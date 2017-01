Dha Yurt Bülteni-2

1)3'ÜNCÜ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI'NA FETÖ OPERASYONU: 6 GÖZALTI



KONYA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli aralarında subay ve astsubayların bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Görev başında oldukları belirtilen 6 şüpheli yakalandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na bugüne kadar çok sayıda operasyon düzenlendi. Örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen subay ve astsubayların bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Polis, bu sabah 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na girerek 6 şüpheliyi gözaltına aldı. 1 şüpheliyi yakalamak için ise çalışmalar sürüyor. Operasyon kapsamında şüphelilerin hava üssündeki odalarında da aramaların devam ettiği belirtildi. Şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.



2)ESKİ ÇALIŞTIĞI DÜKKANINDAN 100 BİN LİRALIK ALTIN ÇALAN HIRSIZ KOVALAMACA İLE YAKALANDI



BALIKESİR'de eski çalıştığı nalbur dükkanının anahtarlarını çalan ve dükkandaki çelik kasayı açarak içerisinde ki 100 bin lira değerindeki altınları çalan şüpheli E.K., Bursa polisi tarafından nefes kesen kovalamaca ile yakalandı.



Olay, Balıkesir'in Gönen ilçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, nalbur dükkanı bulunan S.D.(47), sabah işe gitmek için otomobilinin yanına gittiğinde, aracını camının kırılmış olduğunu ve torpidoda bulunan dükkan ile çelik kasa anahtarının yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi. Nalbur dükkanına giden polis ve iş yeri sahibi, çelik kasayı açtığında içerisinde bulunan 5 bin lira ve 105 adet küçük altın, 21 tane altın bilezik, 6 adet cumhuriyet altını, bir miktar riyal ve Tayvan parası ile 5 adet yonca altınının çalındığını fark etti.



40 GÜN ÖNCE İŞTEN ÇIKAN ÇALIŞANIYMIŞ



Polis ekiplerinin, iş yeri ve çevresinde yaptığı güvenlik kamera incelemelerinde, kasa hırsızlığını gerçekleştiren kişinin, S.D.'nin 40 gün önce işten ayrılan çalışanı E.K.(28) olduğu ve otomobilden çaldığı anahtar ile önce dükkanı sonrada kasayı açtığı ve buradaki altın ile paraları çantaya koyduğunu tespit edildi. E.K.'nın otomobil ile Bursa istikametine doğru gittiği tespit edilince Bursa polisine haber verildi.



BURSA POLİSİ YAKALADI



İhbarı alan Bursa Emniyet Müdürlüğü Nilüfer Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli otomobil üzerinde yaptıkları teknik takip ile E.K.'nın, İstanbul otobanına doğru seyir ettiğini belirledi. Aracı yakın takibe alan ekipler dur ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin ihtarına uymayan E.K., kaçmaya başladı. Nefes kesen kovalamaca, Bursa polisinin otomobili yakalamasıyla son buldu. Araçta bulunan E.K., gözaltına alınırken, otomobilin içerisinde çaldığı altınların ve paraların bir kısmı ele geçirildi. Şüpheli E.K., Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



3)AYNI İŞYERİNDE 5 AYDA 2'NCİ KEZ GİRİNCE TUTUKLANDI



BURSA'nın İnegöl ilçesinde ayın iş yerine 5 ay içersinde ikinci kez giren 17 yaşındaki H.B. polis tarafından yakalandı. Adliyeye çıkartılan ve tutuklanan H.B., fotoğrafını çeken gazetecilere, "Ben şarkıcıyım neden çekiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.



İnegöl'de Mahmudiye Mahallesi Şen Sokak'ta bulunan M.S.'ye ait elektrik malzemesi satan işyerine dün gece giren kimliği belirsiz hırsız burada bulunan 25 bin lira tutarındaki elektrik kablolarını alarak kaçtı. Hırsızlık olayı sabah işyerine gelen M.S. tarafından fark edildi. Şikayet üzerine mağazada parmak izi alan ve güvenlik kameralarını izleyen polis hırsızlığın aynı işyerine 5 ay önce giren ve yine kabol çalan H.B. olduğunu tesbit etti. Evinde yakalanan ve suçunu kabul eden H.B.'nin ifadesinden sonra sattığı elektrik kabloları alınıp işyeri sahibine teslim edildi. "Hırsızlık" suçundan adliyeye çıkartılan H.B. tutuklandı. Adliye çıkışında fotoğrafını çeken gazetecilere sitem eden H.B: "Ben şarkıcıyım neden ç ekiyorsunuz" dedi.



Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.



4)LOKANTACILAR ODASI BAŞKANI KÖSE, "KAYSERİ MANTISINDA PALM YAĞI YOKTUR"



Geçtiğimiz günlerde bir çikolata markasıyla başlayan son olarak dondurulmuş patates ve mantı ile devam eden palm yağı tartışmasına katılan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayretti Köse, Kayseri ile özdeşleşen mantıda kesinlikle Palm yağı olmadığını, bu tartışmaların dondurulmuş Kayseri mantısından uzak tutulması gerektiğini söyledi.



Malezya ve batı Afrika ülkelerinde çok yaygın ekim alanına sahip olan Palm yağının çikolata dışında dondurulmuş patates ve mantı da bulunabileceği şüphesi ve söylentileri Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayrettin Köse' yi kızdırdı. Mantı'nın Kayseri ile özdeşleşen yöresel bir tad olduğunu ifade eden Başkan Köse, ö Merak ediyorum, gıda sektöründen yaşanan olumsuzlar Kayseri ile özdeşleşen yiyeceklerde yaşanıyor. Kayseri mantısı içerisinde bulunan ürünler un, tuz, et, baharattır. Kayseri dışındaki bazı firmalar mantı içinde soya kullanmaktalar. Yabancı madde kullanmamız mümkün değildir. Palm yağı mantının neresine kullanılıyor anlamış değilim. Birileri bir şeyleri kaşımaya çalışıyor. Ancak, biz bu konunun takipçisi olacağız. Kayseri'de gerek dondurulmuş gerekse de günlük kullanım için hazırlanmış mantılarda kesinlikle palm yağı kullanılmamıştır ö dedi.



5)ÇANAKKALE'DE YABANCI TURİST SAYISINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ



ÇANAKKALE Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (ÇATOD) turizmci Armağan Aydeğer, kentte gelen yabancı turist sayısında büyük bir düşüş yaşandığını belirtti. Aydeğer, yabancı turistte geceleme sayısının 2015'te 250 bin olarak gerçekleştiğini, ancak geçen yıl bu rakamın 60 bine gerilediğini belirtti. Bu yılın da iç açıcı olmadığını ifade eden Aydeğer, 2018'in kurtarılması için adımlar atılması gerektiğini söyledi.



ÇATOD Üyesi turizmci Armağan Aydeğer, 2016 yılının Türk turizmi için çok zor geçtiğini belirterek, ülkenin etrafında olan onlarca olayın Türk turizmine çok ciddi şekilde olumsuz tesir ettiğini söyledi. Çanakkale bölgesinin de bu olumsuzluktan nasibini aldığını anlatan Aydeğer, kentteki yabancı turist geceleme sayısında yüzde 50'nin üzerinde bir daralmanın söz konusu olduğunu, buna rağmen Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın etkisiyle iç pazardaki hareketin dış para oranla nispeten biraz daha az bir düşüş yaşadığını belirtti.



Turizmci Armağan Aydeğer, verdiği istatistik bilgilerle, turizmde özellikle yabancı turist geceleme sayısındaki daralmanın ne kadar fazla olduğuna dikkat çekti. Aydeğer, "2016 yılının 9'ncu ayı itibariyle iç pazarda 390 bin gecelememiz var. Yabancı pazarda ise 9'uncu ay itibariyle yaklaşık 60 bin civarında gecelememiz var. Oysaki 2015 yılındaki karşılıkları bunların yerli pazarda yaklaşık 500 bin civarında, yabancı pazarda ise 250 bin civarında. Yani yerli pazarda yaklaşık yüzde 10 ile 15 arası bir düşüş, yabancı pazarda ise çok ciddi yüzde 50 üzerinde bir düşüşten bahsediyoruz. Şöyle bir sıkıntımız var. 2016 yılı, 2015'de satın almış olduğu yabancı ürünlerini sattı. Tabi ki konjektörün olumsuz seyretmesinden ötürü ciddi iptallere vesile oldu. 2017 için 2016'nın olumsuz senaryosunda satın alma gerçekleşiyor. Dolayısıyla 2016'da, 2017'ye dönük satışlar nerdeyse yok düzeyde. Burada en büyük üstünde durmamız gereken konu bu. Yani 2017'nin de biz çok büyük hareket içerisinde olacağını düşünmüyoruz. Ama turizm şöyledir. Hep bir sonraki seneyi satın aldığı için mutlak suretle bizim şuanda 2018 yılına çalışmamız gerekiyor. Çünkü biz 2017'yi de kendi haline bırakırsak 2018'i de kaybetmek zorunda kalabiliriz. Dolayısıyla bizim mutlak suretle 2017 yılında yaralarımızı sarma noktasında bir sonraki yıl için ciddi bir tanıtım ve stratejik planlamaya ihtiyacımız var. Bu konudaki çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.



'TROİA YILI' PROJESİ



Turizmciler olarak sürekli ileriyi hedeflemek durumunda olduklarını kaydeden Armağan Aydeğer, "Var olan bu sıkıntılı süreci de aşmak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çerçevede en önemli etkinliklerimizden biri, 2018 yılının 'Troia Yılı' ilan edilmesi projemiz. Dünya'nın evrensel değeri olduğuna inandığımız Troia'nın, Türkiye turizminin bir atılım hamlesine vesile olmasını diliyoruz. Bunun çok güçlü bir iletişim aracı olarak kullanılması gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, 2018 yılını Troia Yılı olarak ilan ederek, yıl boyu Troia temalı onlarca etkinliğin bölgemizde ve ülkemizde yapılmasını hedefliyoruz. Troia gerçekten dünyanın 7 kıtasında yüzlerce ülkenin temel eğitim müfredatında yer alan, dünyanın en fazla bilinen 2'nci marka değeri. Dolayısıyla bu çok kıymetli marka değerini doğru bir iletişim stratejisiyle birlikte yerleştirirsek, Türkiye turizminin de şuanda içinde bulunduğu küresel ve bölgesel sıkıntılardan kaynaklı daralmasının önüne geçeceğini, hatta bir gelişim hamlesine sebep olacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda Çanakkale bölgesinin var olan turizm potansiyelini de bir üst sınıfa taşıyacağını ve Türkiye'nin, hatta dünyanın önemli bir turizm destinasyonu olmasında önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.



6)EMEKLİ PROFESÖR ÇİLEK ÜRETİCİSİ OLDU



AYDIN'ın İncirliova ilçesinde babasından kalan arazi üzerinde sera kurup, topraksız çilek üretimine başlayan emekli Prof. Dr. Aykut Aysın, yıllık 18 ile 20 ton arasında rekolte beklediklerini söyledi.



İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nden geçen yıl emekli olan Prof. Dr. Aykut Aysın, tarım sektörüne adım attı. Prof. Dr. Aysın, babasından kalan İncirliova'daki araziye yaklaşık 200 bin lira harcayarak çilek serası kurdu. Otomasyon sistemine sahip, 1600 metrekaralek serada, topraksız olarak üretim yapılacak. Üç kat olarak dikim yapılabilecek olan serada yıllık 18 ile 20 ton arasında çilek üretilmesinin hedeflendiği bildirildi.



Emekli olmasının ardından bölgeye kazanım sağlamak için sera kurduğunu belirten Prof. Dr. Aysın, "Serayı kurduğumuz arazide tamamen zeytin ağaçları vardı. Bölgedeki zeytin ağaçlarında hastalık olduğu için verim alamadık. Ağaçlardaki hastalığa da bir türlü çözüm bulamadık. Bunun üzerine ağaçları kesip, yerine sera kurup, topraksız çilek üretimine geçtik. Diğerlerinden farklı olması için de yaptığım araştırmalar sonucunda, otomasyon sistemiyle üretim yapmaya karar verdik. Topraksız tarım, çok hasas bakım ve ilaçlama gerektiriyor. Bu yıl ilk denememiz olacağı için çıraklık dönemimiz olacak. Gelecek yılın bizim için çok daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.



Topraksız serada çilek üretimine başlarken bir amaçlarının da bölgeye örnek olmak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aysın, "Üreticelere devlet yetkilileri de destek olursa bu iş bu bölge için çok karlı bir iş haline gelecek. Üreticiler için bundan daha iyi yatırım olamaz" diye konuştu.



İLK MAHSÜL 15 ŞUBAT'TA



İlk mahsülü 15 Şubat gibi almayı hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Aysın, "Zamanında başlamış olsaydık aralık ayından itibaren 6 ay ürün alabilecektik. Seramızın içerisi tamamen hijyenik. Havalandırma sistemi bulunuyor. Serayı, kaloriferle ısıtıyoruz. Serada şu andaki ısı ayarı 10 derecedir. Termostat 8 derecede uyku moduna geçiyor. 10 derecede ise otomatik olarak ısıtmayı durduruyor. Don olan havalarda ise sıcaklığı 12 ila 14 dereceye yükseltiyoruz. Bir gecede 6-7 torba kömür ie seranın içerisini müthiş bir şekilde ısıtılabiliyor. Şu an havalar soğuk olduğu için çileklerin çok fazla gelişmesini istemiyoruz, yoksa üründe sıkıntı yaşarız. Bitkinin kendini koruması bizim için yeterli. Otomasyon sistemi, biz olsakta olmasakta gece saat 04.00'de keniliğinden faaliyete geçiyor. Seranın alt ve üst katında 4 dakika damlama sistemi ile sulama yapıyor" dedi.



Prof. Dr. Aysın, yatırımı yaparken en büyük destekçisinin eşi Dilek Aysın olduğunu belirtip, serayı birlikte kurduklarını anlattı.



7)ÜZERİNE VİNÇ DEVRİLEN OKULDA ONARIM TAMAMLANDI



İZMİR'in Karşayaka ilçesinde, 1.5 ay önce etkili olan fırtına ve sağanak yağmur sırasında gece saatlerinde üzerine bir inşaatın 50 metre uzunluğundaki vincinin düşmesiyle hasar gören Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nde onarım çalışmaları tamamlandı.



Kentte geçen 29 Kasım'da, akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur ve fırtınada şans eseri ölen yara yaralanın olmazken, ilginç bir kaza meydana geldi. Karşıyaka ilçesi Mavişehir semtinde yapımı süren bir inşaatın 50 metre uzunluğundaki vinci, fırtınanın etkisiyle yan taraftaki Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nin çatısına devrildi. Vincin devrilmesiyle, okuldaki üç sınıf ile spor salonunun çatısı çöktü. Olayın gece meydana gelmesi olası bir faciayı önledi.



Okulda eğitime bir gün ara verilirken, inşaat sahasında vincin neden devrildiğine ve ihmal olup olmadığına yönelik araştırma yapıldı. Polisin teknik uzmanlar eşliğinde yaptığı ilk incelemeye göre, altında raylı sistem bulunan vincin, ters bir rüzgar akımından dolayı yıkıldığı saptandı. İnşaatı yapan firma, okuldaki vincin parçalarını, başka bir vinç yardımıyla kaldırdı. Okulun ve spor salonunun çatısında hasar gören bölümler söküldü. Tamamen temizlenen bu alanlarda, firma tarafından onarım çalışması başlatıldı. Okuldaki onarım çalışmaları bir süre önce tamamlandı. Çalışmaların bitmesiyle öğrenciler de eğitimlerine dersliklerinde devam etmeye başladı.



Kaza sonrasında öğrenciler, sınıfa dönüştürülen labarotuvarlarda eğitim görmeye başlamıştı. Hem dersliklerdeki hem de spor salonundaki onarımın tamamlanmasıyla, normal eğitim düzenine dönüldü.



Bu arada inşaat alanına da devrilen vincin yerine henüz yenisinin konulmadı.



8)EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KAN BAĞIŞI



BURDUR Emniyet Müdürlüğü personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu.



Burdur Emniyet Müdürlüğü personeli Kızılay Burdur Kan Alma Birimi ekiplerinin müdürlüğün 7'nci katında kurduğu stantta kan verdi. Emniyet Müdür Yardımcısı Ozan Gün, Emniyet Teşkilatı olarak Kızılay'a kan bağışı konusunda yardımcı olduklarını söyledi. Gün "3 ayda bir arkadaşlar geliyor ve mesai arkadaşlarımız kan bağışlıyor. Son zamanlardaki olaylara karşı da bizim arkadaşlarımız duyarlı olduğu için kan bağışında buluyor" dedi.



Kan veren polis memurlarından Hüseyin Vural, kan vermenin sosyal sorumluluk olduğunu, verilen kanla hayat kurtarıldığını bilmenin mutluluk verici olduğunu aktardı.



