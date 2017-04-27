Dha Yurt Bülteni - 15

Otobüste bomba olduğu ihbarı asılsız çıktı



İZMİT'te, yolcu otobüsünde bomba olduğu ihbarı üzerine 'Avi' adlı köpekle otobüsün içinde ve bagajda arama yapılırken, ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.



Van'dan İstanbul'a giden Abdülkerim Övünç idaresindeki 34 DY 1719 plakalı otobüs arızalanınca Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne girdi. 35 yolcusu bulunan otobüs 18 numaralı perona girerken, kimliği belirlenemeyen bir kişi 155 Polis İmdat hattını arayarak otobüsün plakasını verip içerisinde bomba olduğunu ihbar etti. İhbar üzerine bomba imha uzmanı ve çok sayıda polis otogara geldi. Otobüsün bulunduğu peron çevresine güvenlik bandı çekilerek önlem alınırken, çevrede bulunanlar uzaklaştırıldı. 'Avi' adlı köpekle otobüsün içerisinde ve bagajda arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Otobüs tamir edildikten sonra yolcularını alarak İstanbul'a doğru yola çıktı. Polis ihbarı yapan kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Otobüsün görüntüsü



Köpekle arama yapılması



Polis ve vatandaş detayları



Otobüs terminalinden görüntü



HABER: Ergün AYAZ-Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), -



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İtfaiye su vanasını açamadı, bir ev ve bir araba kül oldu



Manisa'nın Turgutlu İlçesi'ne bağlı Urganlı Mahallesinde bilenmeyen bir nedenle çıkan yangında bir ev ve bir araba kül oldu. Olay yerine geç gelen itfaiye ekibindeki bir erin suyu açamaması kameralara yansıdı.



Turgutlu İlçesi'nin Urganlı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde iddiaya göre Mustafa Tekdemir'e ait otomobil ve Ulki Kıvanç'a ait evde aynı sırada yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangında ev ve otomobil kullanılamaz hale geldi.



Arabası yanan Mustafa Tekdemir, konuşmasında "İtfaiye ekipleri olay yerine geç geldi. Gelen itfaiye personeli de acemiydi bu açık ve net. Bariz bir şekilde belliydi. Zamanında müdahale olsaydı arabam kül olmazdı" ifadelerine yer verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibindeki bir ekibin vanaya açamaması kameralara yansıdı.



Görüntü Dökümü



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İtfaiyenin yangına müdahalesi



İtfaiye erinin suyu açamaması



Haber: MANİSA,



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15 Temmuz şehitlerinin isimleri fidanlarla yaşayacak



HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ), Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Toplumsal Hizmet Projesi dersi kapsamında15 Temmuz Şehitleri'nin isimleri bulunan 247 fidan dikti.



Mehmet Fatih Tosyalı Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen törene, Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Duruel, yardımcısı Hamit Basık, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Arslan, Belediye Kültür Müdürü Hakan Türker, Toplumsal Hizmet Projesi dersi öğrencileri, Tosyalı Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Mahmut Atlar ve öğrencileri katıldı.



15 Temmuz'daki 247 şehit adına fidan diken Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerden Merve Albayrak, Sosyal Hizmet Projesi kapsamında Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Reyhanlı Belediyesi katkıları ile 15 Temmuz şehitlerini birer fidanla yaşatacaklarını söyledi. Yüksekokul Müdür Yardımcısı Hamit Basık ise "15 Temmuz şehitlerimizin isimlerini yaşatmak için 247 fidan diktik. Üzerlerinde de şehitlerimizin isimlerini taktık. Bundan böyle şehitlerimizin adları ömür boyu yaşayacaktır" dedi.



Görüntü Dökümü



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15 Temmuz şehitliği tabelası önünde öğrenciler



Fidan dikiminden sonra şehitlerin resimli isimleri kütüğe çakılırken



Şehitlerin isimleri



Fidan diken müdürler



Öğrenciler fidan dikerken



Öğrenciler toplu halde



Öğrenci Merve Albayrak konuşması



Meslek yüksek okulu müdür yardımcısı konuşması



Fidanların sulanması



15 Temmuz şehitliği tabelası



Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),