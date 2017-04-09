Dha Yurt Bülteni-14
1)KILIÇDAROĞLU: SURİYELİ BİZİM ÜLKEMİZDE BİRİNCİ SINIF VATANDAŞ, BİZİM VATANDAŞIMIZ İKİNCİ SINIFCHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu, "Suriyeliler var. 'Vatandaşlık vereceğiz' diyorlar.
1)KILIÇDAROĞLU: SURİYELİ BİZİM ÜLKEMİZDE BİRİNCİ SINIF VATANDAŞ, BİZİM VATANDAŞIMIZ İKİNCİ SINIF
CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu, "Suriyeliler var. 'Vatandaşlık vereceğiz' diyorlar. Razı mısınız? Ben razı değilim. Suriyeli bizim ülkemizde birinci sınıf vatandaş, bizim vatandaşımız ikinci sınıf vatandaş" dedi. Sinop'un Boyabat İlçesi'nde düzenlenen mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, yapılmak istenen anaya değişikliğinin vatandaşın hangi sorununu çözeceğini sordu. "Esnafın, çiftçinin sorununu çözüyor mu? Devletin itibarını koruyacak bir madde var mı?" diye sorun Kılıçdaroğglu, "O zaman sorulacak olan soru şu, 'Bu anayasa değişikliği neden geliyor?' Diyorlar ki, 'Bu anayasa değişikliği olursa terör bitecek.' İyi de kardeşim siz 15 yıldır iktidardasınız. Yani siz terörü bitirdiniz de elinizde tutan mı oldu? Terörü bitirdiniz de birisi sizin çıkarttığınız kanuna engel mi oldu? Ne zaman ki dediniz 'Biz terörü bitireceğiz. Bize destek verin' her türlü desteği verdik vermeye de devam edeceğiz" dedi.Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'den bir ay içinde 100'ün üzerinde kanun geçtiğini belirterek, "550 milletvekili Meclis'e bir şey geldiği zaman görüşüyorlar. Neden Meclis'in elinden yetkilerini alıyorsunuz da bir kişiye veriyorsunuz? Bana bir Allah'ın kulu çıksın desin ki 'Meclisin elinden yetkileri alıyoruz. Şu gerekçeyle veriyoruz' biz de bilelim" dedi. Yeni düzenlemeyle Meclis'in güçlü olacağının söylendiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Milletvekili sayısını neden 600'e çıkarıyoruz? Ayrıca milletvekili sayısı artınca parlamento güçlenmez. Meclis'in yetkilerini alıyorlar. Hangi yetkisini alıyorlar? Devletin yapısı ve işleyişiyle ilgili yetki şu an Meclis'te. Mesela kaç bakanlığın olacağını Meclis belirler. Her bakanlığın ayrı ayrı kanunu vardır. Bakanlığın görevlerini TBMM belirler. Yeni rejimde tek adam belirler. İstediği kadar bakan, istediği kadar başkan yardımcısı. Neden Meclis'in elinden bu yetkiyi alıp bir kişiye veriyoruz? Başkan yardımcısı sayısı kaç olacak? 50 diye yazsalar da bizde öğrensek. Bir mi? Beş mi? Elli mi? Belli değil. Bir kişinin takdirine bağlı. O zaman biz bu milletvekillerini neden yolladık Meclis'e? Böyle Meclis olur mu? Bunun ne partilerle ilgisi var nede kişilerle alakası var. Bu bir seçim değil bu, bir referandum . O nedenle geçmişte Ak Partiye, CHP'ye MHP'ye, Saadet Partisine bir çok partiye oy vermiş ya da hiç oy vermemiş vatandaşlar bundan hepimiz sorumluyuz. Hepimiz gereğini yapmak zorundayız.
"'TEK ADAMA YETKİ VERİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM"
Tek adam yetkilerin verilmesinin doğru olmadığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Böyle bir yetki yok demokrasilerde. Böyle bir yetki dünyanın hiçbir hükümetinde yoktur. Böyle bir şey olamaz" dedi. Tarihten örnekler de veren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çanakkale Savaşı ve Çanakkale türküsü. 'Çanakkale içinde vurdular beni, ölmeden mezara koydular beni' bu türküyü dinleyip gözü yaşarmayan var mıdır? 7 düvel Çanakkale'yi geçmek istedi. 13-14 yaşında çocuklarımızı orada şehit verdik. Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale için der ki, 'Toprağı sıksan şüheda fışkıracak şüheda. Şehitler fışkıracak' diyor. Ne oldu? Geçemediler. Sonra bir adama yetki verildi. ve o bir kişinin onayıyla o gemilerin tamamı tek kurşun atmadan Çanakkale'yi geçti. Geldi Dolmabahçe'nin önüne ve demirlediler. İstanbul'u işgal ettiler. İşte tek adam budur. Daha size ne anlatayım? Tarih budur. Biz kendimiz kendi ülkemizde rahat ve birlikte yaşamak istiyoruz. Herkesin bir yetkisi vardır. Annenin, babanın herkesin görevi ve yetkisi vardır. Bunlar bazen toplumsal olarak belirlenir. Ama sonuç nedir bir birimize danışır ve konuşuruz. Bir kişiye bütün yetkiyi vermeyiz.
