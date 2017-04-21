Dha Yurt Bülteni - 17
Ankara'ya şehit ateşi düştü Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 2 askerden Piyade Üsteğmen Muhammet İsmail Kaya'nın acı haberi Ankara'da yaşayan ailesinin evine ateş düştü.
Ankara'ya şehit ateşi düştü
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 2 askerden Piyade Üsteğmen Muhammet İsmail Kaya'nın acı haberi Ankara'da yaşayan ailesinin evine ateş düştü.
Şırnak'ta 2 yıldır görev yapan evli ve 1 çocuk babası Piyade Üsteğmen Muhammet İsmail Kaya, PKK'lı teröristlerin Beytüşşebap ile Uludere ilçeleri arasında bulunan Andaç mevkisindeki üs bölgesine sabah saatlerinde düzenlediği hain saldırıda şehit düştü. Şehit Muhammet İsmail Kaya'nın Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşayan ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi. Acı haber sonrası şehit Kaya'nın öğretmen olan eşi Nuray Göçmen Kaya, büyük üzüntü yaşadı. Şehit Muhammet İsmail Kaya'nın yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. Etimesgut Belediyesi tarafından şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehit Kaya'nın yarın Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Etimesgut'ta defnedileceği öğrenildi.
Görüntü Dökümü
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-Binaya asılan Türk bayrağı
-Polis aracı ve ambulans
Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,
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Helikopter enkazında yapılan çalışmalar tamamlandı
TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi kırsalında 18 Nisan günü 12 kişinin şehit olduğu helikopter enkazındaki inceleme çalışmaları tamamlanarak, helikopter enkazı Ankara'ya gönderildi.
Bir hakim, bir astsubay ve bir pilot ile 9 polisin şehit olduğu kazada ile ilgili enkaz bölgesindeki çalışmalar tamamlandı. Tunceli Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Nisan 2017 günü ilimiz Pülümür ilçesinde gerçekleşen helikopter kazası ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; helikopter enkazının tamamı bölgeden alınarak gerekli incelemenin yapılması için Ankara iline gönderilmiş olup, bölgede yapılan çalışmalar sonlandırılmıştır" denildi.
Haber: TUNCELİ,
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Perinçek, "Türkiye'nin sorunlarını çözmeye laiklikten başlayamazsınız"
VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, referandumda neredeyse yüzde 50-50 bir sonuç çıktığını belirterek, "Türkiye 2019'da seçime gidecek. Belki 2018'de, belki 2017'nin sonunda seçime gidecek. Bu başka mesele ama, AKP'nin tek başına iktidarının sonuna geldi" dedi.
Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, bugün partisinin Balıkesir İl Teşkilatı'nın Asya Elit Otel'de düzenlediği konferans ve yemeğe katıldı. Otelde partililere seslenen Perinçek, referandum sonucunu değerlendirerek, "Bu referandumu özetleyecek olursak, AKP iktidarının sonu gözüktü. Bu maçın galibinin olmadığı görülüyor. Neredeyse yüzde 50-50 bir sonuç çıktı. Ama bu maçın birinci devresiydi. Şimdi ikinci devresi var. Türkiye 2019'da seçime gidecek. Belki 2018'de, belki 2017'nin sonunda seçime gidecek. Bu başka mesele ama, AKP'nin tek başına iktidarının sonuna geldi" dedi.
'TERÖR ANCAK SİLAHLA ÇÖZÜLÜR'
Vatanın bütünlüğü, PKK ve FETÖ/PDY terör örgütlerinin temizlenmesi, üretim ekonomisi ve komşu ülkelerle birliği içeren hükümet programını anlatan Perinçek, Türkiye'nin birinci meselesinin teröre karşı kesin kararlı ikna edici bir tavır, vatan bütünlüğü, terör örgütlerinin temizlenmesi olduğunu söyledi. Perinçek, "Burada Vatan Partisi'nin üstünlükleri var. Hem PKK'ya, hem FETÖ'ye tavır alıyor. Bu terörü kazımak için komşu ülkelerle işbirliği programını da bir altın gibi elinde tutuyor" dedi. Terörün ancak silahla bitirilebileceğini belirten Perinçek sözlerini şöyle sürdürdü:
"CHP'nin yaptığı gibi, barışçı yolla, demokrasiyle bu sorun çözülmez. Ne demokrasisi? Adam silahını almış, senin Mehmetçiğini vuruyor. Sen ona daha ne vereceksin? Belediyeleri vermişsin, her türlü mitingini yapıyor, polise tokat atıyor. Türkiye'de teröristlere özgürlük vererek, Kürt sorununun çözümü geçti. Bunlar ancak silahla bastırılır. AKP, PKK'nın üzerine silahla gittiği için bunun meyvesini topladı. CHP ise 'Barışa, demokrasiye aykırı' diye hep buna karşı çıktı. Burası bir çıkmazdır."
'ERDOĞAN KÖTÜ DİYEREK HÜKÜMET OLUNMAZ'
Hükümet olmaları gerektiğini belirten Perinçek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sürekli 'Tayyip Erdoğan kötü' diyerek hükümet olunmaz. 'Biz ne zaman Erdoğan'a seçenek olan bir hükümet formülünü oluşturacağız' sorusunu ortaya koymalıyız. İşte o zaman Erdoğan'dan kurtuluruz. İnsanları karanlığa doğru yürütebilir misiniz, insanlara yolun ucunda bir çözüm göstermeniz lazım. Bir hükümet göstermeniz lazım. Evet, bu millet Tayyip Erdoğan yönetiminden soğudu ama, bir milli hükümeti göstereceğiz ki seçimleri kazanalım, milleti yanımıza çekelim ve bir hükümet kuralım. Erdoğan karşıtlarına çok iyi anlatmamız gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırlayalım. Mustafa Kemal 'Düşman kötüdür, padişah kötüdür' demek yerine Anadolu bozkırının ortasında bir hükümet kurdu. 'Ya İstiklal ya ölüm' diyerek hedef gösterdi. Atatürk Anadolu'da bir hükümet kurmasaydı, ne ordumuz olurdu, ne milletten vergi alabilirdik. Temel mesele Anadolu'da padişah hükümetine alternatif bir hükümet kurmaktı. İstiklal savaşının kazanılması bir strateji, milleti birleştirecek ve seferber edecek bir milli hükümetti. Tarih dönüyor, dolaşıyor, oraya varıyor. Şimdi biz bu tarihin içindeyiz. Bu tarih dönüşüp, dolaşacak bir kaç yıl içinde milli hükümete varacak."
