Dha Yurt Bülteni - 18

Şırnak'ta çatışma 3 asker şehit (5)



ŞEHİT SAYISI 3'E ÇIKTI



Şırnak'ın Bestler-Dereler Bölgesi'nde sürdürülen operasyonda, akşam saatlerinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Operasyon kapsamında 6 terörist daha öldürüldü. Böylece, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 35'e yükseldi.



Şırnak'ın Uludere İlçesi Andaç Köyü Kopki üst bölgesine PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda da 2 asker şehit olmuştu.



Haber: ŞIRNAK,



Manisa'da peş peşe 4.9'luk iki deprem korkuttu (ek)



DEPREMDE HASAR GÖREN CAMİ İBADETE KAPATILDI



Manisa'da meydana gelen depremde hasar gören Mütevelli Camii teknik inceleme yapılıncaya kadar ibadete kapatıldı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nin, merkez üssünü Manisa'nın Selendi İlçesi olarak açıkladığı 4.9 şiddetindeki depremde hasar gören Manisa merkezde bulunan Mütevelli Camii geçici olarak ibadete kapatıldı. Cami imamı Ertuğrul Ercan, deprem esnasında ikindi namazını kıldırdığını belirterek, "O anda bir şey düşünemedik, namazı tamamladık. Camlar patlayınca tereddüt yaşadık. Namazı tamamlayınca hemen cemaati dışarı çıkardım" dedi. Cami de meydana gelen hasar tespitinin önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Camiden görüntü



Mütevelli Çarşı Camii İmamı Ertuğrul Ercan'dan görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA,



İngiliz Büyükelçi Moore: İngiliz vatandaşlarının Türkiye'ye gelmesini destekliyoruz (2)



'İNGİLİZLER BU SENE TÜRKİYE'YE GELECEKTİR'



İngiltere Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Fethiye'nin ardından Marmaris'e geçti. Moore, D- Grand Azur Otel'de Marmaris Fahri Konsolosu İşadamı Doğan Tugay'ı ziyaret etti. Türkiye'nin turizm sektöründe durgunluğunu yakın zamanda atlatacağını belirten Büyükelçi Moore, "Bizim iki ülke arasındaki ilişkiler geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu ilişkiler güçlenerek devam edecek. Her iki ülkenin seçkin markaları karşılıklı ticaret yapıyor. Türkiye'de 3 bin tane İngiliz şirket faaliyet halinde. Geçen yıl yaşanan sorunlar nedeniyle İngiliz pazarında Türkiye turizmde bir gerileme oldu. Türkiye için geçen yıl zor yıl idi. Hem çok çevre ülkelerden saldırı oldu, hem de 15 Temmuz darbe kalkışması. 15 Temmuz döneminde İngiltere olarak Türkiye'nin yanında olduk. Özellikle darbe girişimine çok erken tepki verdik. Ben, Türk bakanları hem aradım, hem de mesaj gönderdim. O gece, Türkiye'nin demokrasisini destekliyoruz dedik. Terörizm ile mücadele de ciddi iş birliği içindeyiz. Türkiye, çok güçlü bir ülkedir. Bu tür sıkıntıları aşıyor. Aynı şekilde dost ve müttefiklerinin yardımıyla sıkıntıları kısa sürede aşacaktır. Türkiye'de istikrar, barış ve huzur arttıkça, yavaş yavaş güven dönecektir. O güven ile turistler gelmeye başlayacaktır. İngilizler bu sene Türkiye'ye gelecektir. Her şeyin ılımlı olacağını düşünüyorum" dedi.



'TÜRKİYE'DE KİLO VERMEK ZOR'



İkinci katip olarak göreve başladığında çıraklık dönemlerini Türkiye'de geçirdiğini belirten Büyükelçi Moore, "Türkçe çok az biliyordum ve hemen eğitim alarak pekiştirdim. Göreve başladığım ilk yıllarda kimse beni tanımıyordu. İstanbul ve Ankara'da metroda dolaştım, İstanbul'un adım atmadık yerini bırakmadım. Çok güzel eğlendim ve benim için çok özeldi. Türk insanı çok misafirperver ve gelenekleri güçlü. Türkler çok cana yakın. Türk mutfağı inanılmaz lezzetlikte. Bu nedenle kilo vermek çok zor. Özelikle Adana kebap seviyorum. Mantı ise ayrı bir güzellikte" dedi.