BENİ MAHCUP EDECEKSİNİZ
"Doğruları söylemiyor" diye kendisini eleştirenlere çağrı yaptığını kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, "Kendilerine çağrı yaptım. Televizyon kanalları var. Siz de gelin ben de geleyim. Siz de konuşun ben de konuşayım. Siz yarım saat konuşun ben 15 dakika konuşayım. Altı üstü 18 madde. Oturalım karar verelim. ve üstelik ben onlara çok büyük bir fırsat veriyorum. Beni mahcup edeceksiniz. Ben konuştuğum zaman diyeceksiniz ki 'bak Kılıçdaroğlu, şu maddeyi şöyle anlatıyorsun. Bak burada böyle yazıyor' bende mahcup olayım. Geliyorlar mi? Gelmiyorlar. Şimdi miting meydanlarında konuşuyorlar. Elbette konuşacaklar. Sabah, öğle, öğleden sonra Kılıçdaroğlu, ikindi Kılıçdaroğlu. ya Kılıçdaroğlu ne yaptı? Ne yaptım ben? Devletin arabasını, uçaklarını, forslarını, paralarını kullanamıyorum. Ben ne yaptım Allah aşkına. Ben sadece bu memlekette hepimiz huzur için de yaşayalım diyorum. Her vatandaşın görüşü, tercihi, inancı, kimliği benim başımın üstünde. Ben bir vatandaşıma kızdım mi? Düzgün ve dürüst olmaya çaba harcıyorum."Anayasa değişikliğinde ki milletvekilliliğinin seçim yaşının 18'e indirilmesiyle ilgilide kendisinin seçilmeye değil elde edilecek haklara karşı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bana sordular 'Evet' çadırını ziyaret ettiğim de 'neden karşısınız' diye. Bende dedim ki ben 18 yaşındaki çocuğun milletvekilliğine karşı değilim' benim karşı olduğum şudur. 18 yaşında milletvekili olacak. Askerden muaf olacak. 2 yıl görev yaptıktan sonra da milletvekilliği emekli haklarına sahip olacak. Ben buna karşıyım. Bunu istemiyorum. Ne için? Garibanın oğlu askere gider -40 derece görev yapar. Orada gazi olur şehit olur. Garibanın oğlunu askere götürüyorsunuz. Kendi çocuklarınıza ikbal hazırlıyorsunuz. Ben buna karşıyım. Benim çocuğum, garibanın çocuğu askere gidiyorsa onlarınki de gitsinö diye konuştu.
SURİYELİLERE VATANDAŞLIK
Suriyelilerin vatandaşlığa alınması ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Suriyeliler var. 'Vatandaşlık vereceğiz' diyorlar. Razı mısınız? Ben razı değilim. Suriyeli bizim ülkemizde birinci sınıf vatandaş. Bizim vatandaşımız ikinci sınıf vatandaş. Suriyeli hastaneye gider para vermez, benim vatandaşım para öder. Suriyeli vergi vermez benim vatandaşım vergi verir. Bunun neresi Adalet? Niye vatandaşlık veriyoruz? Hangi gerekçeyle vatandaşlık veriyoruz? Bizim gencecik pırlanta gibi çocuklarımızı El-bab'a göndereceğiz. Suriye'nin gençleri Türkiye'de volta atacaklar. Vicdan var mı burada'ö dedi.
ANADOLU KIZI 'MECLİSİME DOKUNMA' DİYOR
Referandum kapsamında yaptıkları üzerinde 'Geleceğim için hayır' yazan logo ile ilgilide konuşan Kılıçdaroğlu, "Bakın bizim logomuzun üzerinde saçları örgülü Anadolu kızı var. Ne diyor üzerinde 'Geleceğim için Hayır' diyor. Neden biliyor musunuz? Bu çocuk 23 Nisan 1920'de kendisine bir bayram edildiğini biliyor. O meclis, kurtuluş savaşını yöneten meclistir. O meclis Kıbrıs Barış Harekatını yöneten meclistir. O meclis 15 Temmuz darbe girişimi püskürten bir meclistir. O meclisi baş tacı yapacağımıza o meclisin yetkilerini alıyoruz götürüyoruz bir kişiye emanet ediyoruz. O çocuk diyor ki 'dünyada sade ve sadece bana bayramı hediye eden benim meclisime dokunmayın. Bu meclis benim meclisim. Dedelerim hediye etti. Dokunmayın' diyorö diye konuştu.