Perinçek daha sonra parti teşkilatının düzenlediği yemeğe katıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in konuşması
Haber: Hilmi DUYAR- Kamera: Coşkun YAMAN / BALIKESİR,
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FETÖ'den sorgulanan Baro Başkanı, adliyeye hibe edilen güvenlik sistemini söktürdü
FETHULLAHÇI Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Kahramanmaraş Baro Başkanı Avukat Vahit Bağcı, baronun geçen yıl Kahramanmaraş Adliyesi'ne hibe etiği güvenli geçişi sağlayan 2 araç plaka tanıma sistemini söktürerek geri aldı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün avukatlar yapılanmasına yönelik mart ayında düzenlediği operasyonda aralarında Vahit Bağcı'nın da bulunduğu 22 avukat gözaltına alındı. 11 avukat tutuklanırken, Bağcı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma devam ederken Bağcı, kendisini sorgulayan Cumhuriyet Savcısı N.K. hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na suç duyurusunda bulundu.
GÜVENLİK SİSTEMİ SÖKÜLÜP TUTANAKLA BAROYA TESLİM EDİLDİ
İddiaya göre Bağcı, son olarak geçen yıl Kahramanmaraş Barosu tarafından adliyeye hibe edilen plaka tanıma kamerası olan güvenlik sisteminin geri verilmesini istedi. Bunun üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, dün biri adliye girişinde diğeri de avukat otopark girişinde olan sistemleri sökerek bir tutanakla Kahramanmaraş Barosu'na teslim etti.
Vahit Bağcı ayrıca sistem söküldükten sonra çekilmiş adliyenin girişini gösteren fotoğrafları sosyal medya hesabından "Adliye açıldığı tarihten bugüne kadar avukat otoparkı olarak kullanılan alan bugünden itibaren Başsavcı İlker Yazıcı'nın talimatıyla avukatlara kapatılmıştır" notuyla paylaştı. Bağcı ayrıca, paylaşımında konunun Adalet Bakanlığı'na da taşınacağını belirtti.
YAZICI: KAPIMIZ AVUKATLARIMIZA AÇIK
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı ise sistemin baro tarafından kurulduğunu ve onlardan gelen talep üzerine sökülerek baroya iade edildiğini belirtti. Başsavcı Yazıcı, "Hadise tamamen bizim dışımızda Baro Başkanı'nın aldığı bir karar. Baro Başkanı niçin böyle bir karar aldı bilemiyorum ama avukat meslektaşlarımıza kapımız zaten açık. Hiçbir avukat meslektaşımızın adliye bahçesine giriş çıkışıyla ilgili kısıtlama sınırlama yok. Sadece güvenlikli geçiş kartı olması kaydıyla. Güvenlik geçiş kartı sisteme tanımlı olan araçlarla hiçbir sıkıntı yok" diye konuştu.
İlker Yazıcı ayrıca, adliye bahçesinde vatandaşların oturabileceği alan olmaması nedeniyle otopark olarak kullanılan iki bölümü araç girişine kapatarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle yapılan çevre düzenlemesinin ardından vatandaşlara açıldığını söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Başsavcı'nın konuşması
Adliye yazısı
Adliye binası
Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)
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Şırnak şehitleri memleketlerine uğurlandı
ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi Andaç Köyü Kopki Üst bölgesine teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 2 askerin naaşı düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı.
Uludere Andaç Köyü Kopki Üss bölgesine teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Üsteğmen Muhammed İsmail Kaya ile Piyade Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın naaşı, Şırnak 23'üncü Jandarma Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Törene Vali Ali İhsan Su, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hünkar Keleş, korucular, vatandaşlar ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı.
Şehit Piyade Üsteğmen Muhammed İsmail Kaya ile Piyade Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın Türk Bayrağı'na sarılı naaşları Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na getirilerek katafalka konuldu. Törende, şehitlerin öz geçmişleri okunarak dualar edildi. Okunan duaların ardından, şehit Piyade Üsteğmen Muhammed İsmail Kaya'nın naaşı Hatay'a, şehit Piyade Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın naaşı ise Gaziantep'e gönderilmek üzere helikopterle Şerafettin Elçi Havalimanı'na gönderildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Şehit naaşlarının alana getirilmesi
-Naaşların katafalka konulması
-Şehit özgeçmişlerinin okunması
-Duaların okunması
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: ŞIRNAK, -
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Atık fabrikasında yangın büyümeden söndürüldü
SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde bulunan katı atık işleme fabrikasında yangın çıktı. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Saat 19.00 sıralarında, Pamukova Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir katı atık işleme fabrikasının içerisinde yangın çıktı. Gübre üretim bölümünde yangın çıkması üzerine çalışanlar itfaiyeye haber verdi. İşçiler fabrikanın bahçesine çıkarılırken, olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova İtfaiyesi ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Fabrikadan görüntü
-Fabrikadan dumanların yükselmesi
-İşçilerden görüntü
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
Haber: İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), -