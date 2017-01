Dha Yurt Bülteni-2

1)FIRAT KALKANI'NDA 198 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 9 TERÖRİST ÖLÜ



SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 198 hedef, karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edilirken, 9 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 145 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, muhaliflerin oluşturduğu Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, kara ve havadan sağlanan ateş desteği ile El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik operasyonlar devam etti. 5 el yapımı patlayıcının kontrollü imha edildiği harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: "Hedef tespit vasıtaları ile; barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlardan oluşan ve DEAŞ mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen 186 hedef ateş destek vasıtalarımızla ile ateş altına alınarak terörist grupların faaliyetleri baskılanmış, dost unsurların hareket kabiliyeti artırılmış ve bazı hedefler imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından Bab ve Bzagah'da bulunan 12 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda 3 barınma yeri, 4 silah mevzii, 4 korugan ve 1 kontrol noktası imha edilmiştir. Gün içinde, icra edilen harekat kapsamında tespit edilebilen toplam 9 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 5 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 927 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."



2)ALEVLER BİNAYI SARDI, 10'U ÇOCUK 17 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI



BURSA'nın merkez Yıldırım İlçesi'nde, 5 katlı bir binanın altında bulunan oto aksesuar dükkanı ile önündeki otomobilde çıkan yangından yayılan duman kısa sürede binayı sardı. İtfaiye ekipleri binada bulunan ve dumandan etkilenen 10'u çocuk 17 kişi kurtarırken, yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü.



Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi'ne bağlı Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara Yolu üzerinde Nihat Akın'a ait oto aksesuar dükkanı ve işyeri önünde parke edilen Temel Aksoy'a ait 16 U 0528 plakamı otomobilin yandığını görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.



Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına 6 araçla müdahale etti. Yangın 5 katlı binaya sıçramadan kontrol altına alınırken dumanlar havalandırma boşluğundan binayı kapladı. Duman nedeniyle binadan çıkamayan apartman sakinleri sepetli itfaiye aracıyla kurtarılırken, vatandaşlara ilk müdahaleyi Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile 112 Acil Servis ekipleri yaptı. Dumandan etkilenen aralarında 12 günlük bebeğin de bulunduğu yaşları 2 ile 11 yaş arasındaki 10 çocuk, 4 kadın ve 3 erkek olmak üzere, toplam 17 kişi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.



Yangının ilk olarak nerede başladığı ve çıkış nedenini belirlemek için itfaiye ekipleri inceleme başlattı. Soruşturma sürdürülüyor.



3)SANDIKLI'DA KUDUZ KARANTİNASI



AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde 22 yaşındaki Yusuf Kiraç'a saldıran köpeğin kuduz olduğu tespit edilince, ilçe merkezi 2 hafta süreyle karantinaya alındı. Sandıklı Çay Mahallesi Dereboyu Caddesi'ndeki bir çay ocağı önünde 6 Ocak günü çay içen Yusuf Kiraç bir köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekilerin yardımıyla kurtulan Yusuf Kiraç Fatih Mahallesi'ndeki evine giderken aynı köpek yine saldırdı. Bu kez Yusuf Kiraç'ı dudağı ve sol bacağından ısıran köpek çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı. Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürülen ve kuduz aşısı yapılan Kıraç'ın yırtılan dudağı ise sevk edildiği Afyonkarahisar Devlet Hastanesi plastik cerrahi servisinde dikildi.



KUDUZ TESPİT EDİLDİ



Yusuf Kiraç köpeğin sahibi olduğunu iddia ettiği marangozdan şikayetçi olurken, hayvan ise Sandıklı Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yakalanarak İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Köpekten alınan örnek araştırılması için Konya Veteriner Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. Gelen sonuçta hayvanın kuduz olduğu belirlendi. Bunun üzerine Sandıklı ilçe merkezi Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararıyla dün itibariyle 2 hafta boyunca karantina bölgesi ilan edildi. İlçedeki hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatılırken, ilçeye hayvan giriş ve çıkışları da yasaklandı.



