Dha Yurt Bülteni - 15

Çavuşoğlu: Daha fazla imam hatip lisesi açacağız (2)



'NEYE İHTİYAÇ VARSA, ONU YAPACAĞIZ'



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Antalya İl Başkanlığı'nın İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'ndeki toplantıya Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Ak Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın, Sena Nur Çelik, Hüseyin Samani, Gökcen Özdoğan Enç, Atay Uslu, İl Başkanı Rıza Sümer, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.



Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da birçok yolun ihalesini gerçekleştirdiklerini söyledi. Kaş tarafına havaalanı yapacaklarını anlatan Çavuşoğlu, Manavgat'ta açılışını yaptıkları okulda muhalefetten bir milletvekilinin bu açılışlardan rahatsız olduğunu dile getirdiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Bu arkadaşımıza siz bundan rahatsız oluyorsanız, biz daha çok imam hatip okulları açacağız dedim. Antalya'da neye ihtiyaç varsa onu yapacağız" dedi.



'DÜNYADAKİ 4.2 MİLYAR ÜMMET YALNIZ DEĞİL'



Bakan Çavuşoğlu, sadece Türkiye'yi değil, dünyadaki bütün mazlumları dert ettiklerini söyledi. Halep'te 45 bin kişinin kuşatıldığını ve açlığa terk edildiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Türkiye'den başka oradaki mazlumların sesini duyan oldu mu? Minik kız Bana'nın sesini duyan oldu mu? Herkes sustu, Türkiye susmayacak. Herkes dursa, biz durmayacağız. 45 bin kişinin sağ salim çıkması için gece gündüz çalıştık. Hainlik yapanlar oldu. İnsani duygulardan uzaklaşmış, hayvanlaşmış gruplar var. Oradaki sivil insanlar onların umurunda değil. 45 bin kişi kurtardık ve içindeki yaralı ile hastaları ülkemize getirdik. Bana'yı da Türkiye'ye getirdik ve Cumhurbaşkanımıza götürdük. Bizim sorumluluğumuz sadece Suriye değil. Dünyanın her yerindeki mazlumlar bizim sorumluluğumuzun altında. Dünyadaki 4.2 milyar ümmet yalnız değildir" diye konuştu.



'GEREKİRSE YENİ BİR ÇAĞ AÇARIZ'



Geçen sene Türkiye'nin sadece insani yardımı 3.2 milyar doları bulduğunu aktaran Çavuşoğlu, kalkınma yardımının ise 3.9 milyar dolara ulaştığını dile getirdi. Türkiye'nin hiçbir ülkenin güdümünde olmadığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Herkes şunu öğrenmeli, Türkiye ile yola devam etmek istiyorsanız Türkiye'yi eşit görmek zorundasınız. Türk milletine ikinci sınıf göremezsiniz. Türkiye bunu kabul etmiyor. Siz üçüncü köprüden, havaalanından rahatsızsınız ama biz bunları açtık. İster toplu gelsinler, ister tek tek, ister darbe girişiminde bulunsunlar, ister DEAŞ'la DHKPC, PKK ile gelsinler. Onlarla da mücadelemizi sürdürüyoruz. Kalleşçe, güvenlik güçlerimizi ve vatandaşlarımızı hedef alsalar da onlar bizi yıldıramaz. Onların ağababaları FETÖ'den de hesap sormaya devam edeceğiz. En son tuzakları Rusya Büyükelçisi'ni öldürmek oldu. Bunun hesabını da sormamız gerekiyor. Bu millet Kurtuluş Savaşı'nda herkesin bitti dediği bir noktadan işgalcileri denize dökmüş bir millettir. Hiçbir zaman esaret altında kalmamıştır. Gerekirse yeni bir çağ açarız, bu milleti böldürmeyiz."



YENİ CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, esas dertlerin yeni bir değişikliği engellemek olduğunu belirtti. Yeni değişiklikle istikrar geleceğini, Türkiye'nin koalisyonlar ve bürokrasi ile uğraşmayacağını vurgulayan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı sistemini kıskananlar, bunu bildiği için karşı çıkıyor. Buna en çok karşı çıkan PKK'nin güdümündeki siyasetçiler ve PKK'nın kendisi. Yeni Türkiye'de teröristlere yer yok. Güçler ayrılığı, daha güçlü tesis edilecek. Şu andaki Anayasa'daki çarpıkları gidermemiz lazım. Dünyanın her yerinde başkanlar partili oluyor. Meclis artık yasama görevini yapacak, denetim görevini yapacak. Dengeler tıkır tıkır işleyecek. Artık hasreti bitirelim. Gönül olarak bizimle olan, ama kanunen partisiyle bağını koparmak zorunda kalan Cumhurbaşkanımızı Ak Parti'yle birleştirme zamanı gelmiştir."



