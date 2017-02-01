Dha Yurt Bülteni - 19

OĞLUNU HASTANEYE GÖTÜRÜRKEN, KAPKAÇÇILARI YAKALADI



BURSA'da adres sorma bahanesiyle otomobille yanlarına yaklaştıkları 2 kadının çantasını çalan 2 kişi, tesadüfen olay yerinde bulunan ve oğlunu hastaneye götüren polis memuru Turan Macit tarafından nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı.



Olay, merkez Nilüfer İlçesi Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. 16 JSP 88 plakalı lüks otomobildeki biri kadın 2 kişi, adres sorma bahanesiyle yanına yaklaştıkları kaldırımda yürüyen D.T. adlı kadının çantasını alarak uzaklaştı. Kısa süre sonra şüpheliler, yine aynı yöntemle G.C. adlı kadının çantasını da gasp etti. Kadınların şikayeti üzerine, polis ekipleri, bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.



Gece vardiyasından çıkıp hastalanan oğlunu Bursa Devlet Hastanesi'ne götürmek için yola çıkan Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'nde görevli Turan Macit, Osmangazi İlçesi Altıparmak Caddesi'nde, şüphelilerin bulunduğu otomobili fark edip takibe aldı. Macit, otomobilini lüks aracın önüne kırarak durdurmak istedi, ancak şüpheliler yoluna devam etti. Nefes kesen kovalamacayla Turan Macit, lüks otomobili durdurup Sümeyye A. ile sürücü Salih P.'yi gözaltına aldı.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Zanların adliyeye girişi



Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,



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İşadamı silahlı saldırıda yaralandı



ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde alışveriş merkezindeki bir kafeteryada silahlı saldırıya uğrayan işadamı Varol Bayrak yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Müftü Mahallesi, Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinin ikinci katındaki kafeteryada arkadaşlarıyla oturan işadamı Varol Bayrak, yanına yaklaşan kişinin tabancalı saldırısına uğradı. İlçede hurda işleyen iki fabrikanın ortağı olan Bayrak, sağ ayağına isabet eden kurşunla yere yığılırken, alışveriş merkezinde panik yaşandı. Varol Bayrak çağrılan ambulansla özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



Olayın ardından alışveriş merkezinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kimliğini tespit ettiği şüpheli Yılmaz B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Olay yeri



-Polisin güvenlik önlemi alması



-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi



-Yaralının taşınması



-Olay yerinde polisin incelemesi



-Detaylar



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),



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İki kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı (2)



TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ÖLDÜ



Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'nde 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Yusuf Zeybel tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde öldü. Kazada ölü sayısı 2'ye yükselirken, yaralı 3 kişinin ise tedavisi devam ediyor. Tuğba Zeybel, 3 gün önce nişan töreninde çektirdiği fotoğrafı 28 Ocak günü sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Tuğba Zeybel ile ağabeyi Yusuf Zeybel'in ölümü büyük üzüntü yarattı.







Haber: Faruk KIYAK/KANDİRA-KOCAELİ,



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