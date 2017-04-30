Dha Yurt Bülteni-2
1)KONYA'DA MİNİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 19 YARALIKONYA'nın Seydişehir İlçesi'nde minibüsün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 19 kişi yaralandı.
1)KONYA'DA MİNİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 19 YARALI
KONYA'nın Seydişehir İlçesi'nde minibüsün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 19 kişi yaralandı. Kaza, saat 05.30 sıralarında Seydişehir- Beyşehir kara yolu üzerindeki Akçalar mevkisinde meydana geldi. Emre Salatan yönetimindeki 42 EC 300 plakalı minibüs, bilinmeyen nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü emre Salatan ile birlikte minibüsteki 18 kişi yaralandı. İstanbul'a düzenledikleri gezi'den Konya'nın Bozkır İlçesi'ne döndükleri belirtilen yaralılar ambulanslarla Seydişehir ve Beyşehir'deki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi Konya'ya sevk edildi. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu kaydedildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerindeki kaza yapan araç
-Aracın çekicide görüntüsü
-Hastaneden detay görüntü
-Yaralılardan görüntü
(Haber-Kamera: Ali SAYLAM/SEYDİŞEHİR, DHA)
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2)ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANAN KIZ ÖĞRENCİ, ARKADAŞI TARAFINDAN 20 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
SİİRT'te, Üniversiteye hazırlandığı kız yurduna gittiği sırada erkek arkadaşı ile karşılaşarak tartışan 18 yaşındaki Nurhayat Beytekin, erkek arkadaşı tarafnıdan 20 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Genç kız kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediği iddia edilen erkek arkadaşı M.O.K., ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Üniversite sınavına hazırlanan 18 yaşındaki Nerhayat Beytekin, dün akşam Özel Bayar Kız öğrenci yurduna giderken, Bahçelievler Mahallesindeki SİSKİ il binası önünde erkek arkadaşı olduğu iddia edilen M.O.K., ile karşılaştı. İddiaya göre, iki arkadaşın arasında tartışma yaşanırken, M.O.K., üzerinde taşıdığı bıçak ile Beytekin'i 20 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Vatandaşlar tarafından ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Nurhayat Beytetin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kıskançlık nedeniyle yaşanan cinayetin ardından M.O.K, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nurhayat Beytekin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Dicle Üniversitesi'ne gönderildi.
Görüntü Dökümü:
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-Devlet Hastanesi Acil Servis önünde bulunan ambulans ve güvenlik önlemleri
Haber-Kamera: SİİRT,. -
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3)İŞ BULAMAYAN YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÇAYCILIK YAPIYOR
MANİSA'da yaşayan, üniversiteden sonra yüksek lisansını da yapan 31 yaşındaki Batuhan Gündüz, kendi meslek grubunda iş bulamayınca geçimini çaycılık yaparak kazanmaya başladı. Her gittiği yerden tecrübeli eleman arandığı gerekçesiyle geri döndüğünü söyleyen Gündüz, harçlığını kazanmak için çay ocağında çalışmak zorunda olduğunu söyledi.
Nevşehir'de, Kapadokya Meslek Yüksekokulu'nun Uluslararası Lojistik Bölmü'nde 2 yıl eğitim gören Batuhan Gündüz, sonrasında açık öğretimden 2 yıl işletme bölümü okuyarak 4 yıllık lisans programını tamamladı. Eğitimine devam eden Gündüz, Mersin Üniversitesi'nde, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi yüksek lisansı yaptı. Batuhan Gündüz, yüksek lisasını 3 yıl önce tamamlamasına rağmen iş bulamadı. Her gittiği yerden tecrübeli eleman arandığı gerekçesiyle geri döndüğünü söyleyen Gündüz, bu nedenle çaycılığa başladı. Yaklaşık 4 aydır Şehzadeler İlçesi'ndeki bir çay ocağında çalışan Gündüz, harçlığını kazanmak için işini sürdürmeye devam edeceğini belirtti. Çaycılık yaptığını görenlerin kendisini yadırgadığını belirten Gündüz, "Yüksek lisans yaptım. İş bulana kadar da günlük yevmiye ile burada çalışıyorum. Birçok yerle görüştüm. Görüştüğüm yerlerden haber bekliyorum. Vaktimi burada değerlendirerek, harçlığımı çıkarıyorum. Türkiye'de her üniversite mezunu iş bulmakta sıkıntı çekiyor. Okul bitirip meslek sahibi olmak eskidendi. Günümüzde çok zor. Bunun içinde şartlarımızı zorlayarak, kendi imkanlarım çerçevesinde iş bulmaya çalışıyorum. Benim yüksek lisans yaptığımı duyanlar 'Nasıl iş bulamadın' diye soruyorlar. Firmalar tecrübe arıyor. Tecrübe arıyorlar ama bir yerde çalışmadan nasıl tecrübe edineceğiz? İş bulamamdaki en büyük sıkıntılardan biri de bu" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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Batuhan Gündüz, çay ocağında çat çıkarırken detay
Batuhan Gündüz, yüksek lisans belgesi ile detay, açıklama ve çay servisi detayı
Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,
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4)YAVRU KEDİ EZİLEN ANNESİNİN KARNINDAN SAĞ ÇIKTI
MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, elektrikli bisikletin altında kalarak ölen kedinin karnındaki yavruların hareket ettiğini öğrenen veterinerler, ameliyatla 5 yavruyu çıkardı. Suni solunum ve kalp masajı yapılan yavrulardan sadece biri hayatta kaldı.