'DÜŞMAN NEREDEYSE, ORAYI GİDİP YOK ETMEMİZ LAZIM'



Türkiye'de bazılarının, Fırat Kalkanı Harekat'ıyla Suriye'de ne işi olduğunu söylediğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bırakalım bu kansızlar, bu dinimizi istismar eden kan emiciler, gelip gelip ülkemize saldırsınlar mı? Nerede ise düşman, orayı gidip yok etmemiz lazım. Şehit veriyoruz, bu canımızı yakıyor. Bu mantık doğru ise gidip Kandil'deki PKK hainlerini de vurmayalım. Irak'a da gideceğiz, orada da vuracağız. Eğer Telefar'de, Sincar'da bir tehdit olursa, orada da hainleri vuracağız. Türkmenleri korumak da bizim boynumuzun borcu" diye konuştu.



Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut ise 15 Temmuz'dan önce Türkiye'nin kutuplaştığının iddia edildiğini, ancak o akşam aslından bunun bir yalan olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Türk halkının aziz bir millet olduğunu belirten Bulut, topla, tüfekle bu milleti kimsenin sindiremeyeceğini vurguladı.



Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde CHP Grup Sözcüsü iken istifa eden Ruhi Beşiktaş'a partisine katılması dolayısıyla rozet taktı.



Eğitimci eski kocanın suçladığı anne konuştu: Çocuklarıma şiddeti o uyguluyor



MERSİN'de 4 çocuk babası 41 yaşındaki Som Özbek'in çocuklarını kendine göstermediğini iddia ettiği eski eşi 34 yaşındaki Esra Gürses, suçlamalara cevap verdi. Avukatı Mehmet Habib Ekmekçi ile birlikte açıklama yapan genç kadın, asıl mağduriyeti kendisinin yaşadığını ileri sürdü. Kendisinin değil eski eşinin çocuklarına şiddet uyguladığını ve bu konuda elinde görüntülerin olduğunu belirten Esrar Gürses, 2 milyon liralık tazminat talebinin çok uzun süre önce geri çektiğini, amacının sadece çocuklarını geri almak olduğunu söyledi. Eski eşi gibi özel dil okulu işleten Gürses, çocuklarının üzerinde baskı olduğunu ve asıl şiddeti babanın uyguladığını söyledi.



Meşaleli kayaklarla teröre tepki gösterdiler



SİVAS Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak sezonu açıldı. Sivas Valisi Davut Gül ile birlikte çok sayıda sporcu, meşaleler eşliğinde gece kayağı yaparak pankart açıp terörü lanetledi.



Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Sivas Valisi Davut Gül ile birlikte yaklaşık 50 sporcu Yıldız Dağı'ndan meşaleli iniş gerçekleştirdi. Sporcular iniş esnasında 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' yazılı pankart ve Türk bayrağı açarak son günlerde yaşanan terör olaylarını da lanetledi. Kayak gösterisinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Gül, 100 milyonun üzerinde para harcanarak yapılan Yıldız Dağı Kayak tesislerinde gece kayağı yaptıklarını belirterek, "Burada özellikle geçen yıl yetiştirilen genç sporcularımız bir gösteri sundular. Türk bayrakları ve 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' yazılı pankartlar açarak meşaleler eşliğinde terörü lanetlediler" dedi. Vali Gül pistin çok güzel olduğunu ve Türkiye'nin en iyilerinden biri olduğunu dile getirerek, "Kar kalitesi, güvenliği, organizasyon çok güzel. Fiyat açısından da çok iyi. Yıldız Dağı Kayak tesisleri Türkiye'deki ilk 5 kayak tesisinin içerisinde ve iddia ediyorum bunların içerisinde de hem en genci hem en kalitelisi hem de en ucuzu olması sebebiyle en iyisi" dedi.



"EN KALİTELİ KARI SİVAS'TA GÖRECEKLER"



Sivas İl Özel İdaresinin yaptığı bu hizmetin Sivaslılar için olağanüstü bir hizmet olduğunu belirten Vali Gül, daha sonra şunları söyledi: "İnşallah her geçen gün biraz daha geliştireceğiz, özellikle yatak kapasitesini artıracağız. İnsanlar buraya gelirken şundan emin olsunlar en kaliteli karı görecekler, en güvenli kayağı yapacaklar, en uygun fiyatı burada görecekler. Çünkü bizim kar etme gibi bir amacımız yok. Burası tamamen hizmet amaçlı yapılan bir tesis. Nasıl Sivas merkezdeki spor salonlarından, havuzların ve futbol sahalarından böyle bir beklentimiz yoksa buradan da böyle bir beklentimiz yok. Amacımız Sivas'ı Sivaslıyı kayakla tanıştırmak, buluşturmak. Bunu yaparken de özellikle çevre illerimiz Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Malatya hatta Kayseri'den gelen misafirlerimiz oluyor, gidenlerden de bu memnuniyeti görüyoruz."