SİYASET ADLİYE'YE CAMİ'YE GİRERSE DEVLETTE ADALET OLMAZ
Adiyeye camiye ve kışlaya siyasetin girmemesi gerektiğini girdi zaman devlette adalet olmayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Diyorlar ki 'yargı bağımsız ve tarafsız olacak' daha önce 2010'da ne diyorlardı?'yargı tarafsız ve bağımsız olacak' Oda anayasa değişikliği. Şimdi neden tamamen değiştiriyorsun? Oda yanlıştı buda yanlış. Bir partinin genel başkanı mahkemelere hakim tayin etmez. Bu yanlıştır. Bende tayin etsem yanlıştır. Sayın Erdoğan tarafsızlığını koruduğu sürece tayin yapabilir. Bakın Cumhurbaşkanı tarafsızlığını koruduğu sürece mahkemelere tayin yapabilir. Ama bir partinin genel başkanı olursan mahkemelere tayin edemezsiniz. Benim hakim tayin ettiğim bir mahkeme düşünün. Benim gibi düşünmeyen başka bir partinden vatandaşın işi oraya düştü. O vatandaş gelebilir mi? Gelemez ki. Diyecek ki 'bunu falan partinin genel başkanı tayin etti. Benim sözümü değil partinin genel başkanını dinleyecek' Mecliste, Yenikapı'da yaptığım konuşmada söyledim. Adliye'ye, Cami'ye Kışla'ya siyaseti sokmayın. Girerse devlette adalet olmaz. Devlette düzen tutmaz. Hepimizin düşünmesi lazım.Bir kişinin kararıyla TESK, TOBB ve Merkez Bankası'nın kapatılabileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bizim demokrasi tarihimizde ilk kez seçimle değil atamayla gelen birisi başkanı temsil edecek. Bu hangi dönemlerde oldu bizde? Darbe dönemlerinde. Kenan Evren seçimle mi geldi? Seçimle gelmedi. Neden geriye gidiyoruz. Neden seçimle gelen birisi Cumhurbaşkanını temsil etmesin. TBMM Başkanı'nın ne eksikliği var" dedi.
Görüntü Dökümü
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Kılıçdaroğlu nun konuşması CANLI YAYINLANDI
-Toplantıdan detaylar
(SÜRE: 02.48 Dk) (BOYUT: 89.46MB)
Haber-Kamera: Hakan ÇELİKBAŞ-SAMSUN-DHA
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2)BAKAN SOYLU MHP'LILERE SESLENDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon MHP İl Başkanlığının organize ettiği 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Referandum' konulu toplantıya katılarak MHP'lilere hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek konuşmaya başlayan Bakan Soylu, " Tarihi bir kararın arifesindeyiz. Hepimiz büyük bir milletin evlatlarıyız. Çok zor dönemlerden geçtik. Yıllardır siyasetin içerisindeyim. Çocukluğumdan itibaren memleketimizi, ülkemizi, coğrafyamızı takip etmeye çalışıyorum. Ekonomi, siyasal güç, askeri güç ülkeler için en önemli işlevsellerdir. Yani ülkelerin ölçekleri bunlara göre belirlenir. Ama ben kendi tecrübemi paylaşmak isterim. Bu coğrafyada bizim en önemli meselemiz birliğimizdir. Yaklaşık 300 yıldır bu birliği ve beraberliği ortadan kaldırmak için her şeyi deniyorlar. Dışardan ve içerden nasıl müdahaleyle karşı karşıyaysak, Cumhuriyet kurulduğu ilk andan itibaren bu topraklar aynı saldırı ile karşı karşıyaydı. Bu coğrafyaya zayıflık yakışmıyorö dedi.