Cumhuriyet Mahallesi Kordon Boyunda geçen perşembe günü saat 23.00'te meydana gelen olayda, trafiğe kapalı alana giren, üzerinde kimliği belirsiz 3 gencin bulunduğu elektrikli bisiklet, parke zeminde uyuyan kedinin üzerinden geçerek hızla uzaklaştı. Boyun ve baş kısmı ezilen kedi, can çekişmeye başladı. Hamile olduğu anlaşılan kedinin karnında yavruların hareket ettiğini gören vatandaşlar, Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi Müdürü Veteriner Emre Kangal'a cep telefonundan ulaşarak yardım istedi.
HAMİLE KEDİ AMELİYATA ALINDI
Otomobiliyle hızla olay yerine gelen Kangal, telef olan kediyi alıp, Çatalarık Mahallesi Değirmenbaşı Mevkii'ndeki bakım merkezine götürdü. Kangal, merkezde görevli veterinerler Hüseyin Canğara ve Nasuh Meltem ile birlikte kediyi, acil ameliyata aldı. Talihsiz kedinin karnından 5 yavru çıkaran veterinerler, ölü doğan 4'üne yaklaşık 30 dakika boyunca kalp masajı ve suni solunum yaptı. 4 yavru hayata döndürülemezken, doğumundan itibaren yaşam belirtisi gösteren 1 yavru, müdahalelere cevap vererek hayatta kaldı. Anne kedi, 4 yavrusu ile birlikte gömülürken, hayatta kalan yavru, beslenmmesi için, yeni doğum yapan başka bir kedinin altına bırakıldı.
"ÖNLEMLER ALINMASINA RAĞMEN"
Yavruyu yeni doğum yapmış başka bir kedinin altına bıraktıklarını belirten Veteriner Kangal, sürekli takip ederek yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Kediyi görüp yardım isteyen vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Kangal, "Kordon Boyu'nda benzer kazalar sürekli oluyor. Önlemler alınmasına rağmen motosikletler ve elektrikli bisikletler kordona girmeyi sürdürüyor. Orada yaşayan vatandaşlar, hatta sokak hayvanları bu araçlara tepki gösteriyor. Ancak böyle acı sonuçlar da ortaya çıkabiliyor" dedi.
"BİLEREK EZDİLER"
Kedinin ezildiğini görerek yardım isteyen hayvansever İlyas Eryılmaz ise gördükleri karşısında büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Kedinin trafiğe kapalı alanda uyuduğu sırada, üzerinde 3 genç olan elektrikli bisiklet tarafından ezildiğini belirten Eryılmaz, "Bilerek geldiler ve kediyi boynundan ezdiler. Daha sonra hızla uzaklaştılar. Hayvan bir süre kıvrandı ve can çekişti. Daha sonra karnında yavrular olduğunu ve hareket ettiğini gördük. Bunun üzerine veterinere haber verdik" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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Kordon cansız yatan kedinin görüntüsü
Kedinin kutuya konulması
Otomobilin bakım merkezine hareket etmesi
Bakım merkezinde kedinin hızla ameliyata götürülmesi
Ameliyat sırasında genel detay görüntüler
Ölü doğan yavrulara suni solunum ve kalp masajı yapılması
Hayatta kalan yavrunun genel detay görüntüleri
Yavrunun başka bir kedinin altına bırakılması
Emre Kangal ile röp.
