı" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, milletvekilleri, ilçe başkanları ve il teşkilat yöneticileri, il binası önünde toplanan kalabalığı selamladı. Havai fişek gösterilerinin yapıldığı alanda, davul zurna eşliğinde sevinç gösterilerinde bulunan Ak Partililer, sık sık tekbir getirdi, 'Recep Tayyip Erdoğan' diye slogan attı. Konuşmasına referandum çalışmalarına katılan partililere teşekkür ederek başlayan Delican, şunları söyledi: "Kolay değildi, 7 düvele karşı mücadele ettik, milletimize inandık ve onlar da bize inandı, Türkiye'de evet çıktı. Yurt dışında bile 'Hayır' kampanyası yaptılar. Hepimiz faniyiz ama bizim milletimizin bekası ilelebet devam edecek, bu milletin evlatları bugünden sonra dünyada hak ettikleri yere gelecek. Bu parlamenter sistem, vesayet rejimiyle önümüze engeller çıkarttı. Bu millet, eline gelen fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi. Bize oy veren de vermeyen de hepsi bizim milletimiz. Yeni sistemle İzmir Türkiye'nin en çok gelişecek ili olacak. Bunun için potansiyeli var. Önünü de hükümetimiz açtı"
Daha sonra Başkan Delican, "Dombra" adlı parçanın çalınmasını istedi. Delican kalabalıkla şarkıya eşlik etti. Parti binasına gelen milletvekilleri de kalabalığı selamladı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: Tufan HAMARAT-Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, -
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Nevşehir'de 'evet' kutlaması
NEVŞEHİR'de anayasa değişikliği referandum u sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce kişi, kutlama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören 18 maddelik anayasa değişikliği referandum unun sonuçlarının açıklanmasının ardından Ak Parti Nevşehir il binası önünde kutlama platformu oluşturuldu. Akşam saatlerinden itibaren il binası önünde toplanmaya başlayan vatandaşlara, Nevşehir Belediyesi mehteran takımı gösteri sundu. Kalabalık, Dombra şarkısı eşliğinde ellerindeki Türk bayrakları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine tezahüratlarda bulundu. Meydanda havai fişek gösterisi düzenlendi.
Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, burada yaptığı konuşmada, Türk Milleti'nin halk oylaması ile elde ettiği bu zaferle yedi düvele kafa tuttuğunu belirterek, "Yarın 17 Nisan bahar güneşi, çok farklı doğacak. Ülkemiz artık koalisyon dönemini bitirecek, ülkemiz artık istikrarsızlığı bitirecek, ülkemizi çorba kazanı gibi karıştırmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacak, dimdik durmaya devam edeceğizö dedi.
Ak Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider ise, Nevşehirlilere teşekkür ederek, "Siz, değerli halkımız, bugün ülkemizde koalisyon dönemini toprağa gömdünüz. Artık ülkemizde cumhurbaşkanı başbakan kavgaları yaşanmayacakö diye konuştu. Ak Parti Nevşehir Milletvekili Murat Göktürk de halk oylamasında ede edilen sonuç ile tüm dünyanın bilindik güçlerinin Türk Milleti karşısında titrediğini söyledi.
Ak Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ise, halk oylamasında elde edilen bu sonuçla Türk Milleti'nin yeni Türkiye kapısını açtığını kaydetti.
Görüntü Dökümü:
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Havii fişek atılması
-Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'in Ak Parti binası önünde Halka hitaben konuşması
-Ak Parti Nevşehir Milletvekili ve TBBM Başkanlık divanı katip üyesi Mustafa Açıkgözün konuşması
-Seçimi kutlayan vatandaşlardan genel ve detay görüntü
Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,
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Bakan Işık: Türkiye artık istikrarını sandıkta sağlayacak
MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık bundan sonra siyasetçinin daha çok çalışacağını, yüzde 50'ye ulaşmak için gayret göstereceğini belirterek, "Bu yeni sistemle Türkiye artık istikrarını sandıkta sağlayacak, çift başlılık ortadan kalkacak" dedi.
Halk oylaması sonuçlarının açıklanmasının ardından partililer Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nın önünde toplanarak kutlama yaptı. Havai fişekler atılarak sonuç kutlandı. Bakan Işık yaptığı konuşmada teşekkür ederek, "Oyunu kullanan her bir insanımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Milletimize şükran borcumuz var. Milletimize gerçekten teşekkür borcumuz var. Türk demokrasisinin üzerinde spekülasyon yapanlar bugün yine kaybetti. Türk demokrasisini ayıplı göstermeye çalışanlar bugün yine kaybeden tarafta yer aldı. Türk demokrasisini sorgulamak için bahane arayanlar yine hayal kırıklığına uğradı. Ama Türkiye'ye güvenen, Türk halkının iradesine güvenen beşeri manada halkın iradesinin üzerinde hiçbir irade tanımayanlar bugün yine kazandı. Bugün Türkiye için gerçekten önemli bir gün. Bugün Türk halkı özgür iradesiyle sandığa gitti ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kabul ederek artık hükümet sistemini değiştirdi. Hayırlı olsun uğurlu olsun" dedi.
