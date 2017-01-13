Dha Yurt Bülteni - 21

Kazaya müdahale eden sağlık görevlileri ve yaralılara otomobil çarptı: 1 asker ölü, 4 yaralı



GAZİANTEP'te şarampole devrilen otomobilde yaralanan 2 kişi ile bu kişileri ambulansa taşıyan sağlık görevlilerine otomobil çarptı. Kazada, askerden dağıtım iznine gelen 21 yaşındaki Adil Erhan Özdurmuş kaldırıldığı hastanede öldü, 2'si sağlık görevlisi 4 kişi ise yaralandı.



Kaza, gece geç saatlerde Özdemirbey Caddesi'nde meydana geldi. Samsun'da vatani görevini yaparken dağıtım izini için memleketi Gaziantep'e gelen Adil Erhan Özdurmuş, askerden getirdiği üniformayı giyip, yanına da arkadaşı Enes Birincioğlu'nu alarak otomobille gezintiye çıktı. Karataş'tan Düztepe yönüne giden Özdurmuş yönetimindeki 27 KT 303 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, Özdurmuş ve arkadaşı Birincioğlu yaralandı.



OTOMOBİL YARALILAR İLE SAĞLIK EKİBİNE ÇARPTI



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı iki arkadaşı ambulansa taşımak için sedyeye aldı. Taşıma sırasında aynı yönden gelen 20 yaşındaki Oğuzhan Pekmezci yönetimindeki 27 DN 793 plakalı otomobil, önce yaralılar ve sağlık görevlilerine, ardından da ambulansa çarpıp karşı şeride geçerek şarampole devrildi. İkinci kazada da sağlık görevlileri İlknur Bedir ve Berna Kavak ile otomobil sürücüsü Oğuzhan Pekmezci yaralandı. Yaralı 5 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürdü.



ASKER İKİNCİ KAZADA DA DARBE ALDI



Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan ve art arda iki kaza geçiren yaralılardan Özdurmuş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralılardan Birincioğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Sağlık personeli ile diğer otomobilin sürücüsünün ise durumlarının iyi olduğu belirtildi. Özdurmuş'un cesedi otopsi için morga konulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-----------------------



Kazanın meydana geldiği yer



Kazaya karışan otomobiller



Kaza yerindeki sağlık ekipleri



Kazaya karışan ambulans



İtfaiye ekiplerinin çalışması



Polislerin olay yerindeki incelemeleri



Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi



Hastane önündeki ambulanslar



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Eyüp BURUN-GAZİANTEP,



==============================



Yanan barakasını gözyaşları içinde izledi



KONYA'da bir baraka çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Son anda kendisini dışarı atan 41 yaşındaki Mehmet Çağlar, yanan barakasını gözyaşları içerisinde izledi.



Merkez Karatay İlçesi Şems Tebrizi Mahallesi Vali İzzetbey Caddesi'nde, Mehmet Çağlar'ın tek başına yaşadığı barakada bugün saat 23.45 sıralarında yangın çıktı. Çağlar, uykudan uyanıp kendisini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayakkabısını bile giyemeden dışarı çıkan Çağlar, yanan barakasını gözyaşları içerisinde izledi. Çağlar güçlükle ekip otosuna bindirilirken, itfaiye ekipleri alevleri yandaki binalara sıçramadan söndürdü.



Barakanın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



----------------------



Barakanın yanışı



Mehmet Çağlar'ın ağlaması



İtfaiyenin yangına müdahalesi



Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,



============================



Kafe-bar yangında kullanılmaz hale geldi



ADANA'da bir kafe-bar, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.



Merkez Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir kafe-barda, kapanma saatine yakın bir zamanda yangın çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangında müşteriler, hızla mekanı terk ederken, çalışanlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin kısa sürede söndürdüğü yangında, işyeri kullanılmaz hale geldi. Söndürme çalışması sırasında dumandan etkilenen mekanın işletmecisi Evren Adam Silahçı ise çağrılan ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kontrol amaçlı hastanede tutulan Silahçı'nın durumum iyi olduğu belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-----------------------



Olay yerinden görüntü



İtfaiye ekiplerinin yangın yerinde inceleme yapması



İtfaiye aracından görüntü



Olay yerine çağrılan ambulanstan görüntü



Mekan işletmecisi Evren Adam Silahçı'ya ambulansta müdahale yapılması



Ambulansın gidişi



Haber: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,



==========================