Hayvansever İlyas Eryılmaz ile kordon boyunda röp.
(Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla),
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5)RİTM ORKESTRASI BÜYÜK KONSERE HAZIR
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Sağlık Vakfı bünyesinde 5 yıl önce oluşturulan zihinsel ve bedensel engelli gençlerin oluşturduğu ritim orkestrası, ünlü sanatçı Selçuk Alagöz ile birlikte 4 Mayıs'ta vereceği konser için son hazırlıklarını tamamladı. Bodrum Sağlık Vakfı bünyesindeki Turgutreis Zihinsel ve Bedensel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 yıl önce müzik öğretmenleri Tuğba Çetin ve Soner Alkaç öncülüğünde oluşturulan 21 kişilik ritm orkestrası ilçede verdiği konserlerle sanatseverleri hayran bırakıyor. Vakıf bünyesindeki ritm atölyesinde çalışmalarını sürdüren engelli gençerin kurduğu orkestraya ünlü sanatçı 72 yaşındaki Selçuk Alagöz de destek verdi. Alagöz ile yaklaşık iki haftadır çalışmalarını sürdüren engelli gençlerin kurduğu orkestra İzmir Marşı, Malabadi Köprüsü, Çayır Çimen, Çadırımın Üstüne, Samanyolu ve benzeri türküler ile oyun havalarını bongo, darbuka, zil, flüt, tumba, marakas kullanarak çalabiliyor. 4 Mayıs akşamı Heradot Kültür Merkezi'nde engelli gençlerle birlikte konser vereceklerini belirten Selçuk Alagöz "Engelli çocuklarımızın oluşturduğu orkestra gerçekten bir harika. 4-4 ve 9-8'lik ritmli şarkıları mükemmel derecesinde çalabiliyorlar. Ben de onların orkestrasına destek veriyorum. Bodrum'da yaşayan sanatçılar olarak bu orkestrayı yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağız. 4 Mayıs akşamı birlikte vereceğimiz ilk konserde ben ayrıca yazdığım '2 Kez Yaşadım' isimli kitabımı da engelli çocuklarımıza destek amacıyla imzalayacağım. Bu orkestranın vereceği konseri kaçırmayın diyorum" dedi.
Görüntü Dökümü
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-İzmir Marşı, Malabadi Köprüsü şarkısı ve oyun havalarını çalan engelli çocuklardan görüntü,
-Selçuk Alagöz ve iki engelli çocukla röp,
-Orkestranın çaldığı eserlerden genel detay görüntüler.
Haber-Kamera. Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla),
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6)ADIYAMAN'DA SUÇÜSTÜ YAPILAN 3 HIRSIZ TUTUKLANDI
ADIYAMAN'da, girdikleri büronun çelik kasasını açtıkları sırada polis tarafından suçüstü yakalanan 4 kişiden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Omay, geçen Cuma gecesi Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. İş merkezinde bulunan Mustafa Karahan'a ait inşaat firmasının ofisinden sesler geldiğini duyan görevli, polise haber verdi. İhbarla gelen polisler, girdikleri ofiste Emrah K., Bayram T., Mehmet T. ve Orhan B.'yi çelik kasayı açmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Üst aramlarında cep telefonu, kredi kartları, araç anahtarı, mevduat hesap defteri ile yanlarında getirdikleri kar maskesi, tornavida, eldiven ve el feneri bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Bayram T., Mehmet T. ve Orhan B., tutuklanırken, Emrah K. ise denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakıldı.
Görüntü Dökümü
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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü
Şüpheliler
Şüpheliler adliyeye götürülmesi
Şüpheliler yüzlerini kapatması
Genel ve detay görüntüler
( Haber: Mahir ALAN-Kamera: ADIYAMAN-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 10 MB
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7)FUNDA ARAR, 'YÖRÜK GÜZELİ' SEÇİLDİ
ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde sahneye çıkan şarkıcı Funda Arar, 'Yörük Güzeli' seçildi. Funda Arar, domatesten yapılma taç takarken, ilçede yetiştirilen domateslerin de tadına baktı.Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Tarım ve Seracılık Festivali'nin son konserinde şarkıcı Funda Arar sahne aldı. Karatepe Stadyumu'ndaki konser öncesi festival etkinliklerinin sponsorlarına ilçe protokolü tarafından plaket verildi.