Bakan Işık başarıyla gurur duyulması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Nasıl bir başarının elde edildiğini aslında çok fark etmedik henüz. Yüzde 52'lik oy oranını bazıları 'Yav acaba mı?' diye yorumlamasın. Bu demokraside son derece önemlidir. Bakınız çok değil 2-3 sene önce Türkiye'de başkanlık sistemine geçilsin mi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kabul edilsin mi? diye yapılan bütün anketlerde evet oranının ortalaması yüzde 30-35 arasındaydı. Bu akşam sandıklar açıldığında gördük ki bu oran yüzde 51 küsure çıktı. Yani yuvarlak olarak yüzde 52. Bir kere bu çok büyük bir başarıdır. Bu başarıyla gurur duymalısınız. Elbette bu başarının en büyük mimarı cumhurbaşkanımızdır. Bu başarımızın mimarlarından cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı başbakanımız sayın Binali Yıldırım'dır. Yine bu başarının önemli mimarlarından birisi MHP'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'dir. Bunun yanında BBP Genel Başkanı ve evet oyu için destek veren herkes bu başarının mimarıdır. Bu başarının mimarı gerçekten Türk milledir. Hayır verenin de, evet verenin de katkı sunduğu çok önemli bir başarıdır. Niye? Artık Türkiye hükümet sistemini değiştiriyor. Bundan sonra siyasetçi daha çok çalışacak. Yüzde 50'ye ulaşmak için daha büyük gayret gösterecek. Bundan sonra siyasetin dili yumuşayacak, bundan sonra siyasetçi daha kucaklayıcı olacak, daha kapsayıcı olacak, ötekileştiren, ayrıştıran siyasetçi dönemi yerini daha birleştiren daha kucaklayan bir siyaset söylemine bırakacak. Artık bu yeni sistemle Türkiye artık istikrarını sandıkta sağlayacak, çift başlılık ortadan kalkacak ve Allah'ın izniyle Türkiye emin adımlarla yoluna devam edecek. Yolumuz açık olsun, bahtımız açık olsun"
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili değişiklik kabul edilmesinin önemli bir değişiklik olduğunu ifade eden Bakan Işık, "Bu değişikliğin kabul edilmesi aslında ortaya çıkan sonuç siyasetin alternatifinin yine siyaset olduğunu ortaya çıkardı. Vesayet heveslilerinin bir kez daha hevesi kursağında kaldı. Onun için yarın sabahtan itibaren ister evet vermiş olsun, ister hayır vermiş olsun birbirimizle kucaklaşıp bu ülke için, bu millet için gençlerimizin çocuklarımızın geleceği için birlikte yol yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Bakan Işık, Kocaeli'nin yüzde 56.7 gibi bir oyla cumhurbaşkanına ve anayasa değişikliğini güçlü bir destek verdiğini ifade ederek, sandığa giden herkese teşekkür etti. Bakan Işık, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan" diye tempo tutan gençleri ise "Gençler başkan değil cumhurbaşkanı, sistemimizin adı cumhurbaşkanlığı sistemi" diye uyardı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kutlamalardan görüntü
Bakanın konuşması
HABER: Faruk KIYAK-Selda Hatun TAN/KAMERA: Orhan UZUN / KOCAELİ
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Denizli'de 'evet' diyenler meydanda kutlama yaptı
DENİZLİ'de referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından yaklaşık bin kişi Delikliçınar Meydanı'nda toplanarak, Türkiye genelinde çıkan 'evet' oylarını
coşkuyla kutladı. Meydanda toplanan 'evet' oyu kullanan vatandaşlar, Türk bayrakları sallayıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sloganları attı, otomobilleriyle konvoy oluşturdu. Kalabalık, Başbakan Binali Yıldırım ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dev sinevizyondan izledi. Meydana AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan'da geldi. İki vekil vatandaşlarla birlikte kutlamalara katımldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Meydandan genel ve detay görüntüler
-Bayrak sallayanlardan görüntü
-Erdoğan'ın posterini taşıyanlardan görüntü
-Sinevizyonu izleyenlerden görüntü
-Slogan atanlardan görüntü
-Milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan'ın alana gelmesi
Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,
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Manisa'da 'Evet' kutlaması
TÜRKİYE genelinde halk oylamasından 'Evet' oyunun çıkmasını Manisa'da AK Partililer 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda coşkulu bir şekilde kutladı.
