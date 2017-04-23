Dha Yurt Bülteni - 17

Dörtyol'a şehit ateşi düştü



DİYARBAKIR'ın Kulp İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş 26 yaşındaki Mehmet Özal'ın Hatay'ın Dörtyol İlçesi'ndeki baba ocağına ateş düştü.



Diyarbakır Ergani Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Mehmet Özal'ın şehadet haberi, Dörtyol İlçesi Yeşilköy Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Yetkililerden acı haberi alan baba Yılmaz ile anne Urkiye Özal gözyaşlarına boğuldu, fenalık geçirdi. Özal çiftine hazır bekletilen sağlık ekipleri müdahale etti. Türk bayraklarının asıldığı şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.



Bekar olan 5 çocuklu ailenin en büyüğü şehit uzman çavuş Mehmet Özal'ın, yarın öğle namazına mütakip Dörtyol İlçesi Yeşilköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.



Haber: Ramazan ÇELİK/HATAY, -



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Zonguldak'ta midibüs şarampole uçtu: 10 ölü, 18 yaralı (3)



VALİ YARALILARI ZİYARET ETTİ



Zonguldak Valisi Ail Kaban, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mahmut Özer, Ereğli Devlet Hastanesi'nde yatan yaralıları ziyaret etti. Hastane önünde açıklamalarda bulunan Vali Kaban, şöyle dedi:



"Gerçekten içimiz yanıyor. Çünkü bir anda böyle 10 kardeşimizi 10 vatandaşımızı bir anda kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Geride kalan bütün acılı yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şükürler olsun ki bir kısım yaralılarımız iyi durumdalar. Diğerleri içinde diğer bütün işlemler yapılıyor."



Ak Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu da katliam gibi bir kazada 10 vatandaşı kaybetmenin üzüntüsü içinde oldukların söyledi. Kazanın nasıl olduğunu anlatan Çaturoğlu, "Kardeşlerimiz köydeki cenaze için özel bir otobüsü tutuyorlar ve dönüşe geçiyorlar. Dönüş yolunda kapalı kasa kamyonet önlerine çıkıyor. Şoför çarpmamak için manevra yapıyor. Yandan kamyonetin çarpması sonucu midibüs şarampole yuvarlanıyor. Yaralılarımızdan büyük kısmının hayati tehlikesi yok. Olanların da tedavisi yapılıyor. Savcılarımız kazayı araştırıyor. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Yarın öğle namazının ardından cenazelerimizi defin edeceğiz." dedi.



Yakınlarını kazada kaybeden Veysel Aydın, cenazeden sonra uğurladıkları akrabalarını ve komşularını kaybettiğini söyledi. Ölen Bilal Aydın ve Zekiye Aydın'ın karı koca olduklarını belirten Veysel Aydın, şöyle konuştu:



"Benim dünürüm oluyorlar. Cenazeye geldiler görüştük. Sonra uğurladık. Akşamda uğurladık. Biraz zaman geçtikten sonra kazayı duyduk. Olay yerine gittik. Sonra da hastaneye geldik. Ayrıca Şevket Turhan ve Kadriye Turhan da çift. İstanbul'da oturuyorlar. Cenazeler oldu mu böyle otobüs tutarlar ve köye gelirler. Üzüntülüyüz."



YARALI SAYISI 19'A ÇIKTI



Hastaneden yapılan açıklamada kazadan hafif sıyrıklarla kurtulduktan sonra evine giden Süheyla Aydın'ın da kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi. Böylece kazada yaralananların sayısı 19'a çıktı. Kazada ölenlerin yarın öğle namazının ardından Esenyurt Köyü'nde toprağa verileceği açıklandı.



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



Görüntü Dökümü:



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-Vali Ali Kaban'ın açıklaması



-Ak Parti Milletvekili Faruk Çaturoğlu ile röp.



-Veysel Aydın ile röp.



-Diğer yakınlar ile röp.



-Hastaneden detay



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),



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Kaynak: CHP, eski alışkanlığıyla yeni vasiler bulmak için yollara düşüyor (2) (Görüntü dökümüyle yeniden)



NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI



Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, eşi Şule Kaynak ile birlikte Kahramanmaraş'ta, merkez Onikişubat İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Hanefi Mahçiçek ve Ayten Mahçiek'in oğlu Osman ile Ahmet-Dilek Tosun çiftinin kızı Özden Tosun'un düğününe katıldı. Törende genç çiftin nikahını Başkan Hanefi Mahçiçek kıyarken, şahitliklerini ise Veysi Kaynak ve Vali Vahdettin Özkan yaptı.



Törende çifte nasihatlerde bulunan Kaynak, "Sizlerden bu milletimize hizmet edecek evlatlar bekliyoruz, hem de çok sayıda. 15 Temmuz gösterdi ki, bizim milli manevi değerlerini bilen, bayrağı, vatanı ve inancı için gözünü kırpmadan kendisini tankların önüne atabilen insanlara ihtiyacımız var. Eğer bunu sizler gibi analar babalar bu evlatları yetiştirmezlerse, milletin geleceğini de garanti edemeyiz. O yüzden Cumhurbaşkanımız da çocuk sayısınuı 5'e çıkardı. Bizi soracak olursanız eşimin sayesinde o 5 çocuk standardını yakaladık" dedi.



Kaynak, daha sonra elinde tuttuğu evlilik cüzdanını Kahramanmaraş eski Milletvekili Ali Sezal'a verdi. Sezal da genç çiftleri tebrik ederek cüzdanı geline verdi. Nikahın ardından Veysi Kaynak, eşiyle birlikte halasının torunu Şükran Diner ile Ahmet Şenkal'ın düğün törenine de katıldı. Genç çifte mutluluklar dileyen Veysi Kaynak, yakınlarıyla da sohbet etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Kaynak'ın eşiyle salona girişi



Kaynak'ın vatandaşlarla sohbet etmesi



Gelin damadın dans etmesi



Nikah kıyılması



Kaynak'ın defteri imzalaması



Kaynak'ın cüzdanı Ali Sezal'a vermesi



Sezal'ın cüzdanı geline vermesi



Toplu fotoğraf çektirilmesi



Kayank ve eşinin çifti tebrik etmesi



Kaynak ve eşinin salona girmsi



Gelin ve damadı tebrik etmeleri



Haber: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,



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Tüfekle vurulan sokak köpeğine belediye sahip çıktı







SAMSUN'un Terme İlçe Belediyesi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tüfekle vurulan yaralı sokak köpeğine, sahip çıktı.-



Terme İlçesi Bazlamaç Mahallesi'nde sokak köpeği, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tüfekle vuruldu. Bir vatandaşın ihbarı üzerine Terme Belediyesi ekipleri, sokak köpeğine sahip çıktı. Ekipler, yaralı köpeği Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Tedavisi yapılan köpek ye alınan köpek, müşahede altına alındı.



Köpeğin ciddi yaralar aldığını ve hayati tehlikesinin bulunduğunu ifade eden Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, sokak hayvanlarının 5199 sayılı kanunla koruma altına alındığını belirterek, "Doğanın dengesinin korunmasında önemli rolü olan hayvanlar, insanların en büyük yardımcılarıdır. Hayvanlara karşı kötü muamelede bulunmayalım, onların yaşam haklarına saygı gösterelim. Allah'ın emaneti olan bu canlara sahip çıkalım. Yaratılanı sevelim ve koruyalım yaratandan dolayı. Bu canlara ihanet ve işkence etmeyelim" dedi.



Haber: SAMSUN, -