Kumluca Belediye Başkanı Ak Partili Hüsamettin Çetinkaya, festivalin çok güzel devam ettiğini, son etkinliği yağlı güreşlerde Akdeniz finaliyle yapacaklarını söyledi. Bu yıl festivaldeki etkinliklerin her birinin diğerinden güzel ve farklı olduğunu aktaran Başkan Çetinkaya, "Hem görselliği hem de katılımcı sayısı bakımında festivalimiz bu yıl zirve yaptı. 10 gün süreyle toplumun her kesimine hitap edecek farklı etkinliklerle çok güzel bir festival gerçekleştirdik. Bizler bu güzellikleri yaparken, en büyük destekçimiz ilk günden bu yana yanımızda bulunan halkımız oldu. Sizlere, maddi manevi desteklerinizden dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmanın ardından şarkıcı Funda Arar, stadyumu dolduran hayranlarının ıslık ve tezahüratları eşliğinde sahneye çıktı. Seslendirdiği hareketli eserleriyle hayranlarını coşturan Arar, yaklaşık 1.5 saat sahnede kaldı.
DOMATESTEN TAÇ TAKTI
Konser sonunda Funda Arar'a plaket vermek için sahneye çıkan Başkan Çetinkaya, sürpriz yaparak Kumlucalı hayranları tarafından '2017 Kumluca Yörük Güzeli' seçildiğini açıkladı. Funda Arar'a üzerinde '2017 Kumluca Yörük Güzeli' yazılı domatesten yapılmış taç takan Başkan Çetinkaya, sanatçıya eliyle Kumluca domatesi yedirdi. Belediye Meclis üyesi Dilek Cengiz tarafından da Funda Arar'ın boyuna yörük simgesi 'poşu' bağlandı. Yörük Güzeli seçilmekten çok mutlu olduğunu belirten Arar, yediği domateslerin de tadının çok güzel olduğunu söyledi.
Görüntü Dökümü
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Konseri izlemeye gelenler
Funda Arar'ın sahneye gelişi
Funda Arar'ın şarkı söylemesi
Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya'nın sahneye gelişi
Başkan Çetinkaya'nın Funda Arar'a domatesten yapılma taç takması
Funda Arar'a domates ikram edilmesi
Başkan Çetinkaya'nın Funda Arar'a poşu hediye etmesi
165 MB /// 05.10
HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),
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8)MARMARİS'TE "DÜNYA DANS GÜNÜ" BARIŞ TEMASIYLA KUTLANDI
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, "Barış için dans" temasıyla "29 Nisan Dünya Dans Günü" özel etkinlikle Kutlandı. Dünya Dans Yarışması'nda salsa dalında 3'üncü olan Melisa Sahra Katılmış ve Cem Demir ile Türkiye Dans Şampiyonu Emek ve Büşra Yeter çifti gösterileriyle kutlamaya renk kattı
Marmaris'te, Dans Mar Akademi, Turkuaz Dans Akademi ve Viva Dans Akademi tarafından "29 Nisan Dünya Dans Günü" kapsamında "Barış İçin dans"temasıyla kutlama düzenlendi. Oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii'ndeki Cheers Beach Bar'da saat 22.00'de başlayan kutlamalara
İstanbul, Bursa, İzmir, Aydın ilçesi Kuşadası, Muğla ve ilçesi Bodrum ve Marmaris'ten toplam 20 dans grubu katıldı. Yaklaşık 500 dans severin doldurduğu mekanda, ilk olarak Dünya Dans Yarışması'nda salsa dalında 3'üncü olan Melisa Sahra Katılmış ve Cem Demir çifti sahne aldı. Çift, salsa dansı ile izleyicilerini büyüledi. Ardından Türkiye Dans Şampiyonu Emek ve Büşra Yeter çifti Latin danslarıyla hünerlerini sergiledi. Çeşitli şehirlerden kutlamaya katılan dans grupları ve çiftler, salsa, tango, samba bacata, cha cha, rumba, roman ve zeybek danslarıyla izleyicileri büyüledi.
Dans gruplarının üç saat süren gösterileri ardından katılan çiftler, müzik saatlerin son bulduğu 04.00'e kadar salda, tango ve rumba yaptı.
