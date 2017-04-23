Dha Yurt Bülteni-16
Şemdinli'de PKK sığınakları imha edildiHAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda sığınaklarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Şemdinli'de PKK sığınakları imha edildi
HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda sığınaklarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bahar aylarıyla birlikte güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını genişleterek sürdürüyor. Bu kapsamda Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Aktütün Köyü Mehendi bölgesinde 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı birliklerince 19- 22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonda PKK'nın lojistik kaynaklarına darbe vuruldu. Operasyonda PKK'ya ait depo ve sığınak bulunurken, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Güvenlik güçleri tarafından bulunan depo ve sığınaklarda şu malzemeler şöyle:
"1 adet Kalaşnikof tüfek, 820 adet 12,7 milimetre Doçka, 600 adet Bixi, 75 adet Kalaşnikof mermisi ve 8 adet RPG-7 mühimmatı ile 5 adet Kalaşnikof şarjörü. Tuzaklanmış halde 3 adet el bombası ve 1 adet 120 milimetrelik havan mermisi. 5 adet birbirine seri bağlı el yapımı patlayıcı ve 8 pilden oluşan komuta tertibatı. 1 adet anti tank mayını. Varil, tencere ve çanta içerisine tuzaklanmış 3 adet el yapımı patlayıcı düzeneği. El yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 3 adet tüp, 200 kilogram amonyum nitrat, 1 adet akü, 6 adet dolu benzin bidonu, değişik cins ve kalınlıkta 2100 metre kablo. 1 adet güneş enerjisi ile beslenen şarj aleti, 1 teneke bakım yağı, 1 kutu gres yağı, 21 çift mekap ayakkabı, 5 adet uyku tulumu, 8 adet şemsiye ve battaniyeler ile toplam 550 kilogram ağırlığında un, yağ, pirinç, makarna, tuz, şeker, maya, salça, reçel."
Haber: ŞEMDİNLİ (Hakkari), -
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SOLOTÜRK'ten Çanakkale'de 23 Nisan gösterisi
ÇANAKKALE'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gökyüzündeki gururu SOLOTÜRK, izleyenlerin nefesini kesti.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin gökyüzündeki milli gururu SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bugün Çanakkale Boğazı semalarında çocuklar için gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibinde yer alan SOLOTÜRK gösterisini, kendileri için düzenlenen etkinliklere katılmak üzere aileleriyle kordon boyunu dolduran yüzlerce çocuk ilgiyle izledi. Nefes kesen gösteri sırasında vatandaşlar alkış ve ıslıklarla SOLOTÜRK pilotuna sevgi gösterisinde bulundu. Yarım saat süren gösteri büyük ilgi gördü.
SOLOTÜRK, Çanakkale Kara Savaşları'nın 102'inci yıldönümü anma törenlerinin gerçekleşeceği 24 Nisan Pazartesi günü ve 25 Nisan Salı günü de Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi semalarında birer gösteri gerçekleştirecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-SOLOTÜRK gösterisinden görüntü
-Kordon boyunda SOLOTÜRK gösterisini izleyen kalabalıktan görüntü
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE,
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Ardahan'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları yıktı (2)
KOPAN ÇATI SACI KADININ BOYNUNU KESTİ
Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan fırtına Ardahan'da 1 kadının ölümüne neden oldu. Merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Bağdeşen köyünde evinin bahçesinde yakınları ile birlikte temizlik çalışması yapan 4 çocuk annesi Çimen Şenel (55), 25 metre uzaklıktaki komşu evin çatısından uçup gelen sacın çarpması sonucu boynu kesilerek öldü, eltisi İsminaz Şenel ise yaralandı. Yaralı kadın Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Fırtınadan uçan çatıdan görüntü
-Çimen Şenel'in öldüğü yerden görnütü
-Köyüllerle röp
Haber-Kamera -Deniz BAŞLI - / ARDAHAN
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Türkiye'nin ilk Zooloji ve Doğa Müzesi Gaziantep'te açıldı
GAZİANTEP'te bulunan Hayvanat Bahçesi'nde, içerisinde 550 türden 7 bin hayvanın bulunduğu Türkiye'nin ilk ve tek Zooloji ve Doğa Müzesi açıldı.
Türkiye'nin ve Avrupa'nın değişik hayvanat bahçelerinde normal yaşam sürelerini tamamlayan 550 türden toplam 7 bin hayvanın tahnit tekniğiyle içi doldurularak hazırlanan tahnit hayvanların yer aldığı Zooloji ve Doğa Müzesi, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Düzenlenen açılış törenine; Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hayvanat Bahçesi'ni ziyarete gelen aileler ve çocuklar katıldı.
Açılış öncesi konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, müzenin Türkiye'de ilk ve tek olduğunu belirterek, şöyle dedi:
"İçerde tarih boyunca nesilleri tükenmiş hayvanlarımızla ilgili bir müze yaşıyor. Aslında burada başka bir şey söylüyoruz. Nesilleri tüketmememiz lazım. Bütün doğayı korumamız lazım. İçerdeki çeşitliliğe baktığınız zaman yüce Mevla dünyayı bir cennet olarak insanın emrine vermiş. Bize düşen şey ise çocuklarımızı bu bilinçle yetiştirmek. Değerli anne ve babalar doğamızı, ağacımızı, hayvanları koruyalım. Koruyarak kullanalım. İşte o yüzden bu müzeyi açtık. Bir ilki başarmış olduk."
