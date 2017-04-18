Dha Yurt Bülteni - 17

Tunceli'de helikopter düştü: 12 şehit (7)



ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELİRLENDİ



Tunceli'nin Pülümür ilçesinden kalktıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen ve düştüğü belirtilen helikopterde şehit olan 12 kişinin isimleri belirlendi. Henüz helikopter enkazından çıkartılmadığı belirtilen şehitlerin isimleri şöyle:



"Komiser Pilot Abdullah Ortanca, polis memuru teknisyen Murat Ködük, Sözleşmeli Pilot Dilaver Karsavuranoğlu, Hakim Onur Alan, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman ile polis memurları Ekrem Dereli, Saadettin Demir, Candaş Kaplan, Mesut Özdemir, Ahmet Cihan Kilci, Hasan Yıldırım ve Azam Gündede.



Haber: TUNCELİ,



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İzmir'e şehit ateşi düştü



TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi'nde düşen helikopterde şehit olan 28 yaşındaki pilot Komiser Abdullah Ortanca'nın acı haberi, İzmir'de yaşayan ailesini üzüntüye boğdu.



Pülümür'de düşen Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopterde şehit olan pilot Komiser Abdullah Ortanca'nın İzmir'in Karabağlar İlçesi Tahsin Yazıcı Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber tez ulaştı. Baba Recep Ortanca ile anne Saadet Ortanca'ya acılı haberi askeri yetkililer sağlık görevlileri eşliğinde verdi. İzmir'de 2013 yılına kadar Konak Asayiş Ekipler Amirliği'nde ve Cinayet Büro Amirliğinde görev yapan, Ortaca'nın yurt dışında pilot eğitimi aldığı öğrenildi. Türkiye'ye dönen Ortanca'nın 6 ay önce Tunceli'ye atandığı belirtildi. Bekar ve iki kardeş olan Ortanca'nın gelecek hafta İzmir'e izne geleceği öğrenildi. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da aileyi ziyaret ederek baş sağlığı diledi. Aşkın, "Kahraman şehidimiz İzmir'de de başarılı çalışmalara imza atmıştı. Vatanı için diğer kahraman şehitlerimiz gibi gözünü kırpmadan şehadete yürüdü. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Şehidin evinden görüntü



İl emniyet Müdürü Aşkın'ın açıklamasından görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber: Tufan HAMARAT - Kamera: Timur TARLIĞ / İZMİR,



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İzmit'te referandum tepkisi



İZMİT'te yaklaşık 200 kişi referandumda yapılan usulsüzlükler nedeniyle protestoda bulundu.



CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP'liler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak refarandumda yapılan usulsüzlükler nedeniyle protestoda bulundu. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı protestoda vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile İzmir Marşı'nı söyledi. Protestoda bulunanlar, "İzmit uyuma hayır'ına sahip çık", "Faşizme karşı omuz omuza", "Hayır bitmedi daha yeni başlıyor" sloganları attı. Polis, bir grubun Cumhuriyet Parkı'na girmesine izin vermedi. Polisin takip ettiği grup Alemdar Caddesi boyunca slogan atarak Yürüyüş Yolu'na kadar yürüdü.



CHP Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç yaptığı basın açıklamasında, "Baskıdan, şiddetten, korkudan korkmadan bizler kazandık. Referandumda emeğine, toprağına geleceğine sahip çıkan halkımız kazandı. Bu inancı korumanın tam zamanıdır. Ayağa yeniden kalkalım ve başka bir geleceği yeniden kuralım. Vazgeçmek yok bu memleket bizim" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Cumhuriyet Parkı'nda toplananlar



-Polisin bir grubu içeri almaması



-Polisin grubun arkasından yürümesi



-Açıklama ve dağılmaları



HABER: ERGÜN AYAZ-FARUK KIYAK-KAMERA: ORHAN UZUN / İZMİT(Kocaeli), -



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Tüfekle oynarken ağabeyini öldürdü



"KARDEŞ KATİLİ OLDUM" DİYE AĞLADI



MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, anne-babasının evde olmadığı sırada av tüfeğiyle oynayan 12 yaşındaki T.S. (Tayyibe Sarıer) adlı küçük kız, ağabeyi 14 yaşındaki Tayyip S.'yi başından vurdu. Tayyip S., olay yerinde yaşamını yitirirken, eve koşan görgü tanıkları T.S.'yi, "Kardeş katili oldum. Ağabeyimi öldürdüm" diye ağlarken bulduklarını söyledi.