Organizasyonu düzenleyen dans kulübü sahibi Berkay Dinç, "Marmaris'te ilk defa böyle büyük bir organizasyon gerçekleştirdik. Dünya Dans Günü kapsamında düzenlenen kutlamamızın adı barış için danstır. Tüm siyasi, kültürel ve etnik engelleri aşıp, dansı ortak dil olarak kullanmak ve dans aracılığı ile insanları bir araya getirmektir. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.
TÜRKİYE'DE 1982'DE TANITILDI
Dünya Dans Günü'nün, modern balenin kurucularından Jean Georges Noverre'nin doğum günü anısına ITI Uluslararası Dans Komitesi tarafından 29 Nisan günü kutlanmasına karar verilmiştir. Dünya Dans Günü, Uluslararası Tiyatro Enstitüsü ve UNESCO ortağı Uluslar arası Dans Komitesi tarafından 1982 yılında tanıtıldı. Türkiye'de, 2000 yılından bu yana dans akademileri, belediye ve kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları düzenledikleri etkinliklerle kutlamalar yapıyor..
Görüntü Dökümü:
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-Kutlamanın yapıldığı diskonun önünden görüntü
-Dans performanslarından görüntü
-Organizasyonu düzenleyen dans okulu sahibi Berkay Dinç ile röp.
-Kutlama sonrası katılanların çeşitli Latin ve İspanyol dansları oynaması
-Genel ve detay görüntüler
(Toplam 378 MB görüntü)
Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla),
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9)ADRENALİN TUTKUNLARININ GÖZDESİ KANYONLAR
TARİHİ ve doğasıyla dünyanın pek çok ülkesinden turist ağırlayan Antalya, kanyonlarıyla da ilgi çekiyor. Yerli ve yabancı doğaseverlerin vazgeçemediği Göynük, Güver Uçurumu, Köprülü, Yazılı ve Saklıkent kanyonları, bu yaz da konuklarını ağırlamaya hazır.
Denizi, kumu, binlerce yıllık antik kentleriyle her yıl değişik ülkelerden turist ağırlayan Antalya, kanyonlarla doğaseverlerin vazgeçemediği adres. Şehir merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Göynük, 16 kilometre uzaklıktaki Güver Uçurumu, 92 kilometre uzaklıktaki Köprülü, 118 kilometre uzaklıktaki Yazılı ve 180 kilometre uzaklıktaki Saklıkent kanyonu, adrenalin tutkunu doğaseverlerin ilgi odağı. Trekkinge göre daha profesyonel malzemelerle yapılan kanyon yürüyüşleri en çok Alman ve Rus turistlerin tercihi.
KANYON GEZİLERİNE YOĞUN İLGİ VAR
Profesyonel dağcı ve rehber Cuma Gök, Güver Uçurumu ve Göynük kanyonlarının şehir merkezine yakın olması nedeniyle en çok ziyaret edilenler arasında bulunduğunu belirtti. Özellikle yaz mevsiminde Antalya'nın sıcağından uzaklaşmak için kanyonların ideal olduğunu belirten Gök, "Kanyon gezilerine yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Bu gezilere genellikle Alman ve Rus turistler katılıyor. Özellikle Göynük Kanyonu'nu çok beğeniyorlar" dedi.
TREKKİNGE GÖRE DAHA ZOR
Kanyon yürüyüşlerinin trekkinge göre daha zor olduğunu anlatan Gök, bu yürüyüşler için profesyonel malzemelerin kullanılması gerektiğine dikkati çekti. Kanyon gezilerinin mutlaka profesyonel hocalar eşliğinde yapılması gereken aktiviteler olduğuna değinen Gök, "Göynük Kanyonu'nda 3 kilometrelik bir yürüyüş yapılabiliyor. Muğla'nın Fethiye İlçesi'ndeki Saklıkent Kanyonu'nda 14 kilometrelik bir yürüyüş yapılabilir. Yazılı Kanyon'da 3, Güver Uçurumu'nda ise 2 kilometrelik bir yürüyüş parkuru var" dedi. Cuma Gök, Köprülü Kanyon'da yürüyüş yapılabildiğini ancak son yıllarda daha çok raftingle öne çıktığını sözlerine ekledi.
Görüntü Dökümü
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Kanyonda botla gezenlerin görüntüsü
RÖP: Cuma Gök
Kanyon görüntüsü
163 MB /// 05.08
HABER: Selma KUNAR-KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,