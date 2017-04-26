Dha Yurt Bülteni - 20

TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü



SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde TIR ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.



Kaza gece saatlerinde, Akyazı Reşadiye mevkiinde meydana geldi. Akyazı istikametine giden Mustafa Kazan idaresindeki 06 NAR 92 plakalı TIR ile karşı yönden gelen Nihat Şanlı idaresindeki 54 H 0377 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. TIR yoldan çıkarken, hafif ticari araç ise hurdaya döndü. Nihat Şanlı hasar gören aracın içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekibinin uzun uğraşları sonucu Nihat Şanlı araçtan çıkarıldı. Kaza kırım ekibinde bulunan bir görevli cep telefonu ile yaralı sürücünün ailesine kaza hakkında bilgi verdi. Ağır yaralanan Nihat Şanlı Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Hafif ticarin aracın içerisinde başka bir ayakkabı bulunması üzerine yaralı olabileceği düşünülerek jandarma ve vatandaşlar etrafta arama yaptı. Araçta sürücüden başka kimsenin olmadığı anlaşıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Olay yeri görüntüleri



-Sıkışan yaralının kurtarılma anı



-Hastane girişi



Haber-Kamera: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya),



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Dizi ve sinema sanatçısı uyuşturucudan gözaltına alındı MUĞLA'n



ın Marmaris İlçesi'nde, dizi ve sinema sanatçısı Selim Erdoğan, kiraladığı villada 840 gram esrar maddesi ve uyuşturucu madde düzeneği ile jandarma tarafından gözaltına alındı.



Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Bozburun Mahallesi'nde bir villada uyuşturucu madde imalatı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Villaya baskın yapan jandarma yaptığı aramada uyuşturucu yapmak için düzenek, cam kavanozlar içinde paketlenmiş halde 840 gram esrar maddesi ele geçirdi. Operasyon kapsamında villada bulunan dizi ve sinema sanatçısı Selim Erdoğan gözaltına alındı. Muğla Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen ünlü oyuncu sorgulanmak üzere Marmaris Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Villayı bir süre önce kiraladığı öğrenilen Erdoğan'ın komşusu Mehmet Çalış, "Selim Erdoğan çok iyi biridir ve herkes burada sever. Üzerine bir iftira atılmıştır. Böyle bir şey olacağına kesinlikle inanmıyorum. Kendisi yeni geldi ve olmadığında bahçesini ben düzenlerim. Öyle uyuşturucu madde ekmek ticaret yapma gibi iddialar yalandır" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Sanatçının Bozburun Mahallesi'nde kiraladığı villadan görüntü



Sanatçının yakın komşularıyla röportaj



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Mustafa SARIİPEK-Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),



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Bursa'da 33 FETÖ şüphelisi adliyede (2)



21 KİŞİ TUTUKLANDI



Bursa merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 33 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 12 kişi de adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



Haber: Mehmet İNAN/Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,



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Sakarya'da DEAŞ üyesi 20 kişi adliyeye sevk edildi (2)



20 KİŞİ TUTUKLANDI



Sakarya'da bugün adliyeye sevk edilen terör örgütü DEAŞ üyesi 20 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.



Haber: Aziz GÜVENER-ADAPAZARI(SAKARYA),



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