Marmaris İngiltere Fahri Konsolosu İşadamı Doğan Tugay ise, "İki ülke arasında uzun yıllar sosyal ve ekonomik işbirliği mevcuttur. Bu işbirliği her geçen gün sağlam ilişkilerle güçlenerek devam etmektedir" diye konuştu.



REHBER KÖPEK STAR İLGİ ODAĞI OLDU



Büyükelçinin görme engelli eşi Magie Moore ile onun rehber köpeği 'Star' da ziyarette yer aldı. Golden Retriever cinsi 'Star', ziyaretin ilgi odağı oldu. Magie Moore'nin yanından ayrılmayan rehber köpeğin üzerindeki tasmada Türkçe olarak "Lütfen dokunmayın. Sahibim görmüyor rehberlik yapıyorum" yazdığı görüldü.



Marmaris'te bir gün kalacak olan Büyükelçi, yarın Gökova'nın Akyaka Mahallesi'nde Muğla Valisi Amir Çiçek ile kahvaltıda bir araya gelecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



İngiltere Ankara Büyükelçisi Richard Moore'nin açıklamasından görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla),



İzmir'de referandum protestosu



İZMİR'de, Emek ve Demokrasi Güçleri 16 Nisan'daki halkoylamasının sonuçlarını ve YSK'nın mühürsüz oy pusulalarını geçerli saymasını protesto etti.



Gündoğdu Meydanı'nda bugün saat 19.00'da toplanan yaklaşık 150 kişilik grup, 16 Nisan'daki halkoylaması sonuçlarını protesto etti. YSK'nın mühürsüz oy pusulalarını geçerli saymasını da protesto eden grup, 'Hayır'ın sesi susturulamaz', Hayır bitmedi daha yeni başlıyor' ve 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam' sloganları attı.



'Gezinin 2'nci perdesi hayır, başlıyor', 'Oyumuzu, emeğimizi, paramızı, geleceğimizi çalan hırsızlara hayır' ve 'Referandum iptal edilsin' yazılı pankartlar da taşıyan grup adına basın açıklaması yapan KESK Dönem Sözcüsü Necip Hardal, "YSK eliyle yasalara aykırı olan bir uygulamaya gidildi ve ortaya çıkan sonucun ne olacağının işareti verildi. Mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılması doğrultusundaki karar, aslında sandığa yansıyan irade ne olursa olsun referandum sonucunun 'Evet' şeklinde çıkarılması için her yolun deneneceğinin ifadesiydi. Bu uygulamayla da görüyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti bir parti devleti haline getirilirken, bir siyasi partinin istekleri doğrultusunda eğilip bükülebilen yasalarda işleyişi belirlemeye başladı. Bu keyfiliğe özellikle Kürt nüfusunun yoğunluklu olarak yaşadığı şehirlerden gelen ve referandumun silahların gölgesinde yapıldığını gösteren görüntülerde eklenince, yapılan oylamanın ve ortaya çıkan sonucun meşru olması ihtimal dışı bir hal almıştır" dedi.



Protestocular basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Gündoğdu Meydanı'ndan görüntü



Slogan atan gruptan görüntü



Basın açıklamasından görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: İZMİR,



Çorum'da kaza : 8 yaralı







ÇORUM'da TIR ile çarpışan halk otobüsündeki 8 kişi yaralandı.



Kaza, bugün Çorum-Ankara karayolunun 13'üncü kilometresindeki Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Serdar Süslü yönetimindeki 19 TN 459 plakalı halk otobüsü, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen TIR ile çarpıştı. Kazada, çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkıp orta refüje savrulan otobüsteki Özlem Bekdaş (26), Nihan Özkaya (26), Canan Solmaz (21), Tuğçe Kurak (25), Aysun Aksu (25), Azize Bahçeci (26), Cansel Turp (25) ve Büşra Yurdusay (24) yaralandı.Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, kaza sonrası kaçan TIR sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü:



-Hasar görmüş halk otobüsü



-Sağlık ekiplerinin müdahalesi



-yaralıların ambulansa taşınması



-jandarmanın olay yerini incelemesi



Haber: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,