Olay, bugün saat 17.30 sıralarında, Çamköy Mahallesi Küllü İsmail Sokak'taki 14 kapı numaralı evde meydana geldi. Çamköy Ortaokulu öğrencisi T.S. adlı küçük kız çocuğu, ağabeyi Tayyip S. ve küçük kardeşi 4 yaşındaki Fatıma S., birlikte evin salonunda oynamaya başladı. Oyun sırasında kanepenin yanında duran babaları Bayram S.'ye ait çifte kırma av tüfeğini kılıfından çıkaran Tayyip ve T.S., bu kez de tüfekle oynamaya başladı. Bu sırada T.S., küçük Fatıma'nın gözleri önünde, boş sandığı tüfeğin tetiğine bastı. Tayyip S. ateş alan silahla başından vuruldu; kanlar içinde yere düştü.



Silah sesine koşan çevre sakinleri, T.S. ve Fatıma'yı kapı önünde ağlarken buldu. Yardım istenmesi üzerine eve 100 metre mesafedeki Çamköy Sağlık Ocağı'nda görevli üniversite öğrencisi İrem Yılmaz olay yerine koştu. Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tayyip S.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.



ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ



Olay sırasında komşularına ait serada gündelik işçi olarak çalışan anne Cemile S., oğlunun ölüm haberini alınca sinir krizleri geçirdi. Evden uzaklaştırılan ve sürekli ağlayan T.S. ise komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Fethiye Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Tayyip S.'nin cesedi cenaze aracına taşındı. Nakliye firmasında kamyon şoförü olarak çalışan ve olay sırasında Burdur'a seyir haklinde olan baba Bayram S., eve cenazenin çıkışı sırasında yetişti. Acılı baba cenazenin ardından koşmaya çalışan eşini sarılarak durdurmaya çalıştı. Tayyip S.'nin cesedi ön inceleme için Fethiye Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Tüfek ise polis ekipleri tarafından incelemek üzere alındı.



"AĞABEYİMİ ÖLDÜRDÜM. KARDEŞ KATİLİ OLDUM"



Yardım istenmesi üzerine olay yerine koşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencisi İrem Yılmaz, olay yerinde polis ekiplerinin sorularını yanıtladı. Haber verilmesi üzerine eve koştuğunu anlatan Yılmaz, 2 kız kardeşi kapının önünde ağlarken gördüğünü söyledi. Tayyip S.'nin salonun kapısının önünde yattığını ve gözünden kan geldiğini anlatan Yılmaz, "Polisi ve sağlık ekiplerini aramak için dışarı çıktım. Bu sırada T.S., "Kardeş katili oldum. Ağabeyimi öldürdüm" diyerek ağlıyordu. Tüfek Tayyip'in karşısındaki kanepenin üzerindeydi" dedi. Polis, Tayyip S.'Yİ gözetim altına alırken, olaya ilişkin soruşturma başlattı.







GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Ambulansın olay yerine gelmesinden görüntü



Cemile Sarıer'in ambulansın gelişi sırasında komşuları tarafından tutulması



Sağlık ve polis ekiplerinin eve girişi



Ağlayan Tayyibe ve Fatıma Sarıer'in görüntüsü



Evden görüntüler



Fatıma Sarıer'in olay yerinden götürülmesi



Anne Cemile Sarıer'in ağlaması



Cesedin evden çıkarılması



Bayram ve Cemile Sarıer'in cenazenin arkasından ağlaması



Tayyip Sarıer'in sosyal paylaşım sitesinden alınmış fotoğrafı



Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla),



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Kahta'da ev ve işyerlerini su bastı



ADIYAMAN'ın Kahta İlçesi'nde yağmur nedeniyle birçok ev ve işyerini su bastı.



İlçede akşam saatlerinde aniden başlayan ve 15 dakika süren sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle bazı semtlerde yağmur suyu, giriş katlardaki çok sayıda ev ve iş yerlerine doldu. Su baskını yaşanan ev ve iş yerlerindeki eşyalar zarar görürken, caddelerde vatandaşlar yürümekte zorluk yaşadı. Belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışmalarını başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Sağanak yağış



Yolda kalan araçlar



İşyerlerini su basması



İşyerlerini temizleyen tahliye eden vatandaşlar



Vatandaşların yürümekte zorluk çekmesi



Belediye ekiplerinin çalışması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA)