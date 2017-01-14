Dha Yurt Bülteni - 18

Askeri aracın çarpması sonucu şehit olan astsubay Konya'da toprağa verildi



ŞEHİT ASTSUBAY ÖZDİL KONYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ



ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde zırhlı askeri aracın çarpması sonucu şehit olan Afyonkarahisarlı Tankçı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Özdil'in (50) cenazesi, eşinin isteği üzerine Konya'da gözyaşları arasında toprağa verildi.



'BİR ÖLÜR BİN DİRİLİR'



Şırnak'tan hava yoluyla Konya'ya getirilen şehit Astsubay Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Özdil'in cenazesi havaalanında askeri yetkililer ve yakınları tarafından karşılandı. Şehidin annesi Fahriye Özdil de karşılamaya tekerlekli sandalye ile geldi. Şehidin oğulları Çağlar ve Çağatay Özdil uçağın gelmesini anneleri Gülistan Özdil'e sarılarak bekledi. Uçak pistte ilerlerken oğlu Çağlar Özdil, "Bakın şehit geliyor, şehit. Dik durun. Benim babam geliyor. Bir ölür bin dirilir. Vatan sağ olsun." diyerek gözyaşı döktü.



'SEN HEP YANIMDA OLACAKTIN'



Şehidin Türk Bayrağı'na sarılı naşı askerler eşliğinde uçaktan indirilirken, tabutun yanına gelen oğlu Çağatay Özdil de babasının fotoğrafını öperek, "Kurban olduğum. Ben sana gitme dedim babam. Babam sen gitmeyecektin. Sen benim hep yanımda olacaktın babam. Allah'ım ben babamsız ne yapacağım. Ben televizyondaki şehitlere babamdan daha çok ağladım." diye gözyaşı döktü. Bu sırada bir yakını, "Babana yakışır şekilde dur. Ne bu hal böyle. Düzgün dur." diyerek uyardı. Tabutun yanına giden şehidin eşi Gülistan Özdil ise "Mustafam ben geldim, buradayım. O benim gurur kaynağım." diyerek ağladı.



ŞEHİTLİK'TE TOPRAĞA VERİLDİ



Şehit Astsubay Mustafa Özdil'in cenazesi eşi Gülistan Özdil'in merkez Meram İlçesi'nde bulunan baba evinde helallik alındıktan sonra namazın kılınacağı Mürşitpınar Camisi'ne getirildi. Burada babasının tabutunun başına gelen Çağlar Özdil, asker selamı vererek fotoğrafını kucakladı ve 'Baba bakışların her şeyi anlatıyor' diyerek gözyaşı döktü. Kardeşinin yanına gelen şehidin diğer oğlu Çağatay Özdil de kardeşiyle birlikte babalarının tabutuna sarılarak, "Hani şehit ölmezdi. Hani başçavuş ölmezdi' diyerek ağladı. Özdil kardeşleri yakınları tarafından teselli edildi. Şehit Astsubay Özdil, ikindi namazına müteakip düzenlenen törenin ardından cenaze namazı kılındıktan sonra Konya Şehitliği'nde toprağa verildi. Cenaze törenine Konya Valisi Yakup Canpolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, askeri erkan, vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı.



Görüntü Dökümü:



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-Şehidin karşılanması



-Uçaktan indirilmesi



-Yakınlarının görüntüsü



-Genel ve detaylar



-Cami önünde oğullarının tabuta sarılması



-Genel ve detaylar



-Cinaze namazının kılınması



Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA,



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Adana Valiliği'ndeki bombalı eylemi gerçekleştiren kadın terörist Suriye'ye kaçtı



ADANA'da 2 kişilin hayatını kaybettiği 33 kişinin de yaralandığı Valilik otoparkında düzenlenen bombalı saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristin Ç.K. olduğu ve Suriye'ye kaçtığı ortaya çıktı.



24 Kasım'da Valilik otoparkında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıyı planladığı iddiasıyla tutuklanan 30 yaşındaki Mehmet Emin V., valilik parkına bombayı getiren kadın teröristin Suriye'ye kaçtığını itiraf etti. Mehmet Emin V., ifadesinde kadın teröristin Ç.K. olduğunu, olaydan sonra Nusanbiy'e götürdüğünü ve ortadan Suriye'ye geçtiklerini anlattı. Mehmet Emin V., terör örgütü PKK'lı olan ve dağa çıkan kardeşini aramak için yurt dışındaki örgüt kamplarına gittiğinde bombacı Ç.K. ile tanıştığın ileri sürdü. Saldırı öncesi örgüt üyelerinin kendisine ulaşarak "Seni kardeşine götüreceğiz" dediklerini iddia eden V. saldırının nasıl gerçekleştirildiğini de tüm ayrıntılarıyla şöyle anlattı:



"Örgüt elemanlarının yanındaki kadın teröristi bana göstererek 'yarın bunu hastaneye götür, seni daha sonra kardeşine götüreceğiz' dediler. Kadın Doğum Hastanesi'ne götürerek yardımcı oldum. Kadın kendi aracıyla arkamdan geliyordu. Hastaneye geldiğimde göremedim acil servise girdiğini düşünüp beklemeye başladım. Hastane kafeteryasında bir şeyler yedim. Patlama sesi hastaneye kadar geldi. Herkes gibi ben de tedirgin olup, aracımın yanına gittim. Araçta 20 dakika kadar oturdum. Bir süre sonra kadın terörist yanıma geldi. Kendisine arabasının nerede olduğunu sorduğumda 'sus soru sorma, sür' dedi. Ne olduğunu anlamadım. Çantasından bir bomba çıkardı, patlatmaya hazır hale getirip, elinde tuttu. Bana 'önüne kim çıkarsa çıksın durma, gerekirse ez. Yoksa bombayı patlatırım. Ben de sen de havaya uçarız' dedi. Konuşmalarından bombayı onun patlatmış olduğunu anladım. Kullanılmış olduğumu anladım. Kadın teröristi tarifler üzerine bir portakal bahçesine götürdüm. Burada beni kadın terörist ile görüştüren Halo lakaplı E.Ç. isimli şahısla buluştuk. Daha sonra başka bir araca bindik. Köy yollarından Nusaybin'e gittik. Burada başka teröristler ile buluştuk. Kaçakçılar gelip bizi sınırdan geçirdi. Suriye'de bir köye gittik beni orada bıraktılar. Daha sonra 'gelip seninle görüşeceğiz' dediler. 15 gün sonra geldiler. Bana gereken yardımda bulunacaklarını söylediler, ailemi de buraya getireceklerini söylediler. Ailemi merak edip bulunduğum yerden kaçtım. Kaçakçılara 200 TL verdim beni Kızıltepe yakınlarına getirdiler. Adana'ya gelirken yol aramasında arama kararım olduğu için yakalandım. Ben kadının terörist olduğunu bilseydim yardım etmezdim."



Haber: Fatih KARAÇALI / ADANA, -



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13 saat sonra pompalı tüfeği ile teslim oldu (2)



HASTANEYE YATIRILDI



İzmir'in Buca İlçesi'nde eşi ve çocuğunu rehin tuttuğu evin penceresine çıktıktan sonra elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açan özel güvenlik görevlisi M.C., polisin 13 saat süren ikna çalışması sonunda teslim olmasının ardından emniyete götürüldü.



Buradan sağlık kontrolü için hastaneye götürülen M.C.'ye, psikiyatri kliniğinde doktorlar tarafından şizofreni tanısı konuldu. Ağır psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen M.C. buradan da tedavi altına alınması için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.



Tedaviye alınan M.C.'nin, bölgelerindeki uyuşturucu çetelerine savaş açtığını, onları korkutmak için böyle bir olay yaptığını söylediği öne sürüldü.



Haber: İzmir,



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Tehlike yaratan minare çelik halatla yıkıldı



BİLECİK'te yana doğru eğilerek tehlike yaratan cami minaresi, çelik halatla çekilerek yıkıldı. Minare, bir hayırsever tarafından yeniden yaptırılacak.



Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Dursun Fakih Camii'nin minaresi bir süre önce yoğun kar ve yağmur yağışı nedeniyle zarar gördü. Temeli su dolan minare yana doğru eğildi. Cami derneği yöneticileri minarenin etrafına şerit çekip, yanına da yıkılma tehlikesi olduğunu belirten yazı astı. Dursuh Fakih Camii Koruma Derneği yöneticilerinden Köksal Aslan, bir hayırseverin minarenin hem yıkım, hem de yapım işini üslendiğini söyledi.



Tehlike yaratan minarenin yıkımı bugün gerçekleştirildi. İlk olarak bir kepçeyle minareye çelik halat geçirildi. Halatın bir ucu da kepçeye bağlandı. Çelik halat, kepçeyle çekilerek minare yıkıldı. Yaklaşık 60 bin liraya mal olacağı belirtilen yeni minarenin yapımına önümüzdeki günlerde başlanılacak.



Görüntü dökümü:



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-Minarenin yıkım çalışmasından,



-Miranerin çelik halatla çekilerek yıkılmasından görüntüler bulunuyor.)



Haber-Kamera: Cafer ELMAS-BİLECİK,



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Doğan Kitap yazarları okurlarla buluştu



ADANA'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı'nda Doğan Kitap standında Altan Öymen, Canan Tan ve Kerimcan Kamal kitaplarını imzaladı.



Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarı ziyaret eden binlerce kitapsever, hem alışveriş yaptı hem de imza günlerinde sevdikleri yazarlarla buluştu. Ünlü edebiyatçılarla söyleşi imkanı bulan kitapseverler, kitaplarını imzalatıp anı fotoğrafları çektirdi. Özellikle öğrencilerin yüksek katılım sağladığı fuarda okurlar, Doğan Kitap standına da büyük ilgi gösterdi. Doğan Kitap'tan kitapları yayınlanan Altan Öymen, Canan Tan ve Kerimcan Kamal, okurları için kitaplarını imzaladı.



Kitapseverler ile söyleşen Canan Tan, Kerimcan Kamal ve Altan Öymen, fuara gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi. Çukurova Kitap Fuarı, yarın akşam saat 19: 00'da sona erecek.



Görüntü Dökümü



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Fuara katılanlar



Kalabalık



Stadlardaki kitapları inceleyenler



Yazarlar ile Röp.



Haber: Yusuf BAŞTUĞ-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,