BİZ 300 YILIN EN GÜÇLÜ ZAMAN DİLİMİNDEYİZ
300 yılın en güçlü zaman diliminde olduklarını kaydeden Bakan Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bizi on yıllardır İMF ile, ekonomik krizlerle terbiye etmeye çalışıyorlar. Sistemi kendileri kurdular, 60 darbesinden sonra Anayasa'yı oluşturdular, 71'de tahkim ettiler. 80 darbesi üzerinden 80 anayasasını oluşturdular. Bu ülkeye 27 Mayıs'ı 20 yıl bayram olarak kutlattılar. Bunu hep birlikte yaşadık. 21'inci asır bambaşka duruyor. Bir tarafta bir dünya fotoğrafı var, bir tarafta Avrupa fotoğrafı var. Bir tarafta Anadolu, bir tarafta da Orta Doğu fotoğrafı var. Bir tarafta vekalet savaşları var. Bir tarafta şu anda kendilerinin yönetmeye çalıştığı ama bumerang gibi kendilerine dönen terör var. Bir tarafta da 21'inci yüz yılda hepimizin yönetmek zorunda olduğu kitlesel göç var. Bütün bunlarla karşı karşıyayız. Her açıdan güçlü 300 yılın en iyi zaman dilimindeyiz. Avantajlarımızla en güçlü zaman dilimindeyiz. Ne yaptığımızı biliyoruz. Bu millet kendi istikametini bilmektedir.ö
7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Terörle mücadelenin sürdüğünü yineleyen Bakan Soylu, "Güzel bir haber var operasyonla ilgili. Bizim evlatlarımız 7 teröristi Mardin Savur'da etkisiz hale getirdi. Allah hepsinden razı olsun. Bir evladımız hafif yaralandı. Onun dışında başka bir şey yok çok şükür. Bu teröristlerden birisi Viranşehir patlamasının koordinasyonu yapan bölge sorumlusu. Ötekisi yine Savur'un bölge sorumlusu, diğeri Bismil'in bölge sorumlusu, biri de eylem sorumlusu. Bunlardan biri büyük ihtimalle İranlı. 7'sini evlatlarımız etkisiz hale getirdi. Buna kararlılıkla devam edeceğiz. Bu topraklara ve bu coğrafyaya zafiyet yakışmazö diyerek konuşmasını tamamladı.
Görüntü Dökümü
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-Bakanın konuşması
-Detaylar
Haber: Fatih TURAN Kamera: Selçuk BAŞAR DHA
Dosya boyutu: 125 MB Süre: 2.48 Dk.
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4)BAKAN YILMAZ: CHP KENDİNİ BU ÜLKENİN SAHİBİ SANIYOR (EK)
"MİLLETİN SEÇTİĞİNE DİKTATÖR DENMEZ"
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ın Doğanşar ilçesini ziyaret ederek ilçe meydanına kurulan platformda halka hitap etti. Konuşmasında, 16 Nisan'da yapılacak referandum a değinen Bakan Yılmaz, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin demokrasiye ve milli iradeye daha uygun, uzlaşmayı getirecek, istikrarlı hükümetler getirecek, hukuk devletine daha uygun ve kuvvetler ayrılığına daha uygun olduğunu söyledi. Daha sonra bu yeni sisteme 'tek adam rejimi' denildiğini ifade eden Bakan Yılmaz, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Bu tek adamın iyi bir şey olmadığını düşünüyorlar, yani menfi bir anlam yüklüyorlar. Hadi diyelim, diktatör diyorlar. İyi de diktatör oraya kendiliğinden mi gidiyor. Millet seçiyor, millet. Millet kendisine zulüm edeni seçer mi? Millet kendisine haksızlık edeni seçer mi? Millet, kendisine vaatte bulunup da gerçekleştirmeyeni seçer mi? Eğer seçer derseniz milletin seçme kuvveti yok demek, seçme kudreti yok demek, millet iyiyle kötüyü ayırt edemez demek. Milletin kendi başına bir diktatör seçeceğini söylemek, millet cahil demek, millete hakaret etmek demek. Ama 'millet hata eder' diyemediklerinden 'biz diktatör istemiyoruz' diyorlar. Millet diktatörü seçmez, milletin seçtiğine diktatör de denmez. Zaten milletin seçtiğine diktatör dersen sen millete hakaret ediyorsun demektir. Millete kızamayanlar, milletin desteklediğine kızıyorlar. Çok net, Recep Tayyip Erdoğan'a kızıyorlar. Bu millet niye senin yanında duruyor diye kızıyorlar. İyi de bu millette kimin yanında duracağını bilir. Doğru mu?"