Miting havasında gerçekleştirilen kutlamaya AK Parti MYKY üyesi ve Manisa milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Recai Berber, İsmail Bilen, ilçe belediye başkanları ve yaklaşık 2 bin partili katıldı.
AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, coşkulu mitingde yaptığı konuşmada, Kıymetli Manisalı hemşerilerimiz, Türkiye artık yeni bir döneme adım atıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Allah'ın izniyle yüzde 52'ye varan oyla Türkiye'ye, tüm mazlum milletlere ve dünya insanlığına armağan ediyoruz. Emeği geçen başta siz Manisalılar olmak üzere tüm teşkilatıma teşekkür ediyorum. İnşallah 2019'a doğru giderken, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yeni bir sistemi ile Türkiye daha iyi büyüyerek, daha ileri seviyelere gidecek" dedi.
Meydandaki kutlamalar Manisa sokaklarında konvoyla devam etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kutlamalardan görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber: Mehmet Hakkı ÖZBAYIR - Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA,
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Adıyaman'da 'evet' kutlaması
ADIYAMAN'da, anayasa değişikliği referandum unda resmi olmayan sonuçların açıklamasının ardından Ak Partililer kutlama yaptı.
Referandumda 'Evet' oyu çıkan kentte, Ak Parti İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık, davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı. Milletvekilleri Adnan Boynukara ile Salih Fırat, Ak Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez ve Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'nun da yer aldığı kutlamalarda, kalabalık uzun süre sevinç gösterisinde bulunup daha sonra araçlarıyla şehir turu attı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Ak Parti önü
Toplanan partililer
Partililerin halay çekmesi
Bayrak sallamaları
Yürümeleri
Slogan atmaları ve tekbir sesleri
Konvoy oluşturulması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)
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Karabük'te 'evet' çıktı
KARABÜK'te, Anayasa referandum unda resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 61 'evet', yüzde 39 'hayır' çıktı.
Kentte 674 sandıkta 150 bin 64 seçmen oy kullandı. 88 bin 969 seçmen 'evet' derken, 57 bin 646 oy seçmen 'hayır' dedi. Ak Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, Karabük'te oy kullandığı 1201 numaralı sandıkta 207 'evet', 136 'hayır' çıkarken, 3 oy geçersiz sayıldı.
Yaklaşık bin kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Kent Meydanına gelerek referandum dan 'evet' çıkmasını kutladı. Meşaleler yakan kalabalık, davul zurna eşliğinde halay çekti. Araçların sürücüleri korna çalarak kutlamalara eşlik etti.
Ak Parti Karabük Milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ve Burhanettin Uysal, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, Ak Parti İl Başkanı Timurçin Saylar, BBP İl Başkanı Mustafa Kara, kutlamalarda yer aldı. Karabük Belediye Başkanı MHP'li Rafet Vergili'nin meydana gelerek Şahin, Uysal, Ceylan, Aksoy ve Saylar'la tokalaştıktan sonra alandan ayrılması dikkat çekti.
Şahin burada yaptığı konuşmasında şöyle dedi:
"Milletimiz bir demokrasi sınavın daha başarıyla çıkmıştır. İçeride ve dışarıda hala seçim sonuçlarıyla ilgili bir takım endişeli cümleler kullananlar şunu bilsinler ki Türkiye'de her seçimde referandum , hakim, gözetim ve denetiminde yapılmaktadır, her türlü şaibeden uzaktır. Bugün yapılan halk oylaması da hiçbir endişeye, soru işaretine yol açmayacak şekilde güven içerisinde dürüstçe yapılmıştır. Herkes milletimizin ortaya koyduğu bu iradeye saygı duymalı ve şapka çıkarmalıdır. Türkiye çok referandum yaşadı. Bizim dönemimizde de 2 referandum yaşandı. Ama hiçbir referandum halk oylaması öncesi tansiyon bu kadar yükseltilmemişti. Kara propagandaya milletimiz bu kadar muhatap edilmemişti. Ama bütün bunlara rağmen milletimiz geleceği gördü. Türkiye'nin geleceğinde bu sistemin Türkiye'ye sıçrama yapacağını gördü ve anladı ve bu Anayasa değişikliğini kabul etti. Türkiye'de 'hayır' diyerek oy kullanan vatandaşlarımız çok yakın bir zamanda bu Anayasa değişikliğinin uygulamaya başladığında Türkiye'ye neler kazandıracağınızı göreceksiniz ki bir gün 'Keşke bizde 16 Nisan'da halk oylamasında evet deseydik' diyeceksiniz."
Kutlamalar havai fişek gösterileriyle geç saatlere kadar devam etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kutlamalar
-Ak Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in konuşması
Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,
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Bartın'da referandum kutlaması
BARTIN'da anayasa değişikliği referandum u sonucunun açıklanmasının ardından Ak Partili yaklaşık 500 kişilik grup, davul zurna eşliğinde yürüyürek kutlama yaptı.
Ak Partili seçmenler, referandum sonucunu kutladı. Kırtepe Mahallesi'nde bulunan parti binası önünde toplanan yaklaşık 500 kişi, davul zurna eşliğinde yürüdü. Kalabalığa, Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Manav da eşlik etti.
Kalabalık, Hükümet Caddesi, Yukarı Çarşı, Yalı mevkisini takiben yürüyerek, tekrar parti binası önüne geldi. Kalabalık, daha sonra dağıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Parti önünden detay
-Davul zurnaların çalması
-Partililerin yürüyüşü
Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,
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HDP'li Güleryüz: AK Parti ilk kez büyük illerde seçim kaybetti
HDP İzmir İl Eş Başkanları Anayasa değişikliği halk oylamasını değerlendirdi. Gülay Bilici halk oylamasının şaibeli olduğunu ileri sürerken, Mahfuz Güleryüz ise "Ama şunu hiç kimse unutmasın AKP Ankara'da, İstanbul'da, Manisa'da ilk kez seçimi kaybediyor. Zira bu ben kazandım, yüzde 51,5 oyla bu referandum u geçirdim, anayasayı halka oylattım diyebilecekleri bir sonuç değil"dedi.
"BU SEÇİM ŞAİBELİDİR"
HDP İzmir İl Eş Başkanları Mahfuz Güleryüz ve Gülay Bilici Anayasa değişikliği halkoylamasını değerlendirdi. HDP İzmir İl Başkanlığı'nda konuşan Bilici, İzmir'de referandum çalışmalarına eksilerle başladıklarını belirterek, "Darbe ile birlikte zaten şaibeli geçen bir dönemi referandum ile iyice şaibelendirdiler. YSK'nın sonradan fikir değiştirip mühürsüz pusulaları geçerli kılması var. Bu seçim şaibelidir. İzmir'de tespit edilen usulsüzlükler var. Şuan hukukçularımız tarafından gerekli itirazlar gerçekleştiriliyor. HDP, Sol, Sosyalist, hayır diyen kesim olarak, sonucu başarısızlık olarak değerlendirmiyoruz. Çünkü AK Parti büyük bir oy kaybına uğramıştır. Büyük şehirlerin büyük bir çoğunluğu bu gelecek rejime hayır demiştir" ifadelerini kullandı.
"AKP GÖRECE BAŞARI KAZANMIŞ GİBİ DURUYOR OLABİLİR"
Cumhurbaşkanı'nın seçim kanunun ihlal ederek bir siyasi partinin seçim mitingine katıldığını söyleyen Güleryüz ise şöyle konuştu: "Şunu söylemek çok abartılı bir durum olmayacaktır; devletin bütün imkanları kullanılarak, devletin bütün yasaları ihlal edilerek, bir seçim süreci yaşatıldı. Devlet eliyle, devlet organları devre dışı bırakılarak bir referandum süreci yaşadık. Bu herhalde Türkiye'deki garabetin son örneğidir. Türkiye'deki hukuksuzluğun iktidar eliyle, bizatihi Cumhurbaşkanı'nın eliyle hukuksuzluğun nasıl meşrulaştırılmaya çalışıldığının örneğidir. Birçok yerde sandık sonuçları ile birleştirme tutanaklarının birbirini tutmadığını söyleyebiliriz. Buna ilişkin avukatlarımız itirazlarda bulunacak. Evet AKP görece bir başarı kazanmış gibi duruyor olabilir. Ama şunu hiç kimse unutmasın AKP Ankara'da, İstanbul'da, Manisa'da ilk kez seçimi kaybediyor. Ben bu sonucun AK Parti ve Cumhurbaşkanı açısından çok ciddi bir değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğini düşünüyorum. Zira bu ben kazandım, yüzde 51,5 oyla bu referandum u geçirdim, anayasayı halka oylattım diyebilecekleri bir sonuç değil. Ben hayır cephesinin bu mücadeleden bütün olumsuzluklara rağmen başarı ile çıktığını düşünüyorum ve bu sonucun halkımıza hayırlı neticeler getireceğine inanıyorum."
Haber: Timur TARLIĞ / İZMİR, -
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