2 yıllık bir çalışma hazırlanan müzeyi açmayı başardıklarını ifade eden Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ise "Burada bulunan hayvanlar, Türkiye'nin ve Avrupa'nın diğer hayvanat bahçelerinde kendiliğinden ölen veya doğada ölü bulunan hayvanları 2 yıldan beri buraya getirerek tahnit sanatıyla sergilemiş bulunuyoruz" diye konuştu.
Konuşmalarının ardından müzenin açılışı yapıldı ve ziyaretçiler hayvanları inceledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Hayvanat bahçesine gelen aileler
Fatma Şahin'in konuşması
Celal Özsöyler'in konuşması
Müzenin kurdele kesilerek açılması
Müzenin gezilmesi
Müzeyi gezen hayvan severler
Müzedeki nesli tükenen hayvanlar
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-DHA)
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Obezite için 15 bin kişi yürüdü
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Belediyenin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, obeziteyle mücadele için başlattığı Bahar Yürüyüşü'nün 3'üncüsü düzenledi. Yürüyüşe yaklaşık 20 bin kişi katıldı.
Merkezefendi Belediyesi tarafından obeziteyle mücadele için 3. Bahar Yürüyüşü düzenlendi. Etkinliğe AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Partili Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, AK Partili Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ve vatandaşlar katıldı. Yenişehir Yürüyüş Yolu'nda düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüşün başlangıç noktasında kurulan sahnede, çocuklar için sahne alan animatörler neşeli anlar yaşattı. Ardından sahneye çıkan Pamukkale Üniversitesi Türk Halk Müziği Korosu, şarkılarını seslendirdi. Halkoyunları ekiplerinin performansı ise alkış aldı. Etkinlik öncesinde belediye tarafından, katılımcılara üzerinde ay-yıldız bulunan şapkalar dağıtıldı. Yürüyüşte katılımcılara seslenen Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Bugün sadece yürüyüş yapmıyoruz. Aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz. Bundan 3 yıl önce obeziteyle mücadele kapsamında, '100 bin kişi yürüyüşe geçecek' demiştik. O gün bize inanmayanlar vardı. Sağlıklı bir yaşam için 100 bin kişi bu meydanı dolduracak. 2015 yılında sadece 7 bin kişiyle yürümüştük. 2016'da bu rakamı ikiye katlayarak tam 15 bin Merkezefendili yürüyüşe katılmıştı. Bugün Yenişehir Yürüyüş Yolu'nun neredeyse tamamı dolu. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum" dedi.
20 BİN KİŞİ YÜRÜDÜ
Yürüyüş öncesi yapılan etkinliklerin tamamlanmasının ardından, sağlıklı yaşam için düzenlenen yürüyüşün startı verildi. Yenişehir Yürüyüş Yolu'nda yaklaşık 3 kilometre uzunluğa sahip parkurda yapılan yürüyüşe yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Yürüyüşte polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. 112 Acil servis ekipleri de tedbir amaçlı bekletildi. Parkurun sona ermesinin ardından, bitiş noktasında yürüyüşe katılanlara su ve elma ve tatlı ikram edildi. Bitiş noktasında kurulan sahnede, ekstrem gösteri grubu Skate Parkur Team katılımcılara heyecan dolu anlar yaşattı. Ekibin bisiklet ve basketbol topuyla yaptığı şov yoğun alkış aldı. Yürüyüşün son etkinliği olarak sahneye DJ Ozan Çolakoğlu çıkıp performansını sergilemesiyle etkinlik sona erdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Başlangıç noktasındaki alandan görüntü
-Halkoyunları, Türk Halk Müziği konserinden ve animatörlerden görüntüx
-Yürüyüşten görüntü
-Bitiş noktasındaki gösterilerden görüntü
Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ
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Bodrum'da güneşi gören sahile koştu
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 3 gündür devam eden yağmurlu ve soğuk hava bugün öğleden sonra yerini sıcak ve güneşli havaya bıraktı. Yerli ve az sayıdaki yabancı turist, sahillerde bol bol güneşlendi, denize girdi.
Bodrum'da hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığını ise 19 dereceye kadar yükselmesini foırsat bilen yerli ve yabancı turistler soluğu sahillerde aldı.
Plajları dolduran turistler denize girip, güneşlenmenin tadını çıkardı. Kimileri sere serpe sezlonglara uzanıp, kitap okuyarak dinlenmeyi tercih ederken kimi leri de bol bol yürüyüş yaptı. Metoroloji yetkilileri, Bodrum'da soğuk ve yağışlı havanın bugünden itibaren etkisini yitireceği yarından itibaren güneşli ve sıcak havanın giderek etkisini arttıracağı ve mevsim normallerine döneceğini bildirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Denize girip güneşlenenlerden görüntü
-Şezlongda uzanıp kitap okuyanlardan görüntü
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla),
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Alanya'da Uçurtma Şenliği
ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Uçurtma Şenliği düzenlendi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uçurtma Şenliği, Kleopatra Plajı'nda gerçekleştirildi. Çocuklara kendilerine dağıtılan yaklaşık 1000 uçurtmayı uçurarak eğlendi.
Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97'nci yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bu güzel ve özel günde çocuklarımız ve ailelerine güzel bir hafta sonu geçirtmek istedik. Düzenlediğimiz etkinliğe katılan vatandaşlarımıza ve çocuklara teşekkür ediyorum" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Uçurtma Şenliği'nden genel ve detay görüntüler
HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA,
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