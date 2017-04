Dha Yurt Bülteni-2

1)PİKNİK YOLUNDA CAN PAZARI



İZMİR'in Bayraklı İlçesi'nde pikniğe giden ailenin bulunduğu otomobil, yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Yola savrulan otomobilde bulunan anne ile kızı yaralandı. İzmir'in Bozyaka semtinde oturan Özay Özdemir, yanına eşi Emine Özdemir, kızı Duygu Özdemir ve oğlu Yiğit Özdemir'i de alarak, Menemen ilçesindeki yakınları ile buluşup, piknik yapmak üzere yönetimindeki 10 ZT 488 plakalı otomobille yola çıktı. Anadolu Caddesi'nin Bayraklı girişinde bulunan hızlı girdiği belirtilen Özay Özdemir, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobili ile yol kenarında bulunan beton bariyere çarptı, ardından ters yöne dönüp durdu. Ön tarafı büyük hasar gören ve hava yastığı açılan araçta bulunan Emine Özdemir ile kızı Duygu Özdemir yaralanırken, sürücü Özay Özdemir ve oğlu Yiğit Özdemir ise kazayı yara almadan atlattı. Vatandaşlar tarafından otomobilden çıkartılan anne ve kızı, ambulans gelene kadar yol kenarında yere yatırılıp bekletildi. Yiğit Özdemir, annesi ve ablasının yüzüne güneş gelmemesi için montuyla gölge yaptı. Anne ve kızı, olay yerine gelen ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazanın nasıl olduğunu anlayamadığını belirten Özay Özdemir, "Pikniğe gitmek için yola çıktık. Viraja girerken, beton bariyere çarptım. Ardından otomobil tekrar yola girdi. Nasıl olduğunu bir türlü anlayamadım. Allahtan kimseye fazla bir şey olmadı. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.



(ÖZEL)



2)POLİSİN 'ORANTISIZ GÜCÜ' ANTRENÖRÜN AKIL SAĞLIĞINI BOZDU İDDİASI



Erzurum'da kapalı alanda sigara içtiği için çıkan tartışmaya müdahale eden polisin 'orantısız güç' kullanması voleybol antrenörü 43 yaşındaki Sinan Erhan'ın akıl sağlığını bozdu. Olay, geçen 11 Nisan günü saat 22.30'da bir nargilecide meydana geldi. Nargile içilen ancak sigara yasak olan mekanda sigara yakan Sinan Erhan'ı, işyeri çalışanları uyandı. Tartışma çıkınca polise haber verildi. Gelen polisler iddiaya göre Senan Erhan'a orantısız güçlü madahele etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde gelen 3 polisten biri Erhan'ın gözüne biber gazı sıkarken, diğerleri yere yatırıp kelepçe takmaya çalışıyor. Takviye polislerin de gelmesiyle Erhan yerde yatarken tekmeleniyor. Başına aldığı darbelerle fenalaşan Erhan'a götürüldüğü hastanede tıpbi müdahele edilerek rapor verildi. Polis merkezinde ifadesi alınan Erhan saat 01.30'da serbest bırakıldı. Bu kez kardeşi tarafından hastaneye götürülen Sinan Erhan, aynı hastanenin psikiyatri servisine yatırıldı. Erhan, 17 Nisan günü 'akıl sağlığı bozulduğu' için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Aile, polisler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sinan Erhan'ın askerliği sırasında mayına basan arkadaşının şehit olmasından etkilenip bir süre psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.



3)İZMİR'DE REFERANDUM PROTESTOSUNA 19 GÖZALTI



İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, referandum sonuçlarını protesto eden gruba polis müdahale etti ve 19 kişi gözaltına alındı. Dün akşam saatlerinde üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Küçükpark'ta toplanan bir grup, slogan atarak anayasa değişikliği referandumu sonuçlarını protesto etmeye başladı. Polis gösterinin izinsiz olduğu belirterek dağılmaları uyarısında bulundu. Uyarıya rağmen protestocu grup slogan atmayı sürdürdü. Çevik kuvvet ekipleri göstericilere biber gazı ve TOMA ile su sıkarak müdahale etti. Müdahale üzerine sokak aralarına kaçışan protestoculardan 19'u gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



Aynı yerde pazar gecesi, yine referandum sonuçlarını protesto etmek için yapılan gösteriye de polis müdahale etmiş, 4 kişiyi gözaltına almıştı.



4) KALAŞNİKOF VE TABANCALI SALDIRIYA 6 GÖZALTI



ADANA'da 56 yaşındaki Müslüm Üzer'in öldüğü, oğlu 32 yaşındaki Orhan ile torunu 9 yaşındaki Hüseyin Üzer'in ise ağır yaralandığı kalaşnikof ve tabancalı saldırıya ilişkin ailenin husumetli olduğu Altınyüzük ailesinden 6 kişi gözaltına alındı.Merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Doğankent Mahallesi'nde oturan Müslüm Üzer, oğlu Orhan ve torunu Hüseyin Üzer ile birlikte dün saat 17.45 sıralarında 01 DHR 78 plakalı otomobiline binerek Karataş Yolu üzerinden kent merkezine hareket etti. Yaklaşık 5 kilometre ilerledikten sonra Karataş Yolu Taşçı Köyü Kavşağı'na geldiği sırada dönüş için yavaşlayan otomobile, kimliği belirsiz kişilerce kalaşnikof ve tabancalarla saldırı düzenlendi. Saldırıda Müslüm Üzer, hayatını kaybetti, oğlu Orhan ile torunu Hüseyin Üzer ise ağır yaralandı. Saldırının, 10 ay önce Üzer ile Altınyüzük aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 33 yaşındaki Ali Altınyüzük'ün öldürülmesiyle ilgili olabileceğini değerlendiren polis, soruşturmayı bu yönde derinleştirdi. Altınyüzük ailesinden 5 kişi ile yanlarında çalışan 17 yaşındaki bir Suriyeli, saldırıya karışmış olabileceği şüphesi ile polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 6 şüphelinin, olayla alakalarının olmadığı yönünde ifade verdikleri iddia edildi.



Polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.



5)ŞAKA ÖLÜMLE SONUÇLANDI



ADANA'da yanında taşıdığı tabanca ile şaka yapmak isteyen 16 yaşındaki A.A., silahı doğrulttuğu arkadaşı 20 yaşındaki Vedat Aydemir'i vurarak öldürdü. Dün saat 19.45 sıralarında merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde çalıştığı simitçiden çıkıp aynı mahalledeki evine doğru ilerleyen Vedat Aydemir, yolda arkadaşı A.A. ile karşılaştı. İddiaya göre, yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayı Aydemir'e doğrultan A.A. "Vurayım mı seni?" diyerek şaka yaptı. Namlunun ucundaki Aydemir ise "Vurazmazsın" deyince A.A., tetiğe basıp tabancayı ateşledi. Karnına isabet eden kurşun ile ağır yaralanan Aydemir, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen Aydemir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, A.A. ise polise giderek teslim oldu. Sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilen A.A., gazetecilerin sorusuna "Pişmanım. Bilmiyerek oldu. Silah benim. Ben silahların içinde büyüdüm" diye yanıtladı. A.A., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