'AYAĞIMI VE DUDAĞIMI ISIRDI'



Yusuf Kiraç, "Ayağımı ve dudağımı ısırdı. Çevredekilerin sayesinde kurtuldum ama köpeğin ısırması sonucu dudağım koptu. Köpeğin sahibinden şikayetçiyim. Kimse köpeğini sokağa bırakmasın evinde baksın. Benim başıma gelen ufak bir çocuğun hamile bir kadının başına da gelebilirdi" dedi.



Yusuf Kiraç'ı köpeğin ilk saldırısından kurtaran görgü tanığı 39 yaşındaki Zülfikar Asılsoy, "Olay günü arkadaş çay içiyordu. Köpeğin saldırısına uğradı. O arada biz müdahale ettik, kurtardık. Köpek başkalarına da saldırdı. Kovalayarak uzaklaştırdık" diye konuştu.



'HASTALIK GÖRÜLMEZSE KARANTİNA KALDIRILACAK'



Kuduz vakası sonrası açıklama yapan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hüseyin Arap da şöyle dedi:



"Geçen hafta içerisinde Sandıklı'da iki kişiyi bir köpeğin ısırması neticesinde alınan numune sonucunda köpeğin kuduz olduğu tespit edildi. Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararınca Sandıklı merkezi karantinaya alındı. Kuduz vakası ile ilgili çevredeki kedi ve köpeklerde aşılama çalışmaları başladı. Yaklaşık 2 hafta içerisinde hastalık görülmediği takdirde karantina tedbirleri kaldırılacaktır."



4)PORTAKAL BAHÇESİNE CAMİYE REFERANDUMDA 'HAYIR' OYU ÇIKTI



MUĞLA'nın Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesi'nde caminin yapılacağı yer, tartışma konusu olduğu için referanduma gidildi. 3 bin 200 seçmenin bulunduğu mahallede eski belediye binasında kurulan sandığa bin1 kişi giderek oy kullandı. 789 kiş 'hayır' oyu vermesi üzerine yeni bir yer belirleneceği belirtildi.Göcek Mahallesi'ndeki mevcut Çarşı Camisi'nin, bu vasfını tam olarak karşılamadığı gerekçesi ile yeni bir cami yapılması kararlaştırıldı. Geçmiş yıllarda Göcek Belde Belediyesi tarafından hazırlanan imar planında, 'ibadet yeri' olarak ayrılan eski belediye binasının da içinde bulunduğu portakal bahçesinin bir kısmının sökülerek yeni cami yapılması için bazı vatandaşlar Fethiye Belediyesi'ne başvurdu. Göcek'te bulunan altı sivil toplum örgütü de yeşil alanın korunması ve yeni caminin belirlenecek olan başka bir alana yapılması için Fethiye Belediyesi'ne çok sayıda imzanında bulunduğu bir dilekçe verdi. Belediye yetkilileri, gelen talepleri inceledikten sonra mahallede referandum yapmaya karar verdi. Portakal bahçesi içerisine cami yapılmasını isteyenlerin 'evet', istemeyenlerin ise 'hayır' oyu kullandığı referandum, Göcek'te bulunan eski belediye binasında yapıldı. 3 bin 200 seçmenin bulunduğu mahallede, bin 1 kişi sandık başına giderek oy kullandı. Saat 08.00'da başlayan ve 17.00'ye kadar süren oy kullanma işleminin ardından sandıktan 207 'evet', 789 'hayır' oyu çıktı. 5 oy da geçersiz sayıldı. Fethiye Belediyesi yetkililerinin, referandumdan çıkan 'hayır' sonucu doğrultusunda, cami projesi için yeni bir alan belirleme çalışmasına başlayacağı öğrenildi. 'Hayır' oyu kullanıklarını belirten ismini açıklanmasını istemeyen bir gurp Fethiyeli, "Cami yapılmasına karşı değiliz. Karşı olduğumuz şey, buradaki yeşil alanın yok edilmesi. Çocukluğumuzdan beri gördüğümüz bu doğal güzelliği çocuklarmız da görsün" dedi.



SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN ORTAK AÇIKLAMA



Göcek Kültür ve Turizm Derneği, Göcek Yat Kulübü, Göcek Yardımsever Kadınlar Derneği, Göcek Spor Kulübü, Atatürkçü Düşünce Derneği Göcek Temsilciliği, Göcek Doğa ve Hayvan Dostları Derneği'nden oluşan sivil todplum kuruluşları tarafından konuşla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Caminin yapılmak istendiği portakal bahçesi, ilk imar planına göre 'park ve bahçe' olarak tanzim edilmiş bir yeşil alan olup, Göcek'in simgesi haline gelmiştir. 'Göcek'in Kalbi' olarak ta adlandırılmış bu alan, Göcekliler ve Göcek ziyaretçilerince yeşil alan olarak içselleştirilmiştir. Göcek merkezindeki tek yeşil alan olan bu portakal bahçesinin içinde, çocuklarımız nefes aldığı, koştuğu ve oynadığı "Çocuk Parkı" da mevcuttur. Söz konusu yeni yapılaşmanın, Göçek'in en işlek merkezinde olması, önemli trafik ve yaya akışı sıkıntıları meydana getirecektir. Bilhassa 4-5 aylık turizm sezonunda, cuma namazı, Bayramlar ve Ramazan ayı süresince, cenaze ve cenaze araç giriş/çıkışlarının çakışmaları ve Göcek merkezindeki giriş çıkışlar bloke olabilecek, ek park sorunlarını da meydana gelecektir. Yukarıdaki trafik ve yoğunluğun getireceği sorunlar, gerek turist, esnaf, tur operatörleri, öğrenci veya ziyaretçi, gerekse de ibadete gelenlerin şikayetlerine de yol açacaktır. Ayrıca, kaza, yangın, deprem ve benzeri afet olayların önlenmesi sırasında merkeze giriş/çıkış ve diğer lojistik zorlukları da meydana getirebilecektir. Yaşanılan kentsel mekanı, yalnızca yollar, kaldırımlar, binalar ve diğer fiziksel donatılanlarla tanımlamak yetmez. Kentin hafızaları büyük bir titizlikle korunarak, bir arada yaşam bilinci pekişir. Tarih yalnızca yazılı belge olmanın dışında, yaşamsal ve görsel süreklilik olarak toplum bilincine mal edilir. Beldemiz kentsel belleğinin her gün biraz daha yok olduğu süreçte, son birkaç hafıza mirasından biri olan portakal bahçemizin inşaata açılarak yok olması bu bağlamda hatıraların da yok olmasına yol açacaktır. Özetle bu yeşil alanın herhangi bir inşaata açılması, Göcek'in en önemli simgelerinden birisini ortadan kaldıracak, hatıraları yok edecek, yoğunluk ve lojistik sorunları yaratacak, beldenin marka değerini azaltacak ve uzun yıllar eleştiri konusu olacaktır."



5)PATENLE TEHLİKELİ YOLCULUK



MANİSA'da son günlerde, kentin işlek caddelerine çıkan patenli gençler, trafiği tehlikeye sokuyor. Araçlar arasında yaptıkları ani hareketlerle yürekler ağza gelirken, kazalara davetiye çıkarılıyor.



Manisa'da hızla yayılan patenle kayma modası, trafiği tehlikeye sokuyor. Alanların yetersizliği yüzünden ana cadde ve bulvarlara çıkan gençler adrenalin dolarken, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Hiçbir güvenlik önlemi almadan yola gruplar halinde çıkan gençler, yoğun trafiğe aldırmadan akrobasi gösterisi de yapıyor. Sayıları hızla artan gençler, özellikle sürücülerin korkulu rüyası oluyor. Her an karşılarına paten kayan bir gencin çıkabileceği endişesini yaşıyor.