Bakan Yılmaz daha sonra referandum da 'evet' ve 'hayır' şeklinde 2 yol olduğunu belirterek, "Hayır yolunda kim var? PKK'nın lideri var, PKK'nın elebaşları var. FETÖ'nün lideri var. DHKP-C var. Almanya var, Hollanda var, Belçika var. Türkiye'nin iyiliğini, huzurunu, rahatını istemeyenler var" dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Doğanşar ziyareti
-Buradaki konuşmaları
Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS,
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5)HDP'NİN BURSA MİTİNGİNE 900 KİŞİ GELDİ, 1000 POLİS GÖREV YAPTI
BURSA'da, HDP'nin düzenlediği mitingde konuşan Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, 16 Nisan'da yapılacak referandum da 'hayır' oyu verilmesini istedi.
Merkez Yıldırım ilçesi Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitingde 1000 polis görev yaptı. Mitinge gelen yaklaşık 900 kişi alana tek tek arandıktan sonra girebildi. Alanda toplanan HDP'lilere hitap eden Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, şunları söyledi:
"Bizim Kürt sorunu dediğimiz şeyi çok iyi biliyorlar. Cihan da çok iyi biliyor bu ülkenin en tepesindeki, en alt kademesinde çalışan memuruna kadar biliyor. Bizim Kürt sorunu olarak ifade ettiğimiz konu, Kürt olmaktan, Kürt doğmaktan kaynaklanan sorunlarımız ve gerçeklerimizdir. Biz kendi cinsiyetimizi, milletimizi, kimliğimizi inkar ederek yaşarsak, o zaman şahsiyetimizi kaybederiz. Biz farklı bir şey istemiyoruz. Hem iç kamuoyuna hem de dış kamuoyuna parmak sallayarak yürütülen bir siyaset var ama söyledikleri büyük hedefe ulaşma noktasında karalılık irade ve cesaret, onlarda yok."
Miting daha sonra olaysız biçimde sona erdi.
Görüntü Dökümü
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Mitingden görüntüler
Katılımcılardan görüntüler
Polis önlemlerinden görüntüler
Diyarbakır Milletvekili Erdoğmuş'un konuşması
SÜRE: 4 dakika 1 saniye
BOYUT: 124 MB
BURSA,
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6)ŞANLIURFA'DA, TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİSİ NEFES KESTİ
ŞANLIURFA'da, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları tarafından düzenlenen gösteri nefes kesti.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları tarafından eski havaalanında gösteri düzenledi. Gösteriyi, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve çok sayıda vatandaş izledi. 7 uçaktan oluşan Türk Yıldızları'nın yaklaşık 30 dakika süren gösterisi, izleyenlerin beğenisini kazandı. Harran Ovası üstünde uçan uçakların gökyüzüne doğru dönerek tırmanması, birbirlerine yaklaşarak ilerlemeleri ilgiyle izlendi. Etkinlikler kapsamında 7 bölgeden gelen halk oyunları ekipleri de yörelerine özgü gösteriler sundu.
Türk Yıldızlarının, Türkiye'nin gururu olduğunu ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa'da çok güzel bir gösteri izledik. Türk Yıldızları ülkemizin gururudur. Son 2 yıldır çok güzel gösteri sundular. Şehitlerimize bu güzel toprakları bizlere kanı pahasına bizlere veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümünü kutluyoruz. Gösteriye yoğun bir ilgi vardı. Kurtuluş bayramı etkinliklerimiz çeşitli gösterilerle devam edecektirö dedi.
Görüntü Dökümü:
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- Vatandaşların eski havaalanına gelmesi
Halk oyunları gösterisi
Protokol üyelerinin gelmesi
Türk Yıldızları gösterisi
Vatandaşların gösteriyi izlemesi
Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile röportaj
Genel ve detay görüntüler
(Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 285 MB
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7)SİVEREK'TE EĞLENCE MEKANINA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI
ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, bir eğlence mekanına kimliği belirsiz kişi tarafından tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı.
Olay bugün akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Hikmet Bucak'ın işlettiği eğlence mekanına, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tüfekle rastgele ateş açıldı. Saldırganın kaçtığı, işyerinin camlarının kırıldığı olayda, saçmaların vücuduna isabet ettiği bir kişi yaralandı. Kimliği öğrenilemeyen yaralı, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Olay sonrası işyerinde inceleme yapan polis, 9 boş fişeğe incelemek üzere el koydu.
İşyeri sahibi Hikmet Bucak, saldırıyı, işyerini kapatmasını istediği kardeşi tarafından yapıldığını iddia ederek, "Kardeşim gece kulübü işletmemi istemiyor ve bu işi bırakmam için gelip işyerime ateş etti" dedi. Polis, saldırganın kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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Olay yeri
- Eğlence mekanı
Kırılan camlar
- Yerde bulunan boş fişekler
Olay yeri inleme ekibi
Alınan güvenlik önlemi
Genel ve detay görüntüler
( Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 